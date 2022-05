Einladung zum Sommerfest nach Schnellroda

Am 30. und 31. Juli wollen wir in Schnellroda die schöne, zweitägige Zusammenkunft unserer Autoren und Leser vom vergangenen Jahr wiederholen.

Damals war unser Som­mer­fest die ers­te gro­ße Ver­an­stal­tung nach Lock­down und Zwangs­pau­se. Es waren befrei­en­de und fro­he Tage. Wir laden auch in die­sem Som­mer wie­der nach Schnell­ro­da ein – zu einem unkom­pli­zier­ten, gehalt­vol­len Treffen.

Wir begin­nen am Sams­tag, den 30. Juli, um 11 Uhr und been­den unse­re Ver­an­stal­tung am Sonn­tag, den 31. Juli, um 14 Uhr. Pro­gramm­punk­te sind

eine Podi­ums­dis­kus­si­on zwei­er Ver­tre­ter der AfD über das The­ma der in West und Ost so unter­schied­li­chen Sicht auf den Krieg in der Ukrai­ne. Daß die­se Dis­kus­si­on auf grund­sätz­li­che Ant­wor­ten zu Fra­gen fun­da­men­ta­ler Oppo­si­ti­on und wahr­nehm­ba­rer Alter­na­ti­ve hin­aus­lau­fen wird, ver­steht sich von selbst.

das lite­ra­ri­sche Trio “Auf­ge­blät­tert. Zuge­schla­gen” mit Susan­ne Dagen und Ellen Kositza, die als Gast den Autor und PR-Bera­ter Thor Kun­kel begrü­ßen werden.

ein Lite­ra­tur­ge­spräch, das Erik Leh­nert und ich absol­vie­ren wer­den, ver­mut­lich über das Werk Ernst Noltes.

eine inten­si­ve Debat­te über die Fra­ge, wie es wei­ter­ge­hen kann in einer Zeit, in der ein Schlag auf den andern folgt und wir alle mit Zustän­den und wach­sen­den Pro­ble­men zurecht­zu­kom­men haben, von denen wir vor Jah­ren noch nichts ahnten.

zwei bis drei wei­te­re Vor­trä­ge und Autorengespräche.

Der Ablauf der bei­den Tage ist wie im ver­gan­ge­nen Jahr orga­ni­siert: Die Vor­trä­ge und Dis­kus­sio­nen wer­den in der Gast­stät­te “Zum Schäf­chen” statt­fin­den, stets vor rund 150 bis 200 Hörern.

In den Ver­lags­räu­men wer­den eige­ne Bücher und inter­es­san­te Titel ande­rer Ver­la­ge prä­sen­tiert und zum Kauf ange­bo­ten, außer­dem wer­den etli­che Autoren für Gesprä­che und Wid­mun­gen anwe­send sein.

Vor dem Ver­lags­ge­bäu­de am Rit­ter­gut wer­den Fest­zelt, Bier­wa­gen und Grill zur Ver­fü­gung ste­hen. Auch in die­sem Jahr wol­len wir ohne läs­ti­ge Bezahl­vor­gän­ge aus­kom­men: Geträn­ke und Grill­würs­te, Kuchen und beleg­te Bröt­chen wer­den sowohl am Ver­lag als auch im Gast­hof frei aus­ge­ge­ben. Im Gast­hof selbst wird es außer­dem ein wei­ter­rei­chen­des Spei­sen­an­ge­bot geben.

Im letz­ten Jahr haben wir unser Som­mer­fest vom Erlös aus dem Ver­kauf einer Fest­schrift bezahlt. Die­ses Jahr ver­lan­gen wir eine Umla­ge von 30 € pro Per­son für die Teil­nah­me an einem oder bei­den Tagen. Kin­der und Jugend­li­che unter 18 Jah­ren sind frei. Um eine Über­nach­tungs­mög­lich­keit muß sich jeder selbst küm­mern, mit der Anmel­de­be­stä­ti­gung erhal­ten Sie aber eine Lis­te mit Pen­sio­nen und Hotels in der Nähe. (Bereits aus­ge­bucht ist die Gast­stät­te vor Ort.)

Rich­ten Sie Ihre Anmel­dung bit­te an [email protected] oder tele­fo­nisch an 034632–904396. Wir haben rund 300 Teil­neh­mer­kar­ten zu vergeben.

Ich freue mich sehr auf zwei son­ni­ge, gute Tage, die wir zusam­men in der bewähr­ten Mischung aus geis­ti­ger und ande­rer Kost ver­brin­gen werden!

Impres­sio­nen vom ver­gan­ge­nen Jahr sehen Sie übri­gens hier: