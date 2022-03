Netzfundstücke (120) – Schrecken, Erinnern, Zwitschern

Mit einem merk­wür­dig beklom­me­nen Gefühl der Unwirk­lich­keit starr­te ich auf eine blut­über­ström­te Gestalt mit lose am Kör­per her­ab­hän­gen­den und selt­sam abge­knick­tem Bein, die unauf­hör­lich ein hei­se­res »Zu Hil­fe!« her­vor­stieß, als ob ihr der jähe Tod noch an der Keh­le säße. (…) Was war das nur? Der Krieg hat­te sei­ne Kral­len gezeigt und die gemüt­li­che Mas­ke abgeworfen.

Ein Gra­na­ten­ein­schlag im Samm­lungs­ort Orain­ville des Füs­se­lier­re­gi­ments 73 läßt Ernst Jün­ger die Illu­sio­nen über den Krieg ver­lie­ren. Bereits auf der drit­ten Sei­te von In Stahl­ge­wit­tern stellt sich mit dem an Jün­ger vor­bei­getra­ge­nen ver­stüm­mel­ten Kör­per der Rea­lis­mus des »kal­ten Beob­ach­tens« ein, der für sei­ne Kriegs­schil­de­run­gen cha­rak­te­ris­tisch wer­den soll­te. Kei­ne undif­fe­ren­zier­te Hur­ra-Stim­mung, son­dern die Erkennt­nis über die eigen­tüm­li­che Natur­ge­walt des Krieges.

Eine ähn­li­che Ernüch­te­rung, die die Rea­li­tät des Ers­ten Welt­krie­ges abzu­bil­den such­te, läßt sich auch auf bri­ti­scher Sei­te fest­stel­len, wenn der eng­li­sche Lyri­ker Robert Nichols in sei­nem Gedicht The Ass­ault schreibt:

Deaf­ness, Numb­ness. The lou­de­ning tornado.

Bul­lets. Mud. Stum­be­ling and skating.

My voice’s stran­gled shout:

»Steady pace, boys!«

The still light: gladness.

»Look, sir. Look out!«

Ha! Ha! Bun­ched Figu­res waiting.

Revol­ver level­led: quick!

Flick! Flick!

Red as blood.

Ger­mans, Germans.

Good! Oh, good! Cool mad­ness.

Die Begeis­te­rung ist einem gedämpf­ten Wahn­sinn gewi­chen; die Ver­klä­rung ertrinkt in den was­ser­ge­füll­ten Gra­natrich­tern des Nie­mands­lan­des der Schüt­zen­grä­ben an der Som­me und in Ver­dun. Dabei muß die Erkennt­nis über die Schre­cken des (moder­nen) Krie­ges und sei­ne zer­stö­re­ri­sche Gewalt kei­nes­wegs in einen welt­frem­den Pazi­fis­mus führen.

Viel­mehr mahnt sie uns davor, daß Krieg nur als das aller­letz­te Mit­tel der Poli­tik ein­ge­setzt wer­den soll­te, daß man mit ihm nicht leicht­fer­tig han­tiert. Außer­dem ringt sie uns Respekt vor den­je­ni­gen ab, die im Krieg die Waf­fen hal­ten. Wer ver­stan­den hat, was Krieg für alle dar­in Ver­wi­ckel­ten bedeu­tet, der wird sich in Zurück­hal­tung üben, und sofern er nicht Teil des Krie­ges ist, mit »küh­ler Scham« bedeckt halten.

Krieg ist kein (Computer-)Spiel, kei­ne Pop­corn-Hol­ly­wood-Empower­ment-Sto­ry, an des­sen Ende die Aven­gers mal wie­der den Tag geret­tet haben, indem sie das »Gute«, also den US-Libe­ra­lis­mus, gegen düs­te­re Hor­den verteidigten.

Doch betrach­tet man die Wort­mel­dun­gen der west­li­chen Jour­nail­le, der Mei­nungs­ma­cher und des Kom­men­ta­ri­ats seit dem 24. Febru­ar, dem Zeit­punkt als Ruß­land die Ukrai­ne angriff, könn­te man mei­nen, daß sich in Euro­pas Osten eine der­ar­ti­ge »Empower­ment Sto­ry« zuträgt.

Es setzt sich naht­los das fort, was vor­an­ge­gan­ge­ne Kri­sen bereits zeig­ten: Man suhlt sich in der Gewiß­heit auf der »rich­ti­gen« Sei­te der Geschich­te zu ste­hen und per­p­etu­iert links­li­be­ra­le Erzäh­lun­gen zur Sta­bi­li­sie­rung der bun­des­re­pu­bli­ka­ni­schen Par­al­lel­welt (der ers­te Krieg seit 1945 in Euro­pa, Frau­en als wesent­li­che Leid­tra­gen­de des Krie­ges usw.).

Anstatt der gebo­te­nen Zurück­hal­tung, domi­niert eine ent­rück­te Ver­klä­rung des Krie­ges in der Ukrai­ne, die auf eine ver­que­re Art und Wei­se an die Jubel­stim­mung von 1914 erin­nert; nur unter den Vor­zei­chen des 21. Jahrhunderts.

Doch wäh­rend man in den 1. Welt­krieg in der Annah­me hin­ein­stol­per­te, daß er noch unter ähn­li­chen Rah­men­be­din­gun­gen wie bei­spiels­wei­se der Deutsch-Fran­zö­si­sche Krieg von 1870 bis 1871 aus­ge­tra­gen wer­den wür­de, und, von der tech­ni­schen Ent­wick­lung über­holt, in einer indus­tria­li­sier­ten Kno­chen­müh­le erwach­te, hat der Wes­ten heu­te jeden Bezug zum Krieg ver­lo­ren. Er kap­selt sich von sei­nen Rea­li­tä­ten gera­de­zu ab bzw. ist nicht mehr dazu in der Lage, die­se zu ertra­gen (sie­he bei­spiels­wei­se der öffent­li­che Umgang mit Viet­nam in den USA oder mit Afgha­ni­stan-Vete­ra­nen der Bun­des­wehr in der Bundesrepublik).

Die­se voll­kom­me­ne Ent­frem­dung vom Krieg führt dann unter ande­rem zu sol­chen Phä­no­me­nen, daß man die (rus­si­schen) Kampf­hand­lun­gen in der Ukrai­ne nur noch als Kriegs­ver­bre­chen zu kate­go­ri­sie­ren weiß. Ohne Fra­ge spielt dabei pro­pa­gan­dis­ti­sches Kal­kül eine wich­ti­ge Rol­le, den­noch ist es auf­fäl­lig, daß so man­cher auf­ge­brach­te Kom­men­tar im Blät­ter­wald selbst in gewöhn­li­chen Kampf­hand­lun­gen Kriegs­ver­bre­chen erken­nen möchte.

Zeit­gleich erhöht die­se Nai­vi­tät die pro­pa­gan­dis­ti­sche Anfäl­lig­keit, da sie bes­te Vor­aus­set­zun­gen schafft, das abso­lu­te Böse in den Feind zu pro­ji­zie­ren und mit Hil­fe mora­li­scher Auf­la­dung die Kon­flikt­be­reit­schaft der west­li­chen Bevöl­ke­rung zu erhö­hen: Bei­spiels­wei­se kann man so das Unter­las­sen der Ein­rich­tung einer Flug­ver­bots­zo­ne über der Ukrai­ne zu einer indi­rek­ten Betei­li­gung am Völ­ker­mord auf­bau­en, um den Wes­ten zu einer Inter­ven­ti­on für die »Mensch­lich­keit« zu bringen.

Möch­te man Berich­ten, die im Netz zir­ku­lie­ren, Glau­ben schen­ken, dann schei­nen aber selbst Frei­wil­li­ge mit Ein­satz­er­fah­rung im Irak- oder Afgha­ni­stan­krieg von der Inten­si­tät der Kampf­hand­lun­gen in der Ukrai­ne über­rascht wor­den zu sein. Nach einem rus­si­schen Angriff auf einen Trup­pen­übungs­platz nahe Lem­berg, auf dem inter­na­tio­na­le Frei­wil­li­ge für ihren Ein­satz zur Unter­stüt­zung der ukrai­ni­schen Trup­pen vor­be­rei­tet wur­den, kur­sier­ten Vide­os und schrift­li­che Stel­lung­nah­men von sicht­lich geschock­ten und des­il­lu­sio­nier­ten Söldnern.

Vor allem pro-rus­si­sche Kom­men­ta­to­ren spöt­tel­ten dies­be­züg­lich, daß es eben etwas ande­res sei, mili­tär­tech­nisch haus­hoch über­le­gen von ver­gleichs­wei­se siche­ren Basis­la­gern aus und mit einer unan­ge­foch­te­nen Luft­ho­heit auf »Zie­gen­hir­ten« in Afgha­ni­stan zu schie­ßen, als in einem Kampf zu ste­cken, der mit moder­nem mili­tä­ri­schem Mate­ri­al auf rela­ti­ver Augen­hö­he und auf kon­ven­tio­nel­le Wei­se geführt wird.

Dem­zu­fol­ge scheint der Krieg in der Ukrai­ne eben­je­nen Schre­cken zu ver­kör­pern, mit dem Jün­ger und Nichols in den Schüt­zen­grä­ben des Ers­ten Welt­kriegs kon­fron­tiert gewe­sen sind; einem Schre­cken, den wir uns als frie­dens­ver­wöhn­te West­eu­ro­pä­er nicht aus­ma­len kön­nen, und der allem Anschein nach auch man­chem kri­sen­ge­biets­er­fah­re­nen west­li­chen Söld­ner die Lust am Kampf genom­men hat.

Umso befremd­li­cher gera­ten unter die­sem Ein­druck Bei­trä­ge wie »Sind wir bereit, einen Atom­krieg zu füh­ren?«, »My view is basi­cal­ly that nuclear war is worth ris­king for some things, like kee­ping as much of Euro­pe free« oder »Des­halb müs­sen die Nato-Mit­glie­der JETZT han­deln. Sie müs­sen JETZT ihre Trup­pen und Waf­fen dahin bewe­gen, wo unse­re Wer­te und unse­re Zukunft NOCH ver­tei­digt wer­den«, die mal flugs von der Couch im woh­lig warm beheiz­ten Wohn­zim­mer in die Tas­ten gehau­en werden.

Ob die­sel­ben über­mo­ti­vier­ten, auf­ge­plus­ter­ten Stim­men dann, wenn ihre groß­mäu­lig vor­ge­brach­ten For­de­run­gen in die Tat umge­setzt wer­den soll­ten, noch bereit dazu wären, das ulti­ma­ti­ve Opfer zu brin­gen, das der ukrai­ni­sche His­to­ri­ker und Jun­g­eu­ro­pa-Autor Myko­la Krawt­schen­ko nord­west­lich von Kiew erbrach­te, als er am 16. März bei But­cha fiel, darf bezwei­felt werden.

Wohl noch nie in unse­rer west­eu­ro­päi­schen Geschich­te lag der Krieg der­art außer­halb unse­res Erfah­rungs­ho­ri­zonts wie heu­te. Und wohl noch nie in unse­rer west­eu­ro­päi­schen Geschich­te haben wir ihn, syn­the­ti­siert aus der Mas­sen­dy­na­mik in den Sozia­len Medi­en, der­art infan­til hoch­sti­li­siert wie heute.

»Das war der Vor­teil in der Kuba­kri­se. Es gab kein Twit­ter«, kon­sta­tier­te der Jour­na­list Frank Lüb­ber­ding treffend.

Die letz­te deut­sche Genera­ti­on, die vom Krieg noch zu berich­ten weiß, stirbt lang­sam aus. Spu­ren ver­schwin­den, Schick­sa­le ver­blas­sen und mit ihnen die ver­lo­re­ne Hei­mat im Osten.

Chris­tia­ne Hoff­mann, vor­mals Spie­gel und mitt­ler­wei­le Ers­te Stell­ver­tre­ten­de Spre­che­rin der Bun­des­re­gie­rung, ver­sucht das Ver­blas­sen noch etwas hin­aus­zu­zö­gern, indem sie sich ent­lang der Erin­ne­run­gen ihres Vaters auf den Weg macht. 550 Kilo­me­ter läuft sie von Rosen­thal (Rózy­na) in Nie­der­schle­si­en gen Wes­ten, auf der Rou­te, die ihr damals 9jähriger Vater auf der Flucht vor der Roten Armee nahm.

Eine beson­de­re Wan­de­rung, die sie in Alles, was wir nicht erin­nern. Zu Fuß auf dem Flucht­weg mei­nes Vaters schrift­lich festhält.

»Ihr Buch über­führt die Erin­ne­rung an Flucht und Ver­trei­bung ins 21. Jahr­hun­dert«, beschriebt der Ver­lag Hoff­manns fami­li­en­his­to­ri­schen Rei­se­be­richt, »und mahnt an die Schre­cken des Krie­ges, es ver­schränkt die Fami­li­en­ge­schich­te mit der His­to­rie, Zeit­zeu­gen­be­rich­te mit Begeg­nun­gen auf ihrem Weg. Doch es ist vor allem ein sehr per­sön­li­ches Buch, geschrie­ben in einer lite­ra­ri­schen Spra­che, eine Suche nach dem Vater und sei­ner Geschich­te, nach dem, was er ver­dräng­te, um zu überleben.«

Sezes­si­on-Lite­ra­tur­re­dak­teu­rin Ellen Kositza emp­fiehlt es wärmstens:

Das Twit­ter-Kon­to von Antai­os-Autor Man­fred Klei­ne-Hart­la­ge wur­de gesperrt. Zum zwei­ten Mal, denn nach­dem es durch eine erfolg­rei­che juris­ti­sche Inter­ven­ti­on wie­der ent­sperrt wor­den war, hing Twit­ter Hart­la­ge erneut das Schloß vor:

Seit Don­ners­tag ist mein Twit­ter-Account @korrektheiten, auf dem ich regel­mä­ßig Arti­kel aus alter­na­ti­ven Medi­en ver­lin­ke, gesperrt. WIEDER gesperrt. Und wie­der ist es ein Arti­kel aus Sci­ence Files über Covid-19-Imp­fun­gen und deren Wir­kun­gen, der ohne nähe­re Begrün­dung als Vor­wand her­hal­ten durfte. Dabei war es erst ein paar Tage her, dass Twit­ter nach einer Abmah­nung mei­nes Anwalts den Account wie­der frei­schal­ten muss­te, den es auf­grund eines ganz ähn­li­chen Arti­kels Anfang Febru­ar gesperrt hatte.

Hart­la­ge will es auch dies­mal nicht auf sich beru­hen las­sen und gedenkt nicht, vor der Zen­sur des Kon­zerns ein­zu­kni­cken. Mit der Unter­stüt­zung des vom Bür­ger­netz­werk Ein Pro­zent ins Leben geru­fe­nen Soli­fonds möch­te er gegen Twit­ter erneut juris­tisch vorgehen.

