Szene-Prosa in vier Beispielen – Romane und Kunst (2)

Fast aus­nahms­los bedeu­tet aber: Es gibt Aus­nah­men, es gibt qua­li­ta­tiv emp­feh­lens­wer­te Roma­ne von rechts, die für eine Ver­ein­nah­mung geschrie­ben wur­den und ihre Leser in die­sem Lager fin­den. Sol­che Roma­ne haben the­ma­ti­sche Ein­deu­tig­keit, Sze­ne­an­spie­lun­gen, Welt­an­schau­ungs­aura zu bie­ten, und die Autoren haben ihre Bücher genau so an- und damit fest­ge­legt. Vier Beispiele:

1. Gue­ril­la von Lau­rent Ober­to­ne ist in der Über­set­zung aus dem Fran­zö­si­schen bei Antai­os erschie­nen. Die Auf­la­ge geht zur Nei­ge, in Frank­reich war das Buch ein Best­sel­ler, hier hat es sich ordent­lich ver­kauft. Gue­ril­la ist eine har­te Dys­to­pie aus rech­ter Sicht. Eth­no-sozia­le Unru­hen eska­lie­ren und mün­den buch­stäb­lich in die Über­wäl­ti­gung von Paris. Stadt, Poli­zei, Behör­den, der Fran­zo­se an sich haben der zer­stö­re­ri­schen Erobe­rungs­wut aus den Ban­lieues nichts mehr entgegenzusetzen.

Es ist die klas­si­sche Aus­gangs­po­si­ti­on “Wir und die ande­ren”, es gibt Wider­stands­nes­ter, es wird zu lan­ge gezö­gert und gezau­dert, es fehlt an Männ­lich­keit, Bewaff­nung, Mut zur Här­te. Die Gut­men­schen wer­den trotz aller gut­mensch­li­chen Anbie­de­rungs­be­reit­schaft genau­so als läp­pi­sche Fran­zo­sen bei­sei­te­ge­fegt wie die­je­ni­gen, die sich kei­ne Illu­sio­nen mach­ten. Die Iden­ti­tä­re Bewe­gung sieht sich in allen Pro­gno­sen bestä­tigt, demons­triert betont gewalt­frei in einer Neben­stra­ße und wird den­noch von der Poli­zei als leich­tes­ter aller Stö­ren­frie­de in den Rinn­stein gedroschen.

Der Stil ist rasant, das Per­so­nal­ta­bleau an Ras­pail geschult, das Ergeb­nis der heroi­sche Ein­zel­ne, der ver­lo­re­ne Pos­ten, die schock­ar­ti­ge Des­il­lu­sio­nie­rung. Gue­ril­la – es gibt gemes­sen an die­sem Roman jede Men­ge bil­li­ge Brü­der, geschrie­ben nach Sche­ma F, pro Monat liegt uns ein sol­ches Manu­skript vor. Wir nen­nen sie Kollapspornos.

2. Der Casa-Pound-Roman Wer gegen uns erschien noch bei Antai­os: hart, neo­fa­schis­tisch, ita­lie­ni­sches Skin-Milieu, geschrie­ben über und für ein Sze­ne­pro­jekt, das aus­strahl­te, aber nicht über­trag­bar war: Rom ist eng, die Casa Pound, die­ses besetz­te Haus, war ein Ort, ein Aben­teu­er, die sozia­le Fra­ge in Ita­li­en eine fun­da­men­tal ande­re als bei uns.

Wer gegen uns erzählt vom Druck und von erkämpf­tem Frei­raum. Euro­pa Power Bru­tal aus der Feder John Hoe­wers ist eine der mög­li­chen deut­schen Vari­an­ten. Die­ser Roman ist bei Jun­g­eu­ro­pa erschie­nen und ein lite­ra­ri­scher Erfolg.

Hoe­wers Prot­ago­nis­ten sind nicht karg aus­ge­stat­tet, nicht auf den Kampf um ein Haus, einen Stadt­teil, ein Weni­ges beschränkt, son­dern eher Schau­lus­ti­ge, Wahr­neh­mer – natür­lich irgend­wie ange­grif­fen, unbe­haust, zwi­schen Baum und Bor­ke, aber viel mit Klei­dung, Bier­sor­ten, Rei­sen, Suff beschäftigt.

Das ist Chris­ti­an Kracht von rechts und das ist wirk­lich eine deut­sche Blau­pau­se: pri­vi­le­giert aus­ge­stat­te­te Sinn­su­che zwi­schen Zynis­mus, Ehr­lich­keit gegen sich selbst und einer ver­blüf­fen­den Sorg­lo­sig­keit. Für die rech­te Sze­ne, zumal die im Roman beschrie­be­ne nicht-radi­ka­le, eher bür­ger­lich-sty­li­sche, ist näm­lich von der AfD ein Job­mo­tor ange­wor­fen wor­den, der den äuße­ren Lei­dens­druck pul­ve­ri­siert hat. Selbst beruf­lich kann man mitt­ler­wei­le tin­geln, und zwar in Zusam­men­hän­gen, die mit dem Zwang zum Plus (und dadurch mit einer Dis­zi­pli­nie­rung per se) nichts zu tun haben.

Auch inso­fern ist Euro­pa Power Bru­tal ein sehr ehr­li­ches Buch: Es tut nicht so, als gin­ge es um einen ent­schei­den­den Kampf, um eine aus­sichts­lo­se, aber heroi­sche Hal­tung oder um eine poli­tisch-sub­ver­si­ve Zähig­keit. Es geht näm­lich nur um etwas von dem, was als “wah­res Leben im fal­schen Gan­zen” von jeder an der Ver­zweif­lungs­gren­ze exis­tie­ren­den Grup­pe durch­de­kli­niert wird.

3. Weit von der Ver­zweif­lungs­gren­ze ent­fernt agiert Fami­lie Gott­mann, über deren Fall und Auf­stieg in einem ganz auf Dur gestimm­ten Roman berich­tet wird. Das Milieu ist klas­sisch: Wie­ner Bur­schen­schaf­ter­sze­ne, dar­in der Arzt Gott­mann, poli­tisch, weil Boo­mer, also aneckend. Finan­zi­el­le Eng­päs­se ver­hin­dern eine Fahrt ins Wochen­end­haus, man über­rascht nun in der Stadt­vil­la ein Ein­bre­cher­trio, schießt nie­der, wird nie­der­ge­sto­chen, erkämpft sich einen Frei­spruch undsoweiter.

War­um Antai­os die­sen Roman aus der Viel­zahl an initia­tiv ein­ge­reich­ten, also nicht-ange­for­der­ten Manu­skrip­ten aus­wähl­te? Der Ton ist anders. Scha­ber­nack steckt dar­in, sze­ni­sche Komik, die Figu­ren sind nicht ein­di­men­sio­nal, son­dern modern gebro­chen in aller Sorg­lo­sig­keit einer insti­tu­tio­nel­len Zuge­hö­rig­keit, die es so wohl nur noch in Wien gibt, allen­falls in Ansät­zen in Mün­chen oder Ham­burg – ganz sicher aber nicht in Berlin.

Der Roman hat etwas Lapi­da­res, die Fami­lie ist die “klei­ne Kampf­ge­mein­schaft”, ohne daß dies benannt, über­höht, beschwo­ren oder ein­di­men­sio­nal notiert wäre.

4. Fehlt noch der his­to­ri­sche Roman. Bei Arns­h­au­gk, einem Ver­lag wie ein Fak­to­tum, ist von Kon­stan­tin Fech­ter der Roman Ober Ost erschie­nen. Die Hand­lung ist unmit­tel­bar nach dem Ende des I. Welt­kriegs ange­sie­delt, der – wie wir, also: die Leser von rechts, wis­sen – im Osten ganz und gar nicht vor­bei war.

Ober Ost beschreibt die Suche eines klei­nen Trupps, der einen zwar erfolg­reich agie­ren­den, aber augen­schein­lich ver­rückt gewor­de­nen Oberst auf­spü­ren und ihm das Hand­werk legen soll. His­to­ri­sche Figu­ren tre­ten auf, der Fähn­rich v. Salo­mon bei­spiels­wei­se, und die Geschich­te liest sich span­nend, weil auch das Colo­rit stimmt.

Rudi­men­tä­re lite­ra­ri­sche Bil­dung oder die Kennt­nis eines Film­klas­si­kers ver­fei­nern die Lek­tü­re: Joseph Con­rads Herz der Fins­ter­nis beschrieb die Suche nach einem ver­schol­le­nen Han­dels­ver­tre­ter tief den Kon­go hin­auf, Apo­ca­lyp­se Now über­setz­te den Roman kon­ge­ni­al nach Viet­nam, und nun will also im Bal­ti­kum ein deut­scher Offi­zier wie eine Schne­cke auf der Schnei­de des Mes­sers ent­lang­krie­chen und überleben…

– – –

Gue­ril­la von Lau­rent Ober­to­ne – hier bestel­len;

Wer gegen uns von Dome­ni­co de Tul­lio – hier bestel­len;

Euro­pa Power Bru­tal von John Hoe­wer – hier bestel­len;

Fall und Auf­stieg der Fami­lie Gott­mann von Rudolf Prey­er – hier bestel­len;

Ober Ost von Kon­stan­tin Fech­ter – hier bestel­len.