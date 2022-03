Kritik der Woche (20) : Hitlerwetter

War alles gleich­ge­schal­tet? Hans Die­ter Schä­fer hat­te 1981 in sei­nem auf­se­hen­er­re­gen­den Buch Das gespal­te­ne Bewußt­sein die Tota­li­tät unter die Lupe genom­men. Er stell­te fest, daß sich das Bild eines all­um­fas­sen­den Zwangstaa­tes nicht auf­recht­erhal­ten ließ. Kon­sum, Zer­streu­ung und „neue Moden“ konn­ten oft unbe­hel­ligt ein Eigen­le­ben in den drei­ßi­ger und vier­zi­ger Jah­ren füh­ren, außer­dem gab es ein­an­der über­schnei­den­de und wider­spre­chen­de Zustän­dig­kei­ten, was umge­kehrt bedeu­te­te: Unein­heit­lich­keit, Frei­räu­me, ein mög­li­ches Spiel mit den Behörden.

Nach Schä­fer erschie­nen zahl­rei­che Publi­ka­tio­nen über den All­tag im „Drit­ten Reich“: Von Kem­pow­skis Echo­lot über Wer­ner Masers Das Regime hin zu dem so bil­li­gen wie preis­wer­ten Und mor­gen gibt es Hit­ler­wet­ter! All­täg­li­ches und Kurio­ses aus dem III. Reich.

Nun möch­te der „Jour­na­list und His­to­ri­ker“ Till­mann Ben­di­kow­ski (*1965), neben­bei „Grün­der und Lei­ter der Medi­en­agen­tur Geschich­te in Ham­burg“ noch eins drauf­set­zen, und zwar auf 560 Sei­ten. Der Wer­be­text sagt:

Er erkun­det das All­tags­le­ben der Deut­schen zwi­schen Dezem­ber 1938 und Novem­ber 1939, als schon der Zwei­te Welt­krieg tobte.

Als Refe­renz ist dem Klap­pen­text ein Lob aus dem Mun­de von „NDR 90,3“ bei­gege­ben. Es lau­tet: „Unglaub­lich toll geschrie­ben.“ Lei­der und pein­li­cher­wei­se bezieht es sich aus­weis­lich auf Ben­di­kow­skis älte­res Buch Ein Jahr im Mit­tel­al­ter.

Im aktu­el­len Werk nun will Ben­di­kow­ski „das Wis­sen um die Struk­tu­ren der Dik­ta­tur mit den Erleb­nis­sen der Men­schen in die­sen Struk­tu­ren“ ver­knüp­fen: „All­tag und Ver­bre­chen kom­men hier glei­cher­ma­ßen vor.“ Damit sol­len die berüch­tig­ten Jah­re uns Nach­ge­bo­re­nen „näher gerückt“ werden.

Ein net­ter Vor­satz. Der Autor ver­tieft ihn hol­pernd in sei­ner Ein­lei­tung. Er emp­fin­det das The­ma „Dik­ta­tur im All­tag“ näm­lich als hoch­ak­tu­ell. Er meint damit nicht das logisch Nahe­lie­gen­de, son­dern nimmt den beque­men Weg: „Auch heu­te wer­den Amts­trä­ger dif­fa­miert, der Staat ver­ächt­lich gemacht“. Das ist ein wenig lächer­lich, weil er auf den fol­gen­den paar­hun­dert Sei­ten genau dies tut: Amts­trä­ger zu dif­fa­mie­ren und einen Staat ver­ächt­lich zu machen. Er meint natür­lich die bösen Amts­trä­ger und den schlech­ten Staat. Wie bil­lig! So legt er los:

„Kann es denn ein gutes Leben in einer Dik­ta­tur geben? Die nach­wach­sen­den Genera­tio­nen dür­fen erwar­ten, auf die­se Fra­ge eine kla­re Ant­wort zu erhal­ten – und die Geschichts­schrei­bung trägt hier ihren Teil der poli­ti­schen Verantwortung.“

Bereits auf Sei­te zehn wird es also schal und zu einem ver­flos­kel­ten bun­des­prä­si­den­ten­haf­ten Null­sum­men­spiel. Aber der Leser bleibt tap­fer und dran: Für jeden Monat die­ses sehr zufäl­lig aus­ge­such­ten Zeit­raums nimmt Ben­di­kow­ski sich ein eige­nes The­ma vor. Für den Dezem­ber 1938 ist es die „Deut­sche Weih­nacht“, für Febru­ar 1939 das Heil­prak­ti­ker­ge­setz und mit­hin die frag­wür­di­ge „Pflicht, gesund zu sein“, im April ist es Hit­lers 50. Geburts­tag, im Mai der Mut­ter­tag (samt Mut­ter­kreu­zen, Heim­chen am Herd) undsoweiter.

Wir fin­den in die­sem Buch unend­lich viel „Nice to know“. Man schrieb damals wirk­lich „shawl“, wenn man den (win­ter­li­chen) Schal mein­te. Im Win­ter 1938 bedeu­te­te die wet­ter­be­ding­te Not­la­ge tat­säch­lich, daß die Reichs­bahn „einen Mann pro Wei­che“ beauf­tra­gen muß­te, um die Glei­se eis­frei zu halten.

Im Rah­men der West­wall-Akti­on hat­te sich der Umsatz von „Aache­ner Prin­ten“ ver­zehn­facht. Der Umsatz von „Kaf­fee­koh­le“ stieg auch rasant. Es han­del­te sich dabei um stark gerös­te­ten, fast ver­kohl­ten Kaf­fee, der in Apo­the­ken teu­er als All­heil­mit­tel gegen Schnup­fen, All­er­gien, Wur­mer­kran­kun­gen und Par­odon­to­se gehan­delt wur­de. In Par­tei­blät­tern fan­den sich Tipps gegen Hohl­kreuz und gegen Fett­an­satz an den Hüften.

Wir erfah­ren, daß der Durch­schnitts­deut­sche 1933 knapp 67 l Bier/Jahr trank, 1939 hin­ge­gen knapp 97 Liter. Der Kon­sum von Brannt­wein ver­dop­pel­te sich in die­ser Zeit sogar, und Hit­ler hat tat­säch­lich, man glaubt es kaum, anläß­lich sei­nes Fünf­zigs­ten das strikt jesua­ni­sche Lied „Ich bete an die Macht der Lie­be“ spie­len lassen!

Wel­che Geschen­ke wur­den ihm kre­denzt? Viel Selbst­ge­bas­tel­tes. Ein Grup­pen­bild mit sei­nen 50 Paten­kin­dern. 6000 Socken von flei­ßi­gen Müt­tern des Gau­es „West­fa­len-Süd“. Eine selbst­ge­bau­te Gei­ge mit 245 klei­nen Haken­kreu­zen an Decke und Boden. Ein auf Sei­den­ga­ze geknüpf­tes Haken­kreuz aus Menschenhaar.

Die vie­len (meist klein­for­ma­ti­gen) hier abge­druck­ten Schwarz­weiß-Pho­tos sind außer­dem ein ech­ter Gewinn. Allein das Bild, das Dut­zen­de Bür­ger zeigt, die Stra­ßen­bäu­me erklom­men haben, um die Mili­tär­pa­ra­de zu Hit­lers Geburts­tag zu besich­ti­gen, ist gold­wert. Ein ande­res Bild zeigt als Plas­tik­tu­ben („Orol“, „Clo­rodont“) ver­klei­de­te Pimp­fe. Hier geht es um das umwelt­ge­rech­te und der Volks­wirt­schaft nütz­li­che Sam­meln wie­der­ver­wert­ba­rer Ver­pa­ckun­gen – FFF avant la lettre!

Nur: Ben­di­kow­ski stellt gar nicht den All­tag dem Dik­ta­tur­be­trieb gegen­über. Er streut Kurio­sa wie die oben­ge­nann­ten ein und pran­gert dane­ben aus­schließ­lich an. Das darf man, nur rennt man damit ein­fach offe­ne Scheu­nen­to­re ein. Trotz­dem herrscht ein Ton, als sei er, Ben­di­kow­ski, der ers­te und bis­lang ein­zi­ge, der das schänd­li­che Trei­ben der „Nazis“ (seri­ös, das ler­nen Stu­den­ten an jeder Uni, hie­ße es: Natio­nal­so­zia­lis­ten) benennt und ent­tarnt. Er tut es weit­ge­hend im Bild­zei­tungs­tim­bre, á la „Post von Wag­ner“. Ernst­haft inter­es­sier­te Leser wer­den sich hier von Anfang bis Ende pein­lich an die Hand genom­men fühlen.

Ben­di­kow­skis Schreib­stil ist grot­tig. Wo es um Privates/Ehe/Familie geht, ist stets im Stil ver­kalk­ter Leh­rer, aber iro­nisch­sein­wol­lend, von „der Herr Gemahl“ die Rede. (Soll wohl eine Anspie­lung aufs „Patri­ar­chat“ sein.)

Fast jede „Wider­le­gung“ (des offen­kun­dig längst Wider­leg­ten) beginnt er mit leut­se­li­gem „Nun ja,“. Das belieb­te, hier belie­big und dut­zend­fach gebrauch­te Füll­wort „indes“ hät­te ein gnä­di­ger Lek­tor min­des­tens zwan­zig­mal schlicht getilgt.

Des wei­te­ren: Adolf Hit­ler lügt frech in die Mikro­pho­ne. Hit­ler lob­te den gesun­den Kör­per, trat aber selbst nie in Sport­klei­dung auf. Der „bru­ta­le Nazi-Füh­rer“ (Göring) gibt sich jovi­al, dabei ist er ein „aus­ge­mach­tes Groß­maul“. „Stram­me Natio­nal­so­zia­lis­ten“ „schwa­dro­nie­ren“ und üben sich in „kol­lek­ti­vem Bier­trin­ken“ – fast wirkt es, als brauch­te Ben­di­kow­ski die­sen popu­lis­ti­schen Kampf­ton, um sei­ne Anlie­gen deut­lich zu machen.

Zudem wird häu­fig „ent­lar­vend“ geunkt, in dem Stil: Hit­ler, der Anti­al­ko­ho­li­ker, besucht eine Weihnachtsfeier,

„aber sicher wird noch reich­lich getrun­ken, als er die Ver­an­stal­tung wie­der ver­lässt. Ein weih­nacht­li­ches Pro­sit der Bewegung!“

Oder:

„Dem Dik­ta­tor ist es nicht mal pein­lich, sich an einem rhe­to­ri­schen Ver­gleich mit Fried­rich dem Gro­ßen zu versuchen.“

Oder: In einer Annon­ce von Woh­nungs­su­chen­den wei­sen die poten­ti­el­len Mie­ter dar­auf hin, daß sie kin­der­los sei­en. Kom­men­tar Ben­di­kow­ski, naseweis:

„Kin­der­lo­sig­keit als Aus­zeich­nung in Zei­ten staat­lich erwünsch­ter Gebur­ten? Wenn das der „Füh­rer“ wüßte…”

In Deutsch­land anno 1938 gibt es bei aller Stren­ge immer noch Straf­ta­ten! Dieb­stäh­le, auch Mord und Tot­schlag. Ben­di­kow­ski nennt eine Hand­voll Beispiele:

„In Hal­le über­fal­len fünf Gano­ven den Post­wa­gen eines Güterzugs.“

Hehe, pläkt Ben­di­kow­ski dazu kennerisch,

„Deutsch­land Anfang 1939? Das ist das Gegen­teil von einem geord­ne­ten Land!“

Als wei­te­res Bei­spiel für die “inne­re Unord­nung” brei­tet er tat­säch­lich aus, daß es in Dort­mund im Janu­ar 1939 hef­ti­ges Geran­gel beim Win­ter­schluß­ver­kauf gege­ben habe. Hit­ler sei „bei­lei­be nicht der ein­zi­ge Anti­se­mit in Deutsch­land“ heißt es spä­ter wei­se– nach­dem über Dut­zen­de Sei­ten klar­ge­macht wur­de, daß für Juden 1938 „kein Aus­flug, kein Spa­zier­gang“ mehr mög­lich sei. Hit­ler, so sieht der Autor es für das Vor­kriegs­jahr, sei nun „unum­strit­te­ner Dik­ta­tor“. Eine sehr eigen­tüm­li­che und für einen „His­to­ri­ker“ bemer­kens­wer­te Inter­pre­ta­ti­on der tat­säch­li­chen Gegebenheiten.

Hin­zu kom­men for­ma­le Wid­rig­kei­ten: Zita­te wer­den stets so eng gesetzt, als han­de­le es sich um Gedich­te in Reim­form. Das ist unfrei­wil­lig komisch! Über­haupt hält der Autor es lax mit dem Zitie­ren. Nur zwei Bei­spie­le: „Längst lie­gen Aus­rot­tung und Ver­nich­tung in der Luft“, behaup­tet Ben­di­kow­ski für Janu­ar 1939. Beleg? Eine ein­zel­ne, unge­fäh­re Sei­te bei Ian Kershaw. Und: „Wer eine Amts­stu­be betritt, kann mit einem for­schen ‘Ist hier jemand?´ den ver­lang­ten Gruß umge­hen“ – das klingt cool und aus­ge­bufft – aber vor allem nach einer Witz­lust der Nach­ge­bo­re­nen, die spä­ter nie dabei­ge­we­sen sein wollen.

Häu­fig streckt der Autor sei­ne Geschich­ten mit Mut­ma­ßun­gen. „Vie­len ist sicher längst kalt gewor­den“, schreibt er, als es um den Fackel­zug anläß­lich des 6. Jah­res­tags der Regie­rungs­über­nah­me geht.

„Schlie­ßen eigent­lich evan­ge­li­sche Chris­ten einen inhaf­tier­ten katho­li­schen Pries­ter in ihr Gebet ein?“

Geunkt wird hier viel. Ben­di­kow­ski schlägt in jede ein­zel­ne Ker­be , die längst geschla­gen wur­de, mit fast kind­li­cher Freu­de nach: „der skru­pel­lo­se Archi­tekt Speer“; Hit­ler zeigt sich mit Kin­dern: „ver­stö­ren­de Bil­der“; Leu­te wer­den wegen wit­zig gemein­ten Bemer­kun­gen inhaftiert:

“Dabei geben die Per­son Hit­ler und sein Lebens­stil doch genug Anlass für despek­tier­li­che Bemer­kun­gen und Wit­ze, oder?”

Was für ein onkel­haf­tes, dürf­ti­ges Buch. Wer´s braucht: Till­mann Ben­di­kow­ski: Hit­ler­wet­ter. Das ganz nor­ma­le Leben in der Dik­ta­tur: Die Deut­schen und das Drit­te Reich 1938/39. 556 Sei­ten, 26 € – hier.