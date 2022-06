Kritik der Woche (28): Stay away from Gretchen

Susanne Abels Roman Stay away from Gretchen rangiert nun in der 62. Woche auf der SPIEGEL-Bestsellerliste. Es geht um eine Flucht aus Ostpreußen.

Ist das nicht inter­es­sant? Vor kur­zem hat­te Chris­tia­ne Hoff­mann mit ihrer Repor­ta­ge Alles, was wir nicht erin­nern den Flucht­weg ihres Vaters aus Schle­si­en nach­ge­zeich­net. Das groß­ar­ti­ge Buch war für den Preis der Leip­zi­ger Buch­mes­se nomi­niert. Auch ich hat­te es begeis­tert bespro­chen. Sind deut­sche Flucht und Ver­trei­bung also nun wie­der Thema?

Betrach­ten wir es zunächst quan­ti­ta­tiv. Hoff­manns (rein authen­ti­sches) Buch hat 132 „Kun­den­re­zen­sio­nen“ auf amazon.de., meist (zurecht) posi­tiv. Frau Abels kol­por­tier­te Sto­ry hat 6.800 fast aus­schließ­lich stür­mi­sche Dau­men­hochs ebendort.

Betrach­tet man nur die­se Zah­len, könn­te man den­ken: Frau Hoff­mann (wenn­gleich ihr Buch wun­der­bar zugäng­lich les­bar ist) schreibt für eine irgend­wie intel­lek­tu­el­le Eli­te – Frau Abel schreibt für´s Volk. Das stimmt sogar. Und sagt alles. Wor­über? Wie Pro­pa­gan­da wirkt, wie gut unse­re Leu­te – vul­go: die Deut­schen – dar­in sind, ihr Gefühl zutrau­lich auf ein bestimm­tes Gleis set­zen zu lassen.

In die­sem Erfolgs­hit, dem Debüt­ro­man einer Frau Abel (über die man wenig weiß), geht es zuvör­derst um Tho­mas Mond­e­rath und sei­ne vier­und­acht­zig­jäh­ri­ge Mut­ter Greta.

In wel­chen lite­ra­ri­schen Gefil­den wir uns befin­den, wird mit den ers­ten Sät­zen klar: Ein Glas CocaCo­la fällt um und bespren­kelt braun den Nach­rich­ten­spre­cher Tho­mas „Tom“ Monderath.

„In zwei Minu­ten sind wir live“ ruft der Auf­nah­me­lei­ter durch das Nachrichtenstudio.

Das sind so typi­sche Ers­te-Sät­ze ein­gän­gi­ger Unter­hal­tungs­li­te­ra­tur. Bald stellt sich zwei­er­lei her­aus: Der Köl­ner Pro­mi Tho­mas (abwechs­lungs­wei­se „Tom“ oder „der Nach­rich­ten-Jun­kie“) ist ein F***hengst, und sei­ne (nach wie vor sehr schlag­fer­ti­ge) Mut­ter glei­tet soeben in die Demenz.

Es ent­steht ein Tru­bel wie gemalt und wie ihn sich auch Lies­chen Mül­ler hät­te aus­den­ken kön­nen. Nur hät­te sie ihn nicht so aal­glatt und publi­kums­wirk­sam for­mu­lie­ren kön­nen wie Frau Abel.

Im Detail: Gre­tha Mond­e­rath, bis­lang hell­wa­che, „gefühlt“ (also: gemäß ihrem eige­nen Bewußt­sein) west­deut­sche Grei­sin, ver­fährt sich. Sie woll­te ein Ziel in Köln ansteu­ern, lan­det aber in Aschaf­fen­burg. Die Poli­zei fragt nach der Her­kunft: „Preu­ßisch Eylau“, sagt die Ost­preu­ßin nach eini­ger Bedenkzeit.

Nun tun sich Scheu­nen­to­re auf. Kapi­tel­wei­se wech­seln wir von der Gegen­wart (2015) in Grethas Ver­gan­gen­heit ab 1939.

Kurz­fas­sung: Durch den aktu­el­len „Flüchtlings“-Zustrom öff­net sich Gre­tha erst­mals ihren eige­nen Erleb­nis­sen wäh­rend ihrer Flucht aus Ost­preu­ßen. Dadurch kann sie beson­ders gro­ßes Mit­ge­fühl mit den heu­ti­gen Migran­ten emp­fin­den, denn es sind ja ganz ähn­li­che Umstän­de! Auch ihre Erfah­run­gen damals waren schlimm. Ein­mal kamen sie bei einem deut­schen Bau­ern unter, den sie als mas­tur­bie­ren­den Voy­eur ertappte.

Wäh­rend die­ser gedank­li­chen Rück­bli­cke kommt Tom einem lan­ge­hü­te­ten Geheim­nis der Mut­ter auf die Spur: Er ist kein Ein­zel­kind. Sei­ne Mut­ter hat­te 1949 ein Kind mit einem GI gezeugt, das sie schließ­lich auf Druck der ras­sis­ti­schen deut­schen Nach­kriegs­ge­sell­schaft in ein Kin­der­heim geben mußte.

Die Lese­rin erfährt, was für ein groß­ar­ti­ger Kerl die­ser Befrei­er Robert gewe­sen ist: groß­zü­gig, klug, wit­zig, opfer­be­reit, mutig, „gut ein Meter fünf­und­neun­zig groß“ und „schwarz wie die Nacht“. Und er spricht total niedlich:

„Goo­den Tag, FROY-lain. Eash schpre­schen DOI-tsh.“

Ein Charme­bol­zen also, es lacht das Herz der Lese­rin. Und der Robert lernt total schnell die schwe­re Spra­che, es ist so lustig:

„Der Flie­der blüht schon.“ – „Der WHAT?“ – „Pap­per­la­papp!“ – „Pap­per­la WHAT?“

Oder

Ich habe neu­es Wort, sagt er. Er spitz­te die Lip­pen. „Glucks­pils.“ „GLÜÜÜcks­pilz!“, ver­bes­ser­te ihn Gre­tha in alter Gewohn­heit und starr­te atem­los auf sei­nen näher kom­men­den Mund.

Man liest hier VIELES in Groß­buch­sta­ben. Es ist eben eine Geschich­te des ÜBERSCHWANGS! Die Gre­tha hat­te soviel Glück eigent­lich gar nicht ver­dient. Als Kind war sie näm­lich eine über­zeug­te Natio­nal­so­zia­lis­tin gewe­sen. Den Nach­bars­kin­dern hielt sie damals, mit elf oder zwölf, von einem Hocker aus Reden:

Die höchs­te Ras­se ist die ari­sche. Wahr­r­haft grr­ro­ße Män­ner hat sie herrr­vorrrgerr­racht: Lutherrr, Kant, Karrrl der Grr­ro­ße, RRRi­chard­Wag­ner – und natür­lich Adolf Hitlerrr.

Ja, ganz sicher. Und die Lese­rin neigt nach­denk­lich den Kopf; schlimm, schlimm. Über 70 Jah­re spä­ter hat die nun alz­hei­mer­kran­ke Gre­tha nichts von ihrem Tem­pe­ra­ment verloren:

„Tom!“, ruft sie, springt aus dem Roll­stuhl, hetzt ihm mit wehen­dem Nacht­hemd ent­ge­gen und stol­pert ihm in die Arme.

Ich darf ver­ra­ten, daß es noch eini­ge Pro­ble­me geben wird. Aber Gre­tha wird natür­lich ihre alte Lie­be und die ver­lo­re­ne Toch­ter wie­der­se­hen. Der Tom hat, wie sich her­aus­s­telt, noch mehr Halbgeschwister!

Tom, dem beim Gedan­ken an „Blon­di­nen“ und ande­re schö­ne Frau­en immer noch „die Eier wan­dern“ (inter­es­san­tes Bild) wird sich end­lich ernst­haft ver­lie­ben, näm­lich in die vor­ma­li­ge Erek­ti­ons­brem­se Jen­ny, die sich gera­de ein Kind von der Samen­bank bestellt hat. Tom wird Ange­la Mer­kel auf­grund ihrer Grenz­öff­nung schät­zen ler­nen, dabei

hät­te ich einem eine rein­ge­hau­en, wenn er mir vor einem hal­ben Jahr gesagt hät­te, dass ich Mer­kel ein­mal verteidige.

Über­haupt hat Autorin Abel sicht­bar Gefal­len an rüden Wen­dun­gen. „Verf***te Sch***e“, „ver­fluch­te K***e“, „A*loch“ etc. wer­den hier ohne Stern­chen geschrie­ben. Es gibt Dreck­säue und gei­le Ärsche. Tom „pisst“ als Zei­chen sei­ner Abscheu vor den „Nazis“ den Arno-Breker-Brun­nen an, und Jung-Gre­tha beißt einem (Wei­ßen), der sie beim Tan­zen küs­sen will, „mit vol­ler Kraft in die Zunge.“

Ganz offen­kun­dig: Die­ses Zeug kommt an bei der bun­des­deut­schen Lese­rin. Als Lecker­mäul­chen will sie den Kakao, durch den sie gezo­gen wur­de, natür­lich noch trin­ken – sonst wär´s ja umsonst gewesen.

Daß man in Aschaf­fen­burg nicht Frän­kisch spricht, son­dern Süd­hes­sisch, ist das gerings­te Ärger­nis an die­sem Machwerk.

– – –

Wer unbe­dingt mag, kann die­sen „Band 1 der Gret­chen-Rei­he“ ja irgend­wo bestel­len: Sabi­ne Abel: Stay away from Gret­chen. Eine unmög­li­che Lie­be. Dtv 2021, 528 S., 20 €.