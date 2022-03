Kritische Demut

Heino Bosselmann studierte in Leipzig Deutsch, Geschichte und Philosophie für das Lehramt an Gymnasien.

Ortung und Posi­tio­nie­rung wer­den so ein­fa­cher und ein­deu­ti­ger mög­lich: Impf­be­für­wor­ter oder ‑geg­ner, rus­si­scher Dop­pel­ad­ler oder Blau-Gelb. Man gesellt sich jeweils einer der sich getrennt gegen­über­ste­hen­den Grup­pen auf dem gro­ßen Pau­sen­hof zu und blafft die Gegen­sei­te an. Wir – und nicht sie!

Ich selbst wuchs in einer dua­len Welt auf. Sie war nicht gemüt­lich, aber ver­gleichs­wei­se simpel.

Pola­ri­sie­rung erleich­tert nicht nur die Fest­le­gung des Stand­or­tes, son­dern stei­gert das eige­ne Kraft­ge­fühl. Kein Abwä­gen mehr, kein Einer­seits-Ande­rer­seits, kei­ne Dia­lek­tik, kein Dif­fe­ren­zie­ren, son­dern Gläu­big­keit gegen­über dem einen, Ableh­nung, gar Ver­teu­feln des ande­ren. Zwei-Seiten-Totalitarismus.

Ver­ur­sacht durch Prä­gun­gen, durch Auto­ri­tä­ten, die man bewun­dert, durch alte Geschich­ten, offe­ne Rech­nun­gen und Trau­ma­ta, mit denen man ringt oder an denen man lei­det – und nie erwach­sen aus siche­rem Wis­sen, das der Sim­pli­zi­tät des Ent­we­der-Oder doch stets entgegensteht.

Daß blo­ßes Mei­nen dem qua­li­fi­zier­ten Urtei­len längst gleich­ge­stellt ist, erzieht die Schu­le bereits den Her­an­wach­sen­den an; die Talk-Show-Kul­tur und das Netz zele­brie­ren es. Meinungsfreiheit!

Die sug­ge­riert, jeder hat auf sei­ne Wei­se Recht und soll gehört wer­den; alles ande­re ist Dis­kri­mi­nie­rung. Nur stellt der durch­i­deo­lo­gi­sier­te Staat dann doch behörd­lich klar, was angeb­lich “grund­ver­ein­bart” ver­tret­bar zu sein hat und offi­zi­ell ver­kün­det und nach­ge­spro­chen wer­den muß. Des­halb fällt die wich­ti­ge Tren­nung zwi­schen Mel­dung und Kom­men­tar gera­de gegen­wär­tig in den staats­na­hen Medi­en wie­der mal weg: Jede Nach­richt ist in sich bereits poli­ti­sches Credo.

Als selbst­er­klär­te Voll­stre­cke­rin der Auf­klä­rung will nament­lich die Lin­ke nicht nur per­ma­nent erzie­hen und auf pene­tran­te Wei­se umer­zie­hen, son­dern ent­wi­ckelt über­haupt einen hyper­tro­phen Mora­lis­mus, den sie im Sin­ne ihres Feind­bil­des erst als Kampf‑, nun­mehr aber, unmit­tel­bar an der Macht, als Herr­schafts­mit­tel ein­setzt, womit sie ganz bei Carl Schmitts “Begriff des Poli­ti­schen” ange­kom­men ist, bei dem sie unbe­wußt schon immer war – erst recht, wenn sie regierte.

Die von der geschicht­li­chen Erfah­rung satt­sam bestä­tig­te The­se, daß Poli­tik dort, wo sie Macht­po­li­tik wird, allein Inter­es­sen und eben nicht mora­li­schen Nor­men und Begrif­fen folgt, gilt der Lin­ken als schlim­me Pro­vo­ka­ti­on, eben weil sie genau das spä­tes­tens seit Lenin weiß.

Dua­lis­ti­sche und dabei mora­lis­tisch akzen­tu­ier­te Ein­ord­nun­gen fin­den sowohl gegen­über dem Impf­pro­blem als auch mit Blick auf die Ukrai­ne-Kri­se statt. Zur Posi­tio­nie­rung mei­nen gera­de die lau­ten Agi­ta­to­ren kei­nes genaue­ren geschicht­li­chen und vor allem geis­tes­ge­schicht­li­chen Wis­sens zu Ost­eu­ro­pa und Ruß­land zu bedür­fen, eben­so­we­nig wie es Impf­be­für­wor­ter oder ‑geg­nern um mikro­bio­lo­gi­sche oder bio­che­mi­sche Exper­ti­se geht. Man lotet ein­fach so lan­ge im Netz, bis sich ein Link fin­det, der sich bün­dig in der eige­nen Kon­struk­ti­on ver­bau­en lässt.

Was zählt, ist das digi­ta­li­sier­te Wort, das man in Erman­ge­lung eige­ner Argu­men­ta­ti­ons­be­fä­hi­gung als Auto­ri­täts­be­weis her­zei­gen kann. Wer viel ver­linkt, traut kaum der eige­nen Ver­nunft oder hat selbst zu wenig bei­zu­tra­gen. Über­haupt bil­den sich her­me­ti­sche Chat-Grup­pen, in denen dis­kurs­frei nur ganz fun­da­men­ta­lis­tisch das eige­ne Glau­bens­be­kennt­nis zu gel­ten hat und gera­de nicht bezwei­felt wer­den darf. Wer zwei­felt oder gar nach­den­ken möch­te, wird ent­freun­det und entfernt.

Die nase­wei­sen Sni­per des Netz-Kom­men­ta­ri­ats ver­ber­gen ihr Gesicht hin­ter Pseud­ony­men und beschie­ßen sich mit Bekennt­nis­sen, gera­de nicht, um den ande­ren zu über­zeu­gen oder des­sen Sicht­wei­se zu berei­chern, son­dern um ihn zu tref­fen. Die Anony­mi­tät ver­stärkt die Unflätigkeit:

Man blökt aus dem Dun­kel ins Dunk­le hin­ein. Geht plötz­lich das Licht an, herrscht das ver­zag­te Schwei­gen der Pein­lich­keit – wie bei einer Begeg­nung bar­fuß in der Kanalisation.

Gin­ge es jedoch tat­säch­lich um Urtei­le, brauch­te es über einen gewis­sen Anstand hin­aus nicht allein ein Mini­mum an Wis­sen, son­dern vor allem den Abstand, die Leer­stel­le, aus der her­aus ruhi­ge, freie, aber kri­ti­sche Betrach­tung erst mög­lich wird, um in Irr­sal und Wirr­sal über­haupt etwas erken­nen zu können.

Das Erkann­te wie­der­um will geprüft sein. Also hin­ter­fra­gen, sich selbst miß­trau­en, gera­de dem Geg­ner zuhö­ren. Dazu gehört Demut, im Ver­mö­gen, davon aus­zu­ge­hen, nicht per se im Recht zu sein, son­dern skep­tisch über Kom­ple­xi­tät und Kon­tin­genz nach­sin­nen und die Mög­lich­keit des eige­nen Irr­tums oder ein­fach die Leer­stel­le des Blin­den Flecks beden­ken zu müssen.

Die Unbe­re­chen­bar­keit der Welt ist ein Kenn­zei­chen der ihr vom Schöp­fer ein­ge­schrie­be­nen Frei­heit, die wir mit­un­ter als tra­gisch, min­des­tens aber dra­ma­tisch emp­fin­den. Es läßt sich die Ver­gan­gen­heit kaum aus­leuch­ten und letzt­gül­tig ver­ste­hen und nach vorn nicht alles berech­nen und sicher pro­gnos­ti­zie­ren. Das schließt neben dem ver­meint­lich Lich­ten und Guten auch das Geheim­nis­vol­le, Dunk­le und Dämo­ni­sche ein, min­des­tens aber das Risi­ko, in dem wir uns doch immer recht ver­lo­ren aus­neh­men. Der Frie­den ist das Unwahr­schein­li­che, der Zwist die Regel.

Jörg Babe­row­ski, erst­klas­si­ger Ost­eu­ro­pa-Ken­ner und Pro­fes­sor an der Hum­boldt-Uni­ver­si­tät, in der “Frank­fur­ter All­ge­mei­nen Zei­tung (01. März 2022) zu Rußland-Ukraine-Konflikt:

“Der Krieg ist wie das Wun­der in der Theo­lo­gie. Alle glau­ben an das immer­wäh­ren­de Recht und dar­an, von ihm für alle Zeit geschützt zu sein, und dann kommt plötz­lich Unvor­her­ge­se­he­nes, Uner­hör­tes, Ver­stö­ren­des in die Welt, und bald schon gelangt auch dem letz­ten Rea­li­täts­ver­wei­ge­rer zu Bewußt­sein, daß die Welt ein ande­rer Ort ist, als er sich ihn vor­ge­stellt hat.”

Man lebe bes­ser wei­ter mit der Gewiß­heit abso­lu­ter Unge­wiß­heit, erwar­te also das Unvor­her­ge­se­he­ne, das Uner­hör­te, das Ver­stö­ren­de. Die größ­te Gefahr für die Welt mag gera­de von jenen aus­ge­hen, die laut beken­nen, die Welt ret­ten zu wol­len, und dabei mei­nen, dies zu kön­nen, wenn man sie nur machen lasse.

Als zwi­schen dem eige­nen blo­ßen Mei­nen und der Ver­öf­fent­li­chung stets zwei­fel­haf­ter und frag­wür­di­ger Gedan­ken noch Redak­teu­re wach­ten, die kraft erwor­be­ner Qua­li­fi­ka­ti­on selek­tiv ent­schie­den, was auf Guten­berg­sche Wei­se den Weg in die Welt und zu den Mas­sen fin­det, wur­de zwar bereits genug gefähr­li­cher Stuß ver­brei­tet, dies jedoch vor­ge­prüft und kana­li­siert, dabei häu­fi­ger als gegen­wär­tig höf­lich und respektvoll.

Heu­te lie­fert jeder Print, der nur eine Tas­ta­tur oder ein Smart­pho­ne bedie­nen kann. Das demo­kra­ti­sie­re die Auf­fas­sun­gen, froh­lock­ten die Kul­turm­ar­xis­ten, gin­gen aber selbst in der Infla­ti­on des publi­zier­ten Geze­ters unter. Sicher gegen­über dem, was sie ersinnt, ist sich übri­gens vor allem – die Dumm­heit. Sie ist stets fest von sich überzeugt.

Noch ein­mal mit Blick auf die gro­ße Politik:

In sei­ner Kriegs­er­klä­rung warf Putin dem Wes­ten vor, „unse­re tradi­tio­nel­len Wer­te zu zerstö­ren und uns sei­ne Pseu­do­wer­te aufzu­drän­gen, die uns, unser Volk von innen zerfres­sen sol­len, all die­se Ideen, die er bei sich bereits aggres­siv durch­setzt und die auf direk­tem Weg zu Ver­fall und Entar­tung füh­ren, denn sie wider­spre­chen der Natur des Men­schen.” – Der poli­ti­sche Wes­ten wäre über­haupt nicht bereit, über die­se Wahr­neh­mung des Ostens über­haupt mal nachzudenken!

Jeder erklärt und ermäch­tigt sich zum Spe­zia­lis­ten der eige­nen Sache. So, wie am Ran­de des Fuß­ball­plat­zes die Büch­sen­bier-Trin­ker bes­ser Bescheid wis­sen als Schieds­rich­ter oder Trai­ner, sind sich vie­le abso­lut sicher, sie sähen schon klar, was zu tun sei, ob nun als deut­scher Gesund­heits­mi­nis­ter, ob in der rus­si­schen oder ukrai­ni­schen Regie­rung, ob im Sicher­heits­rat oder über­haupt irgend­wo am Drücker.

Hart zur Sache gehen! All­zu gern näh­me man eine Ver­ant­wor­tung für ande­re wahr, wäh­rend man jedoch oft genug schon Mühe hat, genau die auch nur für sich selbst über­neh­men zu können.

Man möch­te das Welt­ge­richt len­ken, kommt aber kaum mit dem eige­nen Nach­barn klar. Und über­sieht, daß genau dar­in eine anthro­po­lo­gi­sche Kon­stan­te spür­bar wird: Mit den ande­ren aus­zu­kom­men – und dabei bis­wei­len zurück­zu­ste­cken – ist seit Kain und Abel schwie­rig, solan­ge man nicht auf kri­ti­schen Abstand gelangt – dem ande­ren gegen­über nicht, sich selbst gegen­über aber schon gar nicht.

Soll­te es Ver­nunft, sogar kol­lek­ti­ve, wirk­lich geben, bräuch­te sie den gedank­li­chen Spiel­raum eben in der Distanz, im Ver­halt, im Abstand – und mög­lichst siche­re und tie­fe Kenntnisse.

Die Alter­na­ti­ve: Demut. Sich zunächst auf die eige­ne klei­ne Welt beschrän­ken. Nicht mit dem Gro­ßen begin­nen, nicht gleich den Pla­ne­ten ret­ten wol­len, son­dern wis­sen, daß das Klei­ne, das Mini­mum, gleich­sam das gro­ße Maxi­mum umfaßt. Oder: Das Mini­mum ist das Maximum.

Es ist schwer genug, dort gut zu wir­ken, wo man gera­de zu bestehen ver­sucht. Man muß sich nicht der ukrai­ni­schen Selen­skyj-Regie­rung als frei­wil­li­ger Kämp­fer zur Ver­fü­gung stel­len oder ande­rer­seits Putin bera­ten wol­len; es reich­te völ­lig, sich Part­ner zu suchen, um die eige­ne unmit­tel­ba­re Lebens­um­welt zu ent­mül­len. Die­ses ist sogar viel schwie­ri­ger als jenes. Und es reich­te zuwei­len sogar etwas noch Sel­te­ne­res: Schweigen.

Mit Höl­der­lins dem “Hype­ri­on” vor­an­ge­stell­ter Sen­tenz, frei­lich in frag­wür­dig poli­ti­scher Ver­fla­chung eines viel tie­fe­ren Gedan­kens: “Nicht umschlos­sen wer­den vom Größ­ten, sich umschlie­ßen las­sen vom Kleins­ten, das ist göttlich.“

