Faktenlage (13): Wahlanalyse Nordrhein-Westfalen

Nach dem Aus­schei­den aus dem Land­tag in Schles­wig-Hol­stein waren die Befürch­tun­gen groß, dass sich ein mög­li­cher Domi­no­ef­fekt auch auf die gest­ri­ge Wahl in Nord­rhein-West­fa­len aus­wei­ten könn­te. Die­ser Total­ka­ta­stro­phe ist die AfD im bevöl­ke­rungs­reichs­ten Bun­des­land noch ein­mal knapp ent­kom­men, wenn­gleich sich der Ver­lust­trend seit der Ham­burg-Wahl 2020 fort­ge­setzt hat.

So ver­lor die AfD 2% im Ver­gleich zu ihrem Ergeb­nis von 2017. In abso­lu­ten Zah­len sieht die Nie­der­la­ge jedoch noch weit­aus dra­ma­ti­scher aus. 2/3 der Gesamt­wäh­ler­schaft kehr­ten der AfD dies­mal den Rücken, die sie 2017 noch gewählt haben. Die Par­tei ver­lor über 230.000 Wäh­ler. Knapp 160.000 und damit fast 70% sind zurück in das Nicht­wäh­ler­la­ger geflossen.

Bei der his­to­risch nied­rigs­ten Wahl­be­tei­li­gung einer Land­tags­wahl in Nord­rhein-West­fa­len von nur 55% muss­ten jedoch alle Par­tei­en, bis auf die Grü­nen, deut­li­che Ver­lus­te hin­neh­men. Bei der AfD sind die­se Wan­de­run­gen jedoch am stärks­ten zu beob­ach­ten und auch am fol­gen­reichs­ten. Dies ver­deut­licht ein­mal mehr, dass die signi­fi­kan­ten Pro­test­wahl­ef­fek­te zwi­schen 2016 – 2017 die die exklu­si­ven Erfolgs­mo­men­te der Par­tei getra­gen haben, nun immer stär­ker zer­brö­seln und fragmentieren.

Der per­ma­nen­te Mobi­li­sie­rungs­rausch im Nicht­wäh­ler­la­ger ist erschöpft und auf eine Sta­tik von 5–7% im Wes­ten fest­ge­fah­ren. Die­ser Kern ist jedoch zu brü­chig, als daß er ech­te Eta­blie­rungs­chan­cen in den west­deut­schen Par­la­men­ten eröff­nen wür­de. Die Abhän­gig­keit von den Zuwäch­sen aus dem Nicht­wäh­ler­la­ger bei den letz­ten Wah­len erwies sich in Nord­rhein-West­fa­len als Achil­les­fer­se, die jetzt sehr emp­find­lich getrof­fen wurde.

Ein Blick in die Geschich­te der Ver­su­che rechts­op­po­si­tio­nel­ler Kräf­te zeigt schon bei den Repu­bli­ka­nern die Auf­wärts­be­we­gun­gen in Zei­ten von pola­ri­sier­ten gesell­schaft­li­chen Debat­ten in der Migra­ti­ons­po­li­tik. Wenn es die eta­blier­ten „Mit­te-Par­tei­en“ jedoch schaf­fen, den Pro­test zu absor­bie­ren und Lösungs­kom­pe­tenz zu simu­lie­ren, ging dies häu­fig auch mit Stim­men­ver­lus­ten bei den Rechts­par­tei­en ein­her, so etwa 1993 mit dem Asyl­kom­pro­miß der Bun­des­re­gie­rung gesche­hen, der anschlie­ßend eine ent­schei­den­de Weg­mar­ke für den Weg in die Bedeu­tungs­lo­sig­keit der Repu­bli­ka­ner gewe­sen sein dürfte.

Nun haben die Alt­par­tei­en im Gegen­satz zu damals vor 30 Jah­ren heu­te kei­ne rech­te­ren Posi­tio­nen bezo­gen, son­dern die fron­ta­le Kampf­stel­lung ver­schärft. Doch das Migra­ti­ons­the­ma hat sei­ne emo­tio­na­li­sie­ren­de und mobi­li­sie­ren­de Dyna­mik ver­lo­ren. Die Eröff­nung neu­er Kri­sen­her­de wie Coro­na oder der Ukrai­ne-Krieg konn­te die Par­tei nicht für sich nut­zen und betreibt eine ori­en­tie­rungs­lo­se Kom­mu­ni­ka­ti­ons­stra­te­gie zwi­schen kaum anschluss­fä­hi­ger Maxi­mal­po­si­tio­nen und ver­zwei­fel­ten Gleich­schritt mit dem Mainstream.

Somit bleibt die Migra­ti­ons­kri­tik das exis­tenz­er­hal­ten­de Bin­de­mit­tel, wel­ches auch die Wahr­neh­mungs­schwel­le bei den eige­nen Wäh­lern auf­recht­erhält. 93% der AfD-Wäh­ler geben an, dass sie mit der AfD ins­be­son­de­re die Begren­zung von Aus­län­dern und Flücht­lin­gen iden­ti­fi­zie­ren. Erst dahin­ter und mit deut­li­chem Abstand fol­gen erst die gegen­wär­ti­gen Kri­sen­the­men der letz­ten zwei Jahre.

Das heißt: Selbst das Pro­fil der AfD als Pro­test­par­tei ist im Wes­ten aktu­ell nur auf ein The­ma beschränkt. Es feh­len fes­te Milieu­struk­tu­ren, gesell­schaft­li­che Ver­an­ke­run­gen, kom­mu­na­le Sicht­bar­keit und authen­ti­sches und kom­pe­ten­tes Personal.

Ein Bei­spiel, inwie­weit die tra­di­tio­nel­le Par­tei- und Milieu­bin­dung die kon­ven­tio­nel­len Ratio­na­li­täts­mo­del­le der Wahl­ent­schei­dungs­theo­rie schlägt, zeigt ein Blick auf die wich­tigs­ten The­men der Wäh­ler. 19% der Gesamt­wäh­ler­schaft geben an, dass die Preis­stei­ge­run­gen für sie das wich­tigs­te The­ma bei ihrer Wahl­ent­schei­dung gewe­sen sei.

Beson­ders aus­ge­prägt war die­ser Aspekt vor allem in der AfD- und FDP-Wäh­ler­schaft. Die bei­den Par­tei­en also, die mit den schwächs­ten Ergeb­nis­sen in den NRW Land­tag ein­ge­zo­gen sind. Ange­merkt sei jedoch auch, dass sich die Ergeb­nis­se bei den wich­tigs­ten The­men zwi­schen der For­schungs­grup­pe Wah­len (ZDF) und Infra­test DIMAP (ARD) hier über­ra­schend deut­lich unterscheiden.

Dort wo sich die SPD immer noch auf ihr Gewerk­schafts­mi­lieu, die CDU auf die länd­li­chen und kon­fes­sio­nel­len Sozi­al­struk­tu­ren und die Grü­nen auf die urba­nen Klein­bür­ger und intel­lek­tu­el­len Eli­ten und stu­den­ti­schen Milieus bau­en kön­nen, fehlt der AfD ein der­ar­tig ver­läss­li­cher sozio­de­mo­gra­phi­scher Block.

Es gibt aktu­ell kei­nen dezi­diert „rech­ten“ mora­li­schen Kom­pass, kei­ne Visi­on einer kon­ser­va­ti­ven Zukunfts­ge­sell­schaft. Nicht ein­mal eine kla­re Ver­stän­di­gung über einen kom­mu­ni­ka­ti­ven Kon­sens der Ziel­grup­pen­adres­sie­rung, geschwei­ge denn mög­li­cher Erwei­te­rungs­po­ten­tia­le. Die­se Schwer­punk­te der Par­teiiden­ti­tät muss die AfD drin­gend für sich selbst beant­wor­ten. Dies ist die Vor­aus­set­zung, um aus der zykli­schen Auf- und Abwärts­ten­denz der Pro­test­wahl herauszukommen.

Wäh­ler­geo­gra­fie

Blickt man auf die ein­zel­nen Wahl­krei­se und Gemein­den, zei­gen sich die AfD-Ver­lus­te die­ser Wahl als flä­chen­de­cken­des Pro­blem. Ledig­lich in weni­gen länd­li­chen Regio­nen im Süden und Nor­den konn­te die Par­tei Pro­zen­te dazu­ge­win­nen. Im Ruhr­pott bleibt die AfD eine fes­te Grö­ße und kann dort ihre stärks­ten lan­des­wei­ten Ergeb­nis­se auf­wei­sen. Zugleich lie­gen hier jedoch auch die größ­ten Ver­lus­te. In der Hoch­burg Gel­sen­kir­chen ver­liert die Par­tei 4,1% und in den Nach­bar­ge­mein­den Glad­beck, Essen und Bot­trop lie­gen die Ver­lus­te eben­falls knapp über 4%. Die Regi­on war 2017 noch eines der weni­gen urba­nen AfD-Aus­hän­ge­schil­der im gesam­ten Wes­ten. Hier hat sich das Pro­fil der Arbei­ter­par­tei geschärft, wel­ches sei­nen Gül­tig­keits­an­spruch auch im Wes­ten demons­trie­ren konnte.

Bei der­ar­ti­gen Ver­lus­ten wird klar, dass die Basis die­ser Ver­an­ke­rung unter den Arbei­tern zwar noch vor­han­den ist, aber auch eini­ge Poten­ti­al­bar­rie­ren auf­weist. Nach wie vor domi­niert die SPD-Wäh­ler­schaft im Ruhr­pott und kann hier auch ihre grö­ße­ren Ver­lus­te in der Peri­phe­rie etwas abfe­dern. Nir­gend­wo anders dürf­te die SPD eine der­art treue Wäh­ler­schaft haben wie im Pott. Die Ver­lus­te der SPD sind bei die­ser Wahl jedoch wesent­lich stär­ker in Rich­tung des tota­len ideo­lo­gi­schen AfD-Ant­ago­nis­ten, den Grü­nen, gewandert.

Eben­falls kann man die Hypo­the­se auf­stel­len, dass die Arbei­ter­schaft im Ruhr­pott bereits stark migran­tisch geprägt ist und sich somit für die AfD nicht nur eine öko­no­mi­sche, son­dern auch iden­ti­täts­po­li­ti­sche Mobi­li­sie­rungs­her­aus­for­de­rung stellt.

Schließ­lich zei­gen auch die arbeits­welt­li­chen Trans­for­ma­ti­ons­pro­zes­se, dass die urba­nen Räu­me weit­ge­hend von Dienst­leis­tungs­sek­to­ren bestimmt wer­den, wäh­rend die AfD-Wäh­ler­schaft vor­der­grün­dig bei Beschäf­tig­ten im ver­ar­bei­ten­den Gewer­be grö­ße­re Zustim­mung erfährt.

Der Kar­ten­ver­gleich zwi­schen Regio­nen mit hohem Anteil an Wirt­schafts­be­trie­ben im ver­ar­bei­ten­den Gewer­be und Stim­men­zu­wäch­sen für die AfD zeigt zumin­dest eine gewis­se Kor­re­la­ti­on, die auch schon in frü­he­ren Stu­di­en bestä­tigt wurde.

Auch die Land­tags­wahl in NRW hat in der AfD mal wie­der den Inter­pre­ta­ti­ons­streit über die Wäh­ler­kli­en­tel der Arbei­ter eröff­net. Die Zah­len spre­chen zunächst ein­mal eine deut­li­che Spra­che: über­durch­schnitt­li­cher Anteil der Arbei­ter im Ver­gleich zu ande­ren Berufs­grup­pen (17%); stärks­te wirt­schaft­li­che Unzu­frie­den­heit im Ver­gleich zu ande­ren Par­tei­en und eine erhöh­te Kom­pe­tenz­wahr­neh­mung in den sozia­len The­men Gerech­tig­keit und Arbeits­plät­ze. Die Arbei­ter sind also unmiß­ver­ständ­lich das Fun­da­ment der Wäh­ler der Partei.

Die­se Befun­de bestä­ti­gen sich bei jeder Wahl in West- wie Ost­deutsch­land. In der Wahl­for­schung ist jedoch umstrit­ten, ob die AfD von Arbei­tern gewählt wird, weil die Par­tei ihre öko­no­mi­schen Inter­es­sen am bes­ten ver­tre­ten wür­de, oder ob die Migra­ti­ons­kri­tik nicht einen wesent­lich aus­schlag­ge­ben­de­ren Grund dar­stellt, da die Arbei­ter­mi­lieus mit den Ein­wan­de­rern im Kon­kur­renz­druck um Löh­ne, Arbeits­plät­ze und bezahl­ba­ren Wohn­raum stehen.

Ver­schie­de­ne Stu­di­en­au­toren wie Hol­ger Leng­feld, Klaus Dör­re, das SINUS Insti­tut oder Berg­mann und Dier­mei­er haben her­aus­ge­ar­bei­tet, daß die Wahl­ent­schei­dung für die AfD weni­ger aus öko­no­mi­schen Grün­den erfolgt und statt­des­sen der kul­tu­rel­le-antiglo­ba­lis­ti­sche Impuls eine wesent­lich grö­ße­re Rol­le spielt. Dem­nach hat sich in der For­schung auch der deut­lich umfas­sen­der Begriff der „Moder­ni­sie­rungs­ver­lie­rer“ eta­bliert, der die kul­tu­rel­le und öko­no­mi­sche Dimen­si­on ver­ei­nen soll.

In allen Stu­di­en wird zwar deut­lich, dass die Wahl­wahr­schein­lich­keit für die AfD in den unte­ren wirt­schaft­li­chen Sta­tus­la­gen signi­fi­kant steigt, aber zugleich noch wei­te­re ethi­sche und psy­cho­lo­gi­sche Ein­stel­lungs­fak­to­ren hin­zu­kom­men müs­sen, die schließ­lich als hin­rei­chen­de Bedin­gung fungieren.

In der abschlie­ßen­den Klä­rung die­ser Fra­ge wer­den die Exit Polls am Wahl­abend als Daten­quel­len nicht mehr aus­rei­chen. Hier bräuch­te es einen ana­ly­ti­schen Mix aus eige­nen Befra­gun­gen sowie der Sich­tung und Bewer­tung der bestehen­den Stu­di­en­la­ge. Ich habe mit dem Feld­zug-Blog hier­zu schon eini­ge zu unter­su­chen­de Aspek­te skizziert.

Alters­struk­tur und AfD-Jugendarbeit

Die AfD Nord­rhein-West­fa­len hat bei die­ser Wahl eine der wahr­schein­lich jüngs­ten Lan­des­lis­ten in der Par­tei­ge­schich­te auf­ge­stellt. Gleich vier Ver­tre­ter der Jun­gen Alter­na­ti­ve wer­den im kom­men­den Düs­sel­dor­fer Land­tag ver­tre­ten sein. Die­ser Ansatz war selbst­ver­ständ­lich auch mit der Hoff­nung ver­bun­den neue Wäh­ler­schich­ten in jün­ge­ren Alters­klas­sen zu erschlie­ßen und jun­ge Polit­ta­len­te auf­zu­bau­en. Dies ist aller­dings nicht gelun­gen. Ins­be­son­de­re in der Alters­span­ne zwi­schen 25–34 Jah­ren muss­ten die stärks­ten Stim­men­ver­lus­te ver­zeich­net werden.

Wenn die AfD in der Jugend­ar­beit neue Schwer­punk­te set­zen will, muss dies natür­lich auch mit einer erhöh­ten Ver­ant­wor­tungs­trä­ger­schaft der jun­gen Leu­te ver­bun­den sein. Inner­halb weni­ger Mona­te las­sen sich jun­ge Kan­di­da­ten nicht auf­bau­en. Dies muss als lang­fris­ti­ge orga­ni­sa­to­ri­sche und logis­ti­sche Her­aus­for­de­rung betrach­tet werden.

Ukrai­ne-Krieg und Personaldebatten

In der AfD wird einen Tag nach der NRW-Wahl ver­mut­lich jedem in Erin­ne­rung geru­fen wor­den sein, dass in knapp einem Monat einer der wich­tigs­ten Par­tei­ta­ge in der Geschich­te der AfD ansteht. Kurz nach Schlie­ßung der Wahl­lo­ka­le began­nen schon die ver­schie­de­nen Inter­pre­ta­tio­nen und fast schon obli­ga­to­ri­schen Schuld­zu­wei­sun­gen für die zehn­te Wahl­nie­der­la­ge in Fol­ge. Pri­mär rich­ten sich die Atta­cken wie­der ein­mal gegen den Par­tei­spre­cher Tino Chru­pal­la und die Ost­ver­bän­de, die mit ihrem Image und Auf­tre­ten, die Wäh­ler im Wes­ten ver­grau­len wür­den. Kon­kre­te empi­ri­sche Bele­ge für die­se The­se wer­den von den Initia­to­ren nicht geliefert.

Statt­des­sen stützt man sich auf der argu­men­ta­ti­ven Hilfs­krü­cke, dass die Posi­tio­nie­rung der Par­tei in der Ukrai­ne-Fra­ge für die Ver­lus­te ver­ant­wort­lich sei. Ins­be­son­de­re die Ost­ver­bän­de sei­en mit ihrer Appease­ment Poli­tik gegen­über Russ­land schuld dar­an, dass die AfD als fünf­te Kolon­ne Putins betrach­tet wird. Hier­zu ist zunächst ein­mal fest­zu­hal­ten, dass auch in NRW das Ukrai­ne The­ma nur eine gerin­ge bis durch­schnitt­li­che Rol­le spiel­te und deut­lich von den öko­no­mi­schen Fol­gen im Bereich Ener­gie­ver­sor­gung und Preis­stei­ge­run­gen über­trof­fen wurde.

Eine INSA Umfra­ge vor weni­gen Wochen bestä­tig­te mit einer rela­ti­ven Mehr­heit die AfD-Posi­ti­on in ihrem „Nein zu Waf­fen­lie­fe­run­gen“. Die über­wie­gen­de Mehr­heit der Befür­wor­ter von Waf­fen­lie­fe­run­gen und einer noch schär­fe­ren Sank­ti­ons­po­li­tik gegen Russ­land befin­den sich in der Wäh­ler­schaft der Grü­nen und der SPD und damit allein schon auf­grund dia­me­tra­ler Wer­te- und Ein­stel­lungs­mus­ter kaum im Mobi­li­sie­rungs­spek­trum der AfD. Auch die Ein­stel­lun­gen der Kern­wäh­ler­schaft schei­nen sich mit jenen der AfD zu decken. Zusätz­lich baut die Argu­men­ta­ti­on von „Putins Mario­net­ten“ auf einem Stroh­mann auf.

Die AfD hat bspw. in der Bun­des­tags­frak­ti­on mehr­heit­lich Beschlüs­se gefaßt, die den rus­si­schen Angriffs­krieg klar ver­ur­tei­len, aber den­noch vor der Aus­wei­tung des Kon­flikts und den wirt­schaft­li­chen Fol­gen gewarnt wurde.

Daß es eini­ge Aus­rei­ßer in der Par­tei gab, ist nicht abzu­strei­ten. Doch als AfD-Poli­ti­ker soll­te man zwi­schen media­len Zerr­bil­dern sowie Fremd­zu­schrei­bun­gen und den rea­len fach­po­li­ti­schen Posi­tio­nie­run­gen und Mehr­heits­be­schlüs­sen in den Frak­tio­nen und der Bun­des­par­tei unter­schei­den können.

Als Anlaß für inter­ne Per­so­nal­de­bat­ten hat der Ukrai­ne-Kon­flikt demo­sko­pisch ein­deu­tig zu vie­le Blind­fle­cken. Der Beginn der Ver­lust­se­rie liegt auch zeit­lich weit hin­ter der rus­si­schen Inva­si­on. Aber dies bie­tet man­chen offen­sicht­lich erst recht Gele­gen­heit für ein­di­men­sio­na­le Betrach­tun­gen und unter­kom­ple­xe Analysen.

Fest steht, dass der Macht­kampf in der AfD nach der NRW-Wahl in vol­lem Gan­ge ist und eine ernst­haf­te kri­ti­sche Refle­xi­on für die Ursa­chen der Wahl­ver­lus­te und die Lage der Par­tei der­zeit nicht zu erken­nen ist. Für künf­ti­ge Wahl­er­fol­ge rei­chen Spe­ku­la­tio­nen, Anek­do­ten und The­sen allein nicht aus. Wer Wah­len gewin­nen will, muss zunächst ein­mal die Wäh­ler ver­ste­hen und ein­schät­zen kön­nen. An die­sem Punkt hat die AfD noch eini­ge Haus­auf­ga­ben zu erledigen.