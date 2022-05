Gerede um Tellkamp – sieben Gedanken

Der Schlaf in den Uhren ist ein so dich­tes Gewe­be, ein so weit­ver­zweig­tes Laby­rinth, daß kein Rezen­sent, kein pro­fes­sio­nel­ler Leser die­se 900 Sei­ten schon bewäl­tigt (bewäl­tigt?) haben kann. Es gab aber bereits in den Tagen vor der Sperr­frist, die der Suhr­kamp Ver­lag ver­hängt hat­te und an die man sich natür­lich nicht hielt, einen Wett­lauf der Stel­len­su­cher, der Quer­le­ser, der Vor­aus­ah­ner und der Standrichter.

Marie Schmidt for­mu­lier­te in der Süd­deut­schen Zei­tung am 12. Mai die Blaupause:

Es bleibt jedoch rich­tig, dass Suhr­kamp die­sen Roman ver­öf­fent­licht. Sei­ne Pro­ble­me lie­gen dadurch offen zu Tage, ohne von Can­cel-Debat­ten mythi­siert zu wer­den. Die Fra­ge bleibt: Wie konn­te aus dem Autor des prä­ten­tiö­sen, aber eben auch sinn­li­chen, ver­mit­teln­den Romans „Der Turm“ der Erschaf­fer eines so engen Welt­bil­des werden?

Nen­nen wir Schmidts Fra­ge­stel­lung und das, was bei­spiels­wei­se Richard Käm­mer­lings in der Welt, Julia Encke in der Frank­fur­ter All­ge­mei­nen Sonn­tags­zei­tung, Jan Drees im Deutsch­land­funk und ande­re anders­wo sehr rasch äußer­ten, den Schild­wall der Zivilgesellschaft.

In die­sen Rezen­sio­nen geht es um den Ver­such einer Ent­zau­be­rung und Ent­my­thi­sie­rung des­sen, was alle seit Jah­ren ein­schwe­ben sahen und wor­in sie sich und ihre frei­wil­li­ge Ein­pas­sung in die offi­zi­el­le Kul­tur­po­li­tik auf fata­le Wei­se beschrie­ben ver­mu­te­ten. Nun ist es da, umfas­send, schwer, vor­han­den – und muß weg­ge­sto­ßen, für irrele­vant und ent­täu­schend erklärt und abge­tan wer­den, rasch, rasch.

2. Dut­zen­de Bespre­chun­gen, Inter­views und die ter­min­ge­naue Aus­strah­lung einer 3Sat-Doku­men­ta­ti­on über Tell­kamps lite­ra­risch-poli­ti­schen Furor bewei­sen die Rele­vanz des ver­meint­lich Irrele­van­ten. Die Erst­auf­la­ge ist gigan­tisch, sie wird abver­kauft werden.

“Es bleibt jedoch rich­tig, dass Suhr­kamp die­sen Roman ver­öf­fent­licht. Sei­ne Pro­ble­me lie­gen dadurch offen zu Tage”, schreibt Schmidt, sie­he oben. Wem fällt die Arro­ganz auf, die in die­sem Urteil steckt? “Jedoch” meint, man habe es hin und her erwo­gen und zunächst eher abge­ra­ten; “dadurch” schreibt Suhr­kamp die Stra­te­gie zu, man las­se Tell­kamp aus größt­mög­li­cher Höhe ins Mes­ser fal­len – Best­sel­ler­po­li­tik, um einen Autor zu erledigen?

3. Ein Roman kann nicht wider­legt wer­den. Er ist da, er bleibt und ent­fal­tet sei­ne Wir­kung, zeigt sein Gewicht: Der Schlaf in den Uhren wird in Berei­chen und Leser­schaf­ten zum Bestand wer­den, zu denen dem Feuil­le­ton der Zugang fehlt und auf die es kei­nen Zugriff hat.

Der Regie­rungs­be­zirk der Lite­ra­tur­fürs­ten ist enger als frü­her. Sie sind zu sehr unter sich und schrei­ben zu unge­schickt und zu deut­lich von­ein­an­der ab. Das reicht in for­mier­ten Gesell­schaf­ten aus, man kann gut und vor allem bequem davon leben. Die­ses Phä­no­men ist gründ­lich beschrie­ben wor­den: Echo­kam­mern, ver­ba­le Tuch­füh­lung, Schrei­ben, Däm­mern, Fügen – der Anpas­sungs­druck muß immens sein, das Aus­sche­ren aus dem Gespann fast ein Ding der Unmög­lich­keit, der Ein­zel­gän­ger eine sel­te­ne Spe­zi­es mit Nei­gung zur Tar­nung oder ein Hasar­deur – oder eine Persönlichkeit.

Jeden­falls: Wenn das so sim­pel Vor­her­sag­ba­re geschrie­ben und ver­kün­det ist und der publi­zis­ti­sche Geschwin­dig­keits­wahn sich aus­ge­tobt haben wird, wer­den die gründ­li­chen Aus­ein­an­der­set­zun­gen folgen.

4. Der 3‑Sat-Film, andert­halb Stun­den, geht der Fra­ge nach, wie es so weit kom­men konn­te, im Dop­pel­sinn der For­mu­lie­rung: War­um tat Tell­kamp, was er tat, und was rich­te­te zuvor das kul­tu­rel­le und das poli­ti­sche Deutsch­land an? Der Film ist sehens­wert und wich­tig, er ist nicht unfair.

Uwe Tell­kamps Zorn auf die Zumu­tun­gen der Zeit steht im Mit­tel­punkt der Doku­men­ta­ti­on. Man sieht den Autor auf Gän­gen durch die Elbaue, schma­le, mau­er­ge­faß­te Gas­sen hin­auf ins Vil­len­vier­tel, im Innen­hof bei Susan­ne Dagen, auf Lesun­gen und – Aus­gangs­punkt aller Fra­gen nach einem plötz­lich “so engen Welt­bild” – in der Debat­te mit Durs Grün­bein im Dresd­ner Kul­tur­pa­last, März 2018. Dort äußer­te Tell­kamp sein Unver­ständ­nis dar­über, daß Dis­kus­sio­nen in Mei­nungs­kor­ri­do­ren zu ver­lau­fen hät­ten und daß es zu For­men von Selbst­zen­sur und Risi­ko­ab­wä­gung kom­me, wenn aus ideo­lo­gi­schen Grün­den Gren­zen des Sag­ba­ren gezo­gen wür­den, die nicht gezo­gen wer­den dürften.

Man sieht Tell­kamp schrei­bend, mit der Hand, mit dem Fül­ler, dann an der mecha­ni­schen Schreib­ma­schi­ne und nur ein­mal kurz am Lap­top. Man sieht ihn nach­schla­gen, lesen, spre­chen – nach den gro­ßen Aus­ein­an­der­set­zun­gen vor­tra­gend im emo­tio­na­len Rück­raum, dem Kul­tur­haus Losch­witz. Er schrieb in den Jah­ren seit­her sei­ne dich­te Erzäh­lung Das Ate­lier für die neue Buch­rei­he Dagens, das EXIL, und er been­de­te den Schlaf in den Uhren – eine kaum faß­ba­re Leis­tung in einer Zeit, in der es brö­ckel­te, abriß, sich sor­tier­te, fand und klärte.

5. Tell­kamp wird im Film ein­ge­rahmt von fünf Per­so­nen, die ihn erklä­ren sol­len, aus immer grö­ße­rer Distanz. Zunächst ist da Susan­ne Dagen, die Buch­händ­le­rin und lang­jäh­ri­ge Freun­din, mit ihrem Mann zusam­men eine kul­tu­rel­le Instanz in Dres­den, hell­wach wie Tell­kamp, wenn es um die Ein­engung von Äuße­rungs­mög­lich­kei­ten geht und um Kenn­zei­chen tota­li­tä­rer Demokratie.

Dagen initi­ier­te die “Char­ta 2017”, in der sich Publi­zis­ten, Autoren, Ver­le­ger, Bür­ger gegen die ver­fäl­schen­de Dar­stel­lung der Vor­fäl­le auf der Frank­fur­ter Buch­mes­se im Okto­ber des namens­ge­ben­den Jah­res wand­ten. Antai­os stand damals im Mit­tel­punkt der Aus­ein­an­der­set­zung um die Fra­ge, was “die Zivil­ge­sell­schaft” an abwei­chen­der, viel­leicht radi­ka­ler Posi­ti­on aus­zu­hal­ten habe in einer Mes­se­hal­le und im öffent­li­chen Raum.

Dagen spricht im Film als die­je­ni­ge, die nicht zor­nig sein kann: ruhig, för­dernd, krea­tiv, mutig – sie mar­kiert rote Lini­en auf eine eben­so undra­ma­ti­sche wie kom­pro­miss­lo­se Art und Wei­se, nament­lich dort, wo man die Schau­fens­ter ihrer Buch­hand­lung ein­warf, um But­ter­säu­re nach­zu­kip­pen und einen Brand­satz zu platzieren.

Dagen kennt die Kul­tur­sze­ne, sie kennt ihre Pap­pen­hei­mer. Einer davon, der Schrift­stel­ler Ingo Schul­ze, ist der Gegen­ent­wurf zu Tell­kamp: kein empö­rungs­fä­hi­ger Künst­ler mit dem gro­ßen Talent und dem not­wen­di­gen Fleiß zum epo­cha­len Roman, son­dern einer der Ver­tre­ter jenes Milieus, das Regie­rungs­han­deln ver­tritt, moral­po­li­tisch pro­fi­tiert und in tei­gi­ger Uner­bitt­lich­keit die woke Ver­ant­wor­tungs­lo­sig­keit absichert.

Tell­kamp sagt, was er sagen muß, weil er nach­dach­te, nun nicht mehr anders kann und sich um die Fol­gen nicht schert (immer­hin ris­kier­te er als Autor sei­nen Platz in den Lis­ten des noch immer mit der Aura des Wesent­li­chen umhüll­ten Suhr­kamp Ver­lags); Schul­ze hin­ge­gen denkt und äußert sich nur nach gründ­li­cher Abwä­gung der Fol­gen für sich selbst. Dies ist ihm zur zwei­ten Haut gewor­den, auch phy­sio­gno­misch – das Sat­te, Selbst­zu­frie­de­ne, das Ange­kom­me­ne, der Ges­tus der Groß­zü­gig­keit auf Kos­ten derer, die aus­zu­hal­ten und aus­zu­ba­den haben, was ihnen zuge­mu­tet wird.

Schul­ze: schlaf­wand­le­ri­sche Sicher­heit in der Benut­zung der gera­de gän­gi­gen Voka­beln, der immer noch fei­ne­ren Mar­kie­rung des Stö­ren­den. Ein­pas­sung, Anpas­sung – Auf­trags­er­fül­lung als Tell­kamp-Erklä­rer, als der läs­sig Groß­zü­gi­ge: eine schlap­pe Rolle.

In Abstu­fun­gen wei­te­re Figu­ren: Pegi­da-Grüb­ler Frank Rich­ter, eitel wie je, ihm eilt der Ruf vor­aus, die Gesprächs­waa­ge stets in der Balan­ce hal­ten zu kön­nen. Viel­leicht ist das schon viel in unse­rer Zeit. Und dann: Mar­tin Macho­w­ecz, Jahr­gang 1988, Lei­ter des Res­sorts “Streit” in der Wochen­zei­tung Die Zeit. Auch er ein Ermög­li­cher von Debat­ten, einer, der das, was er tut, für Plu­ra­lis­mus hält.

6. Ermög­li­cher von Debat­ten – das­sel­be lie­ße sich über Frank Rich­ter auch sagen. Aber es könn­te auch etwas ande­res sein: Plu­ra­lis­mus­si­mu­la­ti­on, Herr­schafts­ab­si­che­rung durch Oppo­si­ti­ons­krü­mel­chen. Auch das ist in der Macht- und Medi­en­theo­rie alles längst beschrie­ben und abge­legt: Ein 3Sat-Film könn­te zum Fei­gen­blatt wer­den – seht her, Tell­kamp durf­te zu Wort kom­men, 90 Minu­ten lang, Schul­ze auch, Schul­ze gab sich her dafür, obwohl ein biß­chen ange­ekelt, sehr hono­rig also, und nun, mün­di­ger Bür­ger, wäge ab…

Nein, nein: Es ist schon recht so, der Film schafft den Rah­men, den Klang­raum, in dem Tell­kamps Werk sich bewegt, in dem es tönt. Er hat als Schrift­stel­ler etwas erreicht, wozu die meis­ten sei­ner Kol­le­gen nicht in der Lage sind: Ohne Arro­ganz und ohne Qua­li­täts­ein­bu­ße an die Sei­te des Nor­mal­le­sers zu tre­ten, das exqui­si­te, fin­ger­spit­zi­ge Feuil­le­ton, das grü­ne, woke, main­strea­m­i­ge offi­zi­el­le Deutsch­land links lie­gen­las­send, weil es nicht auf­rich­tig, weil es denen, von denen es lebt, nicht zuge­neigt ist.

Wer wird sich, wenn er den 3Sat-Film sieht, auf wes­sen Sei­te schla­gen? Wer wird die geschleck­te Schul­ze-Woh­nung als einen Ort sehen, an dem red­lich erwo­gen und gedacht wird, wer den enge­ren, höl­zer­nen Raum Tell­kamps oder den Innen­hof der Dagens mit Fugen­kraut und wil­dem Wein und mit dem Ein­gang in die Buchhandlung?

Dort wird nun Der Schlaf in den Uhren sta­pel­wei­se ver­kauft, dort wer­den Lesun­gen statt­fin­den. Dagen am Tele­fon: Sie wis­se nicht genau, ob jeder, der nun die 900 Sei­ten aus ihrem Laden nach Hau­se tra­ge, das Werk wirk­lich lese, lesen kön­ne, durch­hal­te. Aber bei allen wer­de es auch als soli­da­ri­sches Zei­chen im Regal ste­hen. Anders aus­ge­drückt: Die Fah­ne, die Tell­kamp gehißt hat, ist sicht­bar, sein Name hat sich als Chif­fre bereits vom Werk ent­fernt. Die meis­ten Rezen­sio­nen, die so rasch, zu rasch erschie­nen sind, wol­len kei­ne Lese­er­fah­rung schil­dern, son­dern Ver­ur­tei­lungs­an­lei­tun­gen geben. Sie wol­len dem Phä­no­men Tell­kamp Herr wer­den, wol­len es immer noch nicht gel­ten las­sen. Zu spät.

7. Ich bin bei Sei­te 230 ange­langt, Ellen Kositza bei zwei Drit­teln, Dagen ist fast durch, ande­re sind mit­ten­drin oder am Anfang oder begin­nen noch ein­mal von vorn. Das Buch arbei­tet, allein heu­te haben wir 40 Exem­pla­re davon in die Post gege­ben. Wir wer­den das Werk bespre­chen, im Lite­ra­ri­schen Trio, in lan­gen, gründ­li­chen Aus­ein­an­der­set­zun­gen – aber nicht schon morgen.

– – –

