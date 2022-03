Verfassungsschutz – wo die AfD derzeit versagt

Alles spricht vom Ukrai­ne­krieg. Ich selbst berich­te auch seit zwei Wochen über jede Front­ver­än­de­rung. Dabei gerät oft aus dem Blick, daß vor jedem geo­po­li­ti­schen Ein­fluß erst eine natio­nal­po­li­ti­sche Gestal­tungs­macht gege­ben sein muß. Von die­ser ist die AfD nach Ansicht vie­ler Beob­ach­ter jetzt noch einen Schritt wei­ter ent­fernt. Ver­füg­te doch am 8.3. ein Beschluß des Ver­wal­tungs­ge­richts Mag­de­burg, daß die gesam­te Par­tei einen „Ver­dachts­fall“ darstellt.

Wie beim NPD-Ver­bots­ver­fah­ren bereits legal defi­niert wur­de, sind der „eth­ni­sche Volks­be­griff“ und der Ver­such einen „Bestand“ zu erhal­ten, ver­fas­sungs­feind­lich. Kon­se­quen­ter­wei­se müß­te die Par­tei sich nun selbst auf die Unver­ein­bar­keits­lis­te setzen.

Die­ser Vor­fall zeigt dem rech­ten Lager, wor­an der „Par­la­ments­pa­trio­tis­mus“ schei­tern muß. Ich nen­ne so die der­zeit vor­herr­schen­de rech­te Leit­stra­te­gie. Man will die poli­ti­sche Macht in den Par­la­men­ten durch Stim­men­ma­xi­mie­rung im Rah­men des bestehen­den Dis­kur­ses erringen.

Der Par­la­ments­pa­trio­tis­mus setzt auf maxi­ma­le Strom­li­ni­enförmig­keit in ideo­lo­gi­schen Grund­satz­fra­gen. Gleich­zei­tig zielt er auf maxi­ma­le Pro­vo­ka­ti­on bei der Empörung über Ober­flä­chen­phä­no­me­ne des Bevölke­rungs­aus­tauschs ab. Damit trifft er direkt das Gemüt der „schwei­gen­den Mehr­heit“ und erzielt oft grö­ße­re Wahl­er­fol­ge. Er fokus­siert alle Res­sour­cen auf die Erlan­gung par­la­men­ta­ri­scher Mehr­hei­ten zulas­ten der Theo­rie­bil­dung, der Bewe­gung, der Meta­po­li­tik und Hoch­schul­po­li­tik. Das rechts­po­pu­lis­ti­sche „Pro­test­wel­len­rei­ten“ springt so von einem kurz­fris­ti­gen Erfolg zum nächs­ten, konn­te aber bis­her nir­gends nach­hal­ti­ge Ver­än­de­run­gen der Bevölke­rungs- und Iden­ti­täts­po­li­tik bewirken.

Der Dis­kurs­rah­men hat sich ent­schei­dend nach links ver­scho­ben und jeden abwei­chen­den Volks­be­griff aus dem Bereich des Sag­ba­ren bug­siert. Bald wird er sich auch im Bereich des Straf­ba­ren befin­den, den die „Ver­fas­sungs­wid­rig­keit“ indi­ziert. Wenn eine Par­tei, die sich nun ganz offen­sicht­lich in einer radi­ka­len Sys­te­m­op­po­si­ti­on befin­det, so tut, als wäre das nicht der Fall und auf meta­po­li­ti­sche und „revo­lu­tio­nä­re“ Arbeit ver­zich­tet, führt das nicht zu ihrer Nor­ma­li­sie­rung, son­dern zu ihrer Auslöschung.

Der Par­la­ments­pa­trio­tis­mus der AfD beruht auf einem fal­schen Macht­be­griff und einer fal­schen, bes­ser: unter­las­se­nen Sys­tem­ana­ly­se. Die­se ist in weni­gen Lese­stun­den im groß­ar­ti­gen Buch Die Sys­tem­fra­ge von Man­fred Klei­ne-Hart­la­ge nach­zu­ho­len. Das „Kar­tell“, das von einer Dok­trin beherrscht wird, gau­kelt eine Demo­kra­tie­si­mu­la­ti­on vor. Die Büh­ne die­ser Simu­la­ti­on ist selbst­ver­ständ­lich nicht das Macht­zen­trum des Sys­tems. Der Par­la­ments­pa­trio­tis­mus setzt jedoch alles dar­auf, durch popu­lis­ti­sche Stim­men­ma­xi­mie­rung genau dort­hin, sprich ins Par­la­ment, einzuziehen.

Im Zuge die­ses Unter­fan­gens ver­zich­tet er „prag­ma­tisch“ auf die not­wen­di­ge und schmerz­haf­te „revo­lu­tio­nä­re“ ideen­po­li­ti­sche Arbeit. In einer mili­tä­ri­schen Meta­pher aus­ge­drückt: Er wirft alle Res­sour­cen gegen eine bestimm­te Stel­lung, deren Erobe­rung für den Krieg aber völ­lig bedeu­tungs­los ist. Wäh­rend er das tut, dezi­miert der Geg­ner von der eigent­li­chen Macht­po­si­ti­on aus sei­ne Kräfte. Folgt sie dem Par­la­ments­pa­trio­tis­mus, so kann eine rech­te Par­tei für das gesam­te Lager sogar abträg­lich sein. Das Prin­zip der kurz­fris­ti­gen Stim­men­ma­xi­mie­rung und die Anschluß­fä­hig­keit um jeden Preis füh­ren zum Gebot der Distanzierung. Ande­re Berei­che des rech­ten Lagers, nament­lich Theo­rie­bil­dung und Bewe­gung, wer­den dabei als Stör­fak­to­ren betrach­tet, wel­che „die Pres­se gegen einen ver­wen­det“. Maxi­mal sieht man sie als Reser­voir für loya­le Arbeits­kräf­te, die man ein­stellt und so mög­li­cher­wei­se aus dem meta­po­li­ti­schen Kampf aus­schal­tet. Jede ernst­haf­te Arbeit an Inhal­ten wird als läs­tig oder gefähr­lich betrach­tet. Hoch­schul­po­li­tik, die eben­falls kei­ne unmit­tel­ba­ren par­la­men­ta­ri­schen Früch­te trägt, wird über­haupt kom­plett ver­wor­fen. Geför­dert wer­den pri­mär tak­ti­sche Fer­tig­kei­ten, die der Stim­men­ma­xi­mie­rung im Wahl­kampf die­nen, und sich im Bereich von Rhe­to­rik, Mar­ke­ting, Orga­ni­sa­ti­on und Rechts- und Finanz­fra­gen bewe­gen. Um die prag­ma­ti­sche Anschluß­fä­hig­keit nicht zu gefähr­den, wird jede Gegen­kul­tur in einem Kon­troll­wahn erstickt. Die­se fal­sche Prag­ma­tik führt aber am Ende gera­de nicht zum kon­kre­ten Erfolg. Die Par­tei im Bann des Par­la­ments­pa­trio­tis­mus kann also eine läh­men­de, ja „vam­pi­ri­sche“ Wir­kung auf wei­te Berei­che des Vor­felds haben.

In die­ser Ver­fas­sung sind rech­te Par­tei­en oft sogar sta­bi­li­sie­ren­de Fak­to­ren, da sie als rech­tes Fei­gen­blatt der Demo­kra­tie­si­mu­la­ti­on fun­gie­ren. Para­do­xer­wei­se brüs­tet man sich von­sei­ten der Eta­blier­ten ja gele­gent­lich ger­ne mit der NPD. Ihre mar­gi­na­li­sier­te Exis­tenz beweist einer­seits, daß die „wehr­haf­te Demo­kra­tie“ sogar die­se Ideo­lo­gie „aus­hal­te“, und ande­rer­seits, daß sie „im frei­en Wett­be­werb der Ideen“ kei­ne Chan­ce habe. Gibt es eine Alter­na­ti­ve zur AfD als par­la­ments­pa­trio­ti­scher Par­tei? Ja, sie exis­tiert bereits in den Her­zen und Köp­fen zahl­rei­cher Ver­tre­ter und Funk­tio­nä­re. Jene, für die die­se „Beob­ach­tung“ kein eis­kal­ter Schock, son­dern viel­mehr Ansporn und Her­aus­for­de­rung ist, zäh­len dazu.

Die Zäsur der VS-Beob­ach­tung kann Schritt­ma­cher dafür sein, daß nach einer radi­ka­len Kri­tik des Par­la­ments­pa­trio­tis­mus end­lich eine ande­re rech­te Leit­stra­te­gie ent­steht. Eine fal­sche Stra­te­gie scha­det allen Berei­chen des rech­ten Lagers durch eine fal­sche Macht­ana­ly­se und Ressourcenverteilung. Die rich­ti­ge Stra­te­gie hin­ge­gen fügt Par­tei, Bewe­gung, Theo­rie­bil­dung, Gegen­kul­tur und Gegen­öf­fent­lich­keit in ihre effek­ti­ven Ide­al­for­men. Das Schlag­wort für die­se rich­ti­ge Leit­stra­te­gie lau­tet „Recon­quis­ta“, und sie besteht nach wie vor in einer „Kul­tur­re­vo­lu­ti­on von rechts“. Genau­so wich­tig wie gewon­ne­ne Wahl­kämp­fe sind dar­in gesetz­te (oder zer­stör­te) Ideen und Begrif­fe. Hoch­schul­po­li­tik muß eben­so ernst genom­men und mit Res­sour­cen ver­sorgt wer­den wie ande­re poli­ti­sche Brand­her­de. Das Vor­feld kann nicht als par­tei­po­li­ti­sche Peri­phe­rie, son­dern muß als die eigent­li­che „meta­po­li­ti­sche Front­li­nie“ ver­stan­den wer­den. Bewe­gung und Theo­rie­bil­dung sind daher nicht Stör­fak­tor oder Per­so­nal­re­ser­voir, son­dern Part­ner in einer gemein­sa­men Mis­si­on. Wo ist der ent­schei­den­de theo­re­ti­sche Abschnitt die­ser „meta­po­li­ti­schen Front“?