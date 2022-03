Netzfundstücke (118) – Nebel, Auktion

»Der Krieg ist das Gebiet der Unge­wiß­heit«, lau­tet das mili­tär­wis­sen­schaft­li­che Axi­om des preu­ßi­schen Gene­ral­ma­jors Carl von Clau­se­witz. Spe­zi­ell in der moder­nen Kriegs­füh­rung hat dar­an auch die Pro­pa­gan­da einen wesent­li­chen Anteil, indem sie sowohl dar­auf abzielt, die eige­nen Trup­pen zu mobi­li­sie­ren, als auch den Feind zu demoralisieren.

Die Gefahr besteht frei­lich, sich an sei­ner eige­nen Pro­pa­gan­da der­art zu berau­schen, daß man die Unge­wiß­hei­ten nicht mehr beach­tet bzw. zu Gewiß­hei­ten umdeu­tet. Nach etwas mehr als einer Woche Kriegs­ge­sche­hen in der Ukrai­ne läßt sich dies­be­züg­lich eines kon­sta­tie­ren: Die ukrai­ni­sche Regie­rung ver­steht es, die west­li­che Mas­se in den sozia­len Medi­en mit Kriegs­pro­pa­gan­da zu füt­tern, die sich direkt in die Gehirn­rin­de der Genera­ti­on Net­flix bohrt und hängenbleibt.

Cap­tain »Selen­skyj« Ukrai­ne, The Ghost of Kyiv oder rus­si­sche Gefal­le­nen­zah­len, als ob gera­de eine Groß­of­fen­si­ve an der Ost­front 1942 lie­fe, im Inter­net wird aktu­ell auch noch die offen­sicht­lichs­te Falsch­mel­dung und der größ­te Kriegs­kitsch hochgejazzt.

Ein erkleck­li­cher Teil der Bun­des­deut­schen enthu­si­as­miert sich anhand ukrai­ni­scher Kriegs­pro­pa­gan­da in einen Rausch, der die Blü­ten der Coro­na-Pan­de­mie zu über­bie­ten sucht. Wo ges­tern in den Twit­ter-Pro­fi­len noch Mas­ken und dop­pel­te Sprit­zen die Bei­fuß­hal­tung signa­li­sier­ten, pran­gen heu­te die ukrai­ni­schen Natio­nal­far­ben. Man hat den Chip der NPCs ausgetauscht.

Und der ukrai­ni­sche Prä­si­dent Wolo­dym­yr Selen­skyj nutzt das gekonnt für sich. Mit vie­len die­ser Falsch­mel­dun­gen wen­det er sich direkt an die NATO-Staa­ten und ihre Bevöl­ke­rung. Selen­skyj respek­ti­ve die gesam­te ukrai­ni­sche Regie­rungs­mann­schaft weiß die Kla­via­tur zu spie­len, die den Wes­ten in sei­ner Über­zeu­gung, das abso­lu­te Gute zu reprä­sen­tie­ren, abholt und knüpft sei­ne dar­auf abge­stimm­te Pro­pa­gan­da an For­de­run­gen nach mehr Waf­fen­lie­fe­run­gen oder Aktio­nen, die schlu­ßend­lich ein direk­tes Ein­grei­fen der NATO bedeuteten.

Aus ukrai­ni­scher Sicht, mit dem Rücken zur Wand, mag das nach­voll­zieh­bar sein und eine der­ar­ti­ge Infor­ma­ti­ons­po­li­tik ist eine mäch­ti­ge Waf­fe (wie man an den bewil­lig­ten Waf­fen­lie­fe­run­gen sieht), doch für Euro­pa ent­steht dar­aus eine brand­ge­fähr­li­che Situa­ti­on, denn unse­re »Eli­ten« ver­mit­teln nicht den Ein­druck, daß sie beson­nen an den Krieg im euro­päi­schen Süd­os­ten her­an­ge­hen würden.

Viel­mehr scheint man die ukrai­ni­sche Pro­pa­gan­da unhin­ter­fragt zu schlu­cken. Und es ver­spricht, eher schlim­mer als bes­ser zu wer­den. Da man in man­chem euro­päi­schen Staat dazu über­geht, »ruß­land­freund­li­che« (wo auch immer »ruß­land­freund­lich« anfan­gen mag) Aus­sa­gen unter Stra­fe zu stel­len oder rus­si­sche Pro­pa­gan­da vom Netz zu neh­men (RT Deutsch, Sput­nik sper­ren), gibt es dem­nächst wohl Cap­tain »Selen­skyj« Ukrai­ne 24/7.

Die Main­stream-Pres­se lie­fert einen guten Ein­druck davon, wo die Rei­se hin­geht. Wer die »Live­ti­cker« der gro­ßen deut­schen Zei­tungs­häu­ser durch­stö­bert, wird mer­ken, daß der Kanal Kiew-Ber­lin bereits steht. Der ukrai­ni­sche Bot­schaf­ter in Deutsch­land, die Euro­mai­dan Press oder der Kyiv Inde­pen­dent wer­den dort bevor­zugt durch den Ticker gejagt.

Den Nebel des Krie­ges zu lich­ten, fällt daher zuneh­mend schwe­rer. Unge­ach­tet des­sen gibt es immer noch Platt­for­men und Kanä­le, die ver­su­chen, sich auf die­se libe­ra­le Total­mo­bil­ma­chung der Emo­tio­nen nicht ein­zu­las­sen. Der kanal schnell­ro­da ist einer davon und in der neu­en Pod­cast-Fol­ge »Am Ran­de der Gesell­schaft« Nr. 27 war der Krieg in der Ukrai­ne natür­lich Thema.

Sezes­si­on-Chef­re­dak­teur Götz Kubit­schek, IfS-Lei­ter Erik Leh­nert, Sezes­si­on-Lite­ra­tur­re­dak­teu­rin Ellen Kositza hat­ten den His­to­ri­ker Dr. Ste­fan Scheil zu Gast und spra­chen über Scheils neu­es aka­de­mi­sches Pro­jekt der Wie­der­be­le­bung der Zeit­ge­schicht­li­chen For­schungs­stel­le Ingol­stadt, Staa­ten in einer Zwi­schen­exis­tenz zwi­schen West und Ost und die Fra­ge, ob die Rech­te aus einer ideo­lo­gi­schen Per­spek­ti­ve her­aus eher mit einem anti-west­li­chen Ruß­land als mit einer pro-west­li­chen Ukrai­ne sym­pa­thi­sie­ren soll­te, die über kurz oder lang CSD-Para­den auf den Stra­ßen von Kiew zele­brie­ren würde:

Die Gesprächs­run­den am Ran­de der Gesell­schaft kann man sich außer­dem im Audio­for­mat auch außer­halb von You­Tube anhören.

Ein­mal hier auf Spo­ti­fy, außer­dem hier bei Apple und fer­ner hier auf Anchor FM.

Eine wei­te­re Anlauf­stel­le, um nicht nur ein­sei­ti­ge Infor­ma­tio­nen über den Krieg in der Ukrai­ne zu bezie­hen, ist die Zuerst!. Das vom Ver­lag Lesen & Schen­ken her­aus­ge­ge­be­ne Maga­zin ver­öf­fent­licht eine täg­li­che Über­sicht über die Gescheh­nis­se des aktu­el­len Kriegs­ta­ges (hier vom 9. Kriegs­tag). Außer­dem pro­fi­tiert man davon, daß mit der Deut­schen Mili­tär­zeit­schrift (DMZ) eine Publi­ka­ti­on im eige­nen Haus ange­sie­delt ist, die die ent­spre­chen­de mili­tär­wis­sen­schaft­li­che Exper­ti­se mitbringt.

Das jüngs­te Inter­view der Zuerst! mit dem Redak­teur der DMZ, Hagen Eich­ber­ger, stellt das unter Bewei­se: ein lesens­wer­tes Gespräch.

„DIE ZWEITE WELLE DES RUSSICHEN ANGRIFFS STEHT BEVOR“

Der­weil wird der Infor­ma­ti­ons­krieg beson­ders auf Twit­ter erbit­tert geführt. Wer die Hash­tags #Kyiv oder #Char­kiv auf­ruft, ertrinkt in einer Sup­pe aus Info­müll. Den­noch gibt es den ein oder ande­ren Account, der rela­tiv »ver­läß­li­che« Infos anzu­bie­ten hat, sofern »ver­läß­lich« in die­sem Krieg über­haupt noch existiert.

Einer davon ist der Account von Niki­ta Geras­si­mow, Dok­to­rand der Poli­tik­wis­sen­schaf­ten am Ost­eu­ro­pa-Insti­tut der FU Ber­lin. Geras­si­mow stellt ein­mal am Tag einen Tages­be­richt ähn­lich dem der Zuerst! auf sei­nen Account. Hier sein letz­ter Bericht:

Vor­ort­be­rich­te fin­det man indes beim Jun­g­eu­ro­pa-Ver­lag. Im Gegen­satz zum ZDF oder der ARD kann Jun­g­eu­ro­pa auf einen »Repor­ter« zurück­grei­fen, der sich auf den Weg gemacht hat; direkt in die Wir­ren des Kon­flikts. Die guten Ver­bin­dun­gen in die Ukrai­ne machen es mög­lich. Die Berich­te wer­den als ein Rei­se­ta­ge­buch geführt. Sehr lesens­wer­te Ein­trä­ge mit pro-ukrai­ni­schem Einschlag:

UKRAINE-TAGEBUCH (VII) – HIGHWAY TO KIEV

»Die Kunst ist ohne­hin das ein­zig ver­blie­be­ne Refu­gi­um«, faß­te es Ras­kol­ni­kow in Der Keh­re 3. Die Doku des Bür­ger­netz­werks Ein Pro­zent poli­tisch moti­vier­te schrift­kunst hat die­se Fest­stel­lung noch ein­mal unter­stri­chen. Wer sie noch nicht gese­hen hat, hier unbe­dingt anschauen!

Nun ver­kauft Ein Pro­zent drei Gemäl­de, deren Ent­ste­hung die Doku beglei­tet hat:

Für unse­re Doku­men­ta­ti­on hat WolfPMS auch neue Mate­ria­len, Tech­ni­ken und For­ma­te aus­pro­biert und zum ers­ten Mal genutzt. Dabei sind drei groß­for­ma­ti­ge Bil­der mit Acryl auf Lei­nen ent­stan­den. Die drei Moti­ve »Hei­mat«, »Besitz stirbt« und »WolfPMS« sind ech­te Erst­aus­ga­ben und wur­den bei ihrer Ent­ste­hung von der Kame­ra beglei­tet. Nie zuvor hat Wolf in die­sem For­mat gear­bei­tet.

Die Gemäl­de kön­nen hier zum Fest­preis von jeweils 2.999 Euro erwor­ben wer­den. Wer möch­te, kann jedoch auch ein stil­les Gebot abge­ben. Das Start­ge­bot liegt bei 750 Euro. Der Erlös fließt in die rück­wir­ken­de Finan­zie­rung der Dokumentation:

Wie so oft sind wir auch bei die­sem Pro­jekt in Vor­leis­tung gegan­gen, haben die Gel­der für die Pro­duk­ti­on vor­ge­streckt und wol­len nun die geschröpf­te »Gegen­kul­tur­kas­se« wie­der auf­fül­len, um damit ande­re Talen­te zu unter­stüt­zen. Dafür müs­sen die Pro­duk­ti­ons­kos­ten von rund 15.000 Euro jedoch zuvor wie­der »rein­ge­holt« werden.

Alle Infos gibt es hier: WOLFPMS-ORIGINALE FÜR DEN GUTEN ZWECK