Neue Kaplaken – ab heute wird ausgeliefert!

Die Fer­tig­stel­lung der Bücher ver­zö­ger­te sich auf­grund eines für unse­re Bran­che neu­en Phä­no­mens: Papier­knapp­heit, Knapp­heit an Pap­pen für die Buch­de­ckel, Insol­ven­zen im Bereich der Buch­bin­de­rei­en und, davon abhän­gig, völ­li­ge Über­las­tung der­je­ni­gen, die übrig­ge­blie­ben sind.

Die­je­ni­gen, die übrig­ge­blie­ben sind: Das klingt dra­ma­tisch, und so soll es auch klin­gen. Wäh­rend der Lock­downs waren auch die­se Betrie­be kaum zur Hälf­te aus­ge­las­tet und hat­ten aus der Sub­stanz zu leben. Die­ses Wort fiel im Ver­lauf der ver­gan­ge­nen bei­den Jah­re oft – es ging an die Sub­stanz, finan­zi­ell und in Fra­gen der Geschäfts­be­zie­hun­gen. Jah­re­lang bewähr­te Zwi­schen­händ­ler konn­ten zunächst auf­grund von Roh­stof­feng­päs­sen nicht mehr lie­fern und änder­ten danach auf bis­her unüb­li­che und nicht mehr koope­ra­ti­ve Wei­se ihr Geschäfts­ge­ba­ren: Papier als Spe­ku­la­ti­ons­ob­jekt, Ange­bo­te zu Tages­prei­sen, nicht ver­ein­bar­te Nach­for­de­run­gen, Wett­be­werb in der Beschaf­fung unter den Druckereien.

Antai­os läßt nach wie vor aus­schließ­lich in Deutsch­land dru­cken und bin­den. Wir arbei­ten mit unse­ren bei­den Dru­cke­rei­en seit über zwei Jahr­zehn­ten sehr gut und zuver­läs­sig zusam­men und ver­su­chen nun, uns an Vor­rats­la­ger­hal­tung (Papie­re, Lei­nen) und an den absurd in die Höhe klet­tern­den Ener­gie­prei­sen finan­zi­ell so zu betei­li­gen, daß Dru­cke­rei­en, Bin­de­rei­en und wir selbst kal­ku­lie­ren und die Schwan­kun­gen abfan­gen kön­nen. Das soll­te uns gelin­gen, weil nie­mand von uns die Lage aus­zu­nut­zen und eine schnel­le Mark zu machen versucht.

Dies ist also Erklä­rung dafür, war­um die neu­en Kapla­ken-Bänd­chen erst so spät ange­lie­fert wor­den sind und der Ver­sand erst heu­te begin­nen kann. (Ver­sand­ta­schen haben wir übri­gens in einer sol­chen Men­ge gehor­tet, daß die Bün­del das Buch­la­ger fast verstopfen.)

Aber nun lie­gen sie vor: Ste­fan Scheils Der deut­sche Don­ner, der “Deutsch­lands Kampf mit sich und der Welt” (so der Unter­ti­tel) beschreibt, und zwar in einem gro­ßen his­to­ri­schen Bogen, der die Jah­re von 1796 bis 1946 über­spannt. Scheils neu­es Kapla­ken stellt also die alte, immer auf’s Neue zeit­ge­mä­ße und quä­len­de Fra­ge, war­um wir Deut­schen mit uns nicht zuran­de kamen und kommen.

Das zwei­te Bänd­chen der neu­en Kapla­ken-Staf­fel ver­sam­melt Tex­te zu einer Aus­ein­an­der­set­zung, die Mar­tin Licht­mesz und Mar­tin Sell­ner füh­ren (sie ist noch nicht abge­schlos­sen!). Es geht um die Fra­ge nach der Neu­aus­rich­tung rech­ter Welt­wahr­neh­mung und poli­ti­scher Schwer­punkt­set­zung. Bevöl­ke­rungs­aus­tausch und Gre­at Reset – wel­ches die­ser Pro­ble­me rich­tet eine stär­ke­re destruk­ti­ve, unser So-Sein gefähr­den­de Kraft gegen uns? Müs­sen wir unse­ren poli­ti­schen Ansatz neu justieren?

Blei­ben Bene­dikt Kai­sers Über­le­gun­gen zum The­ma Die Par­tei und ihr Vor­feld. Das The­ma könn­te nach den knap­pen und zu knap­pen Ergeb­nis­sen der bei­den Land­tags­wah­len in Nord­rhein-West­fa­len und Schles­wig-Hol­stein aktu­el­ler nicht sein: Kai­ser plä­diert seit Jah­ren dafür, von der lin­ken Theo­rie eines poli­ti­schen Mosa­iks zu ler­nen. Auf die­sem Wand­bild näh­men neben der finan­zi­ell und per­so­nell, sys­te­misch und recht­lich mäch­ti­gen Par­tei Vor­feld­pro­jek­te wie Ver­la­ge, Initia­ti­ven, Häu­ser, Kon­gres­se, Mes­sen und­so­wei­ter wich­ti­ge Plät­ze ein. Wie könn­te eine Zusam­men­ar­beit, wie gegen­sei­ti­ge Befruch­tung aussehen?

Dank im Vor­aus nun an alle, die nun nach den neu­en (und älte­ren) Essays der wich­tigs­ten rechts­kon­ser­va­ti­ven Buch­rei­he grei­fen, Dank auch an die Abon­nen­ten für die Geduld in ver­rutsch­ter Lage.

Sie kön­nen Scheils Der deut­sche Don­ner hier bestel­len. Die Dis­kus­si­on um Bevöl­ke­rungs­aus­tausch und Gre­at Reset gibt es hier, Kai­sers Par­tei und Vor­feld soll­ten Sie hier ein­se­hen und erwer­ben. Alle drei Bänd­chen der neu­en Staf­fel sind für einen ermä­ßig­ten Staf­fel­preis (25 €) hier erhält­lich.

Bei die­ser Gele­gen­heit möch­te ich noch auf die von hun­der­ten Lesern gewähl­te Mög­lich­keit eines Kapla­ken-Abon­ne­ments hin­wei­sen. Wer ein Abon­ne­ment gezeich­net hat, erhält jede Staf­fel zum Rei­hen­preis von 22 € für drei Bänd­chen, also noch ein­mal güns­ti­ger. Die­ses Abon­ne­ment kön­nen Sie hier abschlie­ßen. Es gilt dann bereits für die jetzt gera­de erschie­ne­ne Staffel.

Sel­te­ner als frü­her sind übri­gens Leser gewor­den, die erst jetzt, nach Erschei­nen des 81. Bänd­chens, den Ent­schluß fas­sen, die Rei­he zu sam­meln. Für sie gibt es das Abon­ne­ment mit Gesamt­ab­nah­me aller der­zeit lie­fer­ba­ren Kapla­ken. Das sind der­zeit plus­mi­nus 55 Bänd­chen, also eine gan­ze Kis­te voll. Wer möch­te: hier ent­lang!