Ukraine, Erich Vad und der Zugang zum Machthaber

Natür­lich sind nun mili­tä­ri­sche Exper­ti­sen auf ein­mal wie­der ange­sagt; doch schon die Ernen­nung eines Impf-Gene­rals im letz­ten Jahr deu­te­te an, daß die Zivi­lis­ten mit ihrem Latein am Ende sei­en. In der Fol­ge zeig­te sich dann aller­dings, was jeder, der selbst ein­mal in Stä­ben gedient hat­te, sowie­so schon wuß­te: Die Gene­ra­li­tät ist poli­tisch völ­lig auf Linie, Wider­spruch gibt es nur, wenn es dar­um geht, die Ver­ant­wor­tung für den desas­trö­sen Zustand der Trup­pe zwi­schen Poli­tik und Mili­tär hin- und herzuschieben.

Ein ganz ähn­li­ches Bild ergibt sich im Hin­blick auf die Äuße­run­gen der Gene­ra­li­tät im Hin­blick auf den Ukrai­ne-Krieg. Selbst die Pen­sio­nä­re unter ihnen sto­ßen in das Horn der Ampel-Koali­ti­on und sähen es am liebs­ten, wenn Deutsch­land Kriegs­par­tei wür­de. Das wäre jeden­falls die Kon­se­quenz, wenn man sich die mar­tia­li­schen Töne zu Her­zen näh­me und das Geschäft der USA betriebe.

Was dabei aus dem Blick gerät, ist nicht nur die Tat­sa­che, daß eine Eska­la­ti­on die­ses Kon­flikts von Deutsch­land in kei­ner adäqua­ten Wei­se beant­wor­tet wer­den kann und ein Ein­grei­fen der USA nicht ver­hin­dert, daß Mit­tel­eu­ro­pa zum Schlacht­feld wird.

Wer hier kla­rer sieht als sei­ne Kame­ra­den, ist der eben­falls pen­sio­nier­te Bri­ga­de­ge­ne­ral Erich Vad, der sich vor eini­gen Tagen damit zitie­ren ließ, daß die gefor­der­ten schwe­ren Waf­fen (also vor allem Kampf­pan­zer, Pan­zer­hau­bit­zen und Kampf­flug­zeu­ge) poten­ti­ell ein „Weg in den drit­ten Welt­krieg“ sei­en. Wei­ter sag­te Vad:

Wir machen im Moment sehr viel Kriegs­rhe­to­rik – aus guter gesin­nungs­ethi­scher Absicht. Aber der Weg in die Höl­le ist bekannt­lich immer mit guten Vor­sät­zen gepflas­tert. Wir müs­sen den lau­fen­den Krieg zwi­schen Russ­land und der Ukrai­ne vom Ende her den­ken. Wenn wir den Drit­ten Welt­krieg nicht wol­len, müs­sen wir frü­her oder spä­ter aus die­ser mili­tä­ri­schen Eska­la­ti­ons­lo­gik raus und Ver­hand­lun­gen aufnehmen.

Dafür sieht er mitt­ler­wei­le gute Chan­cen, weil bei­de Sei­ten die Gele­gen­heit haben, gesichts­wah­rend aus dem Krieg her­aus­zu­kom­men. Die Ukrai­ne hät­te mit der Schlacht um Kiew bewie­sen, daß sie in der Lage sei, ihr Ter­ri­to­ri­um zu ver­tei­di­gen. Die Rus­sen könn­ten auf ihre Land­ge­win­ne im Osten und an der Schwarz­meer­küs­te ver­wei­sen. Frie­dens­ver­hand­lun­gen sei­en für „bei­de Sei­ten bes­ser, als sich wei­ter im Sumpf eines lan­gen Krie­ges mit unge­wis­sem Aus­gang zie­hen zu lassen“.

Vor­aus­set­zung dafür sei aller­dings auch, daß man den Rus­sen aus ihrer geo­po­li­ti­schen Zwangs­lan­ge kei­nen Vor­wurf mache, und die „erschüt­tern­den“ Bil­der aus der Ukrai­ne nicht dazu benut­ze, Putin das Mensch­sein abzu­spre­chen: „Im Krieg wer­den Unschul­di­ge getö­tet. So ist der Krieg.“ Das sei im Irak­krieg nicht anders gewe­sen, als Hun­dert­tau­sen­de von zivi­len Opfern zu bekla­gen gewe­sen seien.

Es ist klar, daß sich Vad für die­se Äuße­run­gen vom noto­risch undi­plo­ma­ti­schen ukrai­ni­schen Bot­schaf­ter als „Put­in­ver­ste­her fore­ver“ beschimp­fen las­sen muß­te. Im Hin­ter­grund spielt die Tat­sa­che eine Rol­le, daß Vad zwi­schen 2007 und 2013 der mili­tä­ri­sche Bera­ter von Ange­la Mer­kel war und inso­fern für die heu­te als zu mil­de ange­se­he­ne deut­sche Ruß­land­po­li­tik mit­ver­ant­wort­lich gemacht wird.

Über­ra­schend kom­men die heu­ti­gen Äuße­run­gen von Vad also nicht, ins­be­son­de­re dann nicht, wenn man sich sei­ne poli­tik­wis­sen­schaft­li­che Arbeit Stra­te­gie und Sicher­heits­po­li­tik. Per­spek­ti­ven im Werk von Carl Schmitt anschaut, mit der der dama­li­ge Oberst­leut­nant 1996 pro­mo­viert wur­de. In einer Rezen­si­on des Deutsch­land-Maga­zin aus dem April 1998 hieß es:

Wir leben in einer Zeit welt­wei­ter sicher­heits­po­li­ti­scher Umbrü­che, eth­ni­scher und hege­mo­nia­ler Kon­flik­te sowie neu ent­ste­hen­der inter­na­tio­na­ler Kräf­te­kon­stel­la­tio­nen. Ein zunächst nur vage erkenn­ba­rer Begriff glo­ba­ler Sicher­heits­po­li­tik und Stra­te­gie nimmt deut­li­che Kon­tu­ren an. In die­ser weit­ge­hend unnor­mier­ten Über­gangs­la­ge am Ende des 20. Jahr­hun­derts eröff­nen die geo­po­li­ti­schen und stra­te­gi­schen Per­spek­ti­ven des 1985 ver­stor­be­nen Staats- und Völ­ker­recht­lers Carl Schmitt neue Mög­lich­kei­ten des Ver­ste­hens einer sich wan­deln­den Welt.

Bis­lang unver­öf­fent­lich­te Mate­ria­li­en aus dem Spät­werk Carl Schmitts wur­den dazu herangezogen:

Im Zen­trum ste­hen dabei eine Bewer­tung der aktu­el­len sicher­heits­po­li­ti­schen Lage, eine Aus­wer­tung des inne­ren Zusam­men­hangs von Poli­tik und der Pro­jek­ti­on mili­tä­ri­scher Macht in Theo­rie und Pra­xis, die Ana­ly­se von zu erwar­ten­den Ver­än­de­run­gen der Herr­schafts- und Raum­ord­nun­gen im inter­na­tio­na­len Sys­tem sowie die Fra­ge nach der Begrenz­bar­keit von Gewalt unter den Bedin­gun­gen unse­rer Zeit. Der Autor zeigt im Ergeb­nis das kri­ti­sche Poten­ti­al geo­po­li­ti­scher, tech­no­lo­gi­scher und stra­te­gi­scher Ent­wick­lun­gen auf und zieht Kon­se­quen­zen für deut­sche Außen- und Sicherheitspolitik.

Der Blick in das Buch lohnt sich auch heu­te noch. Nicht nur wird deut­lich, daß Vad sich mit den wich­tigs­ten Schmit­tia­nern, u.a. Piet Tom­mis­sen und Hel­mut Qua­ritsch, aus­ge­tauscht hat, son­dern auch, daß er den Mut besaß, aus sei­ner an Carl Schmitt geschul­ten Ana­ly­se Kon­se­quen­zen für das poli­ti­sche Han­deln abzu­lei­ten. Als inhalt­li­che Merk­ma­le des neu­en Sicher­heits- und Stra­te­gie­be­griffs nann­te Vad u.a. fol­gen­de (S. 110f):

Welt­wei­te Kon­trol­le und Ein­he­gung der nuklea­ren Pro­li­fe­ra­ti­on und mili­tä­ri­scher Hochtechnologie,

Ver­tie­fung der deutsch-rus­si­schen und sicher­heits­po­li­ti­schen Koope­ra­ti­on, deutsch-amerikanischen

Wei­ter­ent­wick­lung der NATO zu einer Atlan­tisch-Euro­päi­schen Union,

Auf­stel­lung euro­päi­scher Schnell-Eingreifverbände,

Kon­trol­le der demo­gra­phi­schen Entwicklung,

Erwei­te­rung des Kri­sen­ma­nage­ments um nicht-mili­tä­ri­sche sicher­heits­po­li­ti­sche Her­aus­for­de­run­gen wie wirt­schaft­li­che Insta­bi­li­tät, demo­gra­phi­sche Ent­wick­lung und Ressourcensicherheit,

Ein­däm­mung kon­ven­tio­nel­ler und nuklea­rer Regionalkriege,

Kon­trol­le und Ver­hin­de­rung von Migrationsbewegungen,

Schaf­fung eines euro­päi­schen Sicher­heits­ra­tes im Rah­men der OSZE nach dem Vor­bild der Ver­ein­ten Nationen.

Auf Sei­te 145 wird jede Welt­frie­dens­pro­gram­ma­tik mit Carl Schmitt abgelehnt:

Eine wei­te­re Legi­ti­ma­ti­on eige­ner Macht­mit­tel ist dar­in zu sehen, daß es kei­ne über­ge­ord­ne­te Macht, auch nicht in Form der Orga­ni­sa­ti­on der Ver­ein­ten Natio­nen gibt, die den Frie­den ver­bür­gen könn­te. Daher ist es nach Carl Schmitt wich­tig, der jewei­li­gen sicher­heits­po­li­ti­schen Gesamt­la­ge ent­spre­chen­de „neue Freund­schafts­li­ni­en“ ohne „neue Kri­mi­na­li­sie­run­gen“ zu defi­nie­ren. Die uni­ver­sel­le Äch­tung der Anwen­dung mili­tä­ri­scher Macht­mit­tel hat Krie­ge und Gewalt­an­wen­dun­gen […] nicht ein­ge­schränkt. Dage­gen begrenzt die geo­gra­phi­sche Ver­or­tung des Kon­flikts durch lage­ge­rech­te „Freund­schafts­li­ni­en“, d.h. genau defi­nier­te Inter­es­sen- und Ein­fluß­sphä­ren, sei­ne Eskalation.

Schließ­lich wer­den auf den Sei­ten 202 bis 205 die geo­po­li­ti­schen Inter­es­sen­la­gen der euro­päi­schen Füh­rungs­mäch­te sowie der raum­frem­den Mäch­te in Euro­pa zusam­men­ge­faßt. Zu Ruß­land schreibt Vad:

Für Ruß­land kommt es heu­te dar­auf an, sei­nen Macht- und Ein­fluß­be­reich durch koope­ra­ti­ve For­men der Zusam­men­ar­beit zu sta­bi­li­sie­ren. Dabei spielt West­eu­ro­pa, ins­be­son­de­re Deutsch­land, eine Schlüs­sel­rol­le. Wäh­rend des Kal­ten Krie­ges war es ein wich­ti­ges geo­stra­te­gi­sches Ziel der Sowjet­uni­on, den ‘cor­don sani­taire’ sei­ner Satel­li­ten­staa­ten zu erhal­ten und aus­zu­bau­en. Heu­te wird Ruß­land einer macht­po­li­ti­schen Ein­fluß­nah­me raum­frem­der Mäch­te und Bünd­nis­se auf sei­ne frü­he­ren Repu­bli­ken nicht zustim­men. Dar­über hin­aus wür­de eine sicher­heits­po­li­ti­sche Zwei­fron­ten­la­ge gegen­über den USA und NATO-Euro­pa sowie dem Fer­nen Osten mit Chi­na unmit­tel­bar die Sicher­heit Ruß­lands tan­gie­ren. Ruß­land bleibt auf abseh­ba­re Zeit der ent­schei­den­de Fak­tor in der Wei­ter­ent­wick­lung Ost­eu­ro­pas. Ein euro­päi­sches Sicher­heits­sys­tem ist ohne die Ein­be­zie­hung Ruß­lands und die Berück­sich­ti­gung sei­ner Inter­es­sen­la­ge nicht herstellbar.

Zu Deutsch­land:

Deutsch­land muß an der Aus­ge­stal­tung der ver­tei­di­gungs­po­li­ti­schen Fähig­kei­ten Euro­pas ein fun­da­men­ta­les Inter­es­se haben und sich hier stark machen, um die Ein­fluß- und Gestal­tungs­mög­lich­kei­ten zu gewin­nen, die sei­nem poli­ti­schen und wirt­schaft­li­chen Gewicht in der Welt ent­spre­chen. Der Hand­lungs­spiel­raum der deut­schen Außen- und Sicher­heits­po­li­tik ist abhän­gig von der Geschich­te Deutsch­lands sei­ner geo­gra­phi­schen Zen­tral­la­ge in Euro­pa, sei­nen Inter­es­sen sowie den sicher­heits­po­li­ti­schen Absich­ten und Zie­len ande­rer sicher­heits­po­li­ti­scher Akteu­re in Europa.

Dies alles sind Wor­te, die sich aus der heu­ti­gen Per­spek­ti­ve wie Nach­rich­ten aus einer Ver­gan­gen­heit aus­neh­men, die offen­sicht­lich doch bes­ser war als die Gegen­wart. Aller­dings han­delt es sich eben nur um Wor­te, die nicht ver­hin­dern konn­te, daß sich die gegen­tei­li­ge Auf­fas­sung von Außen­po­li­tik durch­ge­setzt hat. Dafür ist nicht nur die neue Bun­des­re­gie­rung, son­dern vor allem auch Ange­la Mer­kel verantwortlich.

Es stellt sich schließ­lich mit Carl Schmitt die Fra­ge, was der Zugang zum Macht­ha­ber nützt, wenn sich damit kaum Ein­fluß auf die poli­ti­schen Ent­schei­dun­gen neh­men läßt. Auch Vad muß­te sich den poli­ti­schen Rea­li­tä­ten unter­wer­fen, ist aber immer­hin jemand, der, im Gegen­satz zu vie­len sei­ner Kame­ra­den, die poli­ti­sche Gleich­schal­tung nicht mit­ge­macht hat.

