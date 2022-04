Kritik der Woche (21): Klassische Kunstgeschichte

Es ist ein Mani­fest des Sehens, der Schön­heit, der Kunst. Es ist das (umfang)reichste, durch­kom­po­nier­tes­te und auf einer fas­zi­nie­ren­den Bil­dungs­hö­he auf­bau­en­de Mani­fest frei­er Kunst(geschichte). Der sper­ri­ge Titel täuscht; kei­ne wei­te­re Stu­die zu Picas­so, son­dern ein Meis­ter­werk der Kunst­be­trach­tung, eine Offen­ba­rung des genau­en Sehens, ein von den Fin­ger­spit­zen Dürer­scher Gemäl­de bis zu den gro­ßen Fra­gen der Kunst rei­chen­des Lehr­buch, das aus dem »Ermü­dungs­zu­stand« gegen­wär­ti­ger Kunst­wis­sen­schaf­ten aus­bricht, indem es zu jenem uner­schöpf­li­chen Reich­tum unse­rer euro­päi­schen Kul­tur hin- und in die Höhen deut­schen Nach­den­kens über Schön­heit und Wahr­heit in der Kunst, wie dies seit Winckel­mann unse­rem Land eigen war, hinaufführt.

Rein­hard Liess (*1937 in Schle­si­en) – Schü­ler Hans Sedl­mayrs, Regie­as­sis­tent bei Wolf­gang Wag­ner in Bay­reuth, 1990 bis 2002 Pro­fes­sor in Osna­brück – hat fast zwei Jahr­zehn­te an die­sem Werk gear­bei­tet. Es ist kei­ne chro­no­lo­gi­sche Kunst­ge­schich­te, son­dern Schritt für Schritt bil­det Liess anhand zahl­rei­cher Kunst­wer­ke unser Hin­se­hen und damit unser Ver­ständ­nis für anti­ke Sta­tu­en, Raf­fa­els Madon­nen oder die so fern­ge­rückt erschei­nen­de Welt Michel­an­ge­los, Rubens’, Tizi­ans, Goyas und vie­ler mehr. Wer­ke der Ver­gan­gen­heit ver­bin­det Liess mit den Fra­gen der Moder­ne; Picas­so beglei­tet uns durch alle drei Bän­de. Vor allem erschließt Liess den heu­te in sei­nem Fach so ver­ach­te­ten Begriff der Schön­heit und ihrer Mannigfaltigkeit.

Liess kennt die ideo­lo­gi­schen Phra­sen ver­eng­ter Kunst­dis­kus­sio­nen. Bei­ßend sind sei­ne Kri­ti­ken an der »Sci­en­ti­fic cor­rect­ness«. Aber Liess geht es um mehr, um erhö­hen­de und ver­tief­te Bil­dung. Daher ist von einem blät­tern­den Lesen durch Her­aus­pi­cken etwa aktu­ell klin­gen­der Kapi­tel zu Aus­stel­lun­gen, zum Holo­caust-Mahn­mal, zur Glo­ba­li­sie­rung der Kunst abzu­ra­ten, denn damit wird nicht faß­bar, was in den bis ins kleins­te auf­ein­an­der auf­bau­en­den, sich durch­drin­gen­den und The­men immer wie­der neu durch­den­ken­den Kapi­teln anhand etwa einer Nio­bi­de, der Erschaf­fung Evas, der Bür­ger von Calais, der Madon­na des Hau­ses Pesa­ro und und und erar­bei­tet wor­den ist.

Liess’ Arbeit ist Arbeit für den Leser! Man las­se sich also viel Zeit, Zei­le für Zei­le, kein Kapi­tel über­sprin­gend, denn gera­de dann, wenn man glaubt, vor einer Wie­der­ho­lung zu ste­hen, setzt Liess neu an, folgt eine Über­ra­schung, die Klä­rung eines Begrif­fes, ein wei­te­rer Höhepunkt.

Die Wochen des sorg­fäl­ti­gen Lesens bedeu­ten gera­de für Jün­ge­re, für Kunst­his­to­ri­ker aber auch Künst­ler, einen unglaub­li­chen Bil­dungs­sprung über Jah­re hin­weg. Berei­chernd wird uns die­ses ideen- und gedan­ken­rei­che Werk durchs wei­te­re Leben beglei­ten, wer­den sich unse­re Museums­besuche ändern, denn hier schreibt jemand, der uns nicht nur teil­ha­ben läßt an sei­nen tief in die Bil­der ein­drin­gen­den Betrach­tun­gen, son­dern aus der Fül­le eines wah­ren Gelehr­ten­le­bens wei­te­re Tore auf­stößt, etwa wenn er Gemäl­de mit ver­ges­se­ner Lite­ra­tur des 19. Jahr­hun­derts oder Musik­wer­ken verbindet.

Bei alle­dem ver­liert sich Liess nicht, er wie­der­holt sich nicht, er hält durch­ge­hend sei­ne sprach­lich und gedank­lich kla­re Höhe auf­recht; Flos­keln und modi­sche Fase­lei­en gibt es nicht.

Wer nach 1674 groß­for­ma­ti­gen Sei­ten beim letz­ten Kapi­tel, dem hei­ter-melan­cho­li­schen »Paul Heyse: Der letz­te Zen­taur«, ange­langt ist, den ent­läßt Liess nach einer lan­gen Bil­dungs­rei­se humor­voll und auf eine künf­ti­ge Künst­ler­ge­nera­ti­on hof­fend zum eige­nen Wei­ter­den­ken in die Frei­heit und Höhe unse­rer Kunst.

– – –

Rein­hard Liess: Streif­zü­ge durch die klas­si­sche Kunst­ge­schich­te mit einer Kri­tik an Picas­so, Regens­burg: Ver­lag Schnell & Stei­ner 2021. 3 Bde., 1695 S., 99 € – hier bestel­len.