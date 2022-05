250 Jahre Novalis

Nova­lis (1772–1801)

von Ivor Claire

Ein roman­ti­scher Dich­ter sei ein »Autor, der die eng­li­sche Lite­ra­tur gele­sen hat, Opi­um ver­zehrt und sexu­ell von patrio­ti­schen Grou­pies betreut wird«, schrieb Peter Hacks, unser bedeu­tends­ter sta­li­nis­ti­scher Dich­ter, in sei­ner Sua­da Zur Roman­tik. Der »Ver­rück­tes­te von allen«, ein gewis­ser Fried­rich von Har­den­berg, der sich Nova­lis nann­te, dient ihm dafür als Kronzeuge:

kei­ner bekennt sich so oft und so nach­drück­lich zum Opi­um wie jener für zart gel­ten­de Jüng­ling: ›ohne Eksta­se – fes­seln­des, alles erset­zen­des Bewußt­sein – ist es mit der gan­zen Phi­lo­so­phie nicht weit her‹, so renom­miert er. Nova­lis habe nicht nur im Tage­buch »unter Geständ­nis­zwang« gelit­ten, son­dern erst recht in sei­nem Werk – in den berühm­ten Hym­nen an die Nacht etwa lie­ßen sich Reve­ren­zen an die Opi­atal­ka­lo­ide klar benennen:

›Köst­li­cher Bal­sam / Träuft aus dei­ner Hand, / Aus dem Bün­del Mohn. / In süßer Trun­ken­heit / Ent­fal­test du die schwe­ren Flü­gel des Gemüts. / Und schenkst uns Freu­den / Dun­kel und unaussprechlich.

Die­se Freu­den seien

so unaus­sprech­lich nicht, daß die Plau­der­ta­sche Nova­lis sie nicht aus­sprä­che. ›Hei­li­ger‹ Schlaf erfreut sich fol­gen­der Anre­de. ›Die Toren‹ – ›Sie füh­len dich nicht, / In der gol­de­nen Flut der Trau­ben, / In des Man­del­baums Wun­der­öl / Und im brau­nen Saft des Mohns‹. Wir sind mit des Dich­ters Apo­the­ke ganz ver­traut. Nova­lis’ Not­hel­fer sind der Schnaps, die Bit­ter­man­del (Blau­säu­re) und das Opi­um. Die Blau­säu­re war ja wohl für den Kreislauf.

Peter Hacks moch­te kei­ne roman­ti­schen Dich­ter, und er war sich hier einig mit Carl Schmitt, der die­sen in sei­nem pole­mi­schen Groß­essay Poli­ti­sche Roman­tik vor­wirft, weder zu kla­rem Den­ken noch zur kon­kre­ten poli­ti­schen Gestal­tung fähig zu sein. Im Roman­ti­schen wer­de, so heißt es gleich in Schmitts Vorwort,

alles zum ›Anfang eines unend­li­chen Romans‹. Die­se auf Nova­lis zurück­ge­hen­de, den sprach­li­chen Sinn des Worts wie­der zur Gel­tung brin­gen­de For­mu­lie­rung bezeich­net am bes­ten die spe­zi­fisch roman­ti­sche Bezie­hung zur Welt.

Schmitts »rech­te« Sua­da gegen die­se Grup­pie­rung, die sich um 1800 for­miert hat­te und in der Fol­ge gern als die deut­sche Bewe­gung schlecht­hin apo­stro­phiert wur­de, zielt – etwas aus­ge­feil­ter als die »lin­ke« von Hacks – nicht nur auf deren viel­be­ru­fe­ne Inner­lich­keit als eine apo­li­ti­sche Hal­tung, son­dern eben­so auf das »Pro­teus­haf­te« und nicht Fest­leg­ba­re der Roman­ti­ker, und auch ihm ist Fried­rich von Har­den­berg ein Kronzeuge:

In einer all­ge­mei­nen Ver­tau­schung und Ver­men­gung der Begrif­fe, einer unge­heu­er­li­chen Pro­mis­kui­tät der Wor­te, wird alles erklär­lich und uner­klär­lich, iden­tisch und gegen­sätz­lich, und kann allem alles unter­scho­ben wer­den. Auf Fra­gen und Dis­kus­sio­nen zur poli­ti­schen Wirk­lich­keit wur­de die Kunst ange­wandt, ›alles in Sofi­en zu ver­wan­deln und umge­kehrt‹. Dies all­ge­mei­ne ›und umge­kehrt‹ ist der Stein der Wei­sen in der gro­ßen Alche­mie der Wor­te, die jeden Kot in Gold und jedes Gold in Kot ver­wan­deln kann.

Hacks assis­tiert Schmitt, von Nova­lis auf den Preu­ßen E.T.A. Hoff­mann über­ge­hend, hin­sicht­lich der for­ma­len Offen­heit der roman­ti­schen Tex­te auch mit einem poe­to­lo­gi­schen Ver­dikt: »Mehr Form gibt die ver­kiff­te Bewußt­s­eins­la­ge nicht her.« Das ver­nich­ten­de Urteil des Goethe­freun­des Hacks hat ihm den Haß auch man­chen pro­gres­si­ven Ver­tei­di­gers der Roman­tik in der spä­ten BRD eingetragen.

Sein Urteil war frei­lich nicht nur ein ästhe­ti­sches, son­dern auch und vor allem eben ein expli­zit poli­ti­sches, und Carl Schmitt hät­te das Fazit des Natio­nal­preis­trä­gers der DDR sofort unterschrieben:

Das ers­te Auf­tau­chen der Roman­tik in einem Lan­de ist wie Sal­pe­ter in einem Haus, Läu­se auf einem Kind oder der Man­tel von Hei­ner Mül­ler am Gar­de­ro­ben­ha­ken eines Vor­zim­mers. Ein von der Roman­tik befal­le­nes Land soll­te die Mög­lich­keit sei­nes Unter­gangs in Betracht ziehen.

Ganz anders als Schmitt und Hacks hat sich dage­gen Ernst Jün­ger in sei­nem Aben­teu­er­li­chen Her­zen, einem selbst recht roman­ti­schen Buch, nach­drück­lich zu Nova­lis bekannt: Er preist dort »den Rausch, den Schlaf und den Tod« und rühmt neben den Krie­gern die »hei­te­ren und düs­te­ren Aris­to­kra­ten des Trau­mes«, weil sie es sei­en, »aus deren Träu­men jede Ord­nung sich bil­det und denen jede Ord­nung wie­der zum Opfer fällt.« Und eine Ord­nung wer­de unnütz,

sobald sich in ihr der gro­ße Traum nicht mehr ver­wirk­li­chen läßt. Einer der tiefs­ten Träu­mer, Nova­lis, ein Deut­scher: Wenn man in Mär­chen und Gedich­ten / Erkennt die wah­ren Welt­ge­schich­ten, / Dann fliegt vor einem gehei­men Wort / Das gan­ze ver­kehr­te Wesen fort.

Der damals 34jährige Jün­ger erklär­te sich jeden­falls bereit, gleich den gan­zen Stendhal »für eine ein­zi­ge ›Hym­ne an die Nacht‹« dranzugeben.

Aus sei­nem »lin­ken« Miß­ver­ständ­nis her­aus befand Peter Hacks spä­ter, erst die­se Hym­nen an die Nacht hät­ten modisch-melan­cho­li­sche Nacht­ge­dan­ken wie die des Eng­län­ders Edward Young, des­sen Blank­ver­se Vor­bild gan­zer Dich­ter­ge­nera­tio­nen im 18. Jahr­hun­dert waren, »zu einem Anschlag gegen die gesam­te Auf­klä­rung geschärft, wor­in der Nacht ein eige­ner ver­nunft­lo­ser Zugang zu einer eige­nen ver­nunft­lo­sen Wahr­heit zuge­schrie­ben« wer­de – was wie­der­um Jün­ger von »rechts« her gou­tier­te. Offen­sicht­lich also hat das Werk jenes Nova­lis etwas an sich, das inter­es­san­te Geis­ter aller Cou­leur über 200 Jah­re hin­weg anspre­chen oder gar pro­vo­zie­ren konn­te, im guten wie im schlech­ten und über ver­meint­lich klar umris­se­ne Lager hinweg.

Fried­rich von Har­den­berg war und wur­de zwei­fel­los »der Arche­ty­pe der Roman­tik« (Egon Frie­dell), sein Leben und sein Werk waren schon früh Gegen­stand kul­ti­scher Ver­eh­rung und schar­fer Kri­tik: Man sah in ihm einen in den Tod ver­sun­ke­nen Träu­mer, einen Seher, magi­schen Poe­ten und Chris­tus­kün­der, einen Sän­ger der Natur, idea­lis­ti­schen Staats­ver­klä­rer und Roya­lis­ten, erkann­te aber auch schon im 19. Jahr­hun­dert neben uto­pi­schem Poten­ti­al die phi­lo­so­phi­sche Potenz in sei­nen Schriften.

Auf der ande­ren Sei­te waren spä­tes­tens seit Hegels ästhe­ti­schen und geschichts­phi­lo­so­phi­schen Vor­le­sun­gen, voll­ends dann mit Hein­rich Hei­nes Angriff auf die Roman­ti­sche Schu­le, die ein­schlä­gi­gen nega­ti­ven Urtei­le im Schwan­ge, wie sie schließ­lich bei Schmitt und Hacks am Anfang und am Ende des 20. Jahr­hun­derts nahe­zu ide­al­ty­pisch erneut auf­tau­chen soll­ten. Vor allem aber ist eine Fas­zi­na­ti­ons­ge­schich­te zu kon­sta­tie­ren, die immer wie­der neu auf­flamm­te, und dies kei­nes­wegs bloß in der Lite­ra­tur – so ist die sprich­wört­li­che »blaue Blu­me«, das Traum­bild des Hein­rich von ­Ofter­din­gen in ­Nova­lis’ frag­men­ta­risch geblie­be­nem Roman, nicht nur für die Roman­tik seit dem frü­hen 19. Jahr­hun­dert zum Kenn­sym­bol gewor­den, son­dern auch für den Wan­der­vo­gel, die Jugend­be­we­gung im Auf­bruch ins 20. Jahr­hun­dert. Aus einem ähn­li­chen und doch ande­ren Geist her­aus nann­te sich noch in den 1970er Jah­ren eine erfolg­rei­che Deutsch­rock-Band Nova­lis – eine ande­re For­ma­ti­on die­ser Jah­re trug übri­gens den Namen Hoelder­lin.

Wie kam es zu einer sol­chen post­hu­men Kar­rie­re? Als Fried­rich von Har­den­berg mit knapp 29 Jah­ren am 25. März 1801 in Wei­ßen­fels starb, war er zwar eine auf­stre­ben­de und bekann­te Grö­ße im Lite­ra­tur­be­trieb, hat­te aber nicht viel publi­zie­ren kön­nen: außer einem frü­hen Gedicht in Chris­toph Mar­tin Wie­lands Teut­schem Mer­kur im Jahr 1791 waren dies 1798 die Blüt­hen­staub-Frag­men­te im ers­ten Heft des Athe­nä­um, der pro­gram­ma­ti­schen Zeit­schrift sei­ner Freun­de, der Brü­der Fried­rich und August Wil­helm Schle­gel, dann die Blu­men sowie Glau­ben und Lie­be, eine Samm­lung von poli­ti­schen Apho­ris­men, die dem preu­ßi­schen Königs­paar Fried­rich Wil­helm III. und Lui­se gewid­met waren; sie erschie­nen im sel­ben Jahr in den Jahr­bü­chern der preu­ßi­schen Mon­ar­chie. Und schließ­lich wur­den 1800 noch die Hym­nen an die Nacht im sechs­ten und letz­ten Heft des Athe­nä­ums gedruckt.

Mit Nova­lis’ Tod setz­te indes sogleich die Arbeit sei­ner Freun­de ein, die zu einem regel­rech­ten »Nova­lis­mus« füh­ren soll­te: 1802 gaben Lud­wig Tieck und Fried­rich Schle­gel Har­den­bergs Schrif­ten in zwei Bän­den her­aus, denen »aller­dings eine ganz ein­sei­ti­ge und ten­den­ziö­se Aus­wahl und Bear­bei­tung der Wer­ke« aus dem umfang­rei­chen Nach­laß zugrun­de lag – sie lie­ßen Nova­lis allein als Mys­ti­ker und Schwär­mer erscheinen.

Lud­wig Tiecks bio­gra­phi­sche Vor­re­de zur drit­ten Auf­la­ge die­ser Schrif­ten schrieb 1815 das Bild fort und kano­ni­sier­te Har­den­berg als schmer­zens­rei­chen, todes­sehn­süch­ti­gen roman­ti­schen Dich­ter, des­sen Werk von der Mit­tel­al­tersehn­sucht des hin­ter­las­se­nen Roman­tor­sos Hein­rich von Ofter­din­gen geprägt ist, die Chif­fren­schrift der Natur nach­zu­voll­zie­hen sucht sowie katho­li­sie­ren­de Gedich­te und vor allem Frag­men­te umfaßt. Das alles war nicht ganz falsch, aber es ver­zeich­ne­te den jun­gen Dich­ter­phi­lo­so­phen doch erheblich.

Der tra­gi­sche und ent­spre­chend roman­ti­sier­te Gehalt sei­nes kur­zen Lebens war die Lie­be zu Sophie von Kühn gewe­sen, einem zwölf­jäh­ri­gen Mäd­chen: Er lern­te sie 1794 ken­nen und ver­lob­te sich ein Jahr spä­ter inof­fi­zi­ell mit ihr – sie starb jedoch schon am 19. März 1797 nach län­ge­rer Krank­heit, gera­de 15jährig. Har­den­bergs Hym­nen an die Nacht kön­nen so auch als Bewäl­ti­gung die­ses Ver­lusts gele­sen wer­den – wenig spä­ter starb auch noch sein nächst­ge­bo­re­ner Bru­der Erasmus.

Den­noch ver­sank ­Nova­lis nicht in Melan­cho­lie, und er zog sich auch nicht von der Welt zurück. Anders, als es das nicht sel­ten in Kitsch kip­pen­de tri­vi­al­ro­man­ti­sche Bild es will, war Fried­rich von Har­den­berg ein sehr dis­zi­pli­nier­ter und lebens­zu­ge­wand­ter Mann: »Ruh ist Göt­tern nur gege­ben / ­Ihnen ziemt der Über­fluß / Doch für uns ist Han­deln Leben / Macht zu üben nur Genuß.«

Dich­ter war er von Anbe­ginn aus Beru­fung, aber kei­nes­wegs von Beruf. Als er am 2. Mai 1772 auf dem Fami­li­en­gut Ober­wie­der­stedt im Mans­fel­di­schen als zwei­tes von elf Kin­dern zur Welt kam, wuchs Har­den­berg in eine ganz vom Geist des Herrn­hu­ter Pie­tis­mus gepräg­te Fami­lie hin­ein, die ihn zu einem pflicht­be­wuß­ten, from­men und arbeit­sa­men Leben bestimm­te. Har­den­bergs Vater war ein stu­dier­ter Jurist, zudem im Sil­ber- und Kup­fer­berg­bau­we­sen aus­ge­bil­det, der schließ­lich als Direk­tor meh­re­rer Sali­nen in der kur­säch­si­schen Salz­ge­win­nung tätig wur­de – in die­sem Zusam­men­hang zog die Fami­lie von Har­den­berg 1785 schließ­lich nach Wei­ßen­fels an der Saale.

Fried­rich von Har­den­berg soll­te am Ende in die beruf­li­chen Fuß­stap­fen sei­nes Vaters tre­ten und eine viel­ver­spre­chen­de Lauf­bahn vor sich haben. Doch zunächst stu­dier­te er, nach schu­li­scher Bil­dung durch Haus­leh­rer und Abschluß am Luther-Gym­na­si­um in Eis­le­ben, 1790 Jura in Jena, wobei er auch beim Phi­lo­so­phen und Kan­tia­ner Karl Leon­hard Rein­hold und bei Fried­rich Schil­ler hör­te, die ihn bei­de freund­schaft­lich för­der­ten und präg­ten; 1791 wech­sel­te er nach Leip­zig, wo er neben Jura Mathe­ma­tik und Phi­lo­so­phie belegte.

Das juris­ti­sche Examen bestand Har­den­berg schließ­lich 1793 in Wit­ten­berg. Sein Stu­den­ten­le­ben hat­te er dabei als umgäng­li­cher und gesel­li­ger Mensch ein­schließ­lich eini­ger Amou­ren frei gelebt, doch nun soll­te der Absol­vent durch Ver­mitt­lung sei­nes Onkels, des Minis­ters und spä­te­ren Refor­mers Karl August Fürst von Har­den­berg, in preu­ßi­sche Staats­diens­te tre­ten. Auf Emp­feh­lung des Vaters trat Fried­rich von Har­den­berg 1794 dann jedoch bei Coeles­tin August Just, einem kur­säch­si­schen Kreis­am­t­mann und bal­di­gen Freund, in Ten­n­stedt eine prak­ti­sche Ver­wal­tungs­aus­bil­dung an; dabei hat­te er im Rah­men einer Dienst­rei­se im nahen Grü­nin­gen sei­ne ­Sophie von Kühn kennengelernt.

Um in ihrer Nähe blei­ben zu kön­nen, wech­sel­te er ins wirt­schaft­lich wich­ti­ge Salz­ge­win­nungs­fach, durch­lief dazu eine Salz­werk­aus­bil­dung und trat dann in der Wei­ßen­fel­ser Sali­ne unter sei­nem Vater den Dienst als Sali­nen­be­am­ter an. Nach dem Tod sei­ner Ver­lob­ten bezog Har­den­berg die Berg­aka­de­mie in Frei­berg, wo er beim Geo­lo­gen Abra­ham Gott­lob Wer­ner eben­so stu­dier­te wie beim Che­mi­ker Wil­helm August Lam­pa­di­us und ande­ren, aber auch prak­tisch in der Gru­be gear­bei­tet hat. In Frei­berg lern­te er sei­ne neue Braut Julie von ­Char­pen­tier, die Toch­ter eines Berg­rats, ken­nen, mit der er sich 1798 ver­lob­te. Auf­grund sei­ner Leis­tun­gen, sei­ner Dis­zi­plin und sei­ner Kennt­nis­se wur­de er zum Sali­ne­n­as­ses­sor ernannt und stand schon zum Amts­haupt­mann an, doch dann been­de­ten Krank­heit und Tod sein so akti­ves und erfolg­rei­ches Berufsleben.

Dies also war der rea­le Fried­rich von Har­den­berg, der sich hin­ter sei­nem dich­te­ri­schen Pseud­onym Nova­lis ver­barg und post­hum von sei­nen Roman­tik­er­freun­den, gewiß mit bes­ten Absich­ten, eini­ger­ma­ßen sen­ti­men­tal mythi­siert wur­de. Sein vor­ma­li­ger Vor­ge­setz­ter und Freund Just hat­te 1805 einen nüch­ter­nen Nekro­log ver­öf­fent­licht, der die­ser ratio­nal-kla­ren Dimen­si­on des in sei­nen Schrif­ten so dunk­len Dich­ters gerecht wur­de. Auf­schluß­reich war die Reak­ti­on des schwä­bi­schen Arz­tes und Roman­ti­kers Jus­ti­nus Ker­ner auf die Lebens­dar­stel­lung Jus­ts: 1810 schrieb Ker­ner sei­nem Freund Lud­wig Uhland, die Lek­tü­re die­ses Nekro­logs habe eine son­der­ba­re Wir­kung, es stö­re doch, »wenn man sich Nova­lis als Amts­haupt­mann oder als Salz­bei­sit­zer denkt. Das ist ent­setz­lich!! Ich hät­te mir sein Leben doch viel anders vorgestellt.«

Bedenkt man nun, daß Nova­lis’ Bedeu­tung im dich­te­ri­schen und phi­lo­so­phi­schen Werk begrün­det liegt, das sich aus sei­nem Nach­laß her­aus als so umfang­reich wie viel­sei­tig erweist, frap­pie­ren Lebens­füh­rung und ‑leis­tung die­ses so jung gestor­be­nen Man­nes um so mehr. Heu­ti­ge Lite­ra­ten kön­nen sich in Deutsch­land auf ein Sys­tem der Kul­tur­för­de­rung stüt­zen, das sei­nes­glei­chen sucht – nach einer Lite­ra­tur aus staat­lich geför­der­ter Feder, die qua­li­ta­tiv dem stand­hiel­te, was Fried­rich von Har­den­berg ganz ohne Lite­ra­tur­fonds neben einem for­dern­den Bil­dungs- und Berufs­le­ben her­vor­ge­bracht hat, suchen wir indes meist vergebens.

Die ger­ma­nis­ti­sche For­schung hat Nova­lis’ soli­des lebens­prak­ti­sches Fun­da­ment und die damit ver­knüpf­te mathe­ma­ti­sche, natur‑, tech­nik- und ver­wal­tungs­wis­sen­schaft­li­che Bil­dung des roman­ti­schen »Arche­ty­pen« mit gro­ßer Akri­bie weit­ge­hend auf­ge­ar­bei­tet, gründ­li­che Edi­tio­nen bereit­ge­stellt, die auch sei­ne phi­lo­so­phi­schen Stu­di­en zu Fich­te, Kant und Hems­ter­huis, sei­ne Kom­men­ta­re zu Fried­rich Schle­gel und sei­ne Lek­tü­re Schel­lings zuver­läs­sig doku­men­tie­ren und erschlie­ßen. Die Deu­tungs­ver­su­che zu sei­nem Werk sind Legion.

Fried­rich von Har­den­berg gehört damit zwei­fels­frei zum Kul­tur­er­be eines aller­dings dahin­schwin­den­den Deutsch­land, in dem sich immer weni­ger Leser und Ver­stän­di­ge fin­den. Wer kann und will denn noch mit den teu­ren ger­ma­nis­ti­schen Appa­ra­ten und For­schungs­er­geb­nis­sen zu sol­chen höchst anspruchs­vol­len und vor­aus­set­zungs­rei­chen Tex­ten über­haupt arbei­ten? Damit ist die­ses Kul­tur­er­be längst selbst pre­kär: Nolens volens stellt sich die Fra­ge, war­um man über­haupt Nova­lis’ Hein­rich von ­Ofter­din­gen, die­sen unvoll­ende­ten Ver­such eines »Bil­dungs­ro­mans für eine gan­ze Nati­on«, lesen soll­te – oder die kryp­ti­schen Lehr­lin­ge von Saïs, die Hym­nen oder die Geist­li­chen Lie­der, all die Apho­ris­men und Frag­men­te. Es sind Tex­te für alle und für kei­nen … und wer Augen hat, der lese! Denn

sobald wir uns, wie man sagt, ange­spro­chen füh­len von ihrer Lek­tü­re, scheint etwas Unüber­wun­de­nes sich anzu­mel­den, von dem uns zugleich bewußt wird, daß es in den Zusam­men­hän­gen unse­rer geschicht­li­chen Ver­wur­ze­lung grün­det und seit­her nicht auf­ge­hört hat, uns in Fra­ge zu stellen.

Wie alle kla­ren Geis­ter jener Jahr­zehn­te um 1800 sah sich auch Nova­lis in einer Umbruchs­zeit ange­sichts der noto­ri­schen Fran­zö­si­schen Revo­lu­ti­on, aber auch mit Blick auf die Phi­lo­so­phie Kants, die Debat­ten in den Wis­sen­schaf­ten, der sich ent­wi­ckeln­den Geo­lo­gie, die nicht nur unter­schied­li­che Model­le zur Ent­ste­hung der Land­mas­sen ins Feld führ­te, son­dern über die Fos­si­li­en­fun­de auch die Fra­ge nach Ent­ste­hung und Ver­ge­hen der Arten auf die Tages­ord­nung setzte.

Die alt­her­ge­brach­ten Gewiß­hei­ten, die auf die Bibel gestütz­te christ­li­che Glau­bens­si­cher­heit, das Ruhen in Got­tes Heils­ge­schich­te, all das war bei Intel­lek­tu­el­len, die wie Schil­ler, Höl­der­lin, Schel­ling, Hegel oder Nova­lis aus streng­gläu­bi­gen Häu­sern kamen, längst ero­diert, und man such­te nach Mög­lich­kei­ten, im Wis­sens­ho­ri­zont der neu­en Zeit hei­mat­lich alte Bestän­de zu retten.

Wie sich ange­sichts einer immer unge­wis­se­ren Zukunft ori­en­tie­ren? Wor­auf set­zen und wie sich ver­hal­ten, wenn ein Gott zwar nah, aber schwer zu fas­sen scheint? Die­se Fra­gen sind heu­te bren­nen­der als je zuvor, und wer unse­re eige­ne Lage durch­drin­gen will, muß tief boh­ren und sich auf Höl­der­lin, Har­den­berg und Hegel eben­so ein­las­sen wie auf Karl Marx und Max Weber. Das phi­lo­so­phi­sche Fra­gen des Nova­lis ragt inso­fern beson­ders her­aus, weil es bei allen mathe­ma­ti­schen Anlei­hen poe­tisch statt­hat und also unab­ge­schlos­sen bleibt, ins Offe­ne läuft, anders als bei den typi­schen Systemdenkern.

Wenn wir sei­nen zu Leb­zei­ten wohl vor­ge­tra­ge­nen, auf Goe­thes Rat aber nicht gedruck­ten Essay Die Chris­ten­heit oder Euro­pa lesen, spricht die­ser nicht direkt zu uns? »Ruhig und unbe­fan­gen betrach­te der äch­te Beob­ach­ter die neu­en staats­um­wäl­zen­den Zei­ten. Kommt ihm der Staats­um­wäl­zer nicht wie Sisy­phus vor?« Immer wie­der rol­le die Kugel hin­un­ter, kaum sei das Gleich­ge­wicht auf der Spit­ze erreicht:

Sie wird nie oben blei­ben, wenn nicht eine Anzie­hung gegen den Him­mel sie auf der Höhe schwe­bend erhält. Alle eure Stüt­zen sind zu schwach, wenn euer Staat die Ten­denz nach der Erde behält, aber knüpft ihn durch eine höhe­re Sehn­sucht an die Höhen des Him­mels, gebt ihm eine Bezie­hung auf das Welt­all, dann habt ihr eine nie ermü­den­de Feder in ihm, und wer­det eure Bemü­hun­gen reich­lich gelohnt sehn. An die Geschich­te ver­wei­se ich euch, forscht in ihrem beleh­ren­den Zusam­men­hang, nach ähn­li­chen Zeit­punk­ten, und lernt den Zau­ber­stab der Ana­lo­gie gebrauchen.

Die­sen »Zau­ber­stab der Ana­lo­gie« müs­sen wir Heu­ti­gen frei­lich auch auf jenes pie­tis­ti­sche Erbe anwen­den, das sich nicht zuletzt in Nova­lis trans­for­miert hat – in einer Ver­schmel­zung der bis zum Wahn gehen­den from­men Ener­gie mit poli­ti­schen Ideen in der beson­de­ren Lage der in sich und mit sich zer­fal­le­nen Deut­schen im Zen­trum Europas:

Du wirst das letz­te Reich ver­kün­den, / Was tau­send Jah­re soll bestehn; / Wirst über­schweng­lich Wesen fin­den / Und ­Jakob Böh­men wiedersehn.

In sol­chem reli­giö­sen Patrio­tis­mus mögen auch die ver­ges­se­nen Wur­zeln der pfäf­fi­schen Exzes­se heu­ti­ger Deut­scher lie­gen, wenn sie ver­su­chen, sich in der Sphä­re des Poli­ti­schen zu arti­ku­lie­ren, und dabei das Poli­ti­sche immer sogleich zu ihrem eige­nen Scha­den exorzieren …