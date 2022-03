Die ukrainische Frage (Teil 2/3)

Wla­di­mir Putin bezeich­net sich als reli­giö­sen Men­schen, als enga­gier­tes Mit­glied der Rus­sisch-Ortho­do­xen Kir­che. Es könn­te also gut sein, daß er, wenn er abends zu Bett geht, sei­ne Gebe­te spricht und Gott fragt: ›War­um hast Du nicht ein paar Ber­ge in die Ukrai­ne gestellt?‹ (Tim Mar­shall: Die Macht der Geo­gra­phie. Wie sich Welt­po­li­tik anhand von 10 Kar­ten erklä­ren läßt, Mün­chen ²2017, S. 7)

Wor­auf Mar­shall hin­aus­will: Ohne die land­schaft­li­chen Vor­aus­set­zun­gen hät­te sich Ruß­land, hät­te sich rus­si­sches Den­ken anders ent­wi­ckelt und wür­de heu­te ver­mut­lich auch eine ande­re Poli­tik ver­fol­gen. Das Pro­blem, das sich Ruß­land stellt, ist die nord­eu­ro­päi­sche Tief­ebe­ne. Mar­shall ver­gleicht sie mit einem Piz­za­stück, das in Polen noch recht schmal ist, sich aber ver­brei­tert, je wei­ter es sich in Rich­tung Mos­kau zieht.

Die rus­si­sche Gren­ze ist über 3000 Kilo­me­ter lang und ent­spre­chend schwer zu ver­tei­di­gen. Daß Ruß­land aus die­ser Rich­tung nie erobert wur­de, ist der Ost-West-Aus­deh­nung zu ver­dan­ken, von der Gren­ze bis zum Ural sind es noch ein­mal mehr als 2000 Kilo­me­ter, bevor man dann vor den sibi­ri­schen Wei­ten steht. Und den­noch kamen Polen, Schwe­den, Fran­zo­sen und Deut­sche über die nord­eu­ro­päi­sche Tief­ebe­ne, bis die Nach­schub­li­ni­en zu lang wur­den. Daher bestand das rus­si­sche Inter­es­se immer dar­in, sei­ne Gren­zen mög­lichst weit nach Wes­ten zu ver­schie­ben, um eine Ent­fal­tung des Geg­ners im Raum gar nicht erst zuzulassen.

Sta­lin gelang es schließ­lich, sei­ne Trup­pen trotz der mit­tel­ost­eu­ro­päi­schen Staa­ten bis an die Elbe zu ver­tei­len. Der Zusam­men­bruch der Sowjet­uni­on sorg­te nicht nur dafür, daß Ruß­land sei­ne Vor­pos­ten in Mit­tel­eu­ro­pa ver­lor, son­dern daß auch alle Sowjet­re­pu­bli­ken selb­stän­dig wurden.

Bereits 2004, nur 15 Jah­re nach 1989, war jeder ein­zel­ne ehe­ma­li­ge Mit­glieds­staat des War­schau­er Pakts in der NATO. Aus den 15 Staa­ten der Sowjet­uni­on gin­gen eini­ge, die es sich leis­ten konn­ten, den Weg in die Neu­tra­li­tät, die von Ruß­land abhän­gi­gen blie­ben pro­rus­sisch, ande­re gehö­ren heu­te zur EU und zur NATO. Geor­gi­en, Mol­da­wi­en und die Ukrai­ne wür­den die­sen Weg eben­falls gern gehen. Sie wer­den aber auf Abstand gehalten,

weil sie geo­gra­phisch zu nah an Ruß­land lie­gen und sich auf dem Boden aller drei Län­der rus­si­sche Trup­pen oder pro­rus­si­sche Mili­zen befin­den. Eine NATO-Mit­glied­schaft auch nur eines die­ser drei Län­der könn­te einen Krieg aus­lö­sen.« (Mar­shall, Geo­gra­phie, S. 28)

Daher rüh­ren die frü­hen rus­si­schen Ver­su­che, genau das ohne Blut­ver­gie­ßen zu ver­hin­dern, und es ist klar, daß die Ukrai­ne in die­sem Zusam­men­hang eine beson­de­re Rol­le spielt. Mar­shall schreibt, daß eine NATO-Mit­glied­schaft der Ukrai­ne »für Ruß­land eine rote Linie« (Geo­gra­phie, S. 29) über­schrei­te. Aber neu ist die­se Erkennt­nis nicht.

Bereits 1956 sah Otto Maull in sei­nem lehr­buch­ar­ti­gen Werk Poli­ti­sche Geo­gra­phie, daß Ruß­land nicht mehr zwin­gend auf die Korn­kam­mer und die Koh­len der Ukrai­ne ange­wie­sen sei.

Doch wird die Sowjet­uni­on nie auf den gro­ßen ost­eu­ro­päi­schen Raum­zu­sam­men­hang ver­zich­ten, der sich ja auch der Klam­mer des rus­si­schen Volks­tums und der har­mo­ni­schen Ergän­zung erfreut und den bequems­ten Zugang zum Schwar­zen Meer und nach Süd­ost­eu­ro­pa sichert. (Otto Maull: Poli­ti­sche Geo­gra­phie, Ber­lin 1956, S. 412)

Dem­entspre­chend dra­ma­tisch waren die Ereig­nis­se nach 1991:

Unter geo­po­li­ti­schem Aspekt stell­te der Abfall der Ukrai­ne einen zen­tra­len Ver­lust dar, denn er beschnitt Ruß­lands geo­stra­te­gi­sche Optio­nen dras­tisch. (Zbi­gniew Brze­ziń­ski: Die ein­zi­ge Welt­macht. Ame­ri­kas Stra­te­gie der Vor­herr­schaft, Wein­heim / Ber­lin 1997, S. 137)

Denn ohne die Ukrai­ne sei der Ver­such, so der ame­ri­ka­ni­sche Geo­stra­te­ge Brze­ziń­ski, das eura­si­sche Reich wie­der­auf­zu­bau­en, zum Schei­tern ver­ur­teilt. Brze­ziń­ski sah 1997 noch die schwa­che Mög­lich­keit einer geo­po­li­ti­schen Wahl Ruß­lands, »ob es ein Teil von Euro­pa oder ein eura­si­scher Außen­sei­ter wer­den will, der im Grun­de weder zu Euro­pa noch zu Asi­en gehört«. Aller­dings hät­te das die Unter­ord­nung unter die »ein­zi­ge Welt­macht« USA bedeu­tet. Als beschleu­ni­gen­den Fak­tor einer Bewe­gung nach Euro­pa sah Brze­ziń­ski schon damals die För­de­rung und die Aus­brei­tung einer Gesell­schaft, die »immer moder­ne­re und demo­kra­ti­sche­re Züge annimmt«. (Brze­ziń­ski, S. 179 f)

In die­sem Sin­ne haben die USA ver­sucht, die Din­ge in der Ukrai­ne zu beein­flus­sen. Erst 2004 durch die soge­nann­te Oran­ge­ne Revo­lu­ti­on, dann knapp zehn Jah­re spä­ter durch den Euro­mai­dan, um einer rus­sisch-ukrai­ni­schen Part­ner­schaft einen Rie­gel vor­zu­schie­ben. Ruß­land hat schließ­lich mit der Beset­zung der Krim reagiert, das Echo war über­schau­bar – auch, weil nie­mand wegen der über­wie­gend von Rus­sen besie­del­ten Krim einen Krieg mit Ruß­land begin­nen woll­te, son­dern auch, weil der ukrai­ni­sche Staat bis zum dies­jäh­ri­gen Über­fall eher den Ein­druck erweck­te, ein fra­gi­les Gebil­de zu sein.

Die Ukrai­ne prä­sen­tiert sich dem Besu­cher nicht nur in zwei ver­schie­de­nen Lan­des­tei­len, dem habs­bur­gisch gepräg­ten Wes­ten und dem rus­sisch gepräg­ten Osten, was durch die Pene­tranz der ukrai­ni­schen Natio­nal­far­ben im öffent­li­chen Raum kaschiert wer­den konn­te; viel­mehr waren Kor­rup­ti­on und wirt­schaft­li­che Pro­ble­me ein Dau­er­the­ma, dem auch durch umfäng­li­che Kre­di­te des Wes­tens nicht abge­hol­fen wer­den konnte.

Dabei hat­ten die Ukrai­ner 1991 mit mehr als 90 Pro­zent für die Unab­hän­gig­keit votiert. Für die natio­na­le Iden­ti­tät gab es in der Ver­gan­gen­heit aller­dings kei­nen kon­kre­ten Staat, an dem sie sich hät­ten ori­en­tie­ren kön­nen – ein Pro­blem, das sich auch in der man­geln­den Iden­ti­fi­ka­ti­on der Bevöl­ke­rung mit ihrem Staat nie­der­schlug. Putins Angriff hat jedoch zu einem neu­en Selbst­be­wußt­sein der ukrai­ni­schen Nati­on geführt: Wenn man in Fra­ge gestellt wird, weiß man plötz­lich wie­der, was einen zusam­men­hält, und wenn es nur der äuße­re Feind ist.