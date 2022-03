Kritik der Woche (19): altes Leben aus Ruinen

Sie waren ent­we­der längst aus dem Stadt­bild ver­schwun­den oder nur noch als Rui­ne vor­han­den. Claus‑M. Wolf­schlag und Dani­el Hoff­mann haben mit „Und altes Leben blüht aus den Rui­nen“ ein Buch vor­ge­legt, das sich mit eben die­ser “Rekon­struk­ti­on in Archi­tek­tur und Kunst seit 1990” (so der Unter­ti­tel) befaßt. Die Autoren des reich bebil­der­ten Ban­des bezeich­nen die­se drei Jahr­zehn­te als Rekon­struk­ti­ons­be­we­gung und tei­len ihre Geschich­te in drei Pha­sen ein.

Die ers­te Pha­se setz­te unmit­tel­bar nach Ende des Zwei­ten Welt­kriegs ein und stand dafür, die Trüm­mer nicht weg­zu­räu­men, son­dern aus ihnen wie­der die alten Gebäu­de ent­ste­hen zu las­sen. Danach folg­ten Wirt­schafts­wun­der und Fort­schritts­glau­ben, die sich vor allem in moder­nis­ti­scher Archi­tek­tur nie­der­schlu­gen, der so man­che noch zu ret­ten­de Rui­ne wei­chen muß­te. Die­ser Drang bekam Ende der 1970er Jah­re einen Dämp­fer, als die zwei­te Pha­se der Rekon­struk­ti­ons­be­we­gung dafür sorg­te, vor allem Fas­sa­den und Grund­ris­se his­to­ri­scher Gebäu­de zu rekon­stru­ie­ren, so daß wenigs­tens die alte Struk­tur, die als mensch­li­cher emp­fun­den wur­de, als was danach kam, wie­der zum Vor­schein kam. Die drit­te Pha­se, um die es im Buch geht, begann nach der Wie­der­ver­ei­ni­gung und hält bis heu­te an. Auch wenn einem dabei sofort die Vor­zei­ge­pro­jek­te in den neu­en Bun­des­län­dern ein­fal­len, in denen es die Man­gel­wirt­schaft glück­li­cher­wei­se nicht ver­moch­te, die his­to­ri­sche Bau­sub­stanz durch Neu­bau­ten zu erset­zen, gibt es auch in West­deutsch­land eine unglaub­li­che Fül­le an Pro­jek­ten, die unter den Begriff der Rekon­struk­ti­on zusam­men­ge­faßt wer­den können.

Die­se unter­schei­det sich von der jedem Gebäu­de irgend­wann ein­mal zukom­men­den Reno­vie­rung und Sanie­rung durch den Erhal­tungs­zu­stand des Gebäu­des. Durch Gewalt­ein­wir­kung (Krieg oder Brand) oder lang­sa­men Ver­fall ist von dem ursprüng­li­chen Gebäu­de nur noch eine Rui­ne, meis­tens aber nur noch Gebäu­de­tei­le, vor­han­den. Bei einer Rui­ne spricht man von Wie­der­auf­bau, ist dage­gen kaum noch etwas vor­han­den, so han­delt es sich um eine Rekon­struk­ti­on, was soviel bedeu­tet wie das Nach­bil­den oder Wie­der­her­stel­len eines ursprüng­li­chen Zustan­des. Hier­un­ter fal­len auch Teil­re­kon­struk­tio­nen, wie z.B. die Fas­sa­de oder ein Dach. Unter der kri­ti­schen Rekon­struk­ti­on ver­steht man das Wie­der­er­schaf­fen des Bau­kör­pers ohne die Details, sie kon­zen­triert sich auf die Abmes­sung von Stra­ßen und Gebäu­den, die dort ein­mal standen.

Vier Kapi­tel des Buches sind Städ­ten gewid­met, in denen die Rekon­struk­ti­ons­be­we­gung ganz beson­ders erfolg­reich war. Für die bei­den preu­ßi­schen Städ­te Ber­lin und Pots­dam ist das erstaun­lich, weil hier neben den, immer ange­führ­ten, finan­zi­el­len Beden­ken, vor allem auch geschichts­po­li­ti­sche Debat­ten geführt wer­den muß­ten. Immer schwingt bei Rekon­struk­ti­ons­vor­ha­ben der Ver­dacht mit, daß das zu Rekon­stru­ie­ren­de nicht nur aus ästhe­ti­schen, son­dern auch aus ande­ren Grün­den geschätzt wird. Die Reprä­sen­ta­ti­on des Preu­ßen­tums in die­sen Gebäu­den ist vie­len ein Dorn im Auge, vor allem sol­chen, die Zugang zu den Mei­nungs­ver­stär­kern haben. Es sind die­sel­ben, die schon in den 1950er Jah­ren der Mei­nung waren, daß die Zer­stö­rung der deut­schen Städ­te eine gerech­te Stra­fe sei, der man nicht durch Wie­der­auf­bau ent­ge­hen dür­fe. Den­noch sind in Ber­lin und Pots­dam eine Viel­zahl, nicht zuletzt durch pri­va­te Initia­ti­ven, von Rekon­struk­tio­nen his­to­ri­scher Gebäu­de ent­stan­den, u.a. das Stadt­schloß in Pots­dam, in dem heu­te der Land­tag Bran­den­burg sei­nen Sitz hat. Um die Gar­ni­si­onkir­che wird bis heu­te gestrit­ten, nicht nur aus geschichts­po­li­ti­schen Grün­den, son­dern auch weil ein DDR-Bau, der auf dem Are­al errich­tet wur­de, unter Denk­mal­schutz steht. Para­de­bei­spiel für die Rekon­struk­ti­ons­be­we­gung ist natür­lich Dres­den, wo nach der Frau­en­kir­che der gan­ze alte Markt wenigs­tens kri­tisch rekon­stru­iert wurde.

Frank­furt am Main ist die vier­te Stadt, der das Buch ein eige­nes Kapi­tel wid­met. Dort sind im Kern­be­reich der Alt­stadt gan­ze Stra­ßen­zü­ge rekon­stru­iert wor­den, was u.a. dem glück­li­chen Umstand zu ver­dan­ken war, daß das Tech­ni­sche Rat­haus bereits nach einer Genera­ti­on wie­der maro­de war, so daß nach Abriß wie­der Platz für die ursprüng­li­che Bebau­ung vor­han­den war. In Frank­furt setz­te man sich mit die­sem Anlie­gen auch nicht dem Ver­dacht aus, an mili­ta­ris­ti­sche Tra­di­tio­nen anknüp­fen zu wol­len. Einer der Autoren, Claus Wolf­schlag, hat am Anfang des Weges, der sich von 2005 bis zur Fer­tig­stel­lung 2019 hin­zog, mit einem Gut­ach­ten Pate gestan­den. Vor­aus­set­zung für den Erfolg war die Begeis­te­rung des Bür­ger­tums für den Wie­der­auf­bau, der sich die Par­tei­en irgend­wann nicht mehr ver­schlie­ßen konnten.

In den wei­te­ren Kapi­teln, die nach Gebäu­de­ty­pen unter­glie­dert sind, fin­det sich für jeden Leser etwas Ver­blüf­fen­des, weil man ent­we­der das Haus bereits gese­hen hat und es für ori­gi­nal hielt, oder weil die Geschich­te dahin­ter so unglaub­lich ist, daß die Rekon­struk­ti­on wie ein Wun­der wirkt. Das Braun­schwei­ger Schloß war kom­plett abge­räumt und steht heu­te fast am alten Platz, das Rat­haus von Hal­ber­stadt hat nicht nur sei­ne Fas­sa­de, son­dern auch sei­ne Rats­lau­be zurück, in Pir­na wur­de in einer Bau­lü­cke das Kern­sche Haus wie­der­errich­tet. Beson­ders beein­dru­ckend ist der Wie­der­auf­bau des Alt­va­ter­turms, der ursprüng­lich auf dem höchs­ten Berg Mäh­rens stand und dort ver­fiel und 1959 abge­tra­gen wur­de. Den sude­ten­deut­schen Ver­trie­be­nen gelang es nach 25jähriger Sam­mel- und Wer­be­tä­tig­keit, eine Rekon­struk­ti­on die­ses Turms auf dem thü­rin­gi­schen Wetz­stein zu errichten.

Auch wenn das Buch eine sol­che Fül­le an Bei­spie­len prä­sen­tiert, daß man den Ein­druck haben könn­te, man hät­te es bei der Rekon­struk­ti­ons­be­we­gung mit einer grund­sätz­li­chen Ten­denz der Zeit zu tun, so belehrt einen doch der Gang durch so man­che Innen­stadt eines Besseren.

Bis heu­te wer­den his­to­ri­sche Gebäu­de abge­ris­sen, um Platz zu schaf­fen für meist min­der­wer­ti­ge Nach­fol­ge­bau­ten, die für den Moment eine bes­se­re Ren­di­te ver­spre­chen. Mit der Rekon­struk­ti­on alter Gebäu­de allein ist es daher nicht getan. Not­wen­dig wäre, daß die zeit­ge­nös­si­sche Archi­tek­tur von sich aus wie­der einer Bau­kul­tur folgt, die nicht die Funk­ti­on, son­dern den Men­schen in den Mit­tel­punkt ihres Schaf­fens stellt.

– – –

Claus‑M. Wolfschlag/Daniel Hoff­mann: „Und altes Leben blüht aus den Rui­nen“. Rekon­struk­ti­on in Archi­tek­tur und Kunst seit 1990, Graz: Ares-Ver­lag 2021, 221 Sei­ten, 29.90 Euro – hier bestel­len.