Ersatznationalismus

Es ist der Auf­takt einer Deutsch­land­rei­se mit Sta­tio­nen unter ande­rem in Leip­zig, Ber­lin und Ham­burg. Gespielt wer­den Stü­cke ukrai­ni­scher Komponisten.

Als das Orches­ter nach der Pau­se auf die Büh­ne des Kul­tur­pa­las­tes zurück­kehrt, ruft eine Stim­me die Wor­te »Sla­wa Ukra­ji­ni« in den Saal, der Rufer wünscht der Ukrai­ne also Ruhm und Ehre. Und wäh­rend von den Balus­tra­den ukrai­ni­sche Fah­nen hän­gen (dies beschreibt eupho­risch der Kom­men­ta­tor), will der Applaus nicht enden.

Enden will er an die­sem Abend sowie­so kaum je, vor allem vor und nach der zwei­ten Zuga­be nicht mehr. Der Diri­gent (ein Ita­lie­ner) kün­digt sie mit lei­ser Stim­me an, nicht, weil er in ihr ein Wag­nis, etwas Ver­we­ge­nes anneh­men muß, son­dern so, wie man den Her­zens­wunsch vie­ler halb fra­gend, halb wis­send aus­spricht, mit einem Lächeln, selbst­si­cher, auch von sich selbst gerührt: Es ist die Natio­nal­hym­ne, die ukrai­ni­sche natür­lich, und wie ein Mann erhebt sich der Saal.

Spä­ter beschreibt das eine Zei­tung, die jede auf einer Pegi­da-Demons­tra­ti­on getra­ge­ne Deutsch­land­fah­ne für eine natio­na­lis­ti­sche Aggres­si­on hielt, in etwa so: Vie­le hät­ten still mit­ge­summt, eini­ge der anwe­sen­den Ukrai­nern jedoch den Text gera­de­zu in den Saal geschrien, zum Trotz gegen den Krieg.

Von ande­ren sei still geweint wor­den, wäh­rend man sich umarmt und eine jun­ge Mut­ter ihren schla­fen­den Jun­gen fest an sich gedrückt habe. Die Melo­die, die zur Hym­ne der Frei­heit für vie­le in Euro­pa gewor­den sei, habe »ein letz­tes Mal« (was soll das hei­ßen: ein letz­tes Mal?) im Dresd­ner Kul­tur­pa­last aufgebrandet.

Natio­na­le Ver­zweif­lung unter den Betrof­fe­nen, empha­ti­scher Ersatz­na­tio­na­lis­mus auf Sei­ten der Deut­schen. Jeden­falls: Die Nati­on ist zurück, zwar die eige­ne nicht, aber immer­hin eine ande­re, für deren Ruhm und Ehre man sich frei von jedem Schuld­be­dürf­nis emo­tio­nal in die Bre­sche wer­fen kann, mit aller Empa­thie, einen Kon­zert­abend lang und noch etwas dar­über hin­aus – inner­lich ein hal­ber Ukrai­ner bereits, in vagen Bil­dern den nicht ganz abwe­gi­gen Gedan­ken spin­nend, mit irgend­ei­ner unlängst noch sehr unver­trau­ten Knar­re in der Hand vom vier­ten Stock einer Plat­te am Stadt­rand einer bis dato min­der bekann­ten Stadt im Osten dem anrü­cken­den Feind zu weh­ren – dies beson­ders jetzt noch lie­ber, wo doch auch dort, in Regio­nen mit Mordor-ähn­li­chen Namen wie »Kra­ma­tor­sk« und „Char­kow“, der Früh­ling in Blü­te steht und die Bil­der von auf­ge­spreng­ten Häu­ser­fron­ten und von Lei­chen in den Stra­ßen nicht von die­sem andau­ern­den Schnee­matsch ihr hoff­nungs­lo­ses Kolo­rit bekom­men, son­dern grü­ne Ein­bet­tung stattfindet.

Von der Auto­fahrt zurück am Schreib­tisch. Wei­te­re Bele­ge für das ersatz­na­tio­na­lis­ti­sche Poten­ti­al der deut­schen Zivil­ge­sell­schaft sam­meln sich an, For­mie­rungs­be­reit­schaft und mora­li­sche Kom­pe­tenz selbst auf abge­le­ge­nem Feld wer­den sichtbar:

Begrif­fe tau­chen auf und wer­den geübt, Mode­ra­to­ren ent­wi­ckeln sich: „Schwe­re Waf­fen“ – man hört zunächst über­rasch­te, dann ent­schlos­se­ne Anfüh­rungs­zei­chen. Tei­gi­ge Men­schen emp­feh­len den Besuch von Pan­zer­mu­se­en, und sehr, sehr vie­le Wäh­ler selbst alter­na­ti­ver Par­tei­en glau­ben dar­an, daß Son­der­ver­mö­gen aus gewerk­schaft­lich abge­si­cher­ten, aber uni­for­mier­ten Staats­bür­gern Kämp­fer zu machen vermögen.

Kin­der einer sechs­ten Klas­se revi­die­ren ihre Ent­schei­dung, ab dem kom­men­den Schul­jahr Rus­sisch­un­ter­richt zu neh­men. Von der Spra­che des Bösen wird zu Fran­zö­sisch gewech­selt – nur drei Kin­der blei­ben bei ihrer Wahl.

Auf Twit­ter ver­än­dern Hun­der­te, Tau­sen­de Nut­zer ihr Pro­fil­bild. Waren es vor ein paar Jah­ren die Dop­pel­klam­mern, die einen ((Echo­raum)) gegen Anti­se­mi­tis­mus anzei­gen soll­ten, spä­ter die schwar­ze Faust der Black-Lives-Mat­ter-Bewe­gung oder drei Punk­te für »geboos­tert«, sind es heu­te die Far­ben Blau und Gelb, oft über­schrie­ben mit inter­na­tio­nal ver­ständ­li­chen Bekennt­nis­sen, gemeinde­bildend: »I stand with« oder auch »At your side«.

Lek­tü­re des mitt­ler­wei­le 91-jäh­ri­gen Schrift­stel­lers Hel­mut H. Schulz, der in der DDR Gran­dio­ses publi­zier­te, ohne Par­tei­gän­ger zu sein. Armin Moh­ler ent­deck­te ihn für uns, wir leg­ten ihn in der Rei­he Mäan­der wie­der auf. Im Roman Dame in Weiß (1982) fin­den sich Beschrei­bun­gen psy­chi­scher Ein­nordungs­vor­gän­ge von 1939, Blau­pau­sen für heute:

Wir wur­den im ers­ten Kriegs­jahr einer emo­tio­nel­len Erzie­hung unter­wor­fen, der wir uns nir­gends ent­zie­hen konn­ten. Auf Schritt und Tritt stan­den wir Fein­den gegen­über. Mit ver­ein­fa­chen­den Ori­en­tie­run­gen soll­ten wir uns zurecht­fin­den. Soll­ten wir uns zurecht­fin­den? Poli­ti­sche oder ideo­lo­gi­sche Erzie­hung im Kin­des­al­ter ist immer gleich mit dem Erwe­cken von Emo­tio­nen, mit Haß­ge­füh­len oder mit Zunei­gun­gen: gegen oder für etwas, das sich kind­li­cher Beur­tei­lung ent­zieht, ein geleg­tes Mus­ter, dem man nicht mehr entrinnt.

Deutsch­land 2022. Die För­de­rung ein­deu­ti­ger Gefüh­le ist Regie­rungs­han­deln, an die Front muß kei­ner, ein­ge­fah­ren wird mora­li­sche Ern­te. Sie ist eines der Bin­de­mit­tel der poli­ti­schen Ord­nung in unse­rem Land – neben dem Auf­fä­che­rungs­trick in sub­stan­ti­ell ganz glei­che Par­tei­en, der peri­odisch neu aus­ge­rich­te­ten Mar­kie­rung des Bösen, dem auf jedem ein­zel­nen las­ten­den Anpas­sungs­druck an die ver­öf­fent­lich­te Mei­nung und einer zwar auch mate­ri­el­len, vor allem aber see­li­schen Abhän­gig­keit von einem Staat, der zunächst zuschlägt, zer­schlägt, und auf­bür­det, um danach zu füt­tern, zu gön­nen und abzulenken:

Welt­ord­nungs­er­zäh­lun­gen, die Welt­ord­nungs­lü­gen sind, tref­fen auf das redu­zier­te Ich, das Bedro­hung ahnt, wo es gern Fra­gen stel­len wür­de, und sich sofort zurück­zieht, denn es will nicht mehr abwei­chen, es erträgt die Abwei­chung nicht mehr. Noch ein­mal der Schrift­stel­ler Hel­mut H. Schulz:

Die­ser Mani­pu­la­ti­ons­vor­gang ist uralt, es bedurf­te kei­ner Wis­sen­schaft, um die Pra­xis vor­an­zu­trei­ben: Der Feind ist immer böse. Sei­ne Zie­le sind ver­werf­lich. Nicht nur, wer auf der Sei­te des Fein­des steht, ist mit rabia­ten Mit­teln vom kämp­fen­den Volk aus­zu­schlie­ßen, son­dern auch der, wel­cher nach Wahr­heit sucht, wo es kei­ne Wahr­heit mehr gibt.

So war es, so ist es wie­der. Soll­ten je (auf­grund von ech­ten Eng­päs­sen und Absät­ti­gungs­lü­cken) Ent­la­dungs­sze­na­ri­en in den Bereich des Mög­li­chen gera­ten, wird man Sün­den­bö­cke fin­den und inter­es­siert fest­stel­len, daß man mit­tels Pro­pa­gan­da gera­de woke Leu­te in einen Mob ver­wan­deln kann.

– – –

