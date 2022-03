Netzfundstücke (121) – Slokapakei, Sturz, Ressourcen

Die »Ich«-lastige Rede der 23jährigen Abge­ord­ne­ten der Grü­nen im Bun­des­tag, Emi­lia Fes­ter, zur Impf­pflicht soll­te mitt­ler­wei­le jedem poli­tisch Inter­es­sier­ten ein Begriff sein. Die Auf­merk­sam­keit wäre mit Sicher­heit gerin­ger aus­ge­fal­len, wenn Fes­ter ihren Rede­bei­trag nicht mit einer Por­ti­on wohl­kal­ku­lier­ter Hys­te­rie vor­ge­tra­gen hätte:

Ich habe inner­halb der ver­gan­ge­nen zwei Jah­re aus Vor­sicht und aus Rück­sicht das Fol­gen­de nicht gemacht: Ich war nicht in der Uni. Ich war nicht im Aus­land. Ich habe kein Muse­um und auch kein Fes­ti­val besucht. Ich habe nicht mal eine Per­son, die ich noch nicht kann­te, geküsst oder mei­nen Geburts­tag gefei­ert. Ich war ver­dammt noch mal nicht ein­mal im Club, kein Tan­zen, Fei­ern und all das, was ich so vermisse!