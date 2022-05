Kritik der Woche (24) : Jahrmarkt der Befindlichkeiten

Heino Bosselmann studierte in Leipzig Deutsch, Geschichte und Philosophie für das Lehramt an Gymnasien.

Gru­se­lig, wenn Pla­ton, Kant und Han­nah Arendt unter Ras­sis­mus­ver­dacht ste­hen, wenn Mozart und Beet­ho­ven aus dem Lehr­plan gestri­chen wer­den, weil sie aus der Zeit der Skla­ve­rei stammen.

Wo sind wir hin­ge­kom­men, wenn pro­jek­ti­ve Unter­stel­lun­gen der “Post­co­lo­ni­al”- und “Racial Stu­dies” sowie “Cri­ti­cal Whiteness” in den einst libe­ra­len USA für ein Kli­ma an den Uni­ver­si­tä­ten sor­gen, in dem wei­ße Pro­fes­so­ren vor Audi­to­ri­en ihre angeb­li­chen Pri­vi­le­gi­en beken­nen müssen?

Es erin­nert an Sze­nen wie in der mao­is­ti­schen Kul­tur­re­vo­lu­ti­on oder im Sta­li­nis­mus. In sei­nem über­aus erhel­len­den Buch „Jahr­markt der Befind­lich­kei­ten“ nimmt Bernd Ahr­beck die kom­ple­xen hyper­mo­ra­li­schen Zusam­men­hän­ge aus­ein­an­der und erläu­tert das Selbst­ver­ständ­nis der neu­en Befind­lich­keits­krie­ger: Die­je­ni­gen, die Tota­li­ta­ris­mus anpran­gern, betrei­ben ihn selbst, indem sie die Aus­gren­zung jener for­dern, die nach ihrer Auf­fas­sung schul­dig dar­an wur­den, daß Welt und Men­schen nicht so gut erschei­nen, wie sie sein könn­ten. Poli­tik ist ange­wand­te Anthro­po­lo­gie, wird also bestimmt von Dis­kus­sio­nen um Men­schen­bil­der. Wird eines, vor­zugs­wei­se das Rous­se­au­sche, zum sakro­sank­ten Mus­ter erho­ben, ist’s nicht mehr weit bis zur Gewalt.

Die­ser Trans­for­ma­ti­ons­pro­zeß ist weit vor­an­ge­schrit­ten, wenn etwa die einst bewähr­ten För­der­schu­len als Aus­druck der Apart­heit oder gar als natio­nal­so­zia­lis­tisch geprägt gel­ten und die radi­ka­le Inklu­si­ons­päd­ago­gik selbst um den Preis fort­ge­schrie­ben wer­den soll, daß sie zu einer „exklu­die­ren­den Inklu­si­on“ (Rudolf Stich­weh) zu wer­den droht.

Die Erwei­te­rung die­ses Inklu­si­ons­ge­dan­kens auf die gesam­te Päd­ago­gik, ja auf die Gesamt­ge­sell­schaft ist ver­häng­nis­voll, wo ver­glei­chen­de Leis­tungs­be­wer­tun­gen abge­schafft wer­den und sich Her­an­wach­sen­de nicht mehr über ihr Leis­tungs­stre­ben inte­grie­ren kön­nen, son­dern sich per se gleich­ge­stellt finden.

Die Schwä­chung des Leis­tungs­prin­zips wen­det sich gegen die sozi­al benach­tei­lig­ten Kin­der selbst,

wenn das Leis­tungs­ni­veau so lan­ge gesenkt wird, bis nie­mand mehr hin­ter den gestell­ten Anfor­de­run­gen zurückfällt.

Das Gere­de von der unge­rech­ten Schu­le ist Unfug:

Das nach PISA-Kri­te­ri­en gerech­tes­te Bil­dungs­sys­tem fin­det sich in Alge­ri­en, in einem Land, das auf der Leis­tungs­ska­la den vor­letz­ten Platz bekleidet.

Als Hin­ter­grund die­ser Umwer­tun­gen erkennt Ahr­beck, Pro­fes­sor für psy­cho­ana­ly­ti­sche Päd­ago­gik, einen ideo­lo­gi­schen Impe­ra­tiv: Tota­le Gerech­tig­keit! Her­zu­stel­len nicht in kri­ti­scher Revi­si­on sozi­al­öko­no­mi­scher Tat­sa­chen, son­dern über sprach­li­che Zuschrei­bun­gen mit­tels „lin­gu­is­tic turns“. Dies soll nicht nur in der Sexu­al­päd­ago­gik mit der Über­zeu­gung erfolgen,

dass die Wirk­lich­keit durch Spra­che erschaf­fen wird und das Geschlecht ein sprach­li­cher Dis­kurs­ef­fekt ist,

son­dern wird in allen Lebens­be­rei­chen poli­ti­sche Pra­xis. Gerech­tig­keit soll sich ver­kür­zend ein­fach als Gleich­heit verstehen.

Ganz im Gegen­satz zu Mar­tin Luther Kings Traum, Men­schen soll­ten nicht nach ihrer Haut­far­be, son­dern nach ihrem Cha­rak­ter beur­teilt wer­den, ist es doch wie­der die Haut­far­be, sind es an eth­ni­schen Gren­zen, sexu­el­len Vor­lie­ben und an Geschlech­ter­ver­hält­nis­sen fest­ge­mach­te Grup­pen­merk­ma­le, die heu­te hoch­ge­hal­ten werden.

Einer­seits hat ein kate­go­ri­sches Dis­kri­mi­nie­rungs­ver­bot zu gel­ten, ande­rer­seits defi­nie­ren sich Grup­pen in sexu­el­ler und kul­tu­rel­ler Selbst­be­stim­mung der­art abge­grenzt, daß sie die gesam­te Außen­welt als geg­ne­risch aus­schlie­ßen und Kri­tik wie Zuwen­dung als Über­grif­fig­keit dif­fa­mie­ren. Sie ver­ste­hen sich als Opfer und tre­ten mit ande­ren Grup­pen in einen Opfer-Wettbewerb.

Die Anti­dis­kri­mi­nie­rungs- und Gerech­tig­keits­ideo­lo­gie wie­der­um folgt der uto­pis­ti­schen Illusion,

es kön­ne eine von his­to­ri­schen Belas­tun­gen, gesell­schaft­li­chen Ver­pflich­tun­gen und inne­ren Wider­sprü­chen berei­nig­te Ent­wick­lung geben.

Mit die­sem Anspruch sitzt die links­grü­ne Mei­nungs­füh­rer­schaft auf dem ganz hohen Roß. Sie legt sich die „nar­ziß­ti­sche Gra­ti­fi­ka­ti­on“ bei,

welt­of­fen auf der Sei­te des Fort­schritts zu stehen.

Je mehr Ega­li­tät her­ge­stellt scheint, umso lau­ter wird in jako­bi­ni­scher Wei­se der Ruf nach noch mehr Ega­li­tät. Kei­ne Gren­zen mehr, statt­des­sen umfas­sen­de Ent­gren­zun­gen, dar­in liegt die Gefahr, nicht nur päd­ago­gisch, son­dern poli­tisch, und zwar auf ambi­va­len­te Weise:

Einer­seits ver­steht sich die Gesell­schaft als beson­ders per­mis­siv, sie will frei­er und tole­ran­ter sein denn je zuvor. Tabus scheint es kaum noch zu geben. Auf der ande­ren Sei­te ist sie in einer Wei­se repres­siv gewor­den, die noch vor weni­gen Jah­ren kaum vor­stell­bar war.

Ahr­beck fragt nahe­lie­gend, ob eine voll­kom­men gerech­te Gesell­schaft über­haupt psy­cho­lo­gisch ver­kraft­bar wäre. Die von der frag­wür­di­gen Päd­ago­gik tota­ler Inklu­si­on gepäp­pel­ten Schü­ler wür­den jen­seits der „safe spaces“ eben doch erfahren:

Hier­ar­chien blei­ben erhal­ten, und auch das Kon­kur­renz­prin­zip ist nicht außer Kraft gesetzt.

Und genau das ist nicht nur gut so, son­dern for­dert die Ent­wick­lung der Per­sön­lich­keit her­aus. Ahr­beck zitiert Harald Martenstein:

Voll­kom­me­ne Gerech­tig­keit lie­ße sich nur errei­chen, indem man das Glück abschafft (…) Ich glau­be, wir alle wer­den das Glück ver­mis­sen, wenn es tat­säch­lich ver­bo­ten ist.

Gefähr­lich wer­den die ver­meint­li­chen Gerech­tig­keits­be­stre­bun­gen, wenn sie nach der Natur des Men­schen selbst grei­fen, wie es inner­halb der Sexu­al­päd­ago­gik und – damit im engen Zusam­men­hang – mit der Trans­gen­der-Agi­ta­ti­on geschieht. Nicht genug, daß „Zwangs­he­te­ro­se­xua­li­tät“ ver­teu­felt wird und unter Gene­ral­ver­dacht steht, Macht- und Herr­schafts­ver­hält­nis­se zu gene­rie­ren; es wird dar­über hin­aus der Ein­druck erweckt,

alles, was außer­halb des Hete­ro­se­xu­el­len liegt, befin­det sich in einer befrei­ten Zone.

Das Ziel: Trans­gen­der soll in all­ge­mei­nen Trans­hu­ma­nis­mus münden.

Der Autor, als Psy­cho­ana­ly­ti­ker, warnt:

Das binä­re Modell ist der Motor allen Wei­ter­le­bens, die Dif­fe­ren­zie­rung der Genera­tio­nen und Geschlech­ter der ent­schei­den­de Inhalt des Ödi­pus­kom­ple­xes. (…) Der ödi­pa­le Kom­plex trägt ent­schei­dend zu einer Gewis­sens­bil­dung bei. Jede Rela­ti­vie­rung und Aus­he­be­lung sym­bo­li­scher Ord­nun­gen führt zu schwe­ren Ver­lus­ten. Ord­nen­de Struk­tu­ren müs­sen des­halb auf­recht­erhal­ten, gestärkt und gegen Angrif­fe ver­tei­digt werden.

– – –

Bern­hard Ahr­beck: Jahr­markt der Befind­lich­kei­ten. Von der Zivil­ge­sell­schaft zur Opfer­ge­mein­schaft, 158 S., 16 € — hier bestel­len.