Netzfundstücke (126) – Ukraine, Inflation, Ausbeute

Mit dem ers­ten abge­ge­be­nen Schuß hat der Wes­ten die Rol­len ein­deu­tig ver­teilt: Auf der einen Sei­te die Ukrai­ne – vor­geb­lich demo­kra­tisch, an einer West­bin­dung inter­es­siert und in ihrer aktu­el­len innen­po­li­ti­schen Kon­stel­la­ti­on unter ande­rem das Ergeb­nis US-ame­ri­ka­ni­scher und euro­päi­scher Ein­mi­schung – auf der ande­ren Sei­te Ruß­land – auto­kra­tisch, zuneh­mend vom Wes­ten abge­wandt und bestrebt als eigen­stän­di­ge Groß­macht wie­der an Bedeu­tung zu gewinnen.

Nach west­li­cher Les­art heißt das dem­zu­fol­ge Gut (Ukrai­ne) gegen Böse (Ruß­land) oder als Vul­gär­ab­lei­tung »Men­schen­rech­te gegen Kriegs­ver­bre­chen«. Daß die Rea­li­tät gleich­wohl eine ande­re ist, das soll­te für den auf­merk­sa­men Beob­ach­ter des Zeit­ge­sche­hens kein Geheim­nis sein.

Denn die tie­fer­lie­gen­den Ursa­chen der mili­tä­ri­schen Aus­ein­an­der­set­zung sind weni­ger mora­li­scher als viel­mehr his­to­ri­scher und nüch­tern geo­po­li­ti­scher Natur. Die his­to­ri­sche Kom­po­nen­te des Krie­ges kreist um die Fra­ge der Rus und den gemein­sa­men Wur­zeln der Rus­sen und Ukrai­ner im alt­rus­si­schen Volk; dem schließt sich geo­po­li­tisch zum einen der Ein­fluß Ruß­lands auf sei­ne unmit­tel­ba­ren Nach­bar­staa­ten, zum ande­ren das Inter­es­se, eine Ein­krei­sung durch die NATO zu ver­hin­dern und zu unter­bin­den, an.

Erik Leh­nert, Lei­ter des Insti­tuts für Staats­po­li­tik, griff am Frei­tag­abend der Früh­jahrs­aka­de­mie noch zu spä­ter Stun­de zum Mikro­phon, um die sub­stan­ti­el­le­ren Kriegs­grün­de darzulegen:

Für das deut­sche Volk wird die gesin­nungs­ethi­sche Poli­tik sei­ner Regie­rung zuneh­mend zur Prü­fung, auch wenn es noch kei­ne Anstal­ten macht, die ihm dadurch auf­er­leg­ten Las­ten in die Ent­schei­dung an der Wahl­ur­ne miteinzubeziehen.

Das fest ins Visier genom­me­ne Ener­gie­em­bar­go gegen Ruß­land stellt dabei nur den vor­läu­fi­gen End­punkt einer Poli­tik dar, die den Begriff »Eigen­in­ter­es­se« nicht zu buch­sta­bie­ren weiß.

Doch das wahn­haf­te Abkap­pen aller rus­si­schen Ener­gie­strö­me nach Deutsch­land könn­te dies­mal das Faß zum Über­lau­fen brin­gen. Die Ener­gie­prei­se sind im Höhen­flug und die bereits durch die Coro­na-Poli­tik ange­heiz­te Infla­ti­on nimmt nun rich­tig an Fahrt auf: 7,4 Pro­zent sind es im April gewesen.

Für die Deut­schen am unte­ren Ende der Ein­kom­mens­ta­bel­le – die schon vor der Infla­ti­on damit zu kämp­fen hat­ten, ihre Lebens­hal­tungs­kos­ten zu decken – bedeu­tet die­se Ent­wick­lung das end­gül­ti­ge Abrut­schen in die Armut.

Doch wäh­rend man in Ber­lin im Zusam­men­hang mit der Ukrai­ne kei­ne gro­ße Ges­te aus­läßt, ver­fährt man mit dem eige­nen Volk weni­ger groß­zü­gig. Die ein­ma­li­ge Ener­gie­preis­pau­scha­le von 300 Euro, von der Rent­ner sogar aus­ge­nom­men sind und die auch noch zu ver­steu­ern ist, wur­de in ihrer Wirk­sam­keit schon vor ihrer Ver­ab­schie­dung durch die Infla­ti­on aufgefressen.

Was nüt­zen einem schon 300 Euro abzüg­lich Steu­er, wenn das Befül­len des Heiz­gas­tanks schwin­del­erre­gen­de Kos­ten erzeugt und für den durch­schnitt­li­chen Mie­ter nicht aus­rei­chen, sei­ne Neben­kos­ten­nach­zah­lung auszugleichen?

Für den Pod­cast »Lage­be­spre­chung« des Bür­ger­netz­werks Ein Pro­zent habe ich zu die­sem aku­ten The­ma mit dem AfD-Bun­des­tags­ab­ge­ord­ne­ten und Mit­glied im Aus­schuß für Arbeit und Sozia­les, René Sprin­ger, gespro­chen. Her­aus­ge­kom­men ist ein inter­es­san­tes Gespräch über die Hybris eines von der Lebens­rea­li­tät sei­ner Bür­ger abge­kop­pel­ten Ber­li­ner Poli­tik­be­triebs und die mora­lin­saure deut­sche Außen­po­li­tik, der dar­an gele­gen ist, in der Geschich­te zum Schluß doch noch auf der Sei­te der »Guten« ste­hen zu kön­nen: end­lich Alli­ier­te anstatt Achse.

Zum Abschluß der Fund­stü­cke gibt es dies­mal ein klei­nes Aller­lei. An Leh­nerts Vor­trag und die »Lage­be­spre­chung« mit Sprin­ger anschlie­ßend, sei hier noch auf ein kur­zes Inter­view ver­wie­sen, das kon­flikt mit dem kon­ser­va­ti­ven His­to­ri­ker David Engels zum ukrai­nisch-rus­si­schen Krieg geführt hat. Engels nimmt dar­in eine sehr pol­nisch gepräg­te Sicht auf die Din­ge ein, die sich seit jeher im Wider­streit mit den Mos­ko­wi­tern befindet.

Ob die­ser außen­po­li­ti­sche Ansatz für Deutsch­land gewinn­brin­gend wäre, darf bezwei­felt wer­den, aus­ein­an­der­set­zen soll­te man sich den­noch mit ihm, da bestimm­te Aspek­te die­ser Per­spek­ti­ve Bestand­teil der War­schau­er Außen­po­li­tik wer­den könn­ten, wenn sie es nicht schon sind:

DER UKRAINISCH-RUSSISCHE KRIEG – INTERVIEW MIT DAVID ENGELS

Neben all dem außen­po­li­ti­schen Durch­ein­an­der ste­hen sowohl in Schles­wig-Hol­stein (SH) als auch in Nord­rhein-West­fa­len Land­tags­wah­len an. Anders als in Mit­tel­deutsch­land kann die AfD in die­sen bei­den Bun­des­län­dern nicht auf ein brei­tes Wäh­ler­kli­en­tel zurück­grei­fen und muß je nach poli­ti­scher Groß­wet­ter­la­ge sogar um den Ein­zug ins Par­la­ment ban­gen. Spe­zi­ell in SH liegt man stets nur knapp über der Fünf-Prozent-Hürde.

Um so wich­ti­ger ist es, daß auch jede für die AfD abge­ge­be­ne Stim­me auch auf ihrem Haben-Kon­to lan­det. Daher hat das Bür­ger­netz­werk Ein Pro­zent wie­der ein­mal eine Wahl­be­ob­ach­tungs­ak­ti­on ins Leben geru­fen: Wäh­ler­stim­men ret­tet man am Wahl­tag und nicht danach!

Tra­gen Sie sich hier noch als Wahl­be­ob­ach­ter ein, zumin­dest für die Wahl in NRW ist das noch möglich:

FAIRE WAHLEN IN NRW UND S‑H ERMÖGLICHEN!

Nach dem links­ex­tre­men Anschlag auf das Beklei­dungs­ge­schäft der Mar­ke Thor Stei­nar in Erfurt reagier­te die AfD-Frak­ti­on in Thü­rin­gen sofort und the­ma­ti­sier­te den Angriff im neu­kon­sti­tu­ier­ten Unter­su­chungs­aus­schuß des Thü­rin­ger Land­tags zu poli­ti­scher Gewalt­kri­mi­na­li­tät. Inter­es­sant wird sein, ob der Aus­schuß sich auch mit dem umtrie­bi­gen Jena­er Insti­tut für Demo­kra­tie und Zivil­ge­sell­schaft (IDZ) unter Lei­tung von Mat­thi­as Quent und damit auch den Ver­stri­ckun­gen der LIN­KEN-Land­tags­ab­ge­ord­ne­ten Katha­ri­na König-Preuss mit der links­ra­di­ka­len Sze­ne zuwen­den wird:

THÜRINGER AFD BRINGT THOR-STEINAR-ÜBERFALL VOR UNTERSUCHUNGSAUSSCHUSS