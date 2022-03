Die ukrainische Frage (Teil 1/3)

Zu den Fol­gen die­ser Stö­rung gehört nicht nur die Infra­ge­stel­lung des Pazi­fis­mus als poli­ti­schen All­heil­mit­tels, son­dern vor allem eine ein­ge­eng­te Sicht­wei­se auf den Krieg in der Ukrai­ne selbst. Ana­ly­sen, die allen Betei­lig­ten gerecht wer­den wol­len, sind hier­zu­lan­de kaum noch mög­lich. Ohne ein ein­deu­ti­ges Bekennt­nis zur Ukrai­ne gilt man als Putin-Ver­ste­her, der des­sen Krieg befürwortet.

Der Krieg selbst hat dafür gesorgt, daß nicht mehr nach sei­nen Ursa­chen gefragt wird, ohne deren Kennt­nis wie­der­um kaum eine dau­er­haf­te Frie­dens­ord­nung gestif­tet wer­den kann. Das Leid, das der rus­si­sche Angriff über die ukrai­ni­sche Bevöl­ke­rung gebracht hat, läßt den ukrai­ni­schen Staat selbst in einer ahis­to­ri­schen Unan­tast­bar­keit erschei­nen, die er nie beses­sen hat.

Es dürf­te klar sein, daß eine solch manichäi­sche Sicht­wei­se mit Poli­tik und damit auch mit einer poli­ti­schen Lösung nicht viel zu tun hat. Im Kampf Gut gegen Böse gibt es kei­nen Waf­fen­still­stand und kei­nen Kom­pro­miß. Um zu einer Lösung zu kom­men, braucht es aber eine Sicht­wei­se auf die Din­ge, die in der Lage ist, einen Aus­gleich her­bei­zu­füh­ren, der alle Sei­ten in ihrer Exis­tenz sicherstellt.

Hen­ry Kis­sin­ger nann­te 2014 als Mini­mal­ziel für den Ruß­land-Ukrai­ne-Kon­flikt eine »aus­ba­lan­cier­te Unzu­frie­den­heit«, weil eine abso­lu­te Zufrie­den­heit für bei­de Sei­ten nicht zu errei­chen sei, jeden­falls nicht, solan­ge bei­de Sei­ten exis­tie­ren. (Hen­ry A. Kis­sin­ger: »Eine Dämo­ni­sie­rung Putins ist kei­ne Poli­tik«. Vier Vor­schlä­ge für eine aus­ba­lan­cier­te Unzu­frie­den­heit, hier ein­se­hen.)

Putin hat mit sei­nem Regel­bruch für eine Über­ra­schung gesorgt, die hier­zu­lan­de wie ein Natur­er­eig­nis inter­pre­tiert wird: Auch gegen einen Vul­kan­aus­bruch kön­ne man nichts unter­neh­men. Die­se Sicht­wei­se dient natür­lich vor­wie­gend der Selbstexkul­pa­ti­on. Man will nicht in den Ruch gelan­gen, durch die eige­ne Poli­tik etwas her­auf­be­schwo­ren zu haben, was sich jetzt ohne gro­ße Opfer nicht mehr aus der Welt schaf­fen läßt.

Da der Krieg nicht nur die Poli­ti­ker, son­dern auch die meis­ten Fach­leu­te zu Moral­krie­gern gemacht hat, ist es im Sin­ne einer nüch­ter­nen Betrach­tung der Vor­aus­set­zun­gen die­ses Krie­ges sinn­voll, zwei Din­ge in den Hin­ter­grund tre­ten zu las­sen. Zum einen den Krieg selbst, da er zur anti­rus­si­schen Lei­den­schaft ver­lei­tet, und zum ande­ren die Exis­tenz der Ukrai­ne in der durch die Bol­sche­wis­ten geschaf­fe­nen Form, weil sie etwas als gesetzt behaup­tet, was in ande­ren Fäl­len durch­aus in Fra­ge gestellt wer­den durf­te: die ter­ri­to­ria­le Gestalt eines Landes.

Zunächst: Der Angriff Putins war abseh­bar. Frag­lich ist, ob er auch ver­meid­bar gewe­sen wäre. Für Abseh­bar­keit muß man sich nicht auf die War­nun­gen der ame­ri­ka­ni­schen Geheim­diens­te beru­fen, die immer wie­der auf einen mög­li­chen Angriff hin­wie­sen, seit­dem die Rus­sen ihre Trup­pen an der ukrai­ni­schen Gren­ze zusammenzogen.

Die­se nega­ti­ve Sicht auf die Kon­stel­la­ti­on ist viel älter, weil sich die Vor­aus­set­zun­gen für einen Kon­flikt in den letz­ten Jah­ren nicht geän­dert haben, denn die Inter­es­sen­la­ge blieb dies­sel­be. Wir kön­nen uns dazu mit Hans von Dohn­anyi auf einen SPD-Poli­ti­ker beru­fen, der fast schon tra­gi­scher­wei­se vor weni­gen Mona­ten zu eben dem The­ma Ruß­land-Ukrai­ne ein Buch ver­öf­fent­licht hat, das durch den 24. Febru­ar 2022 plötz­lich im Zwie­licht steht.

Dohn­any­is Buch erschien im Janu­ar 2022, im sel­ben Monat war schon die zwei­te Auf­la­ge nötig, mit Ergän­zun­gen im Vorwort:

Bereits Ende Novem­ber 2021 schrieb ich, daß die Auf­nah­me der Ukrai­ne in die NATO erheb­li­che Gefah­ren mit sich brin­gen wür­de. Nun hat sich die­se Gefah­ren­la­ge schon Ende Janu­ar 2022 verschärft […]. (Klaus von Dohn­anyi: Natio­na­le Inter­es­sen. Ori­en­tie­rung für deut­sche und euro­päi­sche Poli­tik in Zei­ten glo­ba­ler Umbrü­che, Mün­chen ²2022, S. 11)

Mit der jetzt voll­zo­ge­nen Eska­la­ti­on ist das ein­ge­tre­ten, was Dohn­anyi befürch­tet hat­te. Er sieht die Rol­le der USA kri­tisch: Ame­ri­ka domi­nie­re die Bezie­hun­gen Deutsch­lands und der EU zu Ruß­land so ein­sei­tig »wie gegen­über kei­nem ande­ren Land der Welt« (Natio­na­le Inter­es­sen, S. 57). Euro­pas Inter­es­se sei es aber, so Dohn­anyi, daß Ruß­land nicht an Chi­na verlorengehe.

Die Ame­ri­ka­ner erwar­ten hin­ge­gen von den Deut­schen, im Rah­men der NATO Par­tei gegen Ruß­land zu ergrei­fen, was nicht im Inter­es­se Deutsch­lands lie­ge. Die USA hät­ten die Kon­fron­ta­ti­on mit Ruß­land ohne trif­ti­gen Grund nach 1990 fort­ge­setzt und damit gegen die Inter­es­sen Euro­pas gehan­delt, da im Fal­le eines rus­si­schen Angriffs die Unver­sehrt­heit Euro­pas, nicht aber die Sicher­heit der USA das ers­te und wahr­schein­lichs­te Opfer wäre. Die Stra­te­gie der »fle­xi­blen Reak­ti­on« sor­ge dafür, daß ein Kon­flikt zwi­schen den Groß­mäch­ten nicht in ihren Län­dern, son­dern dem jewei­li­gen Zank­ap­fel aus­ge­tra­gen wer­de, was regel­mä­ßig zu sei­ner Zer­stö­rung füh­re. In einem Krieg zwi­schen Ruß­land und den USA wäre Euro­pa das Gefechts­feld. Dar­an habe sich seit den 1960er Jah­ren im Grun­de nichts geändert.

Als beson­de­res Risi­ko für die euro­pä­isch-rus­si­schen Bezie­hun­gen sieht auch Dohn­anyi die Ukrai­ne, was vor allem dadurch beför­dert wor­den sei, daß man 2008 die Tür für einen Bei­tritt zur NATO weit auf­ge­macht habe. Damit sei­en die Erwar­tungs­hal­tung der Ukrai­ner und der rus­si­sche Arg­wohn glei­cher­ma­ßen geweckt wor­den. Im Gegen­satz zur jet­zi­gen Hys­te­rie sieht Dohn­anyi dar­in aber kei­ne Hil­fe­leis­tung für ukrai­ni­sche Demo­kra­ti­sie­rungs­be­mü­hun­gen, son­dern die Umset­zung geo­stra­te­gi­scher Ziel­set­zun­gen im Hin­blick auf die Ein­gren­zung Rußlands.

Es ist inter­es­sant, daß die­se Sicht der Din­ge vom spa­ni­schen Sicher­heits­ex­per­ten Pedro Baños geteilt wird, des­sen Buch So beherrscht man die Welt in Deutsch­land nach einer Kam­pa­gne vom Markt ver­schwand. Eine der von Baños auf­ge­stell­ten »geo­stra­te­gi­schen Regeln« ist die »Ein­krei­sung«, eine Kon­stel­la­ti­on, die im Vor­feld des Ers­ten Welt­krie­ges von ent­schei­den­der Bedeu­tung war und das Deut­sche Reich betraf.

Daß die­se Furcht vor der Ein­krei­sung heu­te als halt­los hin­ge­stellt wird, ist wenig über­ra­schend: Deutsch­land soll­te 1914 kei­nen Grund zum Krieg gehabt haben. Im Hin­blick auf Ruß­land scheint das Gefühl, ein­ge­kreist zu wer­den, wie­der aktu­ell zu sein. Baños sieht dar­in tat­säch­lich einen rea­len Kriegs­grund. Er zitiert Ein­schät­zun­gen aus Spa­ni­en und Frank­reich, die zu dem Schluß kom­men, daß Ruß­land nach dem Zusam­men­bruch der Sowjet­uni­on durch die USA und die NATO ein­ge­kreist wor­den sei, um

zu ver­hin­dern, daß das Land wie­der zu einer Super­macht wird, und es auf den Sta­tus einer Regio­nal­macht festzulegen«. (Pedro Baños: So beherrscht man die Welt. Die gehei­men Geo­stra­te­gien der Welt­po­li­tik, Mün­chen 2019, S. 121.)

Das Bei­spiel, das Baños anführt, ist das Enga­ge­ment der USA im Kau­ka­sus, was zu dem geor­gi­schen Ver­such führ­te, in Süd­os­se­ti­en ein­zu­grei­fen. »Für Ruß­land war klar, daß es zu reagie­ren hat­te. Ein Ein­len­ken kam jetzt nicht mehr in Fra­ge.« (Ebd., S. 123) Wie sich die Reak­tio­nen der Super­mäch­te glei­chen, zeigt Baños am Bei­spiel der ame­ri­ka­ni­schen Reak­ti­on auf das rus­si­sche Enga­ge­ment in Vene­zue­la, das zur Reak­ti­vie­rung der Vier­ten US-Flot­te und zur Pla­nung wei­te­rer Stütz­punk­te führ­te. Eine Eska­la­ti­on war hier auf­grund der rus­si­schen Schwä­che vor Ort nicht zu befürch­ten, aller­dings wur­de seit­her auf Stim­men, die vor einer NATO-Auf­nah­me der Ukrai­ne warn­ten, nicht mehr gehört.

Zu die­sen bei Dohn­anyi erwähn­ten War­nern gehör­ten mit Hen­ry Kis­sin­ger und Zbi­gniew Brze­ziń­ski zwei Ver­tre­ter ame­ri­ka­ni­scher Vor­macht­stel­lung, die man nur schwer als Putin-Ver­ste­her dis­kre­di­tie­ren kann. Bei­de plä­dier­ten für eine neu­tra­len Stel­lung der Ukrai­ne nach dem Vor­bild Finn­lands. Den­noch wur­de im Juni 2021 bestä­tigt, daß die Ukrai­ne NATO-Mit­glied wer­den sol­le, was durch gemein­sa­me Mili­tär­übun­gen bekräf­tigt wurde.

Dohn­anyi schreibt im Novem­ber 2021:

Jetzt ist die NATO beun­ru­higt über rus­si­sche Trup­pen­an­samm­lun­gen an der Ost­gren­ze der Ukrai­ne. Beab­sich­tigt Putin den Ein­marsch in die Ukrai­ne? Putin bestrei­tet die­se Absicht – heu­te! Aber was geschieht, wenn die Umset­zung der Ent­schei­dung des NATO-Bei­tritts der Ukrai­ne begon­nen würde? (Dohn­anyi: Natio­na­le Inter­es­sen, S. 105)

Jetzt, weni­ge Mona­te spä­ter, wis­sen wir mehr: Putin woll­te es gar nicht erst soweit kom­men las­sen. Er hat nicht gewar­tet, bis er gegen die gan­ze NATO in den Krieg zie­hen müßte.

Dohn­anyi hat auf­grund der Eska­la­ti­on des Kon­flikts bereits media­le Prü­gel für sein Buch ein­ste­cken müs­sen und ist schon ein Stück weit zurück­ge­ru­dert. Das erschien ins­be­son­de­re des­halb not­wen­dig, da er der neu­en Bun­des­re­gie­rung in dem Buch nahe­legt, sich die Ent­span­nungs­po­li­tik der 1970er Jah­re zum Vor­bild zu neh­men. Die­se ist nun aber ganz in das Lager der Ukrai­ne ein­ge­schwenkt – man­che bezeich­nen die Nicht­auf­nah­me der Ukrai­ne in die NATO als Feh­ler – und hat den Kon­flikt um die Ukrai­ne, der ja laut Dohn­anyi vor allem ame­ri­ka­nisch pro­vo­ziert ist, zu dem ihren gemacht. Das ist ohne Rück­sicht auf die Ursa­chen die­ses Kon­flikts fahr­läs­sig. Außer­dem (das darf nicht ver­ges­sen wer­den!) sind die geo­po­li­ti­schen Vor­aus­set­zun­gen, die die Ukrai­ne zu einem Schlüs­sel­staat für die rus­si­sche Sicher­heit machen, immer die glei­chen geblieben.