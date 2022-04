Faktenlage (10): Le Pens Chance – Frankreich nach der Wahl

Am ver­gan­ge­nen Sonn­tag fand in Frank­reich die ers­te Run­de der fran­zö­si­schen Prä­si­dent­schafts­wahl statt. Mit eini­ger Span­nung und Erwar­tung blick­te das rech­te Lager vor allem auf das Abschnei­den der bei­den Kan­di­da­ten Eric Zem­mour und sei­ner Par­tei „Recon­quete“ sowie auf Mari­ne Le Pen als Front­frau des „Ras­sem­ble­ment Natio­nal“. Die Ergeb­nis­se der bei­den lie­gen im Erwar­tungs­spek­trum der jüngs­ten Umfra­gen vor der Wahl.

Le Pen zieht mit 23,2% als Zweit­plat­zier­te in die Stich­wahl am 24. April gegen den Amts­in­ha­ber Ema­nu­el Macron, der im ers­ten Wahl­gang auf 27,6% kam. Eric Zem­mour schnitt am Ende schwä­cher ab als sich vie­le erhoff­ten und lan­de­te mit 7,1% auf dem vier­ten Platz, hin­ter dem lin­ken Kan­di­da­ten Jean-Luc Mélen­chon, der mit 22% Drit­ter wur­de. Damit ist Mélen­chon auch die gro­ße Über­ra­schung des Wahl­abends. Umfra­gen ver­or­te­ten ihn immer kon­stant unter 20%. Bei einem Ergeb­nis von 22% wird es jetzt ins­be­son­de­re sei­ne Wäh­ler­schaft sein, die Macron und Le Pen mobi­li­sie­ren müssen.

Das rest­li­che Kan­di­da­ten­feld blieb jeweils unter 5% der Wäh­ler­stim­men. Bemer­kens­wert ist vor allem der Absturz einst wich­ti­ger Par­tei­en, die vor der Macron-Ära sogar den Prä­si­den­ten stell­ten. Die repu­bli­ka­ni­sche Par­tei mit der Spit­zen­kan­di­da­tin Vale­rie Pécres­se kam auf 4,8% der Stim­men und muss­te somit einen kata­stro­pha­len Ver­lust von 15% kon­sta­tie­ren. Über eine Pres­se­mit­tei­lung ver­brei­te­te sie schon einen Spen­den­auf­ruf an ihre Unter­stüt­zer, da sie sich um mehr als 5 Mil­lio­nen Euro ver­schul­det haben soll und mit den nicht erreich­ten 5% aus der staat­li­chen Wahl­kampf­kos­ten­er­stat­tung fällt.

Die­ser Nie­der­gang der repu­bli­ka­ni­schen Par­tei schwächt auch die Wäh­ler­po­ten­tia­le für den zwei­ten Wahl­gang bei Macron. Noch 2017 konn­te er aus dem 20%-Gesamtergebnis der bür­ger­li­chen Kon­ser­va­ti­ven fast die Hälf­te der Wäh­ler­schaft abschöp­fen. 30% der repu­bli­ka­ni­schen Wäh­ler blie­ben 2017 im zwei­ten Wahl­gang zu Hau­se und 27% gaben Mari­ne Le Pen die Stimme.

2022 dürf­te das repu­bli­ka­ni­sche Wäh­ler­po­ten­ti­al für Macron kaum mehr eine Rol­le für die Mobi­li­sie­rung spie­len. Macrons Wäh­ler­re­ser­ven sind somit für den zwei­ten Wahl­gang im Ver­gleich zu 2017 geschrumpft, wäh­rend die von Le Pen durch die neue Kon­kur­renz von rechts mit Zem­mour gestie­gen sind.

Vie­le Beob­ach­ter befürch­te­ten mit dem Auf­kom­men von Zem­mour eine Auf­spal­tung des rech­ten Wäh­ler­po­ten­ti­als, wodurch sich die Qua­li­fi­ka­ti­ons­chan­cen für die Stich­wahl bei­der Kan­di­da­ten gegen­sei­tig auf­ge­ho­ben hät­ten. Am Ende könn­te Zem­mour aber auch ein Glücks­fall für Le Pen gewe­sen sein. Im Ver­lauf des Wahl­kamp­fes lag Le Pen zwi­schen­zeit­lich sogar nur auf Platz 3 und lie­fer­te sich noch Ende letz­ten Jah­res mit ihm ein Kopf-an-Kopf-Rennen.

Pro­mi­nen­te Akteu­re und Abge­ord­ne­te des Ras­sem­ble­ment Natio­nal wech­sel­ten inmit­ten des Wahl­kamp­fes die Sei­ten und tra­ten als Für­spre­cher von Zem­mour auf, so auch Le Pens eige­ne Nich­te Mari­on Mara­chel. Le Pen muss­te ihre Kam­pa­gne also umdis­po­nie­ren und über­ließ Zem­mour das the­ma­ti­sche Feld der Migra­ti­ons­po­li­tik, wäh­rend sie selbst den Schwer­punkt auf die sozia­le Fra­ge und klas­si­sche Arbei­ter­the­men lenk­te. Zugleich war Zem­mour eine Art Blitz­ab­lei­ter, wodurch Le Pen ihre soge­nann­te „Ent­dä­mo­ni­sie­rungs­stra­te­gie“ authen­ti­scher ver­kör­pern konn­te – ein ris­kan­tes Unter­fan­gen, da es das struk­tu­rel­le und per­so­nel­le Zen­trum ihrer Kam­pa­gne fast zer­ris­sen hätte.

Doch am Ende hol­te sie das his­to­risch bes­te Ergeb­nis für den RN und geht nun mit deut­lich aus­sichts­rei­che­ren Chan­cen in den zwei­ten Wahl­gang gegen Macron. In zwei Pro­jek­tio­nen, die noch am Wahl­abend über die Umfra­ge­insti­tu­te ver­öf­fent­licht wur­den, könn­te Le Pen auf 48 oder gar 49% der Stim­men kom­men und wäre damit um bis zu 16% stär­ker als ihr Ergeb­nis im zwei­ten Wahl­gang 2017.

Das Phä­no­men Zem­mour hat das rech­te Wäh­ler­po­ten­ti­al in Frank­reich also nicht zer­streut, son­dern erwei­tert. Wo Le Pen ihre Domi­nanz in den länd­li­chen Regio­nen und den Arbei­ter­mi­lieus hal­ten und aus­bau­en konn­te, eröff­ne­te Zem­mour neue Poten­ti­al­räu­me in bür­ger­lich-intel­lek­tu­el­len Schich­ten, was den Nie­der­gang der repu­bli­ka­ni­schen Milieus zusätz­lich ver­stärkt haben dürf­te. Zem­mour hat die­se Wäh­ler­grup­pen an rech­te poli­ti­sche Ange­bo­te her­an­ge­führt, die jetzt auf das Kon­to von Le Pen über­wie­sen wer­den können.

Ein Blick auf die geo­gra­phi­sche Wäh­ler­ver­tei­lung zeigt noch­mals sehr deut­lich, wie stark das rech­te Lager in Frank­reich gewach­sen ist. Doch wie auch schon die Wahl­nie­der­la­ge 2020 von Donald Trump gezeigt hat, gewinnt die Domi­nanz in der Flä­che kei­ne Wah­len. In den urban-kos­mo­po­li­tisch und migran­tisch gepräg­ten Groß­stadt­re­gio­nen per­formt Le Pen nach wie vor unterdurchschnittlich.

Wei­te­re Gemein­sam­kei­ten zu ande­ren euro­päi­schen Rechts­par­tei­en zei­gen sich in den Alters­ver­tei­lun­gen und sozio­öko­no­mi­schen Milieus. Wo Le Pen auf einen star­ken Alters­mit­tel­bau zurück­grei­fen kann, ist Macron beson­ders stark bei der Genera­ti­on 65+.

Auch hin­sicht­lich der Berufs­grup­pen ste­hen die Arbei­ter und Ange­stell­ten wei­ter­hin treu zu Le Pen. Hier hat sie sich über die Jah­re ein authen­ti­sches sozi­al­pa­trio­ti­sches Pro­fil auf­ge­baut. Le Pen weiß, wie sie star­ke Kam­pa­gnen mit vie­len Prä­senz­ter­mi­nen in länd­li­chen Räu­men und Indus­trie­re­gio­nen fährt, um so effek­ti­ve Stamm­wäh­ler­pfle­ge zu betrei­ben. Nicht umsonst blieb der befürch­te­te Wäh­ler­exo­dus in Rich­tung Zem­mour-Lager durch eine glaub­wür­di­ge Posi­tio­nie­rung in sozia­len Fra­gen aus. Über alle Umfra­gen hin­weg hat­te Le Pen die pro­zen­tu­al größ­te Stamm­wäh­ler­schaft im Ver­gleich zu allen ande­ren Kandidaten.

Wie hoch sind die Chan­cen für Le Pen?

Macron gilt für den zwei­ten Wahl­gang nach wie vor als Favo­rit. Den­noch ist Le Pens Lage weder aus­sichts- noch hoff­nungs­los. Aus drei Gründen:

1.) Zem­mour hat noch am Wahl­abend offen­siv für Le Pen im zwei­ten Wahl­gang gewor­ben. Die Stim­men für Zem­mour aus dem ers­ten Wahl­gang kön­nen vor­aus­sicht­lich nahe­zu voll­stän­dig auf Le Pens Antei­le addiert wer­den. Le Pen hat also erst­mals ein ganz­heit­lich erschlos­se­nes und klar defi­nier­tes Wäh­ler­mi­lieu, aus dem sie schöp­fen kann. Die Migra­ti­ons­kri­tik wird in größ­ter Vehe­menz stell­ver­tre­tend durch die Zem­mour-Unter­stüt­zer vor­ge­tra­gen, wäh­rend sie par­al­lel dazu sozi­al­po­li­ti­sche Fra­gen zu einem Schwer­punkt der Kam­pa­gne machen kann.

2.) Die gro­ße Her­aus­for­de­rung wird die Mobi­li­sie­rung des lin­ken Mélen­chon-Lagers sein. Die­ser rief noch am Wahl­abend das Cre­do „Kei­ne Stim­me für Le Pen“ aus, ver­mied es aber auch, sich klar für Macron zu posi­tio­nie­ren. Anders als noch 2017 wird sich die lin­ke Wäh­ler­schaft kaum als geschlos­se­ner Block hin­ter Macron stel­len. In den Wahl­prä­fe­ren­zen gaben 35% des Mélen­chon-Lagers an, daß sie für Macron stim­men wür­den und 31% für Le Pen. 34% sind noch unent­schlos­sen oder könn­ten der Wahl fernbleiben.

Die Lin­ke in Frank­reich steht mit Macron auf Kriegs­fuß. Die Wut ent­strömt aus den zahl­rei­chen sozia­len Pro­test­be­we­gun­gen der letz­ten Jah­re wie den bekann­ten Gelb­wes­ten, die zwar nicht mehr die media­le Dau­er­prä­senz haben wie vor zwei Jah­ren, aber immer noch exis­tent und orga­ni­siert sind.

Zugleich bewegt sich die Wäh­ler­schaft von Mélen­chon und Le Pen in ähn­lich sozio­öko­no­mi­schen Milieus und hat auch hin­sicht­lich der Wahl­mo­ti­ve (stei­gen­de Lebens­hal­tungs­kos­ten, pro­ble­ma­ti­sche Arbeits­markt­po­li­tik etc.) stär­ke­re Über­schnei­dun­gen als zu Macron, der auch in lin­ken Milieus als Prä­si­dent des öko­no­mi­schen und poli­ti­schen Estab­lish­ments wahr­ge­nom­men wird.

Noch am Wahl­abend rief Le Pen in einem Ges­tus der Über­par­tei­lich­keit dazu auf, den zwei­ten Wahl­gang zu einem Refe­ren­dum des Pro­tes­tes gegen Macron zu machen. Le Pens Stra­te­gie könn­te also dar­in bestehen, den har­ten Pro­test­kern des Mélen­chon-Lagers für sich zu gewin­nen und die nur gering­fü­gig Unzu­frie­de­nen zu demo­bi­li­sie­ren und von der Wahl fern­zu­hal­ten. Kom­mu­ni­ka­tiv und poli­tisch dürf­te dies für Le Pen eine ein­fa­che­re Auf­ga­be sein als für Macron, der hier einen grö­ße­ren Kom­pro­miß anbie­ten müßte.

56% der Wäh­ler ver­bin­den mit Le Pen einen grund­sätz­li­chen poli­ti­schen Wan­del. Bei Macron sind es nur noch 35% und damit ein Minus von 10% im Ver­gleich zu 2017. Auch bei der Glaub­wür­dig­keit hat Le Pen den Amts­in­ha­ber bereits über­holt. Waren es 2017 noch 58%, die Macron für glaub­wür­dig hiel­ten, sind es 2022 nur noch 43%. Im Ver­gleich dazu hat Le Pen hier 14% dazu­ge­won­nen und konn­te sich von 32% auf 46% stei­gern. Es ist also nicht unwahr­schein­lich, daß sich das Mélen­chon-Lager eher für ein „Anti-Macron“ als für ein „Anti-Le Pen“- Refe­ren­dum begeis­tern läßt.



3.) Das the­ma­ti­sche Momen­tum liegt wei­ter­hin auf Le Pens Sei­te. Als die Kri­se in der Ukrai­ne begann, konn­te Macron in allen Umfra­gen deut­li­che Anstie­ge ver­zeich­nen. Der Krieg domi­nier­te auch die fran­zö­si­sche Öffent­lich­keit. Wenig spä­ter flach­te die Kur­ve jedoch wie­der ab und die gesell­schaft­li­chen und öko­no­mi­schen Fol­gen der Kri­se wur­den deut­li­cher. Stei­gen­de Lebens­hal­tungs­kos­ten wur­de mit Abstand zum wich­tigs­ten The­ma des Wahlkampfs.

Letzt­lich hat dies auf den letz­ten Metern die Kam­pa­gnen­dy­na­mik von Le Pen beför­dert. Soll­te sich die­ser Trend auch in den kom­men­den 14 Tagen fort­set­zen, wäre es Le Pen, die hier als die Reprä­sen­ta­ti­ons­fi­gur der stark belas­te­ten Mit­tel­schicht und öko­no­misch gera­de­zu erdrück­ten Arbei­ter­schicht auf­tre­ten, und somit auch die pola­ri­sie­ren­den Zuspit­zun­gen im kul­tu­rel­len und öko­no­mi­schen Bereich offen­le­gen kann.

In 14 Tagen wird es also ernst. Soll­te Le Pen also das schein­bar Unmög­li­che mög­lich machen, wäre dies natür­lich ein kraft­vol­ler sym­bo­li­scher Sieg für das euro­päi­sche rech­te Lager. Wenn es jedoch zu einem Sieg für Macron kommt, dürf­te Le Pen abge­mel­det sein. Die letz­ten fünf Jah­re hat sie ehr­gei­zig dar­auf hin­ge­ar­bei­tet, in die­ser Prä­si­dent­schafts­wahl ihr Lebens­werk zu vervollkommnen.

Bene­dikt Kai­ser schrieb bereits, daß die fran­zö­si­sche Rech­te nach die­ser Wahl ohne­hin in Inven­tur gehen muß und das Phä­no­men Zem­mour nicht so ein­fach abge­hakt wer­den kann. Wor­in sich aber das rech­te Lager in Frank­reich einig sein soll­te, ist die Tat­sa­che, daß es durch­aus poten­ti­el­le Mehr­hei­ten zur Eröff­nung poli­ti­scher Gestal­tungs­räu­me gibt. Sowohl Le Pen als auch Zem­mour haben hier Mei­len­stei­ne gesetzt.

Es gilt daher selbst bei einer erneu­ten Nie­der­la­ge Le Pens nicht in defä­tis­ti­sche Depres­sio­nen zu ver­fal­len und wie­der ein­mal nur die Über­macht unse­rer Geg­ner zu bedau­ern, son­dern kon­kre­te Feh­ler und nicht genutz­te Chan­cen zu ana­ly­sie­ren und dabei stets neue Angriffs­punk­te unse­rer Geg­ner zu iden­ti­fi­zie­ren. Trotz man­cher Rück­schlä­ge muß die poli­ti­sche Hand­lungs­fä­hig­keit auf­recht erhal­ten werden.