AfD vs. Aktivismus? – 3 Prinzipien zur Kooperation

Die Hal­tung rech­ter Par­tei­en zu rech­ten Bewe­gun­gen ist von ihrer – oft unbe­wußt befolg­ten – Stra­te­gie geprägt. Wie in mei­nem letz­ten Bei­trag beschrie­ben, folgt die AfD eben­so wie eini­ge Tei­le der FPÖ der­zeit noch dem „Par­la­ments­pa­trio­tis­mus“. Hier geht es um Stim­men­ma­xi­mie­rung um jeden Preis. Distan­zie­rung und Anbie­de­rung bestim­men die gän­gi­ge Praxis.

Auch die Hal­tung zum „Vor­feld“ ist davon geprägt und führt zu einem fal­schen Ein­satz der per­so­nel­len und finan­zi­el­len Res­sour­cen. Schon der Begriff des „Vor­felds“ ist viel­leicht Aus­druck des Par­la­ments­pa­trio­tis­mus, da er alle außer­par­la­men­ta­ri­schen Akteu­re des rech­ten Lagers als „Peri­phe­rie“ dar­stellt.

Aus meta­po­li­ti­scher Sicht ist jedoch das Par­la­ment mit­nich­ten Zen­trum der poli­ti­schen Macht. Viel­mehr könn­te sogar die Par­tei als „Vor­feld“ der ent­schei­den­den meta­po­li­ti­schen Akteu­re gese­hen wer­den. Die LINKE und die Grü­nen wirk­ten in der Ver­gan­gen­heit oft nur als „par­la­men­ta­ri­scher Arm“ und Vor­feld eines gesell­schafts­po­li­ti­schen, links-pro­gres­si­ven Macht­zen­trums. Die­ses agier­te effek­tiv und plan­mä­ßig außer­halb des Par­la­ments. Ich bevor­zu­ge daher den Begriff „Umfeld“, da die­ser wert­neu­tral ist. Die Par­tei ist Teil des „Umfelds“ der Bewe­gung und umgekehrt.

Im rech­ten Lager kön­nen wir fünf Berei­che von­ein­an­der abgren­zen, die zusam­men Mosa­ik und Umfeld bil­den: Die Par­tei, die Gegen­öf­fent­lich­keit, die Theo­rie­bil­dung, die Gegen­kul­tur und die „Bewe­gung“ in Form einer Avant­gar­de und einer Mas­sen­be­we­gung. Die­ser Text soll sich auf das letzt­ge­nann­te Seg­ment des rech­ten Lagers fokus­sie­ren. Die rich­ti­ge Bezie­hung von Akti­ons­grup­pen sowie Bür­ger­be­we­gun­gen zu Rechts­par­tei­en ist die Grund­la­ge einer revo­lu­tio­nä­ren, rech­ten Meta­po­li­tik. Aus mei­ner per­sön­li­chen akti­vis­ti­schen Erfah­rung lei­te ich drei Prin­zi­pi­en ab, die in der Leit­stra­te­gie der „Recon­quis­ta“ das Ver­hält­nis prägen.

1. Die Bewe­gung ist kei­ne Bedro­hung, son­dern Partner.

Vie­le Par­tei­po­li­ti­ker sehen das Umfeld und ins­be­son­de­re Bür­ger­be­we­gun­gen und Akti­ons­grup­pen als laten­te Bedro­hung. Sie sei­en unkon­trol­lier­ba­re „freie Radi­ka­le“, die „von der Pres­se gegen die Par­tei instru­men­ta­li­siert“ wer­den. Am bes­ten hat man zu ihnen gar kei­nen Kon­takt. Wenn, dann oft nur, um sie instän­dig zu bit­ten, Wahl­kampf­ver­an­stal­tun­gen „unbe­dingt fern zu blei­ben“ und „vor die­ser wich­ti­gen Wahl“ aus­nahms­wei­se „die Füße still zu hal­ten“. Die Bewe­gung wird als Hau­fen ner­vi­ger, naiv-idea­lis­ti­scher „Fun­dis“ betrach­te, die man irgend­wie abspei­sen und ruhig­stel­len muß, damit kei­ne Par­tei rechts der eige­nen Par­tei ent­steht. Abge­se­hen davon stö­ren sie aber nur bei der prag­ma­ti­schen Umgar­nung des sagen­um­wo­be­nen gemä­ßig­ten Wech­sel­wäh­lers der „Mit­te“.

Statt­des­sen gebie­tet eine Leit­stra­te­gie der Recon­quis­ta, die Bewe­gung als Part­ner in einem meta­po­li­ti­schen Kampf zu erken­nen und zu behan­deln. Ziel ist nicht nur der Ein­zug ins Par­la­ment, son­dern ein Umpflü­gen der gesam­ten poli­ti­schen Land­schaft. Der „Kli­ma­wan­del“ der öffent­li­chen Mei­nung macht den Auf­bau nach­hal­ti­ger und damit auch par­la­men­ta­ri­sche Macht erst mög­lich. Die Bewe­gung kämpft nicht um Sit­ze im Par­la­ment, son­dern um die Stra­ße und die Köp­fe. Ihre Auf­ga­be ist es – mit­un­ter als radi­ka­le, aber nie extre­me Flan­ke – rech­te Ideen und Kon­zep­te zu popu­la­ri­sie­ren und zu nor­ma­li­sie­ren. Sie rodet als meta­po­li­ti­scher Pio­nier das poli­ti­sche Brach­land jen­seits der Grenz­li­nie namens „Over­ton­fens­ter“. Erst durch die­se Vor­ar­beit kann sich die Par­tei spä­ter dort the­ma­tisch ansie­deln und poli­ti­sche Ver­än­de­run­gen umsetzen.

2. Die Bewe­gung ist weder Per­so­nal­re­ser­voir noch Wahlkampfhilfstruppe.

Aus Punkt 1 folgt, daß die Bewe­gung kein Rekru­tie­rungs­be­cken für jun­ge, loya­le und krea­ti­ve par­la­men­ta­ri­sche Mit­ar­bei­ter ist. Eine Par­tei nutzt die Tat­sa­che aus, daß nur sie (im Unter­schied zu den ande­ren Berei­chen des rech­ten Lagers) eine gewis­sen Erwerbs­si­cher­heit bie­ten kann. Ohne böse Absicht grast sie scho­nungs­los jun­ge Talen­te aus den ande­ren Seg­men­ten des rech­ten Lagers ab. Vie­le sind dank­bar für die ver­meint­li­che Chan­ce, ihre poli­ti­sche Gesin­nung zum sta­bi­len Brot­be­ruf zu machen. In einer popu­lis­ti­schen Par­tei, die dem Par­la­ments­pa­trio­tis­mus frönt, wer­den sie jedoch aus dem meta­po­li­ti­schen Kampf aus­ge­schal­tet und ihre Talen­te oft vergeudet.

Den gesi­cher­ten Erwerb erkau­fen sie mit der Auf­ga­be des Akti­vis­mus, der gesell­schafts­po­li­ti­schen Strahl­kraft und oft genug durch einen Bruch mit dem alten Umfeld. Auf­grund ihrer Vita auf die Par­tei als Arbeit­ge­ber ange­wie­sen, sind die­se „abge­wor­be­nen“ Idea­lis­ten meist loya­le, „kon­trol­lier­ba­re“ Arbeits­kräf­te, die oft aus Idea­lis­mus mehr leis­ten als nötig. (Selbst­ver­ständ­lich enden Akti­vis­ten­kar­rie­ren oft in der Par­tei­po­li­tik. Die­se Kri­tik rich­tet sich gegen die Gefahr der „Par­la­men­ta­ri­sie­rung“ einer gan­zen jun­gen Generation.)

Oft setzt die Par­tei auch zu Wahl­kampf­zei­ten ger­ne auf das akti­vis­ti­sche Umfeld. Recht­zei­tig vor­her wer­den Kon­tak­te inten­si­viert, Ver­spre­chun­gen gemacht und Hoff­nun­gen geschürt. Ziel ist es, Akti­vis­ten als ver­läß­li­che Wahl­kampf­hel­fer ein­zu­span­nen. Nach der geschla­ge­nen Wahl endet das Ent­ge­gen­kom­men aber meist abrupt. Das Aus­blu­ten des Umfelds in Rich­tung Par­tei schwächt jedoch auch ande­re Berei­che des rech­ten Lagers. Das folgt der Stra­te­gie des Par­la­ments­pa­trio­tis­mus, die Theo­rie­bil­dung, Gegen­kul­tur und Bewe­gung kei­ne ech­te Bedeu­tung bei­mißt. Die Kam­pa­gnen­ar­beit der Bewe­gung ist auch vor und nach Wahl­kampf­zei­ten ent­schei­dend, da es dabei nicht um eine punk­tu­el­le Stim­men­ma­xi­mie­rung, son­dern um eine lang­fris­ti­ge Beein­flus­sung des Mei­nungs­kli­mas geht. Ande­re Berei­che des rech­ten Lagers sind kei­ne infan­ti­len Spiel­wie­sen, aus denen man Talen­te abzie­hen muß, um sie in die ver­meint­lich „ech­te“ und ein­zi­ge poli­ti­sche Arbeit in der Par­tei ein­zu­bin­den. Statt­des­sen soll­te die Par­tei gezielt außer­par­la­men­ta­ri­sche Akteu­re för­dern und einen fes­ten Teil ihrer Res­sour­cen in die Unter­stüt­zung des Umfelds und ins­be­son­de­re die Hoch­schul­po­li­tik lenken.

3. Statt Igno­ranz und Distan­zie­rung braucht es Enga­ge­ment und infor­mel­le Vernetzung

Die klas­si­sche Hal­tung der Par­tei zur Bewe­gung besteht aus Distan­zie­rung und Oppor­tu­nis­mus. Die bes­te Bewe­gung ist aus der Sicht der Par­tei gar kei­ne (oder, wie gesagt, eine klei­ne kon­trol­lier­ba­re Grup­pe, die bei Bedarf Wahl­kampf­hil­fe leis­tet und aus der man loya­le Idea­lis­ten rekru­tie­ren kann.) Eine Bewe­gung, die eigen­stän­dig meta­po­li­ti­sche Zie­le ver­folgt, und von Zeit zu Zeit auch die Par­tei kri­ti­siert, wird als Kon­troll­ver­lust und Bedro­hung wahr­ge­nom­men, und man reagiert mit öffent­li­cher Distan­zie­rung. Die­se löst eine Spi­ra­le der gegen­sei­ti­gen Kri­tik und Beschimp­fung aus, die Cha­os im neu­rech­ten Lager erzeugt.

Statt­des­sen gilt es über Schnitt­stel­len und Schlüs­sel­fi­gu­ren ein infor­mel­les Infor­ma­ti­ons­netz zwi­schen Par­tei und allen Tei­len der neu­rech­ten außer­par­la­men­ta­ri­schen Oppo­si­ti­on auf­zu­bau­en. Pro­ble­me sind so (rasch und ohne der lin­ken Pres­se eine „Show“ zu bie­ten) intern zu klä­ren. Das setzt natür­lich vor­aus, daß sich auch die rech­ten Bewe­gun­gen und die rech­te Gegen­öf­fent­lich­keit ver­nünf­tig ver­hal­ten, sprich einer Stra­te­gie der „Recon­quis­ta“ folgen.

Par­tei­en wie die AfD und die FPÖ müs­sen ver­ste­hen, daß sie – gera­de in ihrer Rol­le als ein­zi­ge, ech­te Oppo­si­ti­on – stets ein idea­lis­ti­sches und dyna­mi­sches „Vor­feld“ haben werden.

Das urei­ge­ne Inter­es­se der Par­tei, daß in eben die­sem Umfeld kei­ne gefähr­li­chen, extre­mis­ti­schen Bewe­gun­gen oder Kon­kur­renz­par­tei­en ent­ste­hen, kann nur über ein akti­ves und ent­ge­gen­kom­men­des Enga­ge­ment erreicht wer­den. Distan­zie­rung, Abgren­zung und Igno­ranz bewir­ken das Gegen­teil. Es wird immer rech­te Theo­rie­bil­dung, Gegen­kul­tur, Gegen­öf­fent­lich­keit und Bewe­gun­gen geben. Die Par­tei hat immer ein Umfeld. Sie kann die­ses pfle­gen, struk­tu­rie­ren und mit­or­ga­ni­sie­ren – oder es aus­beu­ten, igno­rie­ren und ver­wil­dern las­sen. Letz­te­res rächt sich aber frü­her oder spä­ter immer selbst.

Was kann die Par­tei kon­kret tun, um die­sen Prin­zi­pen zu fol­gen? Ich will zum Abschluß des Tex­tes zwei kon­kre­te Bei­spie­le lie­fern, wel­che die Theo­rie­bil­dung und die Bewe­gung betreffen.

1. Auf­bau rech­ter Hochschulpolitik

Im Par­la­ments­pa­trio­tis­mus wird Stu­den­ten­po­li­tik links lie­gen gelas­sen. Sie ver­spricht kei­ne unmit­tel­ba­re Stim­men­ma­xi­mie­rung und ver­geu­det damit – aus einer stra­te­gisch fal­schen Sicht!- nur Ressourcen.

Tat­säch­lich ent­schei­det sich im Kampf um die Uni und um die Köp­fe jeder Genera­ti­on die Hege­mo­nie über das wah­re Macht­zen­trum der Gesell­schaft. Hier bie­tet sich über das bestehen­de Netz­werk kon­ser­va­ti­ver Stu­den­ten­ver­bin­dun­gen ein idea­les, sozio­kul­tu­rel­les Fun­da­ment, für eine rech­te Stu­den­ten­be­we­gung. Die­se wird (und muß) vor­erst kei­nen Ein­zug in Stu­den­ten­par­la­men­te schaf­fen. Aber allein ihre Prä­senz und ihr Aktio­nis­mus in Nähe der Hoch­schu­len wird zahl­rei­che Stu­den­ten posi­tiv beein­flus­sen und ins rech­te Lager holen. Die rech­te Par­tei kann durch die Aus­schrei­bung von Sti­pen­di­en und die Grün­dung von rech­ten Stif­tun­gen in Koope­ra­ti­on mit rech­ten Stu­den­ten­ver­bin­dung vie­le jun­ge Rech­te dazu moti­vie­ren, eine geis­tes­wis­sen­schaft­li­che, meta­po­li­tisch wert­vol­le Fächer­wahl zu tref­fen. Vor­bil­der sind hier Pro­jek­te wie der “Jun­g­eu­ro­pa Ver­lag”, oder die „Gegen­uni“ und das „IfS”.

2. Auf­bau eines Rechts­hil­fe­kol­lek­tivs und Bürgerbüros

Eine „blaue Hil­fe“, bestehend aus einem Büro und eini­gen rech­ten Anwäl­ten, wür­de den Bür­ger­be­we­gun­gen und Akti­ons­grup­pen unge­mein hel­fen. Die­ses Rechts­hil­fe­bü­ro muß nicht offi­zi­ell Teil der Par­tei sein. Es reicht, wenn die­se per­so­nel­le und finan­zi­el­le Res­sour­cen dafür bereit­stellt. Bei Anmel­dun­gen von Kund­ge­bun­gen, unge­recht­fer­tig­ten Polit­pro­zes­sen, bei der Grün­dung von rech­ten Unter­neh­men und Ver­ei­nen und vie­len ande­ren Gele­gen­hei­ten könn­te die­ses Büro kos­ten­frei bis kos­ten­güns­tig rech­te Akteue­re unterstützen.

Gezielt könn­te die Par­tei so auch das nöti­ge infor­mel­le Netz­werk auf­bau­en und gezielt ver­nünf­ti­gen, und pakt­fä­hi­ge Grup­pen im Umfeld för­den. Die­ses Büro dien­te auch als orga­ni­sa­to­ri­scher „Fen­der“, der zu enge Kon­tak­te oder Rei­bun­gen von Bewe­gun­gen und Ein­zel­per­so­nen mit der Par­tei ver­hin­dern kann.

Es wäre ein Instru­ment der Ver­trau­ens­bil­dung und hät­te auf die aktio­nis­ti­sche Rech­te eine sta­bi­li­sie­ren­de, struk­tu­rie­ren­de Wir­kung. Vor­aus­set­zung dafür ist die Bereit­schaft der Par­tei, dau­er­haft per­so­nel­le und finan­zi­el­le Res­sour­cen für ein Pro­jekt zu bin­den, das aus rein par­la­ments­pa­trio­ti­scher Sicht schein­bar sinn­los ist.

Neben die­sen Bei­spie­len gäbe es mit dem Auf­bau eines alter­na­ti­ven Markt­ing­bü­ros, einer Dru­cke­rei, Detek­tei oder eines Sicher­heits­un­ter­neh­mens, zahl­lo­se wei­ter Mög­lich­kei­ten für die Par­tei, sinn­voll in das Umfeld zu inves­tie­ren. Ziel ist es, durch eine bes­se­re Ver­tei­lung von Res­sour­cen das Umfeld im Rechts­kampf, bei der Orga­ni­sa­ti­on des Außen­auf­tritts, in der Pres­se­ar­beit und der Logis­tik zu unter­stüt­zen und so Ver­trau­en aufzubauen.

Nur so ver­liert auch das Umfeld sei­ne Scheu und legt die oft über­zo­ge­ne und res­sen­ti­ment­ge­la­de­ne Kri­tik am „fei­gen Par­tei­funk­tio­när“ Par­tei ab. Vie­le rech­te Poli­ti­ker (als gute Bei­spie­le sei­en hier Björn Höcke und Roger Beck­amp genannt) unter­stüt­zen bereits immer wie­der öffent­lich­keits­wirk­sam und krea­tiv gezielt das Umfeld. Sie wei­chen damit bereits vom Par­la­ments­pa­trio­tis­mus ab.

Wir müs­sen ins­be­son­de­re in der AfD durch eine kri­ti­sche Bewußt­wer­dung die­se zar­ten Geh­ver­su­che zum star­ken Trend machen.

Die Ver­fas­sungs­schutz­be­ob­ach­tung und die aus­ge­lös­te Flucht der Zag­haf­ten, nament­lich Chris­ti­an Klin­gen und Mar­kus Bay­er­bach in Bay­ern der gesam­ten AfD-Frak­ti­on im Land­kreis Bar­nim, könn­te ein Moment der Besin­nung und des Stra­te­gie­wech­sels wer­den. Resi­gna­ti­on und Radi­ka­li­sie­rung oder eine Neu­erfin­dung im Rah­men einer neu­en Stra­te­gie – es sind Jah­re der Ent­schei­dung in der AfD.

