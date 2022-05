Kritik der Woche (25): Sloterdijk als Graudenker

Man darf dann auch die War­nung Hans Blu­men­bergs, daß „Meta­phern diri­gie­ren, füh­ren und ver­füh­ren“ non­cha­lant über­ge­hen, ja das Flot­tie­ren sogar zur Tugend machen und „gleich­sam einer Lau­ne nach­ge­bend“ – das sind die ori­gi­nal Ein­gangs­wor­te! – oder einem „Reflex fol­gend“ sei­nen Asso­zia­tio­nen nach­sin­nen und dar­aus ein neu­es Buch machen. Wenn man Slo­ter­di­jk heißt, dann darf man das, denn es kommt den­noch Wesent­li­ches zum Vorschein.

Dann darf man auch einen Satz Cézan­nes – „Solan­ge man kein Grau gemalt hat, ist man kein Maler“ auf das Den­ken und den Phi­lo­so­phen bezie­hen. Das war die Aus­gangs­in­tui­ti­on; der Phi­lo­soph geht ihrem inne­ren Witz freu­dig und aus­schwei­fend nach.

Grau steht natür­lich für mehr als nur eine Far­be, grau ist auch die Theo­rie, die Büro­kra­tie, die Theo­lo­gie, die Geschich­te, grau ist das Mitt­le­re, das All­täg­li­che, die Depres­si­on und vie­les mehr – wenn man sich wil­lig von der Meta­pher ver­füh­ren läßt. Grau sind auch die

Indif­fe­renz­zo­nen, die sich selbst gern als Sphä­ren der Tole­ranz, der Bil­dung und Weit­läu­fig­keit, ja der kos­mo­po­li­ti­schen Gesin­nung schildern.

An Sät­zen wie die­sen mag man erken­nen, daß Slo­ter­di­jk die poli­ti­sche Kon­fron­ta­ti­on nicht scheut:

Seit Ver­net­zun­gen den Begrün­dun­gen den Rang ablau­fen, ist es rat­sam, in der Abwe­gig­keit eine Anders­we­gig­keit zu vermuten

oder:

Man darf ver­si­chert sein, daß das inzwi­schen glo­ba­li­sier­te jako­bi­ni­sche Emp­fin­den nicht lan­ge suchen muß, um alter­na­ti­ve Empö­rungs­grün­de zu ent­de­cken. Es wird aktu­ell in den pas­siv-aggres­si­ven Spiel­ar­ten des Femi­nis­mus fün­dig, der aus der Men­ge der Frau­en die Klas­se der Beläs­tig­ten her­vor­hebt; es ergreift schon das Wort in der juve­ni­len Woke-Ideo­lo­gie, die ihre unduld­sa­me Emp­find­lich­keit gegen Sym­bo­le unwill­kom­me­ner Unter­schie­de vor sich herträgt.

oder:

Die poly­chro­me Idyl­le trügt; die zur Durch­mi­schung ein­la­den­de Libe­ra­li­tät der Moder­ne kann die erwünsch­te Regen­bo­gen­ge­sell­schaft nicht erzwin­gen. Zugleich ist es für Ent­mi­schung und rein­far­bi­ge Iden­ti­tä­ten zu spät. Aus der Sum­me der Ein­zel­far­ben ent­steht (…) kei­ne leuch­ten­de All­far­be, viel­mehr ergibt sich ein stump­fes bräun­li­ches Grau.

Sol­che schil­lern­den Nug­gets las­sen sich aus dem Blei­wüs­ten­grau her­aus­wa­schen – wenn man auf­merk­sam liest. Sie sind hoch­gra­dig kodiert. In der letz­ten Pas­sa­ge fin­den wir sogar eine dia­lek­ti­sche Bezeu­gung ver­steckt, denn Slo­ter­di­jk bekennt sich in der Kri­tik des Grau­en just zu die­sem. Gera­de im poli­ti­schen Kapi­tel wird die „Rot-Grau-Ver­schie­bung“ all des­sen, was rot und revo­lu­tio­när ange­tre­ten war und zwangs­läu­fig grau und uni­for­miert enden muß­te, als his­to­ri­sche Crux kennt­lich gemacht.

Trotz sei­ner stark farb­kon­no­tier­ten Peri­oden in rot und braun etwa, macht Slo­ter­di­jk das dar­un­ter­lie­gen­de Deck­grau sicht­bar und satis­fak­ti­ons­fä­hig. Wenn man das Grau nach der Kri­tik nun aber affir­miert? Slo­ter­di­jk – wem es bis­her noch nicht klar war – macht sich als aus­glei­chen­der Den­ker, als ein Mann der Mit­te, des Gemä­ßig­ten, Kul­ti­vier­ten und Zivi­li­sier­ten kennt­lich. Und so auch in theo­lo­gi­schen, phi­lo­so­phi­schen, ästhe­ti­schen, his­to­ri­schen Fra­gen, um das wei­te Spek­trum sei­nes Den­kens nur anzudeuten.

Das Mate­ri­al ist so unend­lich wie Slo­ter­di­jks Wis­sens­ra­di­us, und mit drö­ger Tech­nik lie­ße es sich mühe­los erwei­tern. Auch wenn der Leser nicht jeder Gedan­ken­vol­te fol­gen kann, so gelingt es dem Sprach­meis­ter doch, stets den Ein­druck zu ver­mit­teln, daß dies an des Lesers Unvoll­kom­men­heit liegt. Am Ende bricht der Phi­lo­soph sei­ne Gedan­ken­fahrt auch eher ab, als daß er abschließt; para­dig­ma­tisch dafür die „drit­te Dig­res­si­on: Von Grau und Frau“ – was hät­te man da nicht alles schrei­ben kön­nen, wenn man nur an die ver­gan­ge­nen 16 blei­er­nen Jah­re denkt … zwar wer­den die „Mer­kel-grau­en Stim­mun­gen“, das „Kunst­stück, zugleich lau und macht­be­ses­sen zu sein“ erwähnt, aber dann läßt er „einen Wind­stoß zur rech­ten Zeit“ den Blät­ter­sta­pel ver­we­hen und den Leser wei­ter war­ten. Immer­hin wür­de der Lek­tor befrie­det sein, der zum zu Sagen­den wohl sei­ner­seits gespro­chen hät­te: „Paß auf, wenn man kei­ne Frau ist, kann man so etwas heu­te nicht mehr schreiben!“

Aber wenn man Peter Slo­ter­di­jk heißt, dann könn­te man es wohl doch! Bis das geschieht, muß man wei­ter­hin zwi­schen die­sen ori­gi­nel­len und immens stu­die­rens- und den­kens­wer­ten Zei­len lesen.

– – –

Peter Slo­ter­di­jk: Wer noch kein Grau gedacht hat. Eine Far­ben­leh­re. Suhr­kamp. Frank­furt 2022. 286 Sei­ten. 28 €