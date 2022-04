Netzfundstücke (125) – Schweigen, Erfurt, Spur

Die Poli­tik­wis­sen­schaft­le­rin Ulri­ke Gué­rot ist so ein Fall: Einst fest im links­li­be­ra­len Estab­lish­ment ver­an­kert, hat sie sich auf­grund der über­grif­fi­gen Maß­nah­men von ihrem Milieu zuneh­mend entfremdet.

Gué­rots Aus­sche­ren aus der links­li­be­ra­len Bla­se wur­de mir zuerst gewahr, als sie dem kon­ser­va­ti­ven Nach­rich­ten­por­tal Die Tages­stim­me ein Kurz­in­ter­view bezüg­lich der Coro­na-Poli­tik gab und dort die Bedro­hung, die von die­ser für die von ihr prä­fe­rier­te, offe­ne Gesell­schaft aus­geht, erläu­ter­te (hier geht es zum Interview).

Nun hat sie die­se Kri­tik mit ihrer neus­ten Publi­ka­ti­on – einem Büch­lein mit dem Titel Wer schweigt, stimmt zu – bekräf­tigt und damit ein Gewicht ver­lie­hen, das die Abkehr von ihren alten links­li­be­ra­len Dunst­krei­sen mehr oder min­der besie­geln sollte.

Unge­ach­tet des­sen bleibt Gué­rot ihrem Kon­zept der »offe­nen Gesell­schaft« treu und stemmt sich gera­de auf­grund ihrer libe­ra­len Grund­über­zeu­gun­gen gegen die Ein­schrän­kun­gen von Grund­rech­ten durch die Corona-Politik.

Mit einer Rene­ga­tin hat man es im Fall Gué­rot – zumin­dest noch mit Stand heu­te – nicht zu tun. Ihr kon­se­quen­tes Gen­dern in Wer schweigt, stimmt zu gibt den sprach­li­chen Hin­weis dar­auf. Sie ist irri­tiert vom auto­ri­tä­ren Libe­ra­lis­mus, der in Zei­ten der Coro­na-Pan­de­mie zur Kennt­lich­keit ent­stellt wur­de, den Libe­ra­lis­mus in sei­ner Gesamt­heit stellt Gué­rot jedoch nicht in Frage.

Ellen Kositza emp­fiehlt Gué­rots ers­ten publi­zis­ti­schen Schritt in ihre neue Rea­li­tät auf dem kanal schnellroda:

Wor­über in Deutsch­land außer­dem seit Jahr­zehn­ten geschwie­gen wird, ist links­ex­tre­me Gewalt. Das Phä­no­men wird geflis­sent­lich über­se­hen, ver­nied­licht und her­un­ter­ge­spielt. Das Klein­re­den bzw. die staat­li­che Unter­stüt­zung links­ex­tre­mer Netz­wer­ke hat mit Nan­cy Fae­ser an der Spit­ze des Innen­mi­nis­te­ri­ums die bis­her ein­deu­tigs­te Per­so­ni­fi­ka­ti­on gefunden.

Der­weil neh­men die links­ex­tre­men Gewalt­ta­ten wei­ter zu. Beson­ders Thü­rin­gen scheint in das Visier der Links­ex­tre­men gera­ten zu sein, was auch auf die lin­ken Umtrie­ben wohl­wol­lend geson­ne­ne rot-rot-grü­nen Lan­des­re­gie­rung zurück­zu­füh­ren ist. Ob das Rit­ter­gut in Guth­manns­hau­sen oder die Atten­ta­te der Ham­mer­ban­de um Lisa Engel in Eisen­ach, die links­ex­tre­me Sze­ne scheint Thü­rin­gen als einen rela­tiv siche­ren Ort für die Durch­füh­rung ihrer Atten­ta­te zu erachten.

Nun kam es in Erfurt erneut zu einem schwe­ren Über­griff Links­ex­tre­mer auf Anders­den­ken­de: Vier ver­mumm­te Täter über­fal­len den Laden des Modella­bels Thor Stei­nar in der Neu­werk­stra­ße, ver­sprü­hen Pfef­fer­spray und schla­gen mit einem Schlag­stock bewaff­net bru­tal auf die anwe­sen­de Ver­käu­fe­rin ein.

Dies­mal blei­ben die Angrif­fe jedoch nicht nur auf Thü­rin­gen begrenzt. Bei allen deut­schen Thor-Stei­nar-Läden (Dres­den, Mag­de­burg, Schwe­rin, Hal­le und Ber­lin) kommt es fast zeit­gleich zu Über­grif­fen oder min­des­tens ver­däch­ti­gen Vorkommen.

Die Jun­ge Frei­heit berich­te­te aus­führ­lich über den Über­fall in Erfurt und ver­link­te die Video­auf­nah­men der Sicher­heits­ka­me­ras im Laden:

VIDEO ZEIGT BRUTALEN ÜBERFALL VON LINKSEXTREMISTEN.

Mit ernst­zu­neh­men­den, ein­schnei­den­den Fol­gen wird die links­ex­tre­me Sze­ne in Deutsch­land aller­dings auch nach die­sen Angrif­fen nicht zu rech­nen haben.

Ab und an stol­pert man im Netz über Fund­stü­cke im genui­nen Wort­sin­ne: Auf der Suche nach frei nutz­ba­ren Bil­dern des Umwelt­his­to­ri­kers Rolf Peter Sie­fer­le bin ich auf einen Pod­cast zum The­ma »Zukunft der Stadt« gesto­ßen, in dem Sie­fer­le die Rele­vanz von Ener­gie­flüs­sen für urba­ne Bal­lungs­räu­men darlegt.

Ton- und Video­zeug­nis­se von Sie­fer­le-Vor­trä­gen sind spär­lich gesät bis gar nicht vor­han­den und so kam mir das Auf­stö­bern des Pod­casts von kombinat3 wie das Heben eines wert­vol­len Klein­ods vor.

Pas­sen­der­wei­se führt Sie­fer­le in dem auf­ge­nom­me­nen Gespräch über sozi­al­me­ta­bo­li­sche Vor­aus­set­zun­gen der Ver­mas­sung und Ver­städ­te­rung aus, die mei­nen Vor­trag auf der Früh­jahrs­aka­de­mie des Insti­tuts für Staats­po­li­tik zum The­ma »Mas­se Mensch« (hier anschau­en) um ener­ge­ti­sche Aspek­te ergänzen.

Ein­schal­ten:

ZUKUNFT DER STADT – ROLF PETER SIEFERLE