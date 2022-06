Wiedervorlage (10): Europabegeisterung

"Europabegeisterung. Ein moderner Ablaß" - so ist ein Beitrag überschrieben, den ich vor bald zehn Jahren in der Jungen Freiheit veröffentlichte.

Er führt aus, was Kubit­schek in sei­nem Bericht aus Ser­bi­en nur andeu­te­te, und gibt der Euro­pa­idee eine Wendung.

– – –

Euro­pa war für Gott­fried Benn 1913 nur ein „Nasen­po­pel / Aus einer Kon­fir­man­den­na­se“. Statt des­sen woll­te er nach Alas­ka gehen, wo es noch den Mann gäbe, „der Rob­ben frißt, der Bären tot­schlägt, der den Wei­bern manch­mal was rein­stößt“. Kommt hier so etwas wie die Sehn­sucht nach einer Archa­ik zum Aus­druck, die das deka­den­te Euro­pa schon längst nicht mehr zu bie­ten hat­te, sah Benn am Ende sei­nes Lebens die ein­zi­ge Chan­ce zum Wie­der­erste­hen Euro­pas in den Weni­gen, die „das archai­sche Heim­weh nach der Her­de in sich bekämp­fen und sich vom Staat abson­dern, um ihre eige­nen Auf­ga­ben zu erfül­len“. Die­ser denk­bar gro­ße Anspruch steht in einem deut­li­chen Gegen­satz zu den­je­ni­gen, die das Wort Euro­pa heu­te im Mun­de füh­ren. Und das sind so ziem­lich alle.

Par­tei- und lager­über­grei­fend ist Euro­pa eines der Heils­wor­te, die gute Absich­ten signa­li­sie­ren, mit der oft­mals schwie­ri­gen Rea­li­tät aber nichts zu tun haben. Natür­lich gibt es an Euro­pa auch Kri­tik, aber nur kon­struk­ti­ve, weil jeder eine ande­re Vor­stel­lung von einem idea­len Euro­pa hat. Aber grund­sätz­lich sind sich alle gesell­schaft­lich rele­van­ten Grup­pen, alle Par­tei­en von der Links­par­tei bis zu den Natio­nal­de­mo­kra­ten einig, daß unse­re Zukunft in Euro­pa liegt. Das Spek­trum reicht dabei vom Euro­pa als Hort der Gleich­heit bis zum Euro­pa der Vater­län­der, und es gibt auch genü­gend Kri­tik an der real exis­tie­ren­den Euro­päi­schen Uni­on, die eini­ge refor­miert und ande­re abge­schafft sehen wol­len. Im Grun­de bleibt Euro­pa dabei aber ein so schwam­mi­ger Begriff, daß jeder das in ihn hin­ein­le­gen kann, was er ger­ne möch­te. Für die einen ist Euro­pa dann eine Ansamm­lung von Natio­nal­staa­ten oder Regio­nen, für ande­re ein Wirt­schafts­ver­bund und für wie­der ande­re eine kul­tu­rell-his­to­ri­sche Einheit.

Dar­über hin­aus herrscht jedoch ein merk­wür­di­ger Kon­sens. Die­ser Kon­sens besagt, daß es sich bei Euro­pa um einen der Begrif­fe han­delt, deren Gül­tig­keit außer Fra­ge steht und deren Bedeu­tung nicht hin­ter­fragt wer­den soll­te. Er besagt auch, daß der­je­ni­ge, der es doch tut, sich außer­halb der Gemein­schaft der Wohl­mei­nen­den stellt und inso­fern sein Mit­spra­che­recht ein­ge­büßt hat. Einen sol­chen Kon­sens hat es zu allen Zei­ten gege­ben, doch es hat noch kei­ne Zeit gege­ben, die die­sen Kon­sens so knall­hart ein­ge­for­dert hat, ihn von allen Sei­ten ein­ge­hal­ten sieht und dabei gleich­zei­tig frei­heit­li­che Plu­ra­li­tät behauptet.

Euro­pa ist, soviel ist sicher, ein Kon­ti­nent, der sich durch rei­che Glie­de­rung aus­zeich­net und der sich die Welt unter­tan gemacht hat. Ohne Euro­pa gäbe es die Welt, wie sie heu­te ist, nicht. Aller­dings wur­de die­se Leis­tung nicht von “den Euro­pä­ern” erbracht, son­dern von deut­lich abge­grenz­ten Völ­kern, Natio­nen und Staa­ten. Aus der Sicht der jewei­li­gen unter­wor­fe­nen Ein­ge­bo­re­nen waren das natür­lich alles Euro­pä­er, weil alle Wei­ßen Euro­pä­er waren.

Ein Teil der Euro­pa­be­geis­te­rung auf der rech­ten Sei­te scheint sich aus die­ser Gemein­sam­keit zu spei­sen. Euro­pa agier­te damals als Welt­erobe­rer und steht heu­te gemein­sam gegen den Ansturm von Flücht­lin­gen aus aller Welt und muß sich der Sit­ten und Gebräu­che erweh­ren, die die­se teil­wei­se aus ihren Län­dern hier­her mit­brin­gen. Doch ist es etwas vor­ei­lig, von ähn­li­chen Pro­ble­men auf Gemein­sam­kei­ten zu schlie­ßen, die mehr wären als sta­tis­ti­sches Mate­ri­al. Es gibt kei­ne euro­päi­sche Iden­ti­tät, so wie es auch kei­ne Hei­mat Euro­pa gibt, es sei denn, man woll­te die­se Wör­ter jeg­li­chen Sinns berauben.

Was es gibt, ist eine euro­päi­sche Geschich­te, die sich vor allem auf Dynas­tien stüt­zen konn­te, die eben wirk­lich euro­pä­isch waren. Demo­kra­tie und Natio­nal­staat haben damit ein Ende gemacht. Über­lebt hat davon ein­zig allein die vage Idee einer euro­päi­schen Geis­tes­tra­di­ti­on – die sys­te­ma­tisch zer­stört wur­de und wei­ter­hin, allem Euro­pa­ge­re­de zum Trotz, zer­stört wird. Gott­fried Benn war der Auf­fas­sung, daß Euro­pa nicht „an den tota­li­tä­ren Sys­te­men oder den SS-Ver­bre­chen, auch nicht an sei­ner mate­ri­el­len Ver­ar­mung“ zugrun­de geht, son­dern „an dem hün­di­schen Krie­chen sei­ner Intel­li­genz vor den poli­ti­schen Begrif­fen“. Benn nennt schon damals (1948) Demo­kra­tie und Huma­ni­tät als Bei­spie­le, die, am Maß­stab des Pro­duk­ti­ven (der euro­päi­schen Rege­ne­ra­ti­on) gemes­sen, nur sekun­dä­ren Cha­rak­ter haben. Begrif­fe wie Mensch­heit und Euro­pa haben eben­falls die­se Eigenschaft.

Doch es geht nicht nur um den sekun­dä­ren Cha­rak­ter die­ser Begrif­fe: Fast jeder, der das Wort Euro­pa posi­tiv gebraucht, ver­birgt dahin­ter etwas. Viel­leicht will er nur Aner­ken­nung als ein Mensch, der die Zei­chen der Zeit ver­stan­den hat. Viel­leicht will er an einer grö­ße­ren Idee teil­ha­ben, sei­nem Leben einen Sinn geben. Meis­tens will er betrü­gen, not­falls sich selbst. Das Dik­tum Carl Schmitts „Wer Mensch­heit sagt, will betrü­gen“, gilt eben­so für Euro­pa. Schmitts Satz faßt die Tat­sa­che zusam­men, daß man sich unter dem Begriff Mensch­heit sam­melt, um dem Feind die Mensch­lich­keit abzu­spre­chen. Er sieht dar­in des­halb ein „brauch­ba­res ideo­lo­gi­sches Instru­ment impe­ria­lis­ti­scher Expansionen“.

Euro­pa ist, eben­so wie Mensch­heit, „kein poli­ti­scher Begriff, ihm ent­spricht auch kei­ne poli­ti­sche Ein­heit oder Gemein­schaft und kein Sta­tus“ (Schmitt). All das wird Euro­pa zuge­spro­chen, ist jedoch nicht vor­han­den. Jeden­falls nicht so, daß es sich einer wirk­li­chen Aus­ein­an­der­set­zung stel­len könn­te, ohne zu zer­bre­chen. Das zeig­te sich schon in den kleins­ten Kon­flikt­la­gen, bei­spiels­wei­se dem Irak-Krieg. Euro­pa wird heu­te nicht für Expan­sio­nen miß­braucht, son­dern zur Besei­ti­gung der Unter­schie­de der euro­päi­schen Völ­ker und Natio­nen. Inso­fern soll auch im Namen Euro­pas nur eine Auf­fas­sung als gül­tig exe­ku­tiert wer­den. Mit einem Begriff von Euro­pa als „Euro­pa der Vater­län­der“ oder „Regio­nen“ zu ope­rie­ren, ist Selbst­be­trug, weil poli­tisch nichts dahin­ter­steckt als ein Wunsch­traum, der von vie­len Betrof­fe­nen nicht ein­mal geteilt wird. Euro­pa war immer dann stark, wenn euro­päi­sche Natio­nen und Völ­ker es waren.

Der deut­sche Wunsch nach “Euro­pa” ist ganz ein­deu­tig von dem Wunsch nach natio­na­ler Selbst­ab­schaf­fung bestimmt, was sich nicht zuletzt in zahl­rei­chen Über­nah­men euro­päi­scher Maß­stä­be nie­der­schlägt, die so nütz­lich wie ein Kropf sind; man den­ke nur an den Bache­lor-Abschluß der Universitäten.

Über die­se Ten­denz darf auch die Behaup­tung nicht hin­weg­täu­schen, daß Deutsch­land Euro­pa durch sei­ne wirt­schaft­li­che Potenz an der lan­gen Lei­ne füh­re. Es bestehen dort zwar Abhän­gig­kei­ten – gegen die sich Deutsch­land aber nicht weh­ren kann, weil sein poli­ti­sches Gewicht in Euro­pa nicht sei­nem wirt­schaft­li­chen ent­spricht. Deutsch­land ist der Zahl­meis­ter, aber es kann dafür kei­ne Gegen­leis­tun­gen ver­lan­gen. Wenn in den ande­ren Staa­ten jemand „Euro­pa“ sagt, will er das deut­sche Volk betrü­gen und für sein Land das meis­te raus­ho­len. Nicht zuletzt ist es ein gutes Gefühl, sei­ne Inter­es­sen­po­li­tik mit einem ver­meint­lich guten Ziel, der euro­päi­schen Eini­gung, gleichzusetzen.

Es bleibt dabei, daß Staa­ten kei­ne Freun­de haben, son­dern Inter­es­sen. Daß die ande­ren Natio­nen in Euro­pa etwas anders gestrickt sind als die deut­sche, hat his­to­ri­sche Grün­de. Schließ­lich wur­den EU und Euro nicht zuletzt dazu erson­nen, um Deutsch­land ein­zu­he­gen. Das ist so gut gelun­gen, daß der so Behan­del­te die Grün­de sei­ner Fein­de zu den sei­nen gemacht hat. Wenn iri­sche Ban­ker sich über die Dumm­heit der Deut­schen belus­ti­gen, die immer wie­der als Zahl­meis­ter ein­sprin­gen, so steht die­se Bege­ben­heit nur bei­spiel­haft für eine Geis­tes­hal­tung und damit den Zustand von Europa.

Es wäre töricht, die Schuld nur bei den ande­ren zu suchen. Laut Arnold Geh­len haben die Deut­schen nach 1945, ins­be­son­de­re aber im Zuge von 1968, „die Zwi­schen­in­stan­zen zwi­schen Fami­lie und Mensch­heit mora­lisch“ preis­ge­ge­ben und statt des­sen „den abs­trak­ten Huma­ni­ta­ris­mus“ zur „selbst­ver­ständ­li­chen Leit­mo­ral“ erho­ben. Der Nut­zen die­ses huma­ni­tä­ren Ethos liegt in der Befrei­ung des Gewis­sens, indem „es die Gegen­po­si­ti­on poli­tisch-staat­li­cher Wach­sam­keit baga­tel­li­siert“ und damit den Men­schen von der ewi­gen Fra­ge von Schuld und Ver­ant­wor­tung befreit. Im Huma­ni­ta­ris­mus sieht Geh­len die Hyper­tro­phie des Huma­nis­mus. Also die über­mä­ßi­ge Ver­grö­ße­rung von Begrif­fen, eine unzu­läs­si­ge Aus­deh­nung, die das, was ursprüng­lich gemeint war, letzt­lich ins Gegen­teil verkehrt.

Die Deut­schen haben ihre Haus­mo­ral, die sich auf den Frie­den und den Aus­gleich im eige­nen Staat bezog und die dazu dien­te, mit die­ser Geschlos­sen­heit Angrif­fe von außen bes­ser abweh­ren zu kön­nen, über­dehnt. Sie sehen min­des­tens Euro­pa, wenn nicht die gan­ze Welt unter dem Blick­win­kel des huma­ni­tä­ren Ethos. Das wird spä­tes­tens dann zum spür­ba­ren Pro­blem, wenn es ande­re gibt, die durch­aus noch zwi­schen Eige­nen und Frem­den dif­fe­ren­zie­ren kön­nen und dies auch wol­len. „Der Allein­herr­schaft die­ses Ethos sehen wir solan­ge mit Besorg­nis ent­ge­gen, als es kei­ne Welt­ge­sell­schaft in einem Welt­staat gibt und es daher noch offen­bleibt, wel­cher Kon­ti­nent ein­mal sei­ne Eigen­in­ter­es­sen als die der Mensch­heit aus­gibt“ (Geh­len).

Ein „Euro­pa der Vater­län­der“ ist daher als Pole­mik gegen die Zen­tra­li­sie­rungs­be­stre­bun­gen der EU ganz brauch­bar, bleibt aber selbst dem Euro­pa­be­trug ver­haf­tet. Letzt­lich gibt es kei­ne euro­päi­schen Inter­es­sen, für die sich die jewei­li­gen Euro­pä­er oder deren Vater­län­der opfern wür­den. Solan­ge der Selbst­er­hal­tungs­trieb noch nicht völ­lig der Dege­ne­ra­ti­on zum Opfer gefal­len ist, wird immer zuerst die eige­ne Nati­on, das eige­ne Volk, die eige­ne Stadt auf der Prio­ri­tä­ten­lis­te ganz oben ste­hen. Wenn das auch in Deutsch­land wie­der selbst­ver­ständ­lich ist, mag man sich über Euro­pa unter­hal­ten. Bis dahin bleibt nur, den gro­ßen Anspruch einer Wie­der­auf­er­ste­hung in Deutsch­land wachzuhalten.