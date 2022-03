Der Mensch – eine Frühjahrsakademie

Jeder auch nur ange­lern­te Rech­te, jeder Kon­ser­va­ti­ve, der zumin­dest ein biß­chen etwas auf die theo­re­ti­sche Unter­füt­te­rung sei­ner vor allem dem Leben abge­lausch­ten Welt­an­schau­ung gibt, ver­bin­det die­ses The­ma sofort mit Arnold Geh­lens anthro­po­lo­gi­schem Grund­la­gen­werk Der Mensch, das 1940 erschien und ab der 4. über­ar­bei­te­ten Auf­la­ge von 1950 bis heu­te fast unver­än­dert erscheint.

Die­ser Mensch, also wir alle, ist das “nicht fest­ge­leg­te Wesen”, sein Grund­zug ist nicht die Ein­pas­sung in eine öko­lo­gi­sche Nische, nicht die Instinkt­si­cher­heit des Tiers, nicht ein natür­lich So-sein-müs­sen und nicht anders kön­nen. Viel­mehr ist der Mensch ein ganz eige­ner, neu­er Ent­wurf, eine in eine völ­lig ande­re Frei­heit ent­las­se­ne Schöp­fung, ein instinkt­un­si­che­rer Welt­an­eig­ner, ein jen­seits aller Nischen Unbe­haus­ter, ein Homo Faber eben, der das, was ihn schüt­zen und in Ruhe wie­gen soll, immer erst her­stel­len muß.

Der Mensch ist schlim­mer als jedes Tier, wenn er sich ent­blößt. Er ist ein Män­gel­we­sen und ist durch sei­nen Man­gel sich selbst unaus­ge­setzt ein Rät­sel und eine Auf­ga­be. Er muß sei­ne Blö­ße bede­cken, muß hau­sen. Sei­ne Natur ist die Kul­tur, das muß er begrei­fen, das muß jeder Genera­ti­on aufs Neue ein­ge­bläut wer­den. Sei­ne Bos­haf­tig­keit und Bil­lig­keit muß unter­drückt und zurück­ge­stopft wer­den, vor allem, wenn er tun möch­te, was ihn die Urhor­de lehr­te: ein­an­der auf­zu­wie­geln, den Sün­den­bock zu küren, über ihn her­zu­fal­len und dabei ein stump­fes Wir zu bilden.

Es gibt das Ich und das Wir und auf bei­den Ebe­nen eine Iden­ti­tät. Es gibt im Bereich anthro­po­lo­gi­scher Kon­stan­ten kei­nen Fort­schritt, kei­nen neu­en Men­schen, kei­ne his­to­ri­sche Läu­te­rung, kei­nen Lern­er­folg. Es gibt nur den zeit­lich und räum­lich begrenz­ten Sieg des Groß­hirns über das Klein­hirn, die Bän­di­gung inner­halb einer Hier­ar­chie, die uns über ist: Gott, Äch­tung, Scham.

Der Mensch – gelingt die Bän­di­gung, die Her­aus­lö­sung, befreit sich der Mensch, schafft er Unfaß­ba­res. Dann ent­steht unter sei­nen Hän­den das Schö­ne, dann leis­tet und erträgt er, was kein Tier ertra­gen kann, dann bil­det er die Wohl­ord­nung der Welt nach.

– – –

Unser Insti­tut lädt 120 jun­ge Män­ner und Frau­en für drei Tage nach Schnell­ro­da ein, damit wir Fra­ge­stel­lun­gen, Schlüs­sel­wer­ke, Pro­ble­me rund um das The­ma “Der Mensch” bear­bei­ten und bespre­chen kön­nen. Wir koope­rie­ren dabei erst­mals mit den jun­gen Pro­jek­ten Kon­flikt-Maga­zin und GegenUni.

Wir tagen von Frei­tag, den 8. April, 14 Uhr, bis Sonn­tag, den 10. April, 14 Uhr. Teil­neh­men kann, wer nicht älter als 35 Jah­re ist.

70 Plät­ze sind bereits ver­ge­ben, Anmel­dun­gen sind noch mög­lich, und zwar per mail unter anmeldung(at)staatspolitik.de und tele­fo­nisch unter 034632–904396. Für Nicht-Ver­die­ner beträgt die Tagungs­ge­bühr 50 €, für Ver­die­ner 100 €. In die­ser Gebühr sind alle Mahl­zei­ten von Frei­tag­abend bis Sonn­tag­mit­tag ent­hal­ten, außer­dem zwei Über­nach­tun­gen und die Teil­nah­me­be­rech­ti­gung an allen Vor­trä­gen und sons­ti­gen Programmpunkten.

Am Sonn­tag öff­nen wir die Aka­de­mie auch für Hörer älte­ren Semes­ters. Wir bit­ten auch hier­für um Anmel­dung. Die Vor­trä­ge begin­nen um 9 Uhr, die Tages­teil­nah­me kos­tet 30 €, inklu­si­ve Mittagsbuffet.

Seit gerau­mer Zeit geben wir die Namen der Refe­ren­ten nicht mehr öffent­lich bekannt. Eine Aus­nah­me bil­det der Sonn­tag, der tra­di­tio­nell intern besetzt und bestrit­ten wird: Dr. Erik Leh­nert wird über Speng­lers Bild vom Men­schen spre­chen, Dr. Thor v. Wald­stein über den ratio­na­li­sier­ten Men­schen, Mar­tin Sell­ner über den Transhumanismus.

Die Vor­trä­ge am Frei­tag und am Sams­tag wer­den fol­gen­de The­men haben: “Die gro­ße anthro­po­lo­gi­sche Kon­tro­ver­se”, “Mas­se Mensch”, “Bio­po­li­tik”, “Medi­en­theo­rie und mün­di­ger Mensch”, “Depres­si­ve Hedo­nie” und (als aktu­el­le Stun­de): “Krieg in der Ukraine”.

– – –

Unser Insti­tut wird fünf Vor­trä­ge auf­zeich­nen und ver­öf­fent­li­chen. Dazu wird das Lite­ra­tur­ge­spräch zäh­len, das Dr. Leh­nert und ich am Sams­tag­abend Rah­men der Aka­de­mie über Arnold Geh­len füh­ren wer­den. Zur Vor­be­rei­tung auf die­ses For­mat und auf die Aka­de­mie im all­ge­mei­nen emp­feh­len wir fol­gen­de Bücher:

von Arnold Gehlen:

Der Mensch. Sei­ne Natur und sei­ne Stel­lung in der Welt. 502 Sei­ten, kar­to­niert, 29.80 € – hier bestel­len.

Urmensch und Spät­kul­tur. Phi­lo­so­phi­sche Ergeb­nis­se und Aus­sa­gen. 318 Sei­ten, kar­to­niert, 23.90 € – hier bestel­len.

Moral und Hyper­mo­ral. Eine plu­ra­lis­ti­sche Ethik. 196 Sei­ten, kar­to­niert, 19.80 € – hier bestel­len.

Die See­le im tech­ni­schen Zeit­al­ter. Sozi­al­psy­cho­lo­gi­sche Pro­ble­me in der indus­tri­el­len Gesell­schaft. 216 Sei­ten, kar­to­niert, 19.80 € – hier bestel­len.

von Hel­muth Plessner:

Gren­zen der Gemein­schaft. Eine Kri­tik des Sozia­len Radi­ka­lis­mus. 144 Sei­ten, bro­schiert, 14 € – hier bestel­len.

von Kon­rad Lorenz:

Die acht Tod­sün­den der zivi­li­sier­ten Mensch­heit. 112 Sei­ten, bro­schiert, 11 € – hier bestel­len.

von Rolf Peter Sieferle:

Die Kri­se der mensch­li­chen Natur/ Bevöl­ke­rungs­wachs­tum und Natur­haus­halt. 682 Sei­ten, gebun­den, 68 € – hier bestel­len.

Fort­schritts­fein­de? (Mit einem Nach­wort von Erik Leh­nert.) 504 Sei­ten, gebun­den, 44 € – hier bestel­len.

Zeit­schrif­ten: