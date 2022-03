Widerstand und Tod, Vormärz und Biedermeier

Myko­la, Jahr­gang 1983, hat­te für die deut­sche Über­set­zung der ukrai­ni­schen Pro­gramm­schrift Natio­kra­tie ein Vor­wort ver­faßt und die Bedeu­tung die­ses Buchs für das Selbst­ver­ständ­nis sei­ner Nati­on erläu­tert. Er fiel durch Artillerie­beschuß. Zwei Wochen zuvor, am 3. März, war Myko­las Vater gefal­len, ein­und­sech­zig­jäh­rig, als Frei­wil­li­ger wäh­rend der Ver­tei­di­gung Charkows.

Der Krieg in der Ukrai­ne rückt auf die­se Wei­se näher, weil jemand, der noch vor weni­gen Mona­ten oder Wochen als Wis­sen­schaft­ler und Publi­zist gear­bei­tet und Plä­ne für Pro­jek­te gehabt hat­te, sei­nen Schreib­tisch ver­ließ, um etwas kaum Vor­stell­ba­res zu tun: zu kämp­fen und einen frü­hen Tod in Kauf zu nehmen.

Ole­na Semen­ya­ka, Spre­che­rin der ukrai­ni­schen Par­tei »Natio­nal­korps«, wird an Män­ner wie die der Fami­lie Krawt­schen­ko gedacht haben, als sie eini­ge unse­rer Fra­gen beant­wor­te­te, zwei Wochen nach dem rus­si­schen Angriff:

Ruß­land wird wei­ter­ma­chen bis zum Ende, und die Ukrai­ne wird nicht auf­hö­ren bis zur völ­li­gen Wie­der­her­stel­lung ihrer ter­ri­to­ria­len Inte­gri­tät, die Krim ein­ge­schlos­sen. Ein diplo­ma­ti­scher Weg mit bei­der­sei­ti­gen Zuge­ständ­nis­sen ist nicht mehr mög­lich. Wir war­ten auf die Bela­ge­rung Kiews, auch wenn die Stadt, die am meis­ten lei­det und drin­gend Ver­stär­kung braucht, Mariu­pol ist. Wir haben so unse­re Zwei­fel, daß der Nach­schub, der von den Rus­sen seit den Frie­dens­ge­sprä­chen zusam­men­ge­zo­gen wur­de, von gro­ßer Bedeu­tung ist. Ab und an gibt es Ver­su­che, unse­re Ver­tei­di­gungs­li­ni­en zu durch­bre­chen, oder es fliegt eine Droh­ne über die Haupt­stadt, aber es wird Ruß­land kaum gelin­gen, eine gro­ße Stadt wirk­lich unter Kon­trol­le zu bringen.

Von woher kam die Mail? Viel­leicht schrieb Frau Semen­ya­ka aus Kiew, viel­leicht von irgend­ei­nem ver­bor­ge­nen Ort aus, wir wis­sen es nicht, und sie tut gut dar­an, ihren Auf­ent­halts­ort nicht zu ver­ra­ten. Jeden­falls klingt, was sie schrieb, in der Ein­schät­zung der Lage rea­lis­tisch, sprach­lich entschlossen:

Der wich­tigs­te Grund des erfolg­rei­chen Wider­stands, der Ruß­land die Zeit stiehlt und die zwei­te Mobi­li­sie­rungs­wel­le erzwingt, ist die hohe Moti­va­ti­on des ukrai­ni­schen Mili­tärs und der Zivil­be­völ­ke­rung. Es ist sinn­los, die Ukrai­ne zu ›den­azi­fi­zie­ren‹, wie Putin es nennt, da die gesam­te Nati­on, nicht nur ein paar mys­ti­sche ›natio­na­lis­ti­sche Füh­rer‹, ent­schie­den den Besat­zern entgegentritt.

Kampf, Aus­har­ren, Flucht, Tod – ele­men­ta­re, auf­ge­zwun­ge­ne Daseins­bil­der, etwas ande­res gibt es dort nicht mehr, und so gesche­hen am öst­li­chen Rand Euro­pas Din­ge, die in unse­rer deut­schen Welt nicht mehr vorkommen.

Wir ver­las­sen unse­re Schreib­ti­sche, wenn über­haupt, um gegen eine Fehl­ent­wick­lung zu demons­trie­ren, gegen Ein­schrän­kun­gen unse­rer Frei­heit, gegen die mit medi­zi­ni­scher Not­wen­dig­keit begrün­de­te Über­grif­fig­keit des Staa­tes, gegen Über­frem­dung oder gegen den Mas­sen­mord an unge­bo­re­nem Leben.

Wir haben aber, wenn wir aus frei­en Stü­cken auf die Stra­ße gehen, kaum etwas zu befürch­ten, jeden­falls kei­nen Beschuß und kein Gefecht auf Leben und Tod, allen­falls ver­ba­len Unflat von der ande­ren Stra­ßen­sei­te her und behörd­li­che Regis­trie­rung. Danach gehen wir wie­der nach Hau­se und stel­len fest, daß wir mehr Teil­neh­mer gezählt haben als die Poli­zei und der Spiegel.

Dage­gen ist nichts ein­zu­wen­den, so ist es hier­zu­lan­de. Das ist der Vor­märz, das ist der Hand­lungs­spiel­raum hilf­lo­ser Bür­ger nach der Restau­ra­ti­on, die Ansamm­lung von revo­lu­tio­nä­ren Impul­sen in einer Zeit abträg­li­cher Sta­bi­li­tät. Es ist die Zeit der Ein­sicht in Macht­ver­hält­nis­se, der Ernüch­te­rung und des Zurecht­kom­mens. Und es ist die Zeit des bespöt­tel­ten klei­nen Glücks, des Rück­zugs ins Pri­va­te, in den über­schau­ba­ren, hand­hab­ba­ren, unmit­tel­ba­ren Bereich, in Zusam­men­hän­ge also, die man über­bli­cken und in denen man sich for­mend bewe­gen kann.

Sti­che­lei und Samm­lung, Rück­zug, kein Ver­schleiß, Vor­märz und Bie­der­mei­er – das ist unse­re Lage. In ihr muß kei­ne kla­re Ent­schei­dung fal­len, man kann auch lavie­ren. In sich selbst gegen einen fal­schen Frie­den den Ernst­fall aus­zu­ru­fen ist eben etwas ande­res, als zu ­wis­sen: Die­se Stadt, die­ses Haus, die­ses Fens­ter­loch muß heu­te und mor­gen von mir gehal­ten wer­den, denn es ist jetzt kein ande­rer da.