In Serbien (1)

Sie ist dem Hei­li­gen Sava geweiht und war­tet mit einem monu­men­ta­len, in der ortho­do­xen Lit­ur­gie-Tra­di­ti­on bank- und stuhl­frei­en Innen­raum auf, des­sen strah­len­de, jubi­lie­ren­de, ver­herr­li­chen­de Aus­ma­lung fast abge­schlos­sen ist. Vor vier Jah­ren betra­ten wir über Holz­plan­ken und durch ein Neben­por­tal noch einen hal­ben Roh­bau, die Kup­pel war verhängt.

Nun ist alles geöff­net, die Ver­eh­rung der Iko­nen mög­lich, die für sol­che Bau­ten und in sol­chen Län­dern typi­sche Mischung aus Tou­ris­mus und all­täg­li­cher Glau­bens­pra­xis in vol­lem Gange:

Män­ner und Frau­en betre­ten auf dem Weg zur Arbeit kurz die Kir­che, schla­gen das Kreuz­zei­chen, küs­sen und berüh­ren die Iko­nen und ste­cken eine Ker­ze auf. Sie ver­las­sen den hei­li­gen Bau rück­wärts und berüh­ren die Säu­le am Por­tal, wäh­rend an ihnen vor­bei die Kin­der einer Schul­klas­se hin­ein­drän­gen – nicht bes­ser oder schlech­ter oder anders geklei­det als Schü­ler die­ses Alters in Deutsch­land, eben­so puber­tär unge­stalt und unsi­cher, balan­cie­rend auf dem Draht­seil zwi­schen Her­de und Signal.

Auf der ande­ren Sei­te der Innen­stadt, dicht über dem Ufer der Donau, ist die Kapel­le der Hei­li­gen Pet­ka dort an den Hang gedrückt, wo eine Quel­le ent­springt. In der für den Bal­kan typi­schen Unbe­küm­mert­heit brummt ein gro­ßer, wei­ßer Appa­rat unter den Mosai­ken, über Schläu­che wird das Was­ser in klei­ne Plas­tik­fla­schen gezapft: Ele­xier für jenes glau­bens­fä­hi­ge Wesen, das nicht nur aus Lehm vom Acker geformt wur­de, son­dern auch Odem ein­ge­haucht bekam.

Die­ses Wesen, der Mensch, fügt sich auch in Bel­grad der glo­ba­len Zivi­li­sa­ti­on, mal mehr, mal weni­ger begeis­tert, ver­mut­lich sogar ein­fach so, ohne groß dar­über nach­zu­den­ken. Die Haupt­ein­kauf­stra­ßen unter­schei­den sich kaum von denen gro­ßer Städ­te in Deutsch­land, Ungarn, Polen, Eng­land. Ange­bo­te aller bekann­ten Ket­ten, H&M, Deich­mann, Lidl, dazu Bou­ti­quen und jene to-go-Kaf­fee- und Piz­za-Ange­bo­te, die schon im Design das Ver­spre­chen geben: Egal, wo du bist – es schmeckt immer gleich.

Kaum sit­zen oder ste­hen die Men­schen, schau­en sie nach den neu­es­ten Nach­rich­ten, kom­mu­ni­zie­ren sie auf eine Wei­se, auf die man erst seit fünf­und­zwan­zig Jah­ren über­haupt kom­mu­ni­zie­ren kann. Sel­ten, daß einer liest oder bloß schaut. Immer­hin – das fällt auf! – sich­ten wir vie­le Buch­hand­lun­gen. Bel­grad ist, so erzählt es ein Ver­le­ger, noch immer die Buch­haupt­stadt des ehe­ma­li­gen Jugo­sla­wi­en, der Ver­lags­mit­tel­punkt für Mil­lio­nen Leser.

(Bit­te: Ich weiß, daß jede Kul­tur­kri­tik ins Lee­re greift, daß sie melan­cho­lisch-nost­al­gisch geklei­det ist, egal, wie modern sie sich gibt. Ich äuße­re sie nicht naiv oder fle­hend, son­dern als Bestandsaufnahme.)

In den Neben­stra­ßen: Restau­rant­po­des­te aus Holz, über­quel­lend, viel jun­ges Volk. Das Vier­tel mit dem Park des Kämp­fers Voj­vo­da Vuk könn­te in Wien sein. Mit­ten­drin liegt die Par­zel­le mit der über­wu­cher­ten Rui­ne der Natio­nal­bi­blio­thek, die im April 1941 beim deut­schen Angriff auf Bel­grad den Bom­ben zum Opfer fiel.

Über­haupt: Mah­nen­de Rui­nen sind ein erin­ne­rungs­po­li­ti­sches Kon­zept in Bel­grad – das 1999 durch das Nato-Bom­bar­de­ment zer­stör­te Gebäu­de des Fern­seh­sen­ders (16 Todes­op­fer) hin­ter der Mar­kus-Kir­che bleibt als Wun­de eben­so offen ste­hen wie das des Radiosenders.

Mit Wahr­neh­mun­gen ver­hält es sich so: Sie kön­nen für den­je­ni­gen, der sie macht, ein Gewicht bekom­men, das ande­re nicht eben­so spü­ren. Es ist nicht so, daß um die Kriegs­rui­nen her­um das Leben lang­sa­mer oder sto­ckend ablie­fe, daß von ihnen eine Schwer­kraft aus­gin­ge, der sich nie­mand ent­zie­hen kann. Sie wir­ken in unfer­ti­gen Städ­ten sowie­so wie etwas, das bald an die Rei­he kommt.

So wirkt das gera­de­zu win­zi­ge rus­sisch-ortho­do­xe Kirch­lein “Hei­li­ge Drei­fal­tig­keit” am Tas­maj­dan-Park natür­lich nicht: Sie beher­bergt das Grab Gene­ral Wran­gels, der im rus­si­schen Bür­ger­krieg auf Sei­ten der Wei­ßen gegen die Bol­sche­wis­ten kämpf­te und unter­lag, sich nach Brüs­sel ret­te­te, dort von Agen­ten ermor­det wur­de, tes­ta­men­ta­risch aber ver­fügt hat­te, man möge ihn in Bel­grad bestat­ten. Neben sei­nem Epi­taph ste­hen gro­ße, schwar­ze Tafeln mit den Namen Frei­wil­li­ger aus Ruß­land und aus ande­ren Natio­nen, die auf der Sei­te Ser­bi­ens in Kroa­ti­en, Bos­ni­en und spä­ter im Koso­vo kämpf­ten und fielen.

Noch ein­mal: Wel­chen Erin­ne­rungs­druck üben sol­che Orte aus? Legen sie jedem, der in ihrer Nähe ist, ein Gewicht auf die Brust? Nein: Sol­che Orte sind eine Mög­lich­keit. Sie sind da und war­ten ab, bis jemand kommt, der sich belas­ten las­sen möch­te. Des­halb sind sie hilf­los, so hilf­los eben wie jeder Bild­stock, den pas­sie­rend nie­man­des Gang mehr stockt.

Es gibt ein scho­ckie­ren­des Bild, das die­se Hilf­lo­sig­keit und das bru­ta­le Recht des Lebens gegen­über dem Tod (und dem Opfer) zeigt – es muß in einem Nach­kriegs­bild­band zu fin­den sein, in wel­chem bloß? Man sieht jun­ge deut­sche Frau­en in Bade­an­zü­gen an einem See, weni­ge Meter von Bir­ken­kreu­zen ent­fernt lagernd, die ein paar Wochen zuvor Gefal­le­nen gesetzt wor­den waren. Sol­da­ten fie­len also wäh­rend der Ver­tei­di­gung eines Stück­chens Erde, von dem aus gleich wie­der in den See gestie­gen wer­den kann, als sei nichts gewesen.

Selt­sam – aber sol­ches kann einem durch den Kopf gehen, wäh­rend man durch Bel­grad geht. Stim­mun­gen her­auf­däm­mern sehen, in Atmo­sphä­ren und Bil­dern zu fischen begin­nen – das ist einer jener klä­ren­den Vor­gän­ge, den kei­ne Künst­li­che Intel­li­genz je wird nach­ah­men kön­nen. Der Gedan­ke ist dieser:

Die alles aus dem Feld schla­gen­de, nicht in Leit­sät­zen for­mu­lier­te Ver­bind­lich­keit und Ver­ein­heit­li­chungs­kraft der glo­ba­len Zivi­li­sa­ti­on läßt uns wenigs­tens noch eine Ent­schei­dung. Diet­rich Schwa­nitz hat sie vor fast zwei Jahr­zehn­ten in sei­nem Buch Bil­dung etwa so skiz­ziert: Man kön­ne sich in allen Fra­gen und Berei­chen stets für die Teil­nah­me an der Hoch­kul­tur ent­schei­den – oder dage­gen. Es nicht zu tun, bedeu­te nicht, sich gegen sie zu stel­len, es bedeu­te nur, auf Räu­me zu ver­zich­ten, die zu bewoh­nen Höhe und Tie­fe leh­re, und die Viel­ge­stal­tig­keit des Lebens. Aber natür­lich kom­me man auch ohne aus.

Es ist also in Bel­grad nicht anders als hier­zu­lan­de: Man kann noch immer alles vor­fin­den – Bücher, Kon­zer­te, Aus­stel­lun­gen, his­to­ri­sche Stät­ten, Bau­sub­stanz, Sonn­tags­got­tes­diens­te, berü­cken­des Kön­nen, Schön­heit in Par­ken und Köst­li­ches in Wirts­häu­sern. Bloß: Es ist nicht mehr ver­bind­lich, schon lan­ge nicht mehr, Ver­bind­lich­keit ist auch nicht mehr wie­der­her­stell­bar, und so ent­schei­det sich der je Ein­zel­ne dafür oder dage­gen, sucht den Anspruch auf oder nicht, läßt sich belas­ten oder geht unbe­schwer­ter durchs Leben.

Ein­mal vom Hügel des Hei­li­gen Sava über die Stadt geblickt, Rich­tung Save, Rich­tung Donau, dann weiß man es: Lei­der holt Bel­grad auf. Was man dage­gen tun kann? Das frag­te ich mich auf dem Weg zum “Klub 451”, in dem ein Vor­trag zu hal­ten war. Man will ja nicht hin­ter Erkennt­nis­se zurück­fal­len, zumal dann nicht, wenn man um Rat gefragt wird. Des­halb war ich nicht ganz pünktlich.