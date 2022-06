Kritik der Woche (27): Malinowskis Kronprinz

Sezes­si­on hat die­ses Werk bereits im Dezem­ber-Heft des ver­gan­ge­nen Jah­res als Par­tei­nah­me in einem Streit ein­ge­ord­net, der um das ent­eig­ne­te Erbe der Hohen­zol­lern tobt.

Als Hit­ler am 30. Juni 1934 neben sei­nen par­tei­in­ter­nen Kon­kur­ren­ten auch sei­ne kon­ser­va­ti­ven Kri­ti­ker zum Abschuß frei­gab, ver­säum­te er eines nicht:dem ehe­mals regie­ren­den Haus der Hohen­zol­lern einen Warn­schuß zu ver­pas­sen. Kron­prinz Wil­helm (1882–1951) selbst hielt sich nicht in Pots­dam auf, son­dern hat­te sich an einen unbe­kann­ten Ort nach Schle­si­en bege­ben. Für sei­nen Bru­der August Wil­helm, der von allen Hohen­zol­lern die NS-Bewe­gung am bedin­gungs­lo­ses­ten unter­stützt hat­te, ging es eben­falls glimpf­lich ab. Göring stell­te ihn unter Hausarrest.

Wen es ungleich schwe­rer traf, war der Bera­ter und Stabs­chef des Kron­prin­zen, Lou­is Müld­ner von Müln­heim. Er kam zwar mit dem Leben davon, wur­de aber nach sei­ner Ver­haf­tung am 1. Juli für drei Wochen im Gefäng­nis ein­ge­sperrt und miß­han­delt. Sowohl der Kai­ser als auch der Kron­prinz waren davon über­zeugt, daß dies eine War­nung an ihre Adres­se war.

Wie ist es ange­sichts die­ser Umstän­de, zu denen auch die Ermor­dung des Ex-Kanz­lers Kurt von Schlei­cher gehört, zu bewer­ten, wenn Wil­helm dem „Füh­rer“ am 15. Juli sei­ne „vor­be­halt­lo­sen Treue … für alle Zukunft“ ver­si­cher­te? Han­del­te es sich um das Schrei­ben eines Pri­vat­man­nes, der nur für sich selbst ver­ant­wort­lich war, wäre „cha­rak­ter­los“ ver­mut­lich das nahe­lie­gen­de Urteil.

Der gegen­wär­ti­gen Debat­te um den Kron­prin­zen liegt jedoch die Annah­me zu Grun­de, daß wir es bei ihm nicht mit einem Pri­vat­mann zu tun hat­ten, son­dern mit einer Sym­bol­fi­gur der ers­ten Hälf­te des 20. Jahr­hun­derts. Der Kron­prinz ver­zich­te­te zwar am 1. Dezem­ber 1918 „auf alle Rech­te an der Kro­ne Preu­ßen und an der Kai­ser­kro­ne“ und war damit de fac­to ein Pri­vat­mann, er spiel­te aber vor allem in den Jah­ren zwi­schen 1930 und 1934 eine poli­ti­sche Rol­le, um deren Bewer­tung heu­te hef­tig gestrit­ten wird.

Die Hef­tig­keit des Streits hat sei­ne Ursa­che nicht nur in den für Deutsch­land so ent­schei­den­den Jah­ren, son­dern auch in einem ganz hand­fes­ten Inter­es­sen­kon­flikt zwi­schen dem Haus Hohen­zol­lern und den Län­dern Bran­den­burg und Berlin.

Dabei geht es um das Eigen­tum der Hohen­zol­lern, das nach 1945 von den sowje­ti­schen Besat­zern ent­eig­net wur­de. Die­se Ent­eig­nun­gen waren, im Gegen­satz zu denen aus DDR-Zei­ten, von Ent­schä­di­gungs­re­ge­lun­gen nach 1990 aus­ge­nom­men. Daher schei­ter­te ein ers­ter Ver­such auf Rück­erstat­tung, den die Hohen­zol­lern 1991 unternahmen.

1994 wur­de das Aus­gleichs­leis­tungs­ge­setz erlas­sen, das in bestimm­ten Fäl­len Aus­gleichs­zah­lun­gen und die Rück­ga­be beweg­li­cher Güter vor­sah. Seit­dem fan­den infor­mel­le Ver­hand­lun­gen zwi­schen dem heu­ti­gen Chef des Hau­ses, Georg Fried­rich von Preu­ßen, und den Län­dern Bran­den­burg und Ber­lin sowie dem Bund statt. Kon­kret geht es um zahl­rei­che Kunst­schät­ze, die sich heu­te in öffent­li­chen Muse­en befinden.

Da man sich, im Gegen­satz bei­spiels­wei­se zum Haus Wet­tin, das mit dem Land Sach­sen einen ent­spre­chen­den Ver­trag schloß, in dem gesetz­lich vor­ge­se­hen Zeit­raum nicht eini­gen konn­te, began­nen 2014 die juris­ti­schen Aus­ein­an­der­set­zun­gen. Von beson­de­rer Bedeu­tung ist dabei eine Bestim­mung des Aus­gleichs­leis­tungs­ge­set­zes, nach dem kei­ne Ansprü­che hat, wer dem natio­nal­so­zia­lis­ti­schen Sys­tem „erheb­li­chen Vor­schub“ geleis­tet hat.

Um die­se Fra­ge beant­wor­ten zu kön­nen, sind Juris­ten auf die Exper­ti­se von His­to­ri­kern ange­wie­sen. Bei­de Par­tei­en gaben daher ent­spre­chen­de Gut­ach­ten in Auf­trag, die jeweils das gewünsch­te Ergeb­nis zuta­ge för­der­ten, ohne daß ein wis­sen­schaft­li­cher Kon­sens dar­über her­ge­stellt wer­den konn­te, ob Wil­helm als damals Ver­ant­wort­li­cher des Hau­ses in Deutsch­land (der Kai­ser blieb im Exil) dem NS erheb­li­chen Vor­schub geleis­tet hatte.

Da alle Ver­öf­fent­li­chun­gen zum Kron­prin­zen von die­ser die Frei­heit des His­to­ri­kers in ein Kor­sett von „Ja oder Nein“ zwän­gen­den Fra­ge­stel­lung bestimmt sind, ist Miß­trau­en ange­bracht. Immer­hin hat die Debat­te aber dazu geführt, daß zumin­dest wis­sen­schaft­li­che Bau­stei­ne für eine ent­spre­chen­den Ansprü­chen genü­gen­de Bio­gra­phie zuta­ge geför­dert wur­den. Merk­wür­dig bleibt, daß in den bei­den wich­tigs­ten Neu­erschei­nun­gen zwar in jeder Zei­le zu spü­ren ist, daß es dar­um geht, Be- oder Ent­las­ten­des über den Kron­prin­zen zusam­men­zu­tra­gen, aber mit kei­nem Wort die Fra­ge ange­gan­gen wird, was unter „erheb­li­chem Vor­schub“ eigent­lich zu ver­ste­hen sei.

Das Bun­des­ver­wal­tungs­ge­richt hat­te 2015, als es um die erfolg­lo­se Kla­ge der Erben von Alfred Hugen­berg, Minis­ter im ers­ten Kabi­nett Hit­lers, auf Ent­schä­di­gung ging, mit einem Defi­ni­ti­ons­ver­such die Unsi­cher­heit eher noch ver­grö­ßert. Dem­nach war ein

erheb­li­ches Vor­schub­leis­ten … bereits in der Pha­se der Errich­tung des natio­nal­so­zia­lis­ti­schen Sys­tems mög­lich und nicht erst nach des­sen Etablierung.

Es müs­sen mit Ziel­ge­richt­etheit und „einer gewis­sen Ste­tig­keit Hand­lun­gen vor­ge­nom­men“ wor­den sein, die

dazu geeig­net waren, die Bedin­gun­gen für die Errich­tung, die Ent­wick­lung oder die Aus­brei­tung des natio­nal­so­zia­lis­ti­schen Sys­tems zu ver­bes­sern oder Wider­stand zu unter­drü­cken, und dies auch zum Ergeb­nis hatten.

Der Nut­zen für das NS-Regime „darf nicht nur ganz unbe­deu­tend gewe­sen sein“.

Betrach­tet man die bei­den Bücher von Lothar Macht­an (Der Kron­prinz und die Nazis. Hohen­zol­lerns blin­der Fleck, Ber­lin: Duncker & Hum­blot 2021, 300 Sei­ten, 29.90 Euro – hier bestel­len) und Ste­phan Mali­now­ski (Die Hohen­zol­lern und die Nazis. Geschich­te einer Kol­la­bo­ra­ti­on, Ber­lin: Ull­stein 2021, 752 Sei­ten, 35 Euro – hier bestel­len) unter die­sem Aspekt, so ver­ra­ten schon die Unter­ti­tel zu wel­chem Schluß die Autoren kommen.

Mali­now­ski betrach­tet den Kron­prin­zen als her­aus­ra­gen­des Bei­spiel der Kol­la­bo­ra­ti­on der Eli­ten mit der NS-Bewe­gung, die ohne die­se Unter­stüt­zung nie so leicht hät­te zur Macht gelan­gen kön­nen. Wil­helm ist ihm der per­so­ni­fi­zier­te Anti­re­pu­bli­ka­ner, der sich 1933 am Ziel wähnte.

Macht­an hin­ge­gen sieht in dem Kron­prin­zen eine über­schätz­te Figur, die zwar mora­li­schen Ansprü­chen nicht genü­ge, deren eigent­li­cher Sün­den­fall aber auf die Zeit nach 1933 zu datie­ren sei, als der Macht­lo­se mein­te, sich Hit­ler anbie­dern zu müs­sen. Als die Wei­chen noch nicht gestellt waren, hing der Kron­prinz noch der nai­ven Über­zeu­gung an, die Mon­ar­chie restau­rie­ren zu kön­nen, wozu er Koali­tio­nen mit allen mög­li­chen Prot­ago­nis­ten prüfte.

Wäh­rend Macht­an sich in sei­ner Dar­stel­lung auf die ent­schei­den­den Jah­re 1930–1934 kon­zen­triert, brei­tet Mali­now­ski die Lebens­ge­schich­te des Kron­prin­zen seit dem Ende des Ers­ten Welt­krie­ges mit vie­ler­lei Details vor dem Leser aus. Bis 1923 leb­te die­ser, getrennt von Gat­tin und Kin­dern, im hol­län­di­schen Exil, auf der Insel Wie­rin­gen, wo er sich vor allem mit der Auf­ar­bei­tung der Erleb­nis­se aus der End­pha­se des Welt­kriegs beschäf­tig­te, die 1922 von Karl Ros­ner als „Erin­ne­run­gen“ her­aus­ge­ge­ben wurden.

Sonst frön­te er sei­nen Hob­bys, wozu auch die oft kol­por­tier­te Nei­gung zu außer­ehe­li­chen Ver­hält­nis­sen gehör­te, und knüpf­te Kon­tak­te, die ihm schließ­lich die Rück­kehr nach Deutsch­land ermög­lich­ten, wo er schließ­lich vor allem die Schlös­ser Ceci­li­en­hof (Pots­dam) und Oels (Schle­si­en) bewohn­te. Schon damals gab es erreg­te Aus­ein­an­der­set­zun­gen dar­über, ob die „Fürs­ten“ ent­eig­net wer­den sollten.

Mali­now­skis Pro­blem liegt vor allem dar­in, daß er aus die­sen Schil­de­run­gen kaum Nek­tar für sei­ne The­se sau­gen kann, außer der wenig über­ra­schen­den Tat­sa­che, daß aus dem Kron­prin­zen kein Demo­krat gewor­den war und er sich auf ver­schie­de­nen Wegen dar­um bemüh­te, sei­ne Besitz­an­sprü­che zu wah­ren. Um das dün­ne Brett etwas zu ver­stär­ken, legt Mali­now­ski beson­de­ren Wert auf die media­le Wahr­neh­mung des Kron­prin­zen im Aus­land, die für sich genom­men natür­lich gar nichts beweist.

Macht­an hält sich lie­ber an die öffent­li­chen und pri­va­ten Doku­men­te, die der Kron­prinz hin­ter­las­sen hat. Die­se sind vor allem für die Jah­re zwi­schen 1930 und 1934 eini­ger­ma­ßen ver­wir­rend, denn Wil­helm sah mit dem Auf­stieg der Natio­nal­so­zia­lis­ten und dem Aus­weg der Prä­si­di­al­ka­bi­net­te eine Mög­lich­keit, sich gegen den Wil­len sei­nes Vaters als über­par­tei­li­che Instanz ins Spiel zu bringen.

So ver­wun­dert es wenig, daß er zu allen Betei­lig­ten enge Bezie­hun­gen zu knüp­fen ver­such­te. Da eine Lösung ohne Hit­ler kaum mehr­heits­fä­hig war, kon­zen­trier­ten sich die Bemü­hun­gen schließ­lich auf die­sen (zumal ihm Hin­den­burg in gegen­sei­ti­ger Abnei­gung ver­bun­den war).

Der Wahl­auf­ruf, den Wil­helm im April 1932 für Hit­ler bei der Reichs­prä­si­den­ten­wahl ver­öf­fent­lich­te, gilt daher für die Beur­tei­lung sei­nes Han­dels als zen­tra­les Doku­ment, über des­sen Wirk­sam­keit hin­ge­gen kaum Einig­keit zu erzie­len sein wird. Daß sich der Kron­prinz zwei Jah­re spä­ter dafür rühm­te, Hit­ler zwei Mil­lio­nen Stim­men gebracht zu haben, ver­bucht Mali­now­ski für sich. Macht­an ver­weist auf eine ande­re Stel­le des­sel­ben Schrei­bens, in der es heißt, daß sich der „Füh­rer“ dem Ein­fluß der Sozia­lis­ten ent­zie­hen müs­se und eine Restau­ra­ti­on der Mon­ar­chie zustan­den brin­gen solle.

Das Fazit kann eigent­lich nur lau­ten, daß man selbst einer peri­phe­ren Gestalt wie dem Kron­prin­zen mit juris­ti­schen Kate­go­rien nicht gerecht wer­den kann. Ihn zu einem Naiv­ling zu ver­klei­nern oder zu einer his­to­ri­schen Nega­tiv­grö­ße auf­zu­bla­sen, zeigt nur, wie gern sich His­to­ri­ker zum Lauf­bur­schen über­ge­ord­ne­ter Inter­es­sen, sei es der „kri­ti­schen“ Öffent­lich­keit oder den Hohen­zol­lern selbst, machen lassen.

Hin­zu kommt, daß die Kate­go­rie „erheb­li­cher Vor­schub“ so wachs­weich ist, daß damit einer tota­li­tä­ren Fort­set­zung der Ver­gan­gen­heits­be­wäl­ti­gung Tür und Tor geöff­net wird. Galt der oben erwähn­te Hugen­berg nach sei­nen Ent­na­zi­fi­zie­rungs­ver­fah­ren unmit­tel­bar nach 1945 als „ent­las­tet“, sehen das die Gerich­te heu­te ganz anders. Der his­to­ri­schen „Wahr­heit“ ist man damit aber nicht näher gekommen.