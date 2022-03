Faktenlage (8) – Die AfD im Wahljahr 2022

Im Wind­schat­ten des Krie­ges in der Ukrai­ne und der Coro­na-Kri­se ist selbst man­chem poli­tisch Inter­es­sier­ten in Ver­ges­sen­heit gera­ten, daß inner­halb der kom­men­den zwei Mona­te gleich drei Land­tags­wah­len statt­fin­den. Im Saar­land wird sogar schon am kom­men­den Sonn­tag gewählt. Im Mai fol­gen schließ­lich Schles­wig-Hol­stein und Nordrhein-Westfalen.

Die Wahl im letzt­ge­nann­ten Bun­des­land wird auf­grund sei­ner Ein­woh­ner­stär­ke auch gern als die “klei­ne Bun­des­tags­wahl“ bezeich­net. Im Sep­tem­ber fin­det das Wahl­jahr 2022 schließ­lich sei­nen Abschluß mit den Land­tags­wah­len in Nie­der­sach­sen. Wäh­rend die letz­ten bei­den Jah­re vor allem durch die star­ke Ver­an­ke­rung der AfD im Osten geprägt war, steht die Par­tei im Wes­ten jetzt vor völ­lig ande­ren Herausforderungen:

Die Maxi­mal­zie­le lie­gen in der Ver­bes­se­rung der vor­he­ri­gen Land­tags­wahl­er­geb­nis­se (ohne dabei kon­kre­te Zah­len zu nen­nen). Min­des­tens gilt es jedoch unter Beweis zu stel­len, daß die AfD in nahe­zu allen Lan­des­par­la­men­ten (Bay­ern, Hes­sen und Bre­men wäh­len erst nächs­tes Jahr) den Wie­der­ein­zug schafft.

Spä­tes­tens nach dem ernüch­tern­den Bun­des­tags­wahl­er­geb­nis hat es die AfD-Füh­rung jedoch nicht ver­mocht, kam­pa­gnen­fä­hi­ge Dyna­mi­ken und ech­te Auf­bruchs­si­gna­le in die Par­tei zu tra­gen. Inhalt­lich wirkt die Par­tei in der Öffent­lich­keit abge­schla­gen. Der Abgang von Jörg Meu­then bewirk­te nicht die erhoff­te Erlö­sung, son­dern ver­schob die par­tei­in­ter­nen Kon­flik­te ledig­lich auf ande­re Ebenen.

Auch vor und nach dem Ver­fah­ren gegen den Ver­fas­sungs­schutz ver­mied die Par­tei deut­li­che Aus­sa­gen und Posi­tio­nie­run­gen zum Inhalt des Ver­fah­rens. Ein signi­fi­kan­ter Mit­glie­der­schwund ist laut Stim­men aus den Kreis- und Lan­des­ver­bän­den jedoch noch nicht ver­nehm­bar. Die Par­tei wirkt in Bezug auf die Ver­fas­sungs­schutz­pro­ble­ma­tik gelas­sen aber gleich­zei­tig auch ermüdet.

Spie­gel­bild die­ser Träg­heit sind vor allem die Kam­pa­gnen zu den Land­tags­wah­len im Wes­ten der Repu­blik. Im Saar­land ist die Par­tei im Wahl­kampf kaum prä­sent. Durch inter­ne Strei­tig­kei­ten wur­de es ver­säumt, mit einer eige­nen Lis­te anzu­tre­ten. Nur über ein kom­ple­xes Wahl­kreis­ver­fah­ren, ähn­lich wie in Baden-Würt­tem­berg, kann die Par­tei auf einen Ein­zug hoffen.

In Schles­wig-Hol­stein wirkt die Kam­pa­gne ori­gi­nel­ler und Köp­fe und Spit­zen­kan­di­da­ten wer­den auf den Pla­ka­ten bes­ser prä­sen­tiert. Ech­te Wahl­kampf­ak­zen­te wur­den dort jedoch noch nicht gesetzt.

Die Kam­pa­gnen­vor­stel­lun­gen, Lis­ten­wah­len und Posi­tio­nie­run­gen erfolg­ten in allen Lan­des­ver­bän­den rela­tiv spät. Die Par­tei spielt ihr ein­ge­fleisch­tes Pro­gramm ab, wel­ches der Vor­stel­lung folgt, daß der Wahl­kampf immer erst sechs Wochen vor dem Wahl­ter­min in die hei­ße Pha­se geht und zuvor auf Spar­flam­me gefah­ren wer­den kann. Der saar­län­di­sche Lan­des­ver­band hat bspw. erst vor ca. fünf Wochen einen eige­nen You­Tube-Kanal aufgezogen.

Dabei zei­gen ver­gan­ge­ne Stu­di­en und Ana­ly­sen, daß die Wahl­ent­schei­dung zu Guns­ten oder zu Unguns­ten der AfD meist schon weit vor dem Wahl­ter­min fest­steht. Nur weni­ge Wäh­ler ent­schei­den sich kurz­fris­tig für die Par­tei. Eine anti­zy­kli­sche Stra­te­gie, die auch sol­chen Fak­ten Rech­nung trägt, ist in den aktu­ell lau­fen­den Kam­pa­gnen jedoch nicht zu erkennen.

Am inter­es­san­tes­ten dürf­te der Wahl­kampf in Nord­rhein-West­fa­len wer­den. Mit einer recht jun­gen Lis­te und gleich drei Kan­di­da­ten der Jun­gen Alter­na­ti­ve unter den ers­ten zwölf Lis­ten­plät­zen geht der Lan­des­ver­band neue Wege und wird im Fal­le des Wie­der­ein­zugs eine deut­lich ver­jüng­te Frak­ti­on auf­bie­ten können.

Ähn­li­che Öff­nungs­ten­den­zen für die Par­tei­ju­gend konn­ten auch schon zur Land­tags­wahl in Meck­len­burg-Vor­pom­mern beob­ach­tet wer­den. Mög­li­cher­wei­se hat man jetzt erkannt, daß die Par­tei hin­sicht­lich der Alters­ver­tei­lung ihrer Wäh­ler­schaft im Mit­tel­bau die stärks­ten Ergeb­nis­se erzielt und an den Rän­dern bei den ganz Jun­gen und ganz Alten am schlech­tes­ten abschneidet.

Am ehes­ten scheint sich das Mobi­li­sie­rungs­po­ten­ti­al jedoch in den jün­ge­ren Alters­klas­sen zu zei­gen, wäh­rend die Ü60-Genera­ti­on in ihrer alt-bun­des­re­pu­bli­ka­ni­schen SPD und CDU-Wahl ein­ge­bun­kert ist. Ers­te Lan­des­ver­bän­de schei­nen jetzt erkannt zu haben, daß vor allem jun­ge Wäh­ler­grup­pen auch eine ent­spre­chen­de per­so­nel­le Reprä­sen­ta­ti­on über die Kan­di­da­tu­ren brauchen.

Legt man die Ergeb­nis­se aller ver­gan­ge­nen Land­tags­wahl­er­geb­nis­se und die aktu­el­len Umfra­gen neben­ein­an­der, so schnei­det die AfD in Umfra­gen im Durch­schnitt um 1,4% schlech­ter ab als zu ihren letz­ten Ergeb­nis­sen. Die stärks­ten Abwei­chun­gen zwi­schen altem Wahl­er­geb­nis und aktu­el­ler Umfra­ge zei­gen sich in Hes­sen und Brandenburg.

Die der­zeit schlech­tes­ten Umfra­ge­er­geb­nis­se wer­den in Ham­burg (5%), Schles­wig-Hol­stein (5,5%) und in Nord­rhein-West­fa­len (5,7%) ver­zeich­net. Aus­ge­rech­net in den bei­den letz­te­ren Bun­des­län­dern wird jedoch in zwei Mona­ten gewählt. Das alles muss noch kein Grund für hek­ti­schen Alar­mis­mus sein. Aber es demons­triert doch eine gewis­se Impo­tenz in der AfD.

Auch die INSA-Wahl­kreis­kar­te zeigt, daß selbst die zu Beginn des Jah­res noch blau ein­ge­färb­ten Wahl­krei­se im Osten inzwi­schen wie­der von der CDU domi­niert wer­den. Natür­lich erreicht die Par­tei im Osten immer noch soli­de zwei­stel­li­ge Umfra­ge­wer­te. Doch vor Ver­lus­ten und Sta­gna­ti­on ist die Par­tei auch hier nicht geschützt.

Dies mag auch mit der bun­des­po­li­ti­schen Situa­ti­on zusam­men­hän­gen. So hat es die Par­tei in den zwei Jah­ren Coro­na-Kri­se nicht geschafft, sich ein Allein­stel­lungs­merk­mal als Frei­heits­par­tei und Lock­down-Kri­ti­ker auf­zu­bau­en, was auch von den Wäh­lern so wahr­ge­nom­men wird. Die­sen Part hat die FDP über­nom­men. Beim Ukrai­ne The­ma herrscht ein gesell­schaft­li­cher Kon­sens, der auch emo­tio­nal bei den Wäh­lern so stark gefes­tigt ist, dass es schwer fal­len dürf­te, ein etwas nüch­ter­ne­res Nar­ra­tiv zum Ukrai­ne-Kon­flikt zu platzieren.

Gene­rell scheint sich auch der Höhen­flug der SPD in vie­len Bun­des­län­dern wie­der ent­zau­bert zu haben, wäh­rend sich die CDU unter Fried­rich Merz lang­sam wie­der reha­bi­li­tiert. Noch vor weni­gen Wochen galt es als sicher, daß die SPD in Nord­rhein-West­fa­len den Minis­ter­prä­si­den­ten­pos­ten zurück­er­obern wür­de. Inzwi­schen sitzt die CDU jedoch wie­der auf einem kom­for­ta­blen Vor­sprung von 5%.

Bei den wich­tigs­ten The­men­schwer­punk­ten und Pro­ble­men in den jewei­li­gen Bun­des­län­dern ist das Haupt­mo­bi­li­sie­rungs­the­ma der AfD, die Migra­ti­on, auf die hin­te­ren Rän­ge ver­scho­ben wor­den oder sogar gänz­lich aus der Lis­te geflo­gen. Für ande­re The­men feh­len jedoch ein­fach die fach­po­li­tisch aner­kann­ten und medi­al prä­sen­ten Exper­ten und intel­lek­tu­el­len Zen­tren in der Par­tei, die die Kern­pro­fi­le der Par­tei inhalt­lich stär­ker in die Brei­te zie­hen könnten.

Bei den Kom­pe­tenz­wer­ten zu The­men wie Wirt­schaft, Arbeits­plät­ze oder Coro­na kommt die Par­tei nie über 2% hin­aus. In der Bil­dungs­po­li­tik trau­en der AfD sogar nur 0% eine poli­ti­sche Lösungs­kom­pe­tenz zu.

Die Kam­pa­gne in NRW zeigt dar­über hin­aus auch eine gewis­se Mut­lo­sig­keit. Die Groß­pla­ka­te wir­ken gestal­te­risch zwar anspre­chend und erschei­nen in der visu­el­len Funk­tio­na­li­tät abso­lut soli­de. Doch die Slo­gans und Begrif­fe wir­ken dann doch etwas zahn­los und erin­nern an eine Wohlfühlkampagne.

Die Balan­ce zwi­schen angriffs­lus­ti­gem und gewitz­tem Offen­siv­wahl­kampf und einer behä­bi­gen und defen­si­ven Agi­ta­ti­on wur­de spä­tes­tens zur letz­ten Bun­des­tags­wahl­kam­pa­gne zuguns­ten letzt­ge­nann­ter Tak­tik ver­scho­ben. Das oppo­si­tio­nel­le und wider­stän­di­ge Poten­ti­al scheint an eini­gen Stel­len tat­säch­lich aus­ge­reizt zu sein, doch mit belie­bi­gem und anschluss­fä­hi­gem Wohl­fühl­wahl­kampf fehlt es in einer Zeit umfas­sen­der poli­ti­scher Kri­sen­her­de an kon­kre­ten Abgren­zungs- und Allein­stel­lungs­merk­ma­len. 2017 war man hier zwar optisch und visu­ell deut­lich schwä­cher, aber inhalt­lich etwas krea­ti­ver und ein­falls­rei­cher in den Slo­gans und der Aufmachung.

Das wer­be­tech­ni­sche Para­dig­ma von „Deutsch­land. Aber nor­mal“ wur­de sti­lis­tisch und inhalt­lich auch in die dies­jäh­ri­gen Land­tags­wahl­kam­pa­gnen über­nom­men. Ob dadurch die Ent­ta­bui­sie­rung und Nor­ma­li­sie­rung der AfD gelingt, wer­den erst noch eini­ge Feld­ver­su­che zei­gen müssen.

Im letz­ten Jahr haben wir schließ­lich auch gese­hen, daß eine Kam­pa­gne wie in Sach­sen-Anhalt, die auf kan­ti­ge Wider­stands­rhe­to­rik und Fun­da­men­tal­op­po­si­ti­on setzt, eben­falls an ihre Gren­zen stößt. Weder die kom­mu­ni­ka­ti­ve Ost- noch West-Rezep­tur scheint die aktu­el­len Sta­gna­ti­ons­pro­ble­me der Par­tei aufzulösen.

Fazit:

Die dies­jäh­ri­gen AfD-Wahl­kämp­fe wer­den zäh. Grö­ße­re Mobi­li­sie­rungs­po­ten­tia­le, die über die eige­ne Kern­wäh­ler­schaft hin­aus­ge­hen könn­ten, sind für die Par­tei der­zeit nicht ange­zeigt. Die Stim­mungs­bil­der zu den aktu­el­len The­men wei­sen zwi­schen den Wäh­lern der Alt­par­tei­en und der AfD eine immer höhe­re Pola­ri­tät aus.

Die Span­nungs­fel­der sind also da und die AfD wird in ihrer Haupt­ziel­grup­pe nach wie vor als Gegen­part und oppo­si­tio­nel­le Kraft zum Main­stream wahr­ge­nom­men. Seit nun­mehr zwei Jah­ren fällt es der Par­tei jedoch schwer, neue Wäh­ler­räu­me und Poten­tia­le zu erschlie­ßen, sodass es wohl vor­aus­sicht­lich auch im Wes­ten auf das Ziel der Kon­so­li­die­rung und Res­sour­cen­er­hal­tung über arbeits­fä­hi­ge Land­tags­frak­tio­nen hinausläuft.

Ein mög­li­ches Auf­bruchs­si­gnal könn­te im Som­mer geläu­tet wer­den, wenn es auf dem Bun­des­par­tei­tag zur Reor­ga­ni­sa­ti­on der Par­tei mit dazu­ge­hö­ri­gen Vor­stands­wah­len kommt.