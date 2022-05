“Edel sei der Mensch, hilfreich und gut …”

Heino Bosselmann studierte in Leipzig Deutsch, Geschichte und Philosophie für das Lehramt an Gymnasien.

Kon­rad Schul­ler schil­dert in der “Frank­fur­ter All­ge­mei­nen Sonn­tags­zei­tung” vom 22. Mai 2020 die Situa­ti­on in den Kata­kom­ben des Mariu­po­ler Stahl­werks Asow­s­tal. Eine dan­tes­ke Szenerie:

“Dem­nach ist es dort dun­kel, feucht, heiß und muf­fig. Es stinkt. Die Luft ist wegen der Explo­sio­nen voll Staub und Rauch, vie­le sind davon lun­gen­krank. Die Toten lie­gen in einem Kühl­raum. Schmerz­mit­tel feh­len, sodass manch­mal ohne Anäs­the­sie ope­riert wird. Die Pati­en­ten bei­ßen dann in Gür­tel und schrei­en. Zu trin­ken gibt es nur das ver­schmutz­te „tech­ni­sche Was­ser“ aus der Fabrik. Fotos aus den Kata­kom­ben von Asow­s­tal zei­gen außer­dem auf­fäl­lig vie­le Sol­da­ten mit ampu­tier­ten Armen und Bei­nen. Die Berich­te von Fami­li­en­mit­glie­dern erklä­ren, war­um das so ist: Weil zu wenig Anti­bio­ti­ka da sind und Wund­brand droht, ent­schlie­ßen sich die Sani­tä­ter zu Ampu­ta­tio­nen, auch wenn das Bein nor­ma­ler­wei­se geret­tet wer­den könnte.”

Man denkt: 2022! Und die Bru­ta­li­tät mit Zer­stö­rung, Fol­te­rung, Raub und Ver­ge­wal­ti­gung bricht sich wie in frü­he­ren Jahr­hun­der­ten Bahn, genau­so, wie wir sie aus dem Drei­ßig­jäh­ri­gen und den Welt­krie­gen ken­nen. War es anders zu erwar­ten? Zynis­mus ver­bie­tet sich, aber anthro­po­lo­gi­sche Nach­le­se scheint um so mehr geboten.

„Wir machen kei­ne neu­en Erfah­run­gen“, so einst Rahel Varn­ha­gen, „son­dern es sind immer neue Men­schen, die alte Erfah­run­gen machen.“

Die Haupt­mo­ra­lis­ten und Leit­li­ni­en­be­stim­mer der Repu­blik jedoch wähn­ten den Men­schen – als guten Demo­kra­ten, als welt­of­fen, als regen­bo­gen­bunt – längst auf ein höhe­res Niveau geho­ben – geläu­tert, an der Geschich­te hoch­ge­schult, also huma­nis­tisch end­gül­tig verfeinert.

Im Lau­fe der Zei­ten ist das jedoch ganz offen­bar so nicht gesche­hen. Also wer­den die libe­ra­len, lin­ken und grü­nen Inter­pre­ten der Welt­ge­schich­te dazu über­ge­hen, sich räum­lich zu trös­ten, indem ihnen nichts übrig bleibt, als – Qua­si­ras­sis­tisch? – zu meinen:

Lei­der ist der Mensch dort, also im wil­den Osten, der Rus­se etwa, noch nicht so weit, aber zum Glück ja hier, bei uns. Jeden­falls als Par­tei­gän­ger der Libe­ra­len, der Lin­ken, der Grü­nen, eben­so der Christ- und Sozi­al­de­mo­kra­ten, wäh­rend sich die Schwer­erzieh­ba­ren und sonst­wie poli­tisch Ver­hal­tens­ge­stör­ten iso­liert in der AfD ver­sam­meln, als sol­che, die es so an sich gar nicht geben dürfte.

Der deut­sche Idea­lis­mus schrieb sich über Hegel gene­tisch dem Mar­xis­mus und schließ­lich des­sen aktu­el­len Schrumpf­for­men ein, den lin­ken Sozi­al- Kul­tur- und Lifestyle-Überzeugungen.

Danach läuft, salopp for­mu­liert, die Geschich­te in der Wei­se eines Erzie­hungs- und Läu­te­rungs­pro­zes­ses teleo­lo­gisch auf eine umfas­sen­de Huma­ni­tät zu, die weit­ge­hend das ver­meint­lich Unmensch­li­che aus­schlie­ßen wird. So, wie etwa die „dre­cki­ge“ fos­si­len Ener­gie­trä­ger gera­de aus­ge­merzt wer­den, um von „grü­nem“ Was­ser­stoff und „nach­wach­sen­den Roh­stof­fen“ end­lich, end­lich CO 2 -neu­tral und nach­hal­tig ersetzt zu sein.

Nie, sug­ge­riert lin­kes Wunsch­den­ken, war der Mensch so reif, nie sah er so klar und zog so ulti­ma­tiv die rich­ti­gen Leh­ren aus sei­nem jahr­tau­sen­de­lan­gen Irr­weg. Wer die­ser Illu­si­on nicht folgt und das Bekennt­nis zum end­lich nur­mehr guten Men­schen nicht nach­spricht, der gehört nach Auf­fas­sung der offi­zi­el­len Mei­nungs­füh­rer­schaft ver­bo­ten. Min­des­tens in ihrem kul­tu­rel­len und sozia­len Über­bau ist unse­re Gesell­schaft ihrem Selbst­ver­ständ­nis nach sozialistisch.

Nur ist das Unmensch­li­che eben nach wie vor – Oder vor allem? – das Mensch­li­che. Die Moral muß­te man erfin­den, die Unmo­ral nicht. Not etwa kennt immer noch kein Gebot. Sobald die apo­ka­lyp­ti­schen Rei­ter ihren Ros­sen die Spo­ren geben, erscheint der neue Mensch wie­der so, wie er immer war. Und staat­li­che Macht zwingt ihn, ent­we­der Täter oder Opfer zu sein, wenn ihm die Mög­lich­keit oder die Klug­heit feh­len, sich Zwangs­ver­ein­nah­mun­gen wei­test­ge­hend zu entziehen.

Der Mensch so unmensch­lich, wie er immer war? Nicht alle, zum Glück, aber jene, die sich nicht dem Gebot der plötz­lich auf­schei­nen­den Gewalt unter­wer­fen, sind in Gefahr, die Opfer zu wer­den, wäh­rend die Täter dreist offen­siv die Geschi­cke aller ande­ren bestim­men, wenn sie sich das Recht dazu ein­fach neh­men, weil sie die Macht dazu haben.

Man darf das nicht gut­hei­ßen, man soll­te dar­über ande­rer­seits erst recht nicht ver­zwei­feln, weder kon­kret an sich selbst noch all­ge­mein am Men­schen, man muß es aber wis­sen! Daß der Mensch so ist, wie er ist – und wie ihn die Mythen und Reli­gio­nen immer kann­ten und pro­ble­ma­ti­sier­ten: Er ist – bei all sei­nen wun­der­ba­ren Mög­lich­kei­ten – unwei­ger­lich von Schuld belas­tet und von Schul­di­gen geschla­gen. Dar­in liegt das Dra­ma sei­ner Freiheit.

Sei­ne Mut­ter hät­te Zwil­lin­ge auf die Welt gebracht, schrieb Tho­mes Hob­bes rück­bli­ckend auf sei­ne Geburt, „ihn und die Angst.“ Genau das geschieht wei­ter – mit jeder Geburt.

Die Hei­li­ge Mes­se beginnt mit dem Schuld­be­kennt­nis. Aber damit ist sie mitt­ler­wei­le der ein­zi­ge Ort, in dem sich Men­schen gleich ein­gangs im Bewußt­sein sol­cher Last ver­sam­meln. – Ansons­ten herrscht fata­ler­wei­se die Grund­ver­ein­ba­rung, der Mensch wäre gut, min­des­tens dann, wenn ihm die Bedin­gun­gen so ein­ge­rich­tet wür­den, daß er es offen­ba­ren könn­te. Weil die Lin­ke unbe­lehr­bar davon über­zeugt ist, führ­te noch jedes ihrer Gesell­schafts­ex­pe­ri­men­te ins Verhängnis.

Und genau die­ser Glau­be, der Mensch wür­de immer bes­ser, ist gefähr­li­cher als die Wirk­lich­keit, weil er eben die Wirk­lich­keit nicht sehen will. Zudem neu­ro­ti­siert der Beken­ner des Gut­men­schen­tums per­sön­lich, denn so, wie er sein möch­te, kann er nicht sein. Er muß sich gegen­über sich selbst ver­stel­len, um ein Bild zu erzeu­gen, das sei­nem Wesen nicht entspricht.

Indem er sei­ne eige­ne Nacht­sei­te nicht sehen will, ver­kennt er sich unwei­ger­lich, denn er ver­mag so nicht zur Selbst­er­kennt­nis zu gelan­gen, ver­langt dem ande­ren in einer Art poli­ti­schem Rol­len­spiel aber um so mehr eine Mora­li­tät ab, die ihm selbst nicht eig­net und die es so ph-neu­tral nicht gibt. Letzt­lich liegt in der Selbst­ge­wiß­heit hoher Mora­li­tät ent­we­der selbst­zu­frie­de­ne Über­heb­lich­keit oder es besteht dar­in eine noch schlim­me­res Unge­mach her­auf­be­schwö­ren­de Überforderung.

Bricht der Mensch aus, so wie Krie­ge und Elend aus­bre­chen, so zer­bre­chen die heh­ren Träu­me der Links­mo­ra­lis­ten total, dann erscheint ihnen der Mensch, ansons­ten in einem frag­wür­di­gen Als-ob grund­sätz­lich gut und ver­nünf­tig, sogleich als völ­lig ver­wor­fen und feh­ler­haft, ja gewis­ser­ma­ßen als patho­lo­gisch, jedoch:

Stets nur der ande­re, also gegen­wär­tig dort „der Rus­se“, hier der „AfD­ler“ oder die Rech­ten, letz­te­re auch dann, wenn ihr Han­deln es gar nicht zeigt oder tadel­los ist, denn der Rech­te wäre ja endo­gen unmo­ra­lisch, unmensch­lich, daher unrett­bar ver­lo­ren, so das manichäi­sche Urteil.

Fried­rich Nietz­sche schrieb im neun­ten Haupt­stück von „Jen­seits von Gut und Böse“:

Leben selbst ist wesent­lich Aneig­nung, Ver­let­zung, Über­wäl­ti­gung des Frem­den und Schwä­che­ren, Unter­drü­ckung, Här­te, Auf­zwän­gung eig­ner For­men, Ein­ver­lei­bung und min­des­tens, mil­des­tens, Aus­beu­tung – aber wozu soll­te man immer gera­de sol­che Wor­te gebrau­chen, denen von alters her eine ver­leum­de­ri­sche Absicht ein­ge­prägt ist?

Dies ändert sich nicht ein­fach mit umbe­nann­ten Stra­ßen, nicht mit anti­ras­sis­ti­schen und anti­im­pe­ria­lis­ti­schen Kam­pa­gnen, nicht mit Anti­dis­kri­mi­nie­rungs­ge­set­zen, inso­fern jene, die der­glei­chen inspi­rie­ren, doch gegen­wär­tig ande­re am aller­meis­ten nicht nur dis­kri­mi­nie­ren, son­dern sogar total dis­qua­li­fi­zie­ren und dis­kre­di­tie­ren, gera­de weil sie die Macht und Deu­tungs­ho­heit erlang­ten. Lin­ke Kul­tur ist immer Can­cel Cul­tu­re, vom inner­lin­ken Dau­er­zwist über die Schau­pro­zes­se des Sta­li­nis­mus und die Gesin­nungs­schnüf­fe­lei­en im Post­sta­li­nis­mus bis zur heu­ti­gen Herr­schaft über die gel­ten­de Meinung.

Was in der Ukrai­ne geschieht, ist viel­fach der Hor­ror. Es ist der mensch­li­che Hor­ror, mit dem man sich nicht abfin­den darf, den man aber ken­nen muß – ob nun aus auf­merk­sa­mem Erle­ben, ob aus Kunst, Lite­ra­tur oder gar Film. Jedes Schul­kind lernt im Nächs­ten oft genug jenen ken­nen, von dem es gekränkt und gequält wird. Und pro­biert sich selbst sub­til oder grob im Krän­ken und Quä­len aus. Ja, auch heu­te, da sich die Schu­le als Para­dies­gärt­lein der Gesell­schaft ver­ste­hen möchte.

Von Sopho­kles her gilt nach wie vor: „Unge­heu­er ist viel, doch nichts unge­heu­rer als der Mensch.“ Und was er an Grau­sam­kei­ten der eige­nen Gat­tung antat, das mute­te er noch ver­hee­ren­der sei­ner Lebens­um­welt und den Mit­ge­schöp­fen zu, gera­de in Zei­ten der gro­ßen Mora­li­sie­run­gen noch gestei­gert in der Wei­se der “Gre­at Acce­le­ra­ti­on”.

Die Mora­lis­ten sehen die Men­schen mit umfas­sen­den Mög­lich­kei­ten geseg­net. Sie gehen nicht eben davon aus, daß die­se Mög­lich­kei­ten nur hier und da und nur in umfas­sen­den Gren­zen vor­han­den sein mögen. Wenn über­haupt je. Aber für die­se Gren­zen eben haben wir Sor­ge zu tra­gen, anstatt zu mei­nen, der Mensch wäre per se „edel, hilf­reich und gut.“ Goe­the schrieb in „Das Gött­li­che“ nicht, daß er so ist, son­dern daß er – im Kon­junk­tiv – so sei.