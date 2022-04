Kritik der Woche (22): Stalingrad

Die Mythen­bil­dung voll­zog sich auf ganz unter­schied­li­che Wei­se. In Deutsch­land war und ist die Schlacht um Stalin­grad an der Wol­ga nicht Gegen­stand staat­lich geför­der­ter Iden­ti­täts­stif­tung, son­dern ein Unter­gang, des­sen Aus­maß und des­sen Dröh­nen wie Sche­men und Lau­te einer Saga wir­ken: ­Etzels Saal und Sta­lin­grad. Man kann sich kaum vor­stel­len, mit wel­chem Grau­en und wel­cher Hilf­lo­sig­keit zu Hau­se in Deutsch­land die­se Schlacht ver­folgt wur­de. Sie führ­te Hun­dert­tau­sen­de Män­ner in einen Raum gigan­ti­schen Aus­ma­ßes, des­sen Wän­de sich zusam­men­scho­ben, um alles zu zer­mal­men, was nicht mehr ent­kom­men konnte.

Das offi­zi­el­le Deutsch­land spricht heu­te von der sinn­lo­sen Opfe­rung der 6. Armee und dem not­wen­di­gen und selbst­ver­schul­de­ten Wen­de­punkt eines ver­bre­che­ri­schen Feld­zugs. Die­se Bewer­tung kommt der sowje­ti­schen recht nahe, in der das Rin­gen um die Stadt mit dem Namen des Dik­ta­tors zu einer der mythi­schen Sze­nen des Gro­ßen Vater­län­di­schen Krie­ges sti­li­siert wurde.

Zu Recht: Die Stadt war im Sep­tem­ber 1942 schon fast ver­lo­ren, und es waren tat­säch­lich gerin­ge Kräf­te, die letz­te Posi­tio­nen der Roten Armee am West­ufer der Wol­ga hiel­ten, in die hin­ein unter unvor­stell­ba­ren Ver­lus­ten alles an Mensch und Mate­ri­al gewor­fen wur­de, was die Rote Armee auf­bie­ten konn­te. Auf deut­scher Sei­te hin­ge­gen reich­ten die Bemü­hun­gen nicht aus, den Geg­ner end­gül­tig zu ver­nich­ten und sei­nen Nach­schub über den Fluß zu kappen.

Die­se Schlacht wird erst im letz­ten Drit­tel des Romans Sta­lin­grad von Was­si­li Gross­man (1905 – 1964) geschil­dert. Gross­man war Kriegs­be­richt­erstat­ter und sam­mel­te sein Mate­ri­al an vor­ders­ter Front. Nach der Schlacht um Mos­kau und der Win­ter­of­fen­si­ve der Roten Armee erleb­te er die Ver­tei­di­gung Sta­lin­grads und die Ver­nich­tung der 6. Armee mit, 1943 dann die Pan­zer­schlacht bei Kursk und zuletzt die Erobe­rung Berlins.

Gross­man war Sta­li­nist und ver­stand sei­ne Arbeit als Teil einer Pro­pa­gan­da­ma­schi­ne­rie, die den Maß­stab eines sozia­lis­ti­schen Rea­lis­mus an jede Form der Kunst anleg­te. Dar­in liegt Gross­mans Meis­ter­schaft: inner­halb des Rah­mens eines ganz ein­deu­ti­gen, sogar begeis­ter­ten Enga­ge­ments für den Sowjet­men­schen, den »neu­en Men­schen«, doch glaub­wür­di­ge, also nicht nur ein­di­men­sio­na­le Men­schen zu schil­dern und sie durch einen Trich­ter auf den Ort Sta­lin­grad zurut­schen zu las­sen, um den sich am Ende alles dre­hen wird.

Gross­mans Roman konn­te 1952 in der Sowjet­uni­on erschei­nen. Weil aber Sta­lin­grad längst zum iden­ti­täts­stif­ten­den Ort gemacht wor­den war, hat­te sich Gross­mann einer akri­bi­schen Zen­sur zu unter­wer­fen. Sein Roman erschien in zwar nicht gefled­der­ter, aber doch merk­lich zurecht­ge­klopf­ter Fas­sung. Die nun vor­lie­gen­de Fas­sung ist das Ergeb­nis einer Rekon­struk­ti­on der Ori­gi­nal­ver­si­on, wobei wir es kei­nes­falls mit einem tota­li­ta­ris­mus­kri­ti­schen Gross­mann zu tun haben.

Die­se Leh­re, die Gross­mann aus den sta­li­nis­ti­schen Jah­ren gezo­gen habe, wird im Vor­wort und in vie­len Rezen­sio­nen über­be­tont. Sie mag für sei­nen zwei­ten Sta­lin­grad-Roman zutref­fen: Leben und Schick­sal, das den Faden im Dezem­ber 1942 auf­nimmt, konn­te in der Sowjet­uni­on erst unter Gor­bat­schow 1988 erschei­nen, es ist deut­lich kri­ti­scher als Sta­lin­grad und mach­te den Autor zur Unper­son, die ein­sam und ohne jede Hoff­nung dar­auf ver­starb, daß man die­ses Werk je wür­de lesen können.

Sta­lin­grad: Die Kunst Gross­manns besteht dar­in, einen Sog zu ent­wi­ckeln. Noch ist der Krieg fern, aber sei­ne Mecha­nik beginnt in die Städ­te, Dör­fer, Fami­li­en ein­zu­grei­fen. Das Tableau an Per­so­nen ist über­wäl­ti­gend groß, wird inein­an­der ver­wo­ben, ver­strickt sich, geht gemein­sam unter oder kommt davon. Die Män­ner wer­den ein­be­ru­fen und wis­sen bald mehr als die Frau­en und Kin­der, die zu Hau­se ackern, um die Früch­te der Revo­lu­ti­on nicht ver­der­ben zu las­sen. Über­haupt sind alle rück­sicht­los gegen sich selbst. Dort, wo geschos­sen wird, ist das eige­ne Leben bloß die Fin­ger­kup­pe des Volks­kör­pers und wird nicht ohne Gefühl für das Schick­sal­haf­te dar­an dreingegeben.

Das ist schon ein Buch, in dem man lesend ver­schwin­den kann, sich abmel­den von den Debat­ten um Die­sel­preis, Coro­na, Ukrai­ne und Ver­fas­sungs­schutz. Sta­lin­grad ist Epik, ist ein Bil­der­tep­pich, ein Zeit­ge­we­be. Es ist Pro­pa­gan­da, und die Deut­schen kom­men nicht gut weg, nicht im gro­ßen, nicht im kleinen.

Aber das weiß man, und man kann das her­aus­fil­tern, dar­in sind wir geübt. Des­halb kann man die­ses gro­ße Werk lesen und wür­di­gen. Es lohnt sich.

– – –

Was­si­li Gross­mann: Sta­lin­grad. Roman, Ber­lin: Claas­sen Ver­lag 2021. 1280 S., 35 € – hier bestel­len.