Netzfundstücke 129 – Frei3, Bewältigen, links

Seit den Ver­ban­nun­gen von Mar­tin Sell­ner, der Iden­ti­tä­ren Bewe­gung oder des Bür­ger­netz­wer­kes Ein Pro­zent von Face­book, You­Tube u.a. ist man sich der Angreif­bar­keit der eige­nen mul­ti­me­dia­len Ange­bo­te im rech­ten Spek­trum schmerz­lich bewußt.

Immer dann, wenn man das vom Estab­lish­ment noch zu ver­kraf­ten­de Maß an Nischen­haf­tig­keit über­steigt, folgt der Block, die Abschal­tung der Kanä­le. Sobald man beginnt in brei­te­re Bevöl­ke­rungs­schich­ten vor­zu­sto­ßen, zeigt sich, wie viel Gehalt die für das bun­des­re­pu­bli­ka­ni­sche Sys­tem als kon­sti­tu­ie­ren­des Ele­ment her­vor­ge­ho­be­ne »Mei­nungs­frei­heit« hat.

Sell­ner war der ers­te und der Umgang mit den For­ma­ten wie »Wir klä­ren das« von Ein Pro­zent ist eines der jüngs­ten Bei­spie­le dafür, wie man unge­lieb­te Mei­nun­gen zurück in ihre Echo­kam­mern steckt; im bes­ten Fall in die kleinst­mög­li­che Kammer.

Ohne alter­na­ti­ve Por­ta­le wie Frei3 wäre man fast gänz­lich aus der Video­land­schaft im Netz ver­schwun­den. Nach­dem bereits Ein Pro­zent auf Frei3 aus­ge­wi­chen ist, folgt nun der kanal schnell­ro­da. Glück­li­cher­wei­se fin­det man ihn noch immer bei You­Tube, aber wenn einen die Zen­sur tref­fen soll­te, ist der Alter­na­tiv­ka­nal wenigs­tens schon etwas auf­ge­baut und man muß nicht bei null starten.

Außer­dem las­sen sich so Vide­os hoch­la­den, die auf You­Tube Gefahr lau­fen wür­den, gesperrt zu wer­den. Bei­spiels­wei­se Mar­tin Sell­ners sehens- und hörens­wer­ter Vor­trag auf der Früh­jahrs­aka­de­mie des Insti­tuts für Staats­po­li­tik zu »Über­mensch und Transhumanismus«:

In einer gekürz­ten Fas­sung fin­det sich der Vor­trag außer­dem in der aktu­el­len Aus­ga­be der Sezes­si­on:

Der Sieg über den Tod besteht weder in einer trans­hu­ma­nis­ti­schen Flucht in die Tech­nik noch in einem Klam­mern an das Leben. Ein mensch­li­cher Sieg über den Tod besteht im rich­ti­gen Leben, das sich über­mensch­li­chen Wer­ten weiht und im Kampf um (oder im Glau­ben an) sie Sinn findet.

Scheil schreibt aber nicht nur Bücher, son­dern ist außer­dem ein umtrie­bi­ger Refe­rent. Für die Gegen­uni hält er das Semi­nar »Eli­ten­wech­sel nach 45«. Die vier­te Ein­heit »Ver­gan­gen­heits­be­wäl­ti­gung« sehen Sie hier:

Und ein Ton­schnip­sel zum Abschluß: Sah­ra Wagen­knecht, gefal­le­ne Gran­de Dame der Links­par­tei, gab dem Deutsch­land­funk anläß­lich des von ihr mit Par­tei­kol­le­gen initi­ier­ten Auf­rufs für eine Neu­aus­rich­tung der Links­par­tei. Wobei »neu« die Absicht des Auf­rufs nicht ganz tref­fend beschreibt, da Wagen­knecht eher an einer Rück­be­sin­nung auf die Wur­zeln der Par­tei gele­gen ist.

Haupt­säch­lich ist das Inter­view wegen der Angriffs­hal­tung der Inter­viewe­rin gegen­über Wagen­knecht, die man sonst in ähn­li­cher Form nur von »ÖR vs. AfD«-Konstellationen her kennt, inter­es­sant; der Inhalt spielt eine nach­ge­ord­ne­te Rolle.

Wagen­knecht bleibt bestimmt und reso­lut. Die Inter­viewe­rin prallt mit ihren Mora­li­sie­rungs­ver­su­chen ab: in punc­to Kalt­schnäu­zig­keit eine Lehr­stun­de für jeden AfD-Politiker.

LINKSPARTEI HAT »EINEN KURS VERLASSSEN, DER EIN KLARES PROFIL HATTE“