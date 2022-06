Faktenlage (14) Milieus, Werte, Lebensstile

Lei­der war dies jedoch nicht moti­viert durch ein ech­tes Erkennt­nis­in­ter­es­se, son­dern zur Durch­set­zung macht­po­li­ti­scher und per­so­nel­ler Gelän­de­ge­win­ne. Die inter­nen Ein­schät­zun­gen über die eige­nen Stamm­wäh­ler­schaf­ten und Poten­tia­le bil­den meist nur gerin­ge Teil­men­gen ab, die aus anek­do­ti­schen Erfah­run­gen oder media­len Framings gesam­melt werden.

Die Par­tei steht rat­los vor der Fra­ge, war­um sie trotz Coro­na­kri­se und den öko­no­mi­schen Fol­gen des Ukrai­ne-Kriegs kein Wäh­ler­ka­pi­tal aus den letz­ten zwei Jah­re schla­gen konn­te. Immer noch hält sich in der Par­tei die brei­te Auf­fas­sung, daß ledig­lich ein paar sti­lis­ti­sche und kom­mu­ni­ka­ti­ve Anpas­sun­gen im Auf­tre­ten und Per­so­nal der AfD die gro­ßen Durch­brü­che bewir­ken könn­ten. Doch die­ses Bild ver­kennt die wahl­so­zio­lo­gi­sche Mecha­nik in der par­tei­po­li­ti­schen Ent­wick­lung der BRD.

Vie­le gehen noch immer davon aus, daß Wahl­ent­schei­dun­gen nach dem Wahl-O-Mat-Prin­zip ablau­fen: Der poten­ti­el­le Wäh­ler ver­gleicht die unter­schied­li­chen Par­tei­pro­gram­me und trifft anschlie­ßend nach ratio­na­len Kri­te­ri­en die für ihn güns­tigs­te und mit sei­nen Inter­es­sen gedeck­te Ent­schei­dung. Die­ser Ansatz der „Ratio­nal-Choice-Theo­ry“ unter­liegt jedoch dem Fehl­schluß, daß er den Wahl­ent­schei­dungs­pro­zeß ledig­lich von der poli­ti­schen Ange­bots­sei­te abhän­gig macht und aus­schließ­lich Pro­gramm und Kan­di­da­ten­fak­to­ren zum Betrach­tungs­ge­gen­stand werden.

Zusätz­lich unter­lie­gen zahl­rei­che AfD-Akteu­re dem Trug­schluß, Aus­schnit­te des eige­nen Wäh­ler­spek­trums zur abso­lu­ten und ver­all­ge­mei­ner­ten Grö­ße des eige­nen Mobi­li­sie­rungs­po­ten­ti­als zu machen und dar­aus fal­sche Kau­sa­li­tä­ten abzu­lei­ten. Dabei ist durch die Stu­di­en­la­ge der letz­ten 6–7 Jah­re bekannt, daß die AfD-Wäh­ler­schaft von einem höchst inho­mo­ge­nen Spek­trum geprägt ist.

Die Sys­te­ma­tik und Struk­tur von Par­tei­prä­fe­ren­zen und Wahl­ab­sich­ten ist weit­aus kom­ple­xer, als sie ledig­lich auf weni­ge Ratio­na­li­täts­pa­ra­me­ter zu kom­pri­mie­ren. Zwi­schen der Wäh­ler­schaft und ihren Par­tei­prä­fe­ren­zen gibt es eini­ge sozio­struk­tu­rel­le Bedin­gungs­zu­sam­men­hän­ge, die in der Poli­tik­wis­sen­schaft zwar viel­fach unter­sucht wur­den, aber in der tages­po­li­ti­schen Wett­be­werbs­lo­gik der Par­tei­en um ihre Wäh­ler nur noch eine gering­fü­gi­ge Rol­le spie­len. Der Ratio­nal-Choice Ansatz gilt in theo­re­ti­scher Hin­sicht als wider­legt und hat in den meis­ten Stu­di­en zur Unter­su­chung von Wäh­ler­ver­hal­ten auch empi­risch nur noch eine beding­te Aus­sa­ge­kraft. Es müs­sen also wei­te­re Varia­blen hin­zu­tre­ten, die auch erklä­ren, war­um es bestimm­te Par­tei­en inner­halb demo­kra­ti­scher Sys­te­me schaf­fen, sich lang­fris­tig zu eta­blie­ren und über Jahr­zehn­te sta­bi­le Stamm­wäh­ler­schaf­ten aufzubauen.

Das Elek­to­rat ist kei­ne unge­bun­de­ne und auto­no­me Ver­fü­gungs­mas­se, son­dern ein aus­dif­fe­ren­zier­ter Kom­plex aus unter­schied­li­chen sozi­al­mo­ra­li­schen Milieus und Lebens­wel­ten, die in bestimm­te Wäh­ler­grup­pen ein­ge­bet­tet sind. Es sind vor­po­li­ti­sche Sozi­al­struk­tu­ren aus Gewerk­schaf­ten, Kir­chen, Ver­ei­nen und Bewe­gun­gen, die zum Zugriffs­sub­jekt der Par­tei­en wur­den und dadurch über jahr­zehn­te­lan­ge sozi­al­ge­nera­tio­na­le Ver­er­bungs­li­ni­en bestimm­te Mus­ter von Par­tei­prä­fe­ren­zen und Iden­ti­fi­ka­tio­nen abbilden.

So las­sen sich bis heu­te trotz Indi­vi­dua­li­sie­rung und unter­schied­lichs­ter gesell­schaft­li­cher Trans­for­ma­ti­ons­pro­zes­se sozia­le Milieus und Grup­pen­zu­ge­hö­rig­kei­ten und ihre Wahl­prä­fe­ren­zen nach­wei­sen. Zumeist ver­lau­fen die­se ent­lang ver­schie­de­ner gesell­schaft­li­cher Kon­flikt­ach­sen, die die Dimen­sio­nen des öko­no­mi­schen Sta­tus und die unter­schied­li­chen mora­li­schen Wer­te­pro­fi­le abbil­den. Bis heu­te kann bspw. nach­voll­zo­gen wer­den, daß die Wahr­schein­lich­keit einer Wahl­ent­schei­dung für die CDU unter katho­li­schen Kirch­gän­gern um knapp 25 % höher liegt als in der Gesamtbevölkerung.

Damit erhal­ten wir ein Bild davon, wie lang­fris­ti­ge Par­teib­in­dun­gen und struk­tu­rel­le Wäh­ler­mehr­hei­ten ent­ste­hen, die dann durch neue poli­ti­sche Par­tei­an­ge­bo­te unter güns­ti­gen Gele­gen­heits­be­din­gun­gen auf­ge­bro­chen wer­den kön­nen und mög­li­cher­wei­se neue Milieus ent­ste­hen las­sen. Um die­se Milieus zu iden­ti­fi­zie­ren, gibt es eine Rei­he von theo­re­ti­schen Zugän­gen und Modellierungen.

Die bekann­tes­te dürf­te dabei die soge­nann­te Clea­va­ge-Theo­rie von Lip­set und Rok­kan sein, die die Ent­ste­hungs­ge­schich­te der euro­päi­schen Par­tei­sys­te­me anhand sozio­struk­tu­rel­ler Span­nungs- und Kon­flikt­li­ni­en unter­such­ten und wie die­se in Wech­sel­be­zie­hun­gen zu den reprä­sen­ta­ti­ven Par­tei­an­ge­bo­ten ste­hen. Inner­halb der dar­aus gebil­de­ten Milieus haben sich die­se Kon­flik­te ein­ge­spei­chert und orga­ni­sa­to­risch und sozio­kul­tu­rell verfestigt.

Die Kon­sis­tenz und Sta­bi­li­tät der grö­ße­ren Par­tei­en beru­hen unter ande­rem auf der Treue die­ser fest­ste­hen­den Milieus. Schon in frü­hen Stu­di­en der 60er-Jah­re in den USA konn­te fest­ge­stellt wer­den, dass die Effek­te von poli­ti­schen Kam­pa­gnen und Wahl­kämp­fen nur einen gerin­gen Ein­fluss auf die Wahl­ab­sich­ten von Unent­schlos­se­nen und Wäh­ler ande­rer Par­tei­en haben. Viel­mehr die­nen sie zur Mobi­li­sie­rung der eige­nen ohne­hin schon über­zeug­ten Milieus.

Im Zwei­par­tei­en­block der alten Bun­des­re­pu­blik läßt sich die­se Theo­rie noch recht anschau­lich anhand kon­fes­sio­nel­ler Gegen­sät­ze und unter­schied­li­cher arbeits­welt­li­cher Lebens­be­din­gun­gen nach­voll­zie­hen. Im heu­ti­gen Fünf-Par­tei­en­sys­tem müs­sen jedoch wei­te­re Fak­to­ren hin­zu­tre­ten. Ins­be­son­de­re, weil die für die bei­den gro­ßen Volks­par­tei­en prä­gen­den Milieus der Kir­che und Gewerk­schaf­ten zahl­rei­che Aus­dif­fe­ren­zie­run­gen und Frag­men­tie­rungs­pro­zes­se durch­lau­fen haben.

Den­noch las­sen sich in empi­ri­schen Stu­di­en trotz aller Auf­lö­sungs­er­schei­nun­gen der klas­si­schen Gesell­schafts­mi­lieus immer noch deut­li­che Ten­den­zen nach­wei­sen, die den Befund milieu­spe­zi­fi­scher Wahl­ab­sich­ten und Par­teiiden­ti­fi­ka­tio­nen bestä­ti­gen. Dies liegt in der BRD unter ande­rem auch an der Alters­struk­tur der 60+ Jahr­gän­ge der gro­ßen Volks­par­tei­en. Es sind Bin­dungs­struk­tu­ren, die sich mög­li­cher­wei­se schon in den frü­hen indi­vi­du­el­len poli­ti­schen Sozia­li­sa­ti­ons­pha­sen ein­prä­gen und ver­fes­ti­gen. Die­se Tat­sa­che muß in eine nüch­ter­ne Poten­ti­al­ana­ly­se für eine patrio­ti­sche Oppo­si­ti­ons­par­tei ein­ge­fügt werden.

Schaut man nun auf die gegen­wär­tig prä­gen­den gesell­schaft­li­chen Milieus, lie­fern Model­le aus der Markt­for­schung wie die „SINUS Milieus“ einen Ein­blick in die mög­li­chen Poten­tia­le und Bestands­wäh­ler­schaf­ten der Par­tei­en. Die Stu­die „Pre­kä­re Wah­len“ zeigt bei den Milieus der „Pre­kä­ren“ und „Tra­di­tio­nel­len“ die über­durch­schnitt­li­chen Wäh­ler­an­tei­le für die AfD (der Befra­gungs­zeit­raum lag im April 2021, wo die SPD noch bei 14 % in den Umfra­gen lag). Bei­de Milieus zeich­nen sich durch ein Selbst­bild der „klei­nen Leu­te“ aus, die um öko­no­mi­schen Anschluss und Teil­ha­be bemüht und in der alten tra­di­tio­nel­len Arbeits­welt ver­an­kert sind. Sie haben kei­ne gro­ßen Ansprü­che und beschei­de­ne Lebensziele.

Aller­dings sind die­se Milieus auch von Gefüh­len der sozia­len Benach­tei­li­gung und Abstiegs­sor­gen geprägt, was zu emo­tio­na­ler Skep­sis und Ableh­nung gegen­über den gesell­schaft­li­chen Moder­ni­sie­rungs­trends führt. Dem Wer­te­wan­del begeg­nen sie maxi­mal mit einer prag­ma­ti­schen Akzep­tanz. Grund­sätz­lich über­wie­gen in den poli­ti­schen Ein­stel­lungs­mus­tern Resi­gna­ti­on, Indif­fe­renz, Ent­täu­schung und Ver­druß. Die tra­di­tio­nel­len und pre­kä­ren Milieus sind meist von einem gerin­gen poli­ti­schen Orga­ni­sa­ti­ons­grad geprägt. Auch die Wahl­be­tei­li­gung ist, zumin­dest unter den pre­kä­ren Milieus, mit 58,9 % unter dem Gesamt­durch­schnitt. Sie wol­len den Anschluss an die öko­no­mi­sche Mit­te hal­ten und sind dem­entspre­chend auch pri­mär auf das eige­ne indi­vi­du­el­le Fort­kom­men fokussiert.

Auch ande­re Stu­di­en wie von „More in Com­mon“ unter dem Titel „Die ande­re deut­sche Tei­lung“ zei­gen kein kon­kre­tes poli­tisch-orga­ni­sier­tes Milieu, das an die AfD gebun­den wäre. Die Wahl­er­fol­ge der Par­tei kön­nen über die letz­ten Jah­re viel­mehr als ein Reak­ti­ons­im­puls und poli­ti­sche Kul­mi­na­ti­on der unzu­frie­de­nen, abstiegs­be­droh­ten und ent­täusch­ten Mit­tel­schich­ten und Pre­kä­ren betrach­tet werden.

Hier zei­gen sich ein­mal mehr die deut­li­chen Über­schnei­dun­gen zu den Nicht­wäh­ler­mi­lieus, die die viel­fach in den letz­ten Jah­ren beob­ach­te­ten Wäh­ler­wan­de­rungs­be­we­gun­gen zu bestä­ti­gen schei­nen. Spä­tes­tens seit 2021 erle­ben wir jedoch auch den Trend, daß die Mobi­li­sie­rungs­dy­na­mi­ken von Nicht­wäh­ler­mi­lieus höchst vola­til sind und so schnell, wie der Gewinn durch ein güns­ti­ges Momen­tum erfolgt, auch der Abfluss wie­der ein­set­zen kann. Die AfD steht also vor dem Pro­blem, daß ihr einer­seits der Anschluss an eta­blier­te Milieus und Gesell­schafts­sta­bi­li­sa­to­ren nicht gelingt und die­se zugleich in ihrer sozi­al­mo­ra­li­schen Kon­sti­tu­ti­on kaum mit dem inhalt­lich-pro­gram­ma­ti­schen Oppo­si­ti­ons­pro­fil der Par­tei ansprech­bar sind.

Möch­te sie also an die­se Milieus anknüp­fen, ver­liert sie mög­li­cher­wei­se ihren Mar­ken­kern und ihre Par­teiiden­ti­tät. Ver­traut sie wei­ter­hin auf die Mobi­li­sie­rung und Zustim­mung aus Ent­täusch­ten und Moder­ni­sie­rungs­skep­ti­kern, feh­len ihr mög­li­cher­wei­se lang­fris­tig die arith­me­ti­schen Mehr­hei­ten. Zugleich ist die Par­tei aktu­ell aber auf die kon­ti­nu­ier­li­che Ver­schär­fung wirt­schaft­li­cher und gesell­schaft­li­cher Kri­sen­dy­na­mi­ken angewiesen.

Einen etwas detail­lier­te­ren Über­blick zu den Lebens­sti­len und Ein­stel­lun­gen der Wäh­ler­schaf­ten gibt die Stu­die der Kon­rad-Ade­nau­er-Stif­tung „Lebens­stil­viel­fal­ten vor der Bun­des­tags­wahl 2021“. Hier wur­de anhand von 1018 Befrag­ten unter­sucht, wie sich die Wäh­ler­schaf­ten der Par­tei­en in ihren Kul­tur- und All­tags­räu­men ver­hal­ten. In die­ser Stu­die wird die Signi­fi­kanz der AfD-Wahl­ab­sich­ten inner­halb der öko­no­misch schwä­cher gestell­ten Milieus, die wir in ande­ren Befun­den nach­voll­zie­hen kön­nen, etwas neutralisiert.

Wenn auch auf nied­ri­gem Niveau, schnei­det die AfD ins­be­son­de­re in den Milieu­grup­pen am bes­ten ab, die als kon­ser­va­tiv-geho­ben und heim­zen­triert, unter­hal­tungs­su­chend und boden­stän­dig-tra­di­tio­nell bezeich­net wer­den. Die AfD-Wahl­ab­sicht kann in der Stu­die von zwei unab­hän­gig von­ein­an­der ste­hen­den Varia­blen betrach­tet wer­den. So ist die Par­tei vor­ran­gig in jenen Lebens­stil­grup­pen stark, die einen geho­be­nen öko­no­mi­schen Sta­tus inne­ha­ben, aber in ihrem mora­li­schen Pro­fil klas­sisch-tra­di­tio­nel­len Wer­ten, Sta­bi­li­tät und Sicher­heit einen beson­de­ren Schwer­punkt geben.

Die­se Varia­ble der Moder­ni­sie­rungs­skep­sis und Ableh­nung ist jedoch in den öko­no­misch unte­ren Sta­tus­la­gen nicht mehr all­zu rele­vant. Das Wer­te­pro­fil ist bei den wirt­schaft­lich-Abge­häng­ten hin­ge­gen etwas offe­ner, wäh­rend das eige­ne mate­ri­el­le Niveau Pro­test­wahl­dy­na­mi­ken zu begüns­ti­gen scheint. Gemein­sam ist jedoch bei­den Milieus, daß sie in den Schwer­punk­ten ihrer Lebens­wel­ten im Zan­gen­griff der aktu­el­len zeit­geis­ti­gen Ent­wick­lun­gen sind.

Einer­seits sehen die wirt­schaft­lich-Abge­häng­ten eine immer gerin­ge­re sozia­le Mobi­li­tät und füh­len sich den Dyna­mi­ken der arbeits­welt­li­chen Trans­for­ma­ti­ons­pro­zes­se der Glo­ba­li­sie­rung, Ener­gie­wen­de und Digi­ta­li­sie­rung aus­ge­lie­fert und ande­rer­seits wer­den auch die kon­ser­va­ti­ven Lebens­sti­le im Wer­te­wan­del aus Mul­ti­kul­tu­ra­lis­mus, Beschnei­dung der Mei­nungs­frei­heit und Wokeis­mus zuneh­mend unter Druck gesetzt. Die AfD-Wahl scheint für bei­de Grup­pen dem­nach ein adäqua­tes poli­ti­sches Druck­ven­til zu sein, wel­ches die­sen moder­nen Wand­lungs­pro­zes­sen und öko­no­mi­schen Ver­wer­fun­gen etwas entgegensetzt.

Den­noch kann hier noch nicht von einem fes­ten und in die Par­teiiden­ti­tät ein­ge­schrie­be­nen „Milieu“ gespro­chen wer­den. Die ver­bin­den­de Klam­mer der Ent­täu­schung und der Pro­test­mo­ti­va­ti­on wächst nicht orga­nisch aus den bereits eta­blier­ten sozia­len Kon­tex­ten und teils über Jahr­zehn­te prä­gen­den Kern­grup­pen, son­dern ist nur die Reak­ti­on auf die schwin­den­den Kohä­si­ons­kräf­te der eta­blier­ten Par­tei­en und einem poli­tisch und sozio­lo­gisch unsicht­ba­ren Drit­tel der Nicht­wäh­ler. Hier lohnt ein klei­ner Blick in die Geschich­te des bun­des­re­pu­bli­ka­ni­schen Parteisystems.

Wahl­er­fol­ge von Pro­test­par­tei­en waren auch immer Absetz­be­we­gun­gen aus den Volks­par­tei­mi­lieus. Ledig­lich die Grü­nen schaff­ten es durch ihre Vor­feld­an­bin­dung an die 68er sowie die Umwelt- und Frau­en­be­we­gung in den 80er-Jah­ren eine neue Kon­flikt­ach­se zwi­schen Post­ma­te­ria­lis­mus und Mate­ria­lis­mus zu schaf­fen und sich somit ein eige­nes Milieu auf­zu­bau­en, wel­ches aber auch hier durch Teil­men­gen tra­di­tio­nel­ler SPD-Milieus kata­ly­siert wur­de. Die Links­par­tei konn­te zumin­dest durch ihre vor­wie­gend orga­ni­sa­to­ri­sche Stär­ke im Osten auf DDR-Nost­al­gi­ker und alt­so­zia­lis­ti­sche Milieus zurück­grei­fen. Die Links­par­tei zeigt aktu­ell aber auch, wie ein der­ar­ti­ges Milieu als demo­sko­pi­sche Sta­bi­li­sie­rungs­res­sour­ce gera­de in sich zusammenfällt.

Erfolg­rei­che­re Alter­na­ti­ven und Ange­bo­te, die rechts der CDU auf­ge­kom­men sind, waren in der alten BRD jedoch meist abhän­gig von den schwin­den­den Bin­dungs­kräf­ten der Uni­on. Sie haben es jedoch nie geschafft, auch lang­fris­ti­ge und bestän­di­ge Milieus aus­zu­bil­den, wodurch die meis­ten Rechts­par­tei­en immer nur in kur­zen Zeit­pe­ri­oden Erfol­ge aus Pro­test­im­pul­sen gene­rie­ren konn­ten. Sowohl der Wahl­er­folg der NPD Ende der 60er-Jah­re und das Auf­kom­men der Repu­bli­ka­ner in den 80er-Jah­ren waren in ihrer Ursäch­lich­keit immer auch abhän­gig von poli­ti­schen Kri­sen der CDU/CSU. Die Wäh­ler­wan­de­run­gen aus dem Nicht­wäh­ler­spek­trum, wovon rech­te Par­tei­en auch schon damals pro­fi­tier­ten, waren dann über­wie­gend eine gene­rel­le Mul­ti­pli­ka­ti­on jener neu­en Dyna­mi­ken eines poli­ti­schen Alternativangebotes.

Die AfD als jüngs­te rele­van­te Kraft im deut­schen Par­tei­en­sys­tem ist aktu­ell noch auf der Suche jenes Kern­mi­lieus, das ihr auch die lang­fris­ti­ge Eta­blie­rung ermög­licht und ihr einen Stand­ort im poli­ti­schen Raum zuweist, von dem sie neue Poten­tia­le erschlie­ßen kann. Alex­an­der Gau­land skiz­zier­te vor eini­gen Jah­ren bereits das Auf­kom­men einer mög­li­chen neu­en Clea­va­ge-Struk­tur zwi­schen „Some­whe­res und Any­whe­res“, aus der sich neue Milieus her­aus­bil­den könn­ten und die maß­geb­lich von den Fol­gen der sich ver­schär­fen­den Glo­ba­li­sie­rung geprägt sind. Dies sind Ent­wick­lungs­pro­zes­se, die sich mög­li­cher­wei­se erst in eini­gen Jah­ren schär­fer dar­stel­len las­sen. Grund­la­ge in der Her­aus­bil­dung eines eige­nen gesell­schaft­li­chen Milieus bleibt am Ende jedoch immer auch die Anbin­dung an poli­ti­sche Vor­feld­struk­tu­ren, in denen ers­te Kei­me neu­er kul­tu­rel­ler und sozia­ler Res­sour­cen erwach­sen kön­nen. Wer ein eige­nes Milieu auf­bau­en oder in bestehen­de hin­ein­wir­ken will, benö­tigt Com­mu­ni­ty-Auf­bau, Gras­wur­zel­ar­beit, Gegen­kul­tur, visio­nä­re Ange­bo­te und alter­na­ti­ve Medi­en, die die Schnitt­stel­le zwi­schen der Wech­sel­be­zie­hung von Milieu und Par­tei darstellen.

Die AfD muß sich also der nüch­ter­nen Tat­sa­che stel­len, daß es in Deutsch­land aktu­ell kein demo­gra­phisch und demo­sko­pisch rele­van­tes rechts­kon­ser­va­ti­ves Milieu gibt, son­dern nur eine dif­fu­se und frag­men­tier­te Pro­test­kul­tur, deren Höhe­punkt und Zenit über­schrit­ten wur­de. Das heißt jedoch nicht, daß ein der­ar­ti­ges Milieu kei­ner­lei Poten­ti­al hät­te. Bis heu­te hal­ten sich die Poten­tia­le einer rech­ten par­tei­po­li­ti­schen Kraft auf einem sta­bi­len Niveau von ca. 20 %. The­men der Migra­ti­ons- und Glo­ba­li­sie­rungs­kri­tik blei­ben wei­ter­hin anschluss­fä­hig. Ent­schei­dend bleibt also der Kampf um die Akti­vie­rung die­ses Poten­ti­als und sei­ne Über­set­zung vom Pro­test und Ver­druß in eine posi­ti­ve Zukunftsvision.