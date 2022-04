Wir, der Mensch, ich – ein Akademiebericht

Seit zwei­und­zwan­zig Jah­ren gehört es zu den Auf­ga­ben des Insti­tuts für Staats­po­li­tik (IfS), Aka­de­mien für jun­ge Hörer zu ver­an­stal­ten, und zwar the­men­ge­bun­den, gekop­pelt an eines der Schwer­punkt­hef­te der haus­ei­ge­nen Zeit­schrift Sezes­si­on, auf aka­de­mi­schem Niveau.

Im Rah­men die­ser Aka­de­mien wer­den Leit­li­ni­en für ein medi­al und poli­tisch eben­so unwahr­schein­li­ches wie inter­es­san­tes, jeden­falls kaum faß­ba­res Denk­mi­lieu vor­ge­zeich­net. Unwahr­schein­lich ist es, weil es gegen die media­le Ver­teu­fe­lung rech­ten Den­kens, gegen den mas­si­ven kri­mi­na­li­sie­ren­den Druck der Ver­fas­sungs­schutz­be­hör­den, gegen das Denun­zia­ti­ons- und Abwür­gungs­kli­ma in Schu­len und Uni­ver­si­tä­ten, kurz­um: trotz eines viel ein­fa­cher zu beschrei­ten­den, mit­tig-lin­ken Weges durch die­se Repu­blik ent­stan­den ist.

Jeder Teil­neh­mer, jeder Schü­ler und Stu­dent müß­te erzäh­len, war­um er hier ist und nicht dort, wo alles unauf­fäl­lig, leicht, mit der Fließ­rich­tung läuft, oft kon­se­quenz­los, oft als blo­ße Gesin­nung, wäh­rend vor den Türen unse­rer Vor­trags­räu­me Anti­fa-Foto­gra­fen als Jour­na­lis­ten getarnt ihre Bil­der schie­ßen, um zu mar­kie­ren, zu archi­vie­ren, anonym zu ver­öf­fent­li­chen zu einem ein­zi­gen Zweck: die ande­re Mei­nung, das ande­re Wis­sen, die ande­re Auf­fas­sung von den Din­gen und ihren Zusam­men­hän­gen zu tilgen.

Die­se Umstän­de, die­se Keim­vor­gän­ge auf schlech­tem Boden machen unser Den­ken per se inter­es­sant. Wie ist so etwas mög­lich, woher kommt so etwas trotz alle­dem, was ist dar­an neu und anders und statt­haft? Das waren die (teils ehr­lich und sogar vor­be­halts­los for­mu­lier­ten) Fra­gen der ers­ten Jour­na­lis­ten, die sich für unse­re Arbeit inter­es­sier­ten. Unter dem Druck des Rudels und den Trai­nings­ein­hei­ten im Umgang mit der Sche­re im Kopf ver­än­der­ten sich die Fra­gen: War­um wird so etwas nicht unter­bun­den? Wie kann man das verhindern?

Die bes­ten Tex­te und Sen­dun­gen, die über uns erschie­nen, die also auch das Phä­no­men der Aka­de­mien zu fas­sen ver­such­ten, umschrie­ben das schwer Faß­ba­re einer Denk- und Hal­tungs­rich­tung, die das nüch­ter­ne Moh­ler- und Kal­ten­brun­ner-Wort, die schlich­te Fest­stel­lung Geh­lens zu wider­le­gen ver­such­te, aber nicht zu wider­le­gen ver­moch­te und nicht zu wider­le­gen ver­mag, zum Glück nicht zu wider­le­gen ver­mag: Die Rech­te, so sie sich ernst nimmt, kann kei­ne geschlos­se­ne Theo­rie haben, son­dern Annä­he­rungs­be­grif­fe, die durch Erfah­rung gedeckt sind.

So ist es. Die Rech­te hat kei­nen Zugang zu Über­stül­pun­gen. Sie sprengt viel­mehr selbst das Ein­engen­de einer sol­chen Theo­rie sofort dadurch, daß sie sich der All-Gemein­heit (Moh­ler) ver­wei­gert, sich den aus­ufernd leben­di­gen Phä­no­me­nen zu- und vom Pro­krus­tes­bett und sei­nen abge­hack­ten oder aus den Gelen­ken geris­se­nen Glied­ma­ßen mit Schau­dern abwen­det – im bes­ten Fal­le also eine Denk­an­stren­gung auf sich nimmt, die auf die Selbst­ge­wiß­heit des Theo­rie-Jar­gons und sei­ner zurecht­ge­stanz­ten Puz­zle­tei­le verzichtet.

Das muß begrif­fen wer­den, gründ­lich, denn es steckt zugleich etwas Befrei­en­des und Bin­den­des dar­in, sich auf nicht fest­stell­ba­re Wei­se vom Leben an sich ver­wir­ren zu las­sen. Aus die­ser Ver­wir­rung, Ver­un­si­che­rung, Ver­zau­be­rung und Ver­geb­lich­keit her­aus gewin­nen Errun­gen­schaf­ten wie Ort, Stand­punkt, Absi­che­rung, Umge­bung und Sta­bi­li­tät erst ihre vol­le Bedeutung.

Das alles muß aus­ge­führt wer­den, dazu wer­den Bil­der die­nen, scharf gestellt, zu den Rän­dern hin ver­schwim­mend, also ent­spre­chend einer rech­ten Weltwahrnehmung.

Vor­erst (und im Bezug auf die noch nicht weit zurück­lie­gen­de Früh­jahrs­aka­de­mie) nur noch dies: Das “unwi­der­leg­ba­re Erfül­lungs­glück” (ein Geh­len-Wort) jeder theo­re­ti­schen Gesamt­ab­la­ge, jedes per­fek­tio­nier­ten Jar­gons rührt dar­aus, daß es durch Ein­übung und Scharf­sinn zu gewin­nen sei – am Ende also immer ein wenig zu güns­tig, letzt­lich sogar her­bei­ge­trickst und zu sehr in der Nähe ver­nutz­ba­rer poli­ti­scher Paro­len und mit der argen Ten­denz zur Bedien­bar­keit eines Legobaukastens.

– – –

Als im August 2000 die ers­te Som­mer­aka­de­mie des IfS statt­fand (The­ma: “Kri­sen”), waren die vier jüngs­ten Refe­ren­ten der dies­jäh­ri­gen Früh­jahrs­aka­de­mie (8.–10. April, The­ma: “Der Mensch”) sie­ben, zehn, elf und zwölf Jah­re alt – zwei­mal Grund­schu­le und zwei­mal gym­na­sia­le Unter­stu­fe also.

Erik Ahrens, Lorenz Bien, Jonas Schick und Mar­tin Sell­ner tru­gen vor zu den The­men Bio­po­li­tik, Depres­si­ve Hedo­nie, Mas­sen­ge­sell­schaft und Trans­hu­ma­nis­mus. Erik Leh­nert und ich hör­ten also einer ande­ren, der nächs­ten Genera­ti­on zu, die zum Glück nach­ge­rückt ist und durch Ent­wurf und Umset­zung eige­ner Pro­jek­te zeigt, daß die Vor­be­rei­tung abge­schlos­sen ist. Beispiele:

Jonas Schick ist Autor der Sezes­si­on und hat vor zwei Jah­ren die öko­lo­gi­sche Zeit­schrift Die Keh­re ins Leben geru­fen – eine not­wen­di­ge Ergän­zung des in den ver­gan­ge­nen Jah­ren über­haupt stark auf­ge­fä­cher­ten Ange­bots von rechts. Erik Ahrens ist Mit­grün­der des online-Maga­zins “Kon­flikt” und der “Gegen­Uni”, die eben­falls online agiert und in Dozen­ten- und Hörer­schaft Über­schnei­dun­gen zu unse­ren Autoren und Lesern aufweist.

Mar­tin Sell­ner, über des­sen Wir­ken kein Wort not­wen­dig ist, been­det der­zeit ein Buch­ma­nu­skript für unse­ren Ver­lag, Erik Ahrens ist zur Hälf­te fer­tig, Lorenz Bien sitzt an sei­nem ers­ten Bänd­chen für unse­re Rei­he Kapla­ken. Sie alle zeich­net etwas aus, das im Zeit­al­ter des bar­rie­re­frei­en Publi­zie­rens im Inter­net viel zu oft nicht mehr akzep­tiert wird von jün­ge­ren Autoren: Gegen­lek­tü­re, Lek­to­rat, Kri­tik, ein Gespräch über den Text, das Ver­wer­fen von Pas­sa­gen. Es geht um die Ein­sicht, daß man umbau­en, umschrei­ben, umge­stal­ten müs­se, wenn die Erfah­rung das verlangt.

Dirsch und v. Wald­stein, Leh­nert und ande­re: Das waren die erfah­re­nen Refe­ren­ten, inhalt­lich jeder eine siche­re Bank. In sol­chen Vor­trä­gen steckt kein Risi­ko mehr, sich zu ver­he­ben oder etwas nach­zu­plau­dern, das klug daher­kommt, aber den küh­len Wind außer­halb geschlos­se­ner Räu­me nicht ver­kraf­tet. Wir hör­ten über Sche­ler und Pless­ner, über Speng­ler und Lorenz, Weber und Gra­eber, über die Tru­man-Show und Ador­no und immer wie­der über Gehlen.

Und dann sieht man, wie Ahrens auf jede Fra­ge Hin­wei­se geben kann und auch die eng­lisch­spra­chi­ge Lite­ra­tur parat hat, wie Sell­ner den reli­gi­ös auf­ge­la­de­nen Trans­hu­ma­nis­mus an Nietz­sches Denk­fi­gur des Über­men­schen abgleicht und Schick das noch nicht sehr alte, für jeden öko­lo­gi­schen Ansatz grund­le­gen­de Pro­blem­drei­eck aus Mas­se Mensch, tech­ni­scher Welt und bedarfs­ge­weck­tem Kon­sum beschreibt und über den Mach­bar­keits­an­satz problematisiert.

So hat man sich das vor­ge­stellt, so hat man das in Gesprä­chen und Rück­fra­gen vor­be­rei­tet, so wir­ken die Ernst­haf­tig­keit und die Ver­knüp­fung von Vor­trag, Bei­trag, insti­tu­tio­nel­ler Koope­ra­ti­on: Eine Aka­de­mie ist auch ein Sze­ne­tref­fen, ein geschütz­ter Raum, in dem auf­ge­at­met, aus­ge­brei­tet, geäu­ßert wer­den kann, auch; aber vor allem wird ernst­haft gedacht und gefragt und geantwortet.

(Zum Sze­ne­treff noch eines: Zwei Teil­neh­mer muß­ten die Aka­de­mie ver­las­sen, nach­dem sie am Frei­tag­abend ihren man­geln­den Respekt vor unse­rer Arbeit und unse­ren Maß­stä­ben in Sachen Anstand und Ver­ant­wor­tung zur Schau getra­gen hat­ten. Das ging Ratz­fatz und war so kom­pro­miß­los und deut­lich, daß die Tisch­nach­barn dar­über erschra­ken. Auch das ist ja ein Kenn­zei­chen der Gegen­wart: wenig Erfah­rung mit Kon­se­quenz, Füh­rung und Härte.)

– – –

Was unter­schied die­se Früh­jahrs­aka­de­mie von der im ver­gan­ge­nen Sep­tem­ber, die mich rat­los und unzu­frie­den gestimmt hat­te? Neben dem geglück­ten Genera­tio­nen­mix unter den Refe­ren­ten zunächst dies: Die Hörer­schaft setz­te sich anders zusam­men – weni­ger vir­tu­el­le Hal­tungs­pro­fis dies­mal, weni­ger Lebens­ge­fühl-Cli­que, mehr Wis­sen, mehr Noti­zen, mehr the­ma­ti­sches Inter­es­se, das sich unter ande­rem an den vie­len Fra­gen und Neben­bei­trä­gen bemerk­bar mach­te, die wir im Anschluß an die Vor­trä­ge zuließen.

Zwei­tens: der stän­di­ge Begleit­ton einer Ver­hal­tens­op­ti­on für den Ein­zel­nen ange­sichts einer durch mäch­ti­ge Fein­der­zäh­lun­gen for­mier­ten und von ver­lo­ge­ner Sta­bi­li­tät umstell­ten Gesell­schaft. Auch ein durch Par­tei­en, Zivil­ge­sell­schaft und Super­un­ter­neh­men geka­per­ter Staat ist ja zunächst ein sta­bi­les Gehäu­se, und das, was man eigent­lich unter einem gedeih­lich aus­ge­rich­te­ten Staat ver­ste­hen soll­te, schim­mert als Lack und ver­blen­det auch auf unse­rer Sei­te jene, die klug, aber unsi­cher sind.

Der Ruf nach dem Staat, die­sem Staat, der uns etwas ver­spro­chen habe, es aber nicht ein­zu­lö­sen bereit sei, war im Ver­lauf der Früh­jahrs­aka­de­mie kaum zu hören. Das war inter­es­sant zu beob­ach­ten: wie es uns natür­lich eigent­lich zustün­de, aber wie die Ein­for­de­rung zugleich die Abhän­gig­keit ver­grö­ße­re, die Infan­ti­li­sie­rung durch abs­trak­te Für­sor­ge, durch einen Anspruch auf so etwas wie Taschen­geld in der Höhe von Monats­löh­nen, auf All­tags­or­ga­ni­sa­ti­on und die staat­lich orga­ni­sier­te Sta­bi­li­sie­rung der ein­mal getrof­fe­nen Berufs- und Lebensentscheidung.

Aber könn­te es nicht sein, daß das, was an wider­stän­di­gem Poten­ti­al geweckt wer­den muß, nur dadurch geweckt wer­den kann, daß wir uns, also: wenn ich mich von einem “wir” ver­ab­schie­de, das ent­we­der stän­dig falsch wählt oder sei­nen Lebens­voll­zug von sei­nem Lebens­ge­re­de (und das meint: sei­nem Welt­an­schau­ungs­schwall) geschickt entkoppelt?

Wir oder ich? Ich – nicht abs­trakt, nicht grund­sätz­lich, aber jetzt eben, im Rück­zug oder in der Abschot­tung, in der Auf­wie­ge­lung oder in der Sicher­heit des Schwei­gens, pathe­tisch oder sehr, sehr nüch­tern. – Das war das Sub­the­ma unter dem The­ma “Der Mensch”, das war die Fra­ge nach dem, was Geh­len gemeint haben könn­te, als er sei­ne Schrift über Die See­le im tech­ni­schen Zeit­al­ter mit dem berühm­ten Satz schloß: “Eine Per­sön­lich­keit: das ist eine Insti­tu­ti­on in einem Fall.”

Bleibt ein Drit­tes: Die Koope­ra­ti­on mit dem Kon­flikt-Maga­zin und der Gegen­Uni ließ sich gut an, wir wer­den sie fort­set­zen. Und nun noch ein biß­chen Getrom­mel: Fast alle Vor­trä­ge der Aka­de­mie kön­nen Sie nach und nach auf you­tube im Mit­schnitt sehen: Sie fin­den hier zum Kanal Schnellroda.