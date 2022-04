Kritik der Woche (23): Der gekränkte Mann

Er hat dem Gekränk­ten Mann ein Buch gewid­met. Weil: Man müs­se doch sehen, daß die­se Ultra­fe­mi­nis­ten deut­lich über die Strän­ge schlügen!

Haberl lehnt bei­spiels­wei­se das sprach­li­che Gen­dern ab. Dies­be­züg­li­che Umar­bei­tun­gen sei­ner Tex­te durch sei­ne Redak­ti­on dul­det er aber den­noch. Er ist so beweg­lich, um nicht aus­zu­schlie­ßen, daß er es in „zwei oder fünf Jah­ren“ selbst frei­wil­lig tun wür­de, denn „am Ende pas­siert immer, was man sich lan­ge nicht vor­stel­len konnte.“

Haberl, Jahr­gang 1975 und aus einem „erz“bürgerlichen Haus­halt (Bay­ri­scher Wald) stam­mend, führt par excel­lence vor, wie sich das eigene/“eigene” Den­ken kor­rum­pie­ren las­sen kann. Was es aus einem macht, wenn man Jah­re in groß­städ­ti­schen Bla­sen des Feuil­le­tons ver­bringt. Näm­lich: Man schwimmt zwangs­läu­fig irgend­wie mit. Nolens volens.

Die häu­figs­ten Wor­te in Haberls beden­ken­rei­chem Buch lau­ten „ich“, „mei­ner“, „mir“, „mich“. Es ist ein eige­nes, seit den 1990ern unge­bro­chen belieb­tes Gen­re: das Befind­lich­keits­buch. Im Tele­gram-Ver­schwö­rungs­grup­pen­ton dürf­te man eine sol­che Ver­öf­fent­li­chung als „betreu­tes Den­ken“ klas­si­fi­zie­ren. Und dar­an wäre wenig falsch.

Wir sind mit die­ser zeit­ge­nös­si­schen, betont skru­pu­lös daher­kom­men­den Schrift also wie­der beim Sub­jek­ti­vis­mus ange­langt. „Wie fühlt es sich an?“ Haberl plau­dert sehr offen aus sei­nem eige­nen Näh­käst­chen als domes­ti­zier­ter Mann. Es ist eine ver­trau­li­che, nah­ba­re Lek­tü­re. Sie geht run­ter wie ein Schnell­im­biß und liegt her­nach nicht­mal schwer im Magen.

In die­sem Buch mit zehn Kapi­teln (etwa: „Mein Leben als Mann“, „Böse Män­ner“, „Clowns und Hel­den“) geht es hübsch ambi­va­lent zu. Mot­to: „Hier haben die Femi­nis­tin­nen natür­lich recht… hier, hier, und hier auch – aber man muß doch sagen…“

Autor Haberl ist kriegs­ge­stählt. Er muß­te näm­lich (ja, schwä­che­re See­len zucken hier zurecht zusam­men) bereits zwei soge­nann­te Shit­s­torms (ein­mal wegen eines nicht aus­schließ­lich güns­ti­gen Por­traits über Frl. Sto­kow­ski, ein­mal über eben die­ses neue Buch) über sich erge­hen las­sen. Er hat die­se Stahl­ge­wit­ter aus­weis­lich eines Staats­funk­in­ter­views als gro­be Pein empfunden.

Haberl bekennt mehr­fach, daß er a) kein „Fan“ all jener Män­ner sei, die mit ihren je „dunk­len Fle­cken“ die­ser toxi­schen Männ­lich­keit anheim­ge­fal­len sind und die er hier den­noch behut­sam in Schutz nimmt: Meh­met Scholl, Peer Stein­brück, Tho­mas Gott­schalk, Harald Schmidt et al.

Man wür­de gern post­lek­tü­risch nach­le­sen, was die­se Män­ner noch­mal eigent­lich genau ange­rich­tet haben (ver­mut­lich: „der­be“ Sprü­che), aber es fehlt hier ein Per­so­nen­ver­zeich­nis. Erst recht distan­ziert Haberl sich ganz ein­deu­tig, b) -, Ord­nung muß sein; auch unter den Schlim­men gibt es Schlimms­te – von: Adolf Hit­ler, Dschin­gis Khan, Björn Höcke und Donald Trump.

Der Autor gibt sich als “He-Man” und zugleich woker Zeit­ge­nos­se selbst­kri­tisch und übt sich in Flagellantentum:

„ Mei­ne Hel­den von damals sind die Lach­num­mern von heu­te: Clint East­wood, Syl­ves­ter Stal­lo­ne, Bruce Wil­lis, unrei­fe Ego-Maschi­nen, die auf ande­re ein­dre­schen, um sich ein biss­chen gei­ler vor­kom­men zu können.“

Das ist also das Niveau, auf dem wir uns bewe­gen. Wir behan­deln hier, um es noch­mals zu beto­nen, einen Autor des Süd­deut­sche-Zei­tung-Maga­zins und einen „SPIE­GEL-Best­sel­ler-Autor.“

Autor Haberl fin­det sich (ich mag nicht sagen: er suhlt sich dar­in) in sei­ner Ver­tei­di­gung der Wei­ßen Männ­lich­keit ein biß­chen hero­isch und auf dem Außenposten.Aber er will sich eben auch glas­klar abgren­zen. Unter ande­rem gegen Höckes „Nazi-Locke“, wenn Höcke eine Elo­ge auf die Wie­der­errin­gung der Männ­lich­keit hält.

Haberl:

Vie­le haben sich radi­ka­li­siert, beschimp­fen Frau­en auf der Stra­ße, schi­cken Hass­mails an Gen­der­be­auf­trag­te, stür­men das Kapi­tol in Washing­s­ton, D.C. oder hei­ßen Björn Höcke, stei­gen aufs Podi­um, strei­chen sich eine wider­spens­ti­ge Nazi-Locke aus der Stirn und rufen: „Wir müs­sen unse­re Männ­lich­keit wider­ent­de­cken, denn nur dann wer­den wir mannhaft.“

Haß­mail­schrei­ber, Frau­en­be­schimp­fer, Höcke. Für Haberl gilt der alte Wer­be­spruch: Ein­mal hin, alles drin. Gefan­ge­ne: wer­den nicht gemacht!

Gele­gent­lich hält in die­sem Buch ein the­ra­peu­ti­scher Ton Ein­zug, und Haberl hält die­sen Zwie­spalt kaum aus – er ist ein wei­ßer Mann, aber er kann doch nichts dafür! Wenn er als pri­vi­le­gier­ter wei­ßer Mann „und nicht als Mensch“ [schluchz, EK] wahr­ge­nom­men wird:

„Es gibt Momen­te, in denen füh­le ich mich so falsch ver­stan­den, dass ich am liebs­ten schrei­en würde.“

Grei­nend pro­gnos­ti­ziert der Autor, daß es „Jahr­zehn­te“ dau­ern werde,

“bis die erkämpf­ten Rech­te geleb­te Wirk­lich­keit wer­den und sämt­li­che Vor­ur­tei­le gegen Frau­en und Min­der­hei­ten aus unse­ren Köp­fen ver­schwun­den sind. Neue For­men von Macht, Ver­ant­wor­tung und Lie­be wer­den ent­ste­hen, die wir uns noch gar nicht…“

etc. ppp. Wir haben es bei die­sem Autoren also mit einem gekränk­ten, mehr­fach ent­täusch­ten, pes­si­mis­tisch-opti­mis­ti­schen Zeit­ge­nos­sen zu tun. In den 1980er Jah­ren ent­sprach die­ser Typus dem Lie­ge­rad­fah­rer. Unaus­ge­spro­che­ner Leit­spruch: „Ich weiß, daß ich euch ner­ve und daß ich pein­lich erschei­ne, aber ich zie­he es durch, weil es mir irgend­wie gut­tut. Guckt ihr nur: Ich hal­te es aus.“

Autor Tobi­as Haberl unter­nimmt eini­ges, um sich von die­ser erbärm­li­chen Rol­le abzu­he­ben. Er behaup­tet, die durch den femi­nis­ti­schen Lauf gekränk­ten Män­ner schlü­gen nun

„ver­bal und phy­sisch um sich, insze­nie­ren sich als Opfer und machen den Femi­nis­mus dafür ver­ant­wort­lich, dass sie sich in der Gegen­wart nicht mehr zurechtfinden.“

Haberl ver­mei­det es auf Buch­län­ge, die Ebe­nen zu unter­schei­den. Er stellt den (auf­ge­klär­ten, femi­ni­sier­ten) Aka­de­mi­ker dem genu­in „rech­ten“, miso­gy­nen, eher unge­bil­de­ten Troll gegen­über. Wie unredlich!

Natür­lich „haßt“ er, als Auf­ge­klär­ter, die von ihm aus­ge­mach­ten Trä­ger der ver­gif­te­ten Männ­lich­keit auch nicht. Nein, er sug­ge­riert Mitleid:

„Was um Him­mels wil­len habt ihr erlebt, dass ihr so gewor­den seid?“

Oft hel­fe ein “alter Schimanski-Tatort“,

“damit die­se armen alten wei­ßen Män­ner ver­gä­ßen, daß ihnen die Zeit davon­rast, schon füh­len sie sich ver­stan­den und geborgen.“

Die­ses Bescheid­wis­sen (Motto:„Ich bin ja selbst ein wei­ßer halbal­ter Mann, ich ken­ne euer Gefühl, aber ich weiß, wie man es über­win­det“) mag nur den­je­ni­gen über­zeu­gen, der dafür prä­de­sti­niert ist. Man muß wohl die­ses gewis­se urba­ne, skru­pu­lö­se, beicht­fer­ti­ge, aber in Spu­ren doch auf­müp­fi­ges (Bay­ri­scher Wald!) Tem­pe­ra­ment haben, um hier mitzufühlen.

Ganz klar erwirbt Haberl Plus­punk­te auf den zahl­rei­chen Buch­sei­ten, wo er prä­gnant und genüß­lich das moder­ne Weich­ei vor­führt. Typen, die im Roll­kof­fer ihre Lap­top-Tasche hin­ter sich her­zie­hen, die ihre Fit­neß­wer­te per Arm­band­uhr „tra­cken“ oder über­mü­ti­ge Text­nach­rich­ten durch ein Zwin­ker­si­ley abmil­dern. Er hat erkannt, daß jeg­li­cher Spott auf wei­ße Män­ner fol­gen­los bleibt oder sogar zu Applaus führt.

“Die Abwer­tung älte­rer wei­ßer Män­ner ist ver­in­ner­lich­ter Teil unse­rer Kul­tur, ja eine Art Frei­zeit­be­schäf­ti­gung gewor­den, der man sich ohne schlech­tes Gewis­sen hin­ge­ben kann, wenn man alle Net­flix­se­ri­en durch­hat: empör­tes Enga­ge­ment ohne Empa­thie und Verantwortungsbewußtsein.”

Wahr auch:

„Män­ner sind sich weni­ger pein­lich als Frauen“,

was an ein schier uner­gründ­li­ches Geheim­nis rührt.

Tobi­as Haberl (der im Buch vier­mal erwähnt, wie klas­se er Sophie Pass­mann (*1994) fin­det, was grund­sätz­lich in Ord­nung geht, aber in die­ser Mas­se ein wenig auf­fäl­lig wirkt) will sich offen­kun­dig nicht die­ser pein­li­chen Kli­en­tel zurech­nen. Er labo­riert aber noch immer dar­an, daß eine

„Kol­le­gin, die ich immer gemocht habe“

„demons­tra­tiv “an ihm vor­bei­schaut, weil er irgend­wann­mal ein nicht ganz ungüns­ti­ges Por­trät über einen NPD-Abge­ord­ne­ten im Euro­päi­schen Par­la­ment ver­faßt hat.

Das ist frag­los tragisch:

„Alter wei­ßer Mann – man hört die­se drei Wor­te und spürt, wie etwas in einem zerbricht“,

for­mu­liert Haberl melo­dra­ma­tisch. Er schämt sich sei­ner Män­ner­trä­nen nicht. Bei Tris­tan und Isol­de muß er stets wei­nen, bei der Homo-Sto­ry Bro­ke­back Moun­tain auch, und zwar, wenn der eine Typ “am Ende über die­se Post­kar­te streicht.”

Ja, ja, alles okay. Jeder darf heu­len, wenn er muß; wir sind ja kei­ne Barbaren.

Inso­fern ist die­ses Buch über den „Gekränk­ten Mann“ – Ankla­ge und Ver­tei­di­gungs­ver­such zugleich – ein inter­es­san­tes wie lesens­wer­tes Zeug­nis. So ticken die­se Leu­te. Das sind ihre Befind­lich­kei­ten, ihre Abwehr­me­cha­nis­men und ihre Schwä­chen. Sie sind, ver­geßt den Bay­ri­schen Wald, kei­ne Min­der­heit. Sie sind die Speer­spit­ze des soge­nann­ten Diskurses.

Wir soll­ten weni­ger „wir“ sagen, befand Pro­fes­sor Ivor Clai­re auf der letz­ten Schnell­ro­da ‑Aka­de­mie. Es geht ja um uns als „ich“! Haberl nun sagt “ich” und meint “uns”.

Nie­mand muß sich aber gemein­ma­chen. Soviel Kraft soll­te sein. Soviel Distanz zu sich selbst. Dann, weil man fest steht auf dem Eige­nen, gibt es auch kei­ne Kränk­bar­kei­ten. Herr Haberl hat noch einen wei­ten Weg vor sich. Er hat sich viel­fach ver­lau­fen, er ist nicht unsym­pa­thisch, also wün­schen wir ihm das Beste.

