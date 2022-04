Netzfundstücke 123 – Bewaffnetes Wort, Plagen

Sei­ne inne­re Unab­hän­gig­keit und sei­ne klu­ge Bele­sen­heit, sein Wirk­lich­keits­sinn, sein Mut und sei­ne Fähig­keit, die Din­ge zu Ende zu den­ken, wer­den uns feh­len. Sein Andenken zu ehren und sein Werk zu pfle­gen ist unse­re Aufgabe.

Am 7. Febru­ar die­ses Jah­res ver­starb Gün­ter Masch­ke: 68er-Rene­gat, aus­ge­wie­se­ner Carl-Schmitt-Ken­ner, Füh­rer des bewaff­ne­ten Worts und Anti-Libe­ra­ler bis ins Mark. Hier auf Sezes­si­on im Netz ist Masch­kes Lebens­werk bereits gewür­digt worden.

Wäh­rend ande­re im Schein­wer­fer­licht der Auf­merk­sam­keit stan­den, schrieb Masch­ke vom Hoch­sitz des Theo­re­ti­kers aus. Popu­lär waren sei­ne Schrif­ten nicht, viel­mehr ein Tip für die schon Bewan­der­ten. Das mag auch dar­an lie­gen, daß einem bei der Masch­ke-Lek­tü­re vor Augen geführt wird, wie dünn die eige­ne theo­re­ti­sche Decke letzt­lich ist.

Sei­ne Fun­diert­heit stand Masch­ke aller­dings glei­cher­ma­ßen im Wege wie sie sei­ne Rele­vanz begrün­de­te: Wer sei­ne Schrif­ten auf ein dich­tes Fun­da­ment stel­len möch­te, der benö­tigt Zeit und schüt­telt kei­ne Arti­kel aus dem Ärmel. Dem­entspre­chend spär­lich fällt sein geschrie­be­nes Gesamt­werk aus.

Der­weil ande­re bereits meh­re­re Bücher abge­schlos­sen hat­ten, saß Masch­ke noch an sei­nem ers­ten. »Am Ran­de der Gesell­schaft« bedau­er­te der Publi­zist Dr. Thor von Wald­stein unlängst Masch­kes feh­len­den Mut zur Lücke. Ein Bedau­ern, das Sezes­si­on-Chef­re­dak­teur Götz Kubit­schek, IfS-Lei­ter Dr. Erik Leh­nert und Sezes­si­on-Lite­ra­tur­re­dak­teu­rin Ellen Kositza mit ihm teilen:

Gün­ter Masch­kes Das bewaff­ne­te Wort erhal­ten Sie direkt hier, bei Antai­os, dem größ­ten kon­ser­va­ti­ven Versandbuchhandel.

Der in Mün­chen ansäs­si­ge Euro­pa Ver­lag beschreibt sich selbst als ein Haus, das den Schwer­punkt auf »Men­schen­rech­te, kri­ti­sche Dis­kus­sio­nen, euro­päi­sche Wer­te sowie deut­sche Geschich­te und Ver­ant­wor­tung« legt. Fokus­sie­ren wir uns auf die »kri­ti­sche Dis­kus­si­on« und las­sen die Wort­hül­sen des 21. Jahr­hun­derts »Men­schen­rech­te« und »euro­päi­sche Wer­te« links lie­gen: Mit Gun­nar Kai­ser, Thor Kun­kel und Ray­mond Unger ver­legt man drei Autoren, die durch­aus eine kri­ti­sche Feder wider den Main­stream füh­ren und deren Bücher hier auf Sezes­si­on im Netz dem­ge­mäß eine Wür­di­gung erfuhren.

Dar­über hin­aus scheint die Fähig­keit zur kri­ti­schen Dis­kus­si­on indes nicht zu rei­chen, wie nun die Kla­ge des Mün­che­ner Ver­lags gegen den Jun­g­eu­ro­pa Ver­lag zeigt: Jun­g­eu­ro­pa wird von Euro­pa am Land­ge­richt Leip­zig auf Unter­las­sung ver­klagt. Gro­tes­ker­wei­se liegt die Beweis­pflicht nun bei den Man­nen um Ver­le­ger Phil­ip Stein, die inner­halb von zwei Wochen zu erklä­ren haben, war­um ihr Ver­lags­na­me nicht die »Unter­neh­mens­kenn­zei­chen­rech­te« der Klä­ge­rin verletzt.

Die Ange­le­gen­heit ist alles ande­re als auf die leich­te Schul­ter zu neh­men: Soll­te Jun­g­eu­ro­pa vor dem Land­ge­richt in Leip­zig ver­lie­ren (und ggf. spä­ter am Ober­lan­des­ge­richt in Dres­den), müß­te der Ver­lag nicht nur sei­nen Namen auf­ge­ben und alle Waren aus dem Ver­kehr zie­hen, son­dern unter Umstän­den auch Scha­dens­er­satz bezahlen.

Jun­g­eu­ro­pa bit­tet daher in die­ser über­aus wich­ti­gen Ange­le­gen­heit um Hil­fe bei der Finan­zie­rung des Pro­zes­ses. Die­se Unter­stüt­zung wird über den »Ein Prozent«-Solifonds zen­tral organisiert:

Wir haben unter dem Stich­wort »Jun­g­eu­ro­pa« ein Kon­to ein­ge­rich­tet – und zwar im »Soli­fonds« der Bür­ger­initia­ti­ve »Ein Pro­zent«. Jeder, der uns bei den Kos­ten des Pro­zes­ses aktiv unter­stüt­zen möch­te, spen­det einen Betrag sei­ner Wahl (unter dem Betreff »Jun­g­eu­ro­pa«) an die nach­fol­gen­de Kontoverbindung:

Kon­to­in­ha­ber: EIN PROZENT E.V.

IBAN: DE97 8505 0300 0221 2132 60

BIC: OSDDDE81XXX

Ver­wen­dungs­zweck: Jungeuropa

Auf der Inter­net­sei­te des »Soli­fonds« gibt es außer­dem wei­te­re Spen­den­mög­lich­kei­ten wie SEPA oder Kre­dit­kar­te. Jeder Euro, der nicht für die Finan­zie­rung des Pro­zes­ses benö­tigt wird, fließt im Anschluss sowohl in Pro­jek­te des »Soli­fonds« als auch eine umfas­sen­de Film-Doku­men­ta­ti­on über das Leben und Wir­ken von Alain de Benoist, die wir inten­siv vorbereiten.

Hier geht es zur aus­führ­li­chen Dar­stel­lung des juris­ti­schen Angriffs aus dem Verlagsmainstream:

WIR WERDEN VERKLAGT!

Ste­hen wir zusam­men und schla­gen die­se Anma­ßung zurück!