Netzfundstücke (128) – Eindrücke, Gehlen, Zoo

Bald zwei Mona­te sind seit der Früh­jahrs­aka­de­mie des Insti­tuts für Staats­po­li­tik ver­gan­gen und sie klingt bei dem ein oder ande­ren Teil­neh­mer immer noch nach.

Bei der You­Tube­rin Char­lot­te Corday zum Bei­spiel hat sie blei­ben­den Ein­druck hin­ter­las­sen. Es war ihr ers­ter Besuch in Schnell­ro­da, bei dem ob der intel­lek­tu­el­len Dich­te der Vor­trä­ge ihre Erwar­tun­gen weit über­trof­fen wurden.

Hän­gen­ge­blie­ben sind Kon­rad Lorenz oder Domi­ni­que Ven­ner, des­sen Todes­tag sich unlängst zum neun­ten Mal jähr­te: »Ver­haus­schwei­nung« und » Leben heißt kämp­fen gegen das, was mich verneint«.

Kei­ne schlech­ten geis­ti­gen Mit­bring­sel aus Schnellroda:

Ein zen­tra­ler Den­ker, auf des­sen Theo­rie von den Insti­tu­tio­nen man auf der von Corday so geprie­se­nen Aka­de­mie immer wie­der zurück­kam – wie könn­te es beim The­ma »Mensch« auch anders sein, war der Phi­lo­soph und Sozio­lo­ge Arnold Gehlen.

Bevor es an einem der Aka­de­mie­aben­de in die Gesel­lig­keit über­ge­hen soll­te, spiel­te IfS-Lei­ter Erik Leh­nert einen Mit­schnitt eines Vor­trags von Geh­len ab. Beein­dru­ckend an Geh­lens Audio­zeug­nis­sen ist die deut­li­che Beto­nung im Spre­chen, die beson­de­re Sau­ber­keit des Vor­trags, der spe­zi­fi­sche Ton.

Schon allein das Lau­schen bewirkt etwas, selbst wenn man dem Inhalt des Gesag­ten nicht folgt. Her­aus­ra­gend in die­sem Zusam­men­hang – natür­lich auch wegen des Inhalts – sind die SWR-Radio­ge­sprä­che zwi­schen Arnold Geh­len und Theo­dor W. Ador­no auf Augen­hö­he. Hier zur Fra­ge, was »Öffent­lich­keit« eigent­lich sei:

Außer­dem inter­es­sant, der Blick auf Geh­len außer­halb unse­res Milieus; Jür­gen Kau­be, einer der vier Her­aus­ge­ber der Frank­fur­ter All­ge­mei­nen Zei­tung, ver­sucht dem Kon­ser­va­tis­mus Geh­lens für das Deut­sche Lite­ra­tur­ar­chiv in Mar­bach auf den Grund zu gehen.

Auch hier tau­chen die Gesprä­che zwi­schen Geh­len und Ador­no wie­der auf, vor allem im Kon­text der kul­tur­pes­si­mis­ti­schen Gemein­sam­kei­ten der bei­den Anti­po­den und durch Kau­bes Erstau­nen über die Zivi­li­tät und den gegen­sei­ti­gen Respekt, der in den Dis­kus­sio­nen zum Aus­druck kommt – ange­sichts ihrer Bio­gra­phien kei­ne Selbstverständlichkeit.

Von den geis­ti­gen Höhen fal­len wir nun ins post­ko­lo­nia­le Jam­mer­tal, oder mit Geh­len gespro­chen in die Untie­fen der Hyper­mo­ral. In Leip­zig ist eine Affä­re um die Län­der­aben­de des Leip­zi­ger Zoos aus­ge­bro­chen: Afri­ka-Abend, Süd­ame­ri­ka-Abend oder Asia-Abend, Ende des Jah­res sol­len die­se Geschich­te sein.

Erwirkt hat das der Migran­ten­bei­rat mit­hil­fe des will­fäh­ri­gen Stadt­rat: Er beschloß es auf den Antrag des Migran­ten­bei­rats hin. »Haku­na Mata­ta«, »exo­tisch« und »fremd«, all das bedie­ne kolo­nia­le Ste­reo­ty­pe und das »Exo­ti­sie­rungs­be­dürf­nis einer wei­ßen Mehr­heits­be­völ­ke­rung«. Außer­dem sei es eine Unart, nicht-wei­ße Men­schen immer noch als »fremd« zu klassifizieren.

Nun haben meh­re­re Grup­pen das Bünd­nis »Deco­lo­ni­ze Zoo«, dar­un­ter »Leip­zig Post­ko­lo­ni­al«, gegründet…kein Scherz. Der­weil sieht eine bra­si­lia­ni­sche Sam­ba­grup­pe die Din­ge ganz anders: Wie das einst­ma­li­ge SED-Organ Neu­es Deutsch­land berich­te­te, »weist die­se den Rats­be­schluß ent­schie­den zurück und spricht von einem ›schwe­ren Ein­griff in die Kunst­frei­heit‹, der einer Zen­sur gleichkomme.«

