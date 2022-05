Sammelstelle für Gedrucktes (48)

Nun sorgt auch noch eine Stu­die für neue Dis­kus­sio­nen inner­halb der Mosa­ik-Lin­ken und ihrer Wahl­par­tei Die Linke.

Über­schrie­ben ist sie mit dem Titel »Eine Par­tei mit Zukunft: Die Lin­ke«. Mario Cand­ei­as, Direk­tor des Insti­tuts für Gesell­schafts­ana­ly­se der par­tei­na­hen Rosa-Luxem­burg-Stif­tung, ana­ly­siert dar­in das aktu­el­le Wählerpotential.

Zur Erin­ne­rung: Die Lin­ke ist nur im Bun­des­tag, weil sie drei Direkt­man­da­te in Leip­zig (1 x) und Ber­lin (2 x) erzie­len konn­te. Obwohl sie im Bun­des­schnitt unter fünf Pro­zent blieb, konn­te sie dank der Direkt­man­dats­son­der­re­ge­lung in Frak­ti­ons­stär­ke ein­zie­hen. Danach folg­ten Wahl­schlap­pen im Saar­land, in Schles­wig-Hol­stein und zuletzt in Nordrhein-Westfalen.

Par­al­lel erschüt­ter­te eine »Me-Too«-Kampagne die selbst­er­nann­te »femi­nis­ti­sche« Par­tei. Der Ukrai­ne-Kon­flikt warf die par­tei­in­tern heik­le NATO-Fra­ge auf. Und im Juni wählt man einen neu­en Bun­des­vor­stand, wobei bereits jetzt Gift­pfeil um Gift­pfeil zwi­schen den mit­un­ter hef­tig ver­fein­de­ten Strö­mun­gen aus­ge­tauscht wird. Kurz gesagt: Die Zei­ten könn­ten wahr­lich bes­ser sein.

Cand­ei­as wer­tet inmit­ten die­ser aku­ten Not­la­ge der Lin­ken reprä­sen­ta­ti­ve Befra­gun­gen aus. Aus rech­ter Sicht sind eini­ge der Ana­ly­sen schon allein des­halb von Inter­es­se, weil sich das real­exis­tie­ren­de Wäh­ler­mi­lieu von AfD und Links­par­tei in wei­ten Tei­len Deutsch­lands ähnelt, in man­chen Regio­nen sogar überschneidet.

Tat­säch­lich kön­nen sich immer noch etwa 18 Pro­zent der Bun­des­deut­schen vor­stel­len, Die Lin­ke zu wäh­len – fast ein Fünf­tel also. Bemer­kens­wert hier­bei, daß die­ses Wäh­ler­po­ten­ti­al nicht nur, wie man vor­ei­lig anneh­men könn­te, in den urba­nen Räu­men wie eben Ber­lin und Leip­zig zu ver­or­ten ist. Die poten­ti­el­len Wäh­ler leben auch in Orten mit 5 000 bis 20 000 Ein­woh­nern (klas­si­sche AfD-Gebiete).

Wenig über­ra­schend: Ihr höchstes Poten­zi­al hat DIE LINKE wei­ter bei Haus­hal­ten mit nied­ri­gem Ein­kom­men: Bei Haus­hal­ten mit Net­to­mo­nats­ein­kom­men von bis zu 1.500 Euro sind es 22 Pro­zent und bei sol­chen mit Ein­kom­men von bis zu 2.500 Euro 24 Prozent. Bei höhe­ren Haus­halts­ein­kom­men wäh­len links­ori­en­tier­te Kli­en­tel erfah­rungs­ge­mäß eher die Grü­nen. Von dort kön­nen es sich immer­hin 35 Pro­zent vor­stel­len, Links­par­tei zu wäh­len. Ein Umstand, der ange­sichts des Links­kur­ses der Grü­nen und des grü­nen Kur­ses der Lin­ken nur unter­streicht, wie sich bei­de Par­tei­en auf wesent­li­chen Fel­dern anglei­chen: Die öko­lin­ke bzw. kli­ma­lin­ke Linie kann jedoch einst­wei­len durch die Grü­nen weit­aus erfolg­rei­cher und mas­sen­me­di­al bes­ser ver­mit­telt ver­tre­ten werden. Her­vor­zu­he­ben ist hier auch, daß 18 Pro­zent bis­he­ri­ger Nicht­wäh­ler und immer noch 12 Pro­zent der AfD-Wäh­ler poten­ti­el­le Links­wäh­ler sind. Es darf mei­ner­seits gemut­maßt wer­den, daß sich dies in der Per­so­na­lie Sah­ra Wagen­knecht ver­kör­pert, deren »links­kon­ser­va­ti­ves« Pro­gramm gewis­se Links-Rechts-Wäh­ler­wan­de­run­gen evo­zie­ren könnte. Da aber ihr bevor­zug­ter Kan­di­dat, der Leip­zi­ger Sören Pell­mann, kaum Chan­cen hat, zum neu­en Bun­des­vor­sit­zen­den gewählt zu wer­den, ist die Gefahr äußerst gering, daß sich die Links­par­tei stär­ker am Wagen­knecht-Kurs aus­rich­ten wird. Im Gegen­teil: Mit Pell­manns Schei­tern dürf­te final ver­bucht wer­den, daß ein links­po­pu­la­rer Kurs der Mar­ke Lafontaine–Wagenknecht–Dagdelen–Pellmann in der par­tei­lin­ken Basis auf maxi­mal ein Drit­tel der Dele­gier­ten­stim­men wird bau­en können. Obschon somit die kli­ma- und life­sty­lelin­ke Trans­for­ma­ti­on der Links­par­tei wei­ter geht, sind die The­men in ihrer Wäh­ler­schaft durch­aus ande­re als CO2 und LGBTQ+-Fetische: