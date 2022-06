Befinden Ost

Heino Bosselmann studierte in Leipzig Deutsch, Geschichte und Philosophie für das Lehramt an Gymnasien.

Wir wuß­ten, daß wir als Frem­de gal­ten und tat­säch­lich in der sozia­lis­ti­schen Frem­de einer ursprüng­li­chen Iden­ti­tät fremd gewor­den waren. Immer­hin emp­fan­den wir uns noch als Volk – von so eigen­wil­lig zähem Stolz, daß der in Rest- und Rand­be­stän­den allen Nivel­lie­run­gen trotzte.

In der DDR, der „Deut­schen Demo­kra­ti­schen Repu­blik“, soll­te offi­zi­ell nicht von „Deutsch­land“ die Rede sein und mehr von Klas­sen und Kräf­ten gespro­chen wer­den als von Deut­schen. Ande­rer­seits sug­ge­rier­te die „Staats- und Par­tei­füh­rung“, mit der DDR ent­stün­de eine neue, eine sozia­lis­tisch voll­ende­te deut­sche Nati­on, jenes „Neue Deutsch­land“, das dem SED-Pres­se­or­gan den Namen gab.

Inter­es­sant bis kuri­os, wenn die DDR kurz vor ihrem jähen Ende sogar Luther und Fried­rich II. in ihre Tra­di­ti­ons­li­nie stel­len woll­te. Sie begehr­te, nicht eine, son­dern sogar die deut­sche Nati­on zu sein.

Man darf den hier in einem Lied auf­klin­gen­den Anspruch in der Rück­schau lächer­lich fin­den, aller­dings war er gera­de im schwe­ren Anfang ernst­ge­meint. Aber dar­an wie über­haupt schei­ter­te die­se ande­re Repu­blik. Schei­tert etwas Ernst­ge­mein­tes, wie auch immer es ver­sucht wur­de, so ist das auch tragisch.

Klar iden­ti­fi­zier­ten sich die einen mit der DDR, ande­re stan­den ihr wider­stän­dig oder min­des­tens ableh­nend gegen­über. Das alles ist längst im Detail beschrie­ben, wis­sen­schaft­lich und protokolliterarisch.

Und von Repu­blik­grün­dung bis Treu­hand wird die geschicht­li­che Kon­kurs­mas­se immer wie­der neu bewer­tet, meist ohne das fata­le his­to­ri­sche Bedin­gungs­ge­fü­ge ein­zu­be­zie­hen, aus dem her­aus die DDR erwach­sen war. Eben­so­we­nig wie die Bun­des­re­pu­blik erwuchs sie aus sich selbst, son­dern war ein Kon­strukt frem­der Mäch­te, in dem sich Deut­sche ein­zu­rich­ten hatten.

Den­noch steht sie heu­te als ein non­kau­sal ent­stan­de­nes Gebil­de da, das bes­ser nicht gewe­sen wäre. Gewis­ser­ma­ßen teilt sie die Dis­kon­ti­nui­tät mit dem Drit­ten Reich. Wich­tig nur, daß man in unse­rer Bekennt­nis­kul­tur nach­spricht: Zu bei­dem hät­te es nicht kom­men dürfen.

Inter­es­san­ter wäre hin­ge­gen, sehr genau und kri­tisch zu erfas­sen, wie es eben doch zu bei­dem gekom­men war. Neben einer Men­ge fak­ti­scher His­to­ri­zi­tät hat das mit den Men­schen und deren Natur zu tun, u. a. mit gebo­te­nen Iden­ti­fi­ka­ti­ons­räu­men und geheg­ten Erwar­tun­gen und Hoff­nun­gen sowie mit Ängs­ten natür­lich. Genau dies zu inter­pre­tie­ren erscheint kom­pli­ziert und ist der Aus­deu­tungs­po­li­tik unangenehm. -

Zur DDR muß­te man sich ver­hal­ten; der Staat erzwang die per­sön­li­che Posi­tio­nie­rung, so oder so. Daß er jeman­dem egal blieb, ließ er nicht zu. Wir hat­ten uns alle „posi­tio­niert“ – dafür oder dage­gen oder irgend­wo in einer sub­kul­tu­rel­len Gemein­schaft. Wir waren geübt dar­in, zwi­schen den Zei­len zu lesen, und such­ten ins­be­son­de­re in der Lite­ra­tur nach einer zwei­ten Les­art zum gleich­ge­schal­te­ten Journalismus.

Und dann wur­den wir aus his­to­risch beschreib­ba­ren Grün­den von einer wie auch immer zu ver­ste­hen­den „Repu­blik“ zum Bei­tritts­ge­biet: Ange­schlos­sen, wie­der­ver­ei­nigt – aus einer Inter­niert­heit heim­ge­kehrt also und neu behaust. Aber gut auf­ge­nom­men und ange­kom­men? – Eine Wei­le gal­ten eini­ge von uns sogar als „Hel­den“, weil sie sub­ver­siv gewirkt hat­ten; auf die Stra­ße gin­gen die meis­ten im Wen­de­herbst aber erst, als klar war, daß der Staat bereits implo­diert war. Und es wur­den mehr, als alle Zei­chen Rich­tung Wes­ten stan­den: „Coca-Cola, Büch­sen­bier! – Hel­mut Kohl, wir dan­ken dir!“ Ande­re hat­ten schon im Som­mer ’89 in West­bot­schaf­ten fest­ge­ses­sen wie auf Flücht­lings­in­seln.

Den Unter­gang des eigen­wil­li­gen Staa­tes zu erle­ben, in den wir hin­ein­ge­bo­ren waren, kann als wich­ti­ge Erfah­rung gel­ten, schon weil ein­drucks­voll zu erfah­ren war, wie wenig eine Ver­fas­sung, die Geset­ze, die Insti­tu­tio­nen, die Ritua­le und Gepflo­gen­hei­ten, die Sym­bo­le, der hoch­ge­rüs­te­te Staats­ap­pa­rat und noch dazu Hun­dert­tau­sen­de Sowjet­sol­da­ten noch an Gel­tung und Respekt bean­spru­chen konn­ten, wenn ihnen die poli­tisch-ideo­lo­gi­sche Hin­ter­grund­strah­lung abge­stellt war, in die­sem Fall durch das „Land Lenins“, das weit im Osten in sei­nen eige­nen Lebens­lü­gen ver­sank und sich eine neue Iden­ti­tät zu geben versuchte.

Es blieb nicht viel mehr übrig als das Ampel­männ­chen, ein paar absei­ti­ge FKK-Buch­ten und die­se melan­cho­li­sche, woh­lig selbst­mit­lei­di­ge Roman­tik, die man mit Süd­staa­ten­weh­mut ver­glei­chen kann, schon weil bei­de, „The Grand Old South“ damals wie „The Dir­ty Wild East“ heu­te, von Busi­ness und Money besiegt bzw. ein­ge­kauft wor­den waren. Wir waren frei und als Freie sogleich dem Welt­markt zuge­ord­net; die kur­ze welt­ge­schicht­li­che Pau­se in der Sta­tik des Kal­ten Krie­ges war vorbei.

Die Wich­tig­tu­er mein­ten dann, sie hät­ten die Frei­heit und die Demo­kra­tie gesucht; die ande­ren such­ten mit dem an sie aus­ge­kehr­ten West­geld vor allem die Dis­coun­ter: End­lich in den demo­kra­ti­sier­ten Inter­shop!

Als etwas ver­wach­se­ne und daher unge­len­ke Kin­der des Kal­ten Krie­ges fan­den wir uns jeden­falls adop­tiert vom Sie­ger der Geschich­te, dem zwi­schen­zeit­lich ver­west­lich­ten Deutsch­land, das sei­ne ver­öst­lich­ten Ver­wand­ten auf­nahm. Die ande­ren, die von drü­ben, so muß­ten wir ein­se­hen, hat­ten offen­bar alles rich­tig gemacht. Bes­ser also, wir ver­hiel­ten uns angepaßt bot­mä­ßig und folg­ten ab jetzt deren Bei­spiel und ihren Vorgaben.

Wir hat­ten uns flott umzu­stel­len. Was uns selbst ein­mal aus­ge­macht haben moch­te, dar­über dach­ten wir erst Jah­re spä­ter nach …

Die Que­re­len die­ser schnel­len Fami­li­en­zu­sam­men­füh­rung nach jahr­zehn­te­lan­ger Tren­nung sind aus­führ­lichst beschrie­ben und wer­den wei­ter ana­ly­siert. Eines aber wird kaum in Betracht gezogen:

Wir kamen in ein Land, das gera­de das nicht sein woll­te, was unse­re unter­ge­gan­ge­ne Repu­blik ihrem Selbst­ver­ständ­nis nach sehr ambi­tio­niert zu wer­den ver­sucht hat­te – eine Nation.

Als wir dazu­ka­men, hat­te „West-Deutsch­land“ längst damit auf­ge­hört, sich selbst als Nati­on gel­ten zu wol­len. Und mit jedem Jahr, in dem wir Neu­bür­ger uns zu ori­en­tie­ren ver­such­ten, wur­de es den neu­en Eli­ten der sich neu ver­ste­hen­den Bun­des­re­pu­blik noch pein­li­cher, als Nati­on oder gar als Volk ange­spro­chen zu werden.

Längst hat­ten jene revo­luz­zen­den Bür­ger­söhn­chen und höhe­ren Töch­ter die Macht, die, aus­ge­stat­tet mit dem Taschen­geld von Papa, mit­ten im flo­rie­ren­den Nach­kriegs­ka­pi­ta­lis­mus 1968 ff. eine sozia­lis­ti­sche Bin­nen­kul­tur ansetz­ten. Immer­hin war das noch eine Revol­te; wer heu­te unter der Regen­bo­gen­fah­ne mar­schiert, gehört hin­ge­gen zu einer Art neu­en Staats­ju­gend, deren Stoß­trupp die Anti­fa ist. Die Lin­ke ist staats­treu, weil sie der Staat ist. Nur hin­sicht­lich der Pro­test­kul­tur wirkt das unfrei­wil­lig komisch.

Das Natio­na­le jedoch, also ja wohl das Erbe im Kul­tu­rel­len, Sprach­li­chen, Geis­ti­gen, und inso­fern das einst Selbst­ver­ständ­li­che, galt zuneh­mend als „natio­na­lis­ti­sches“ Unver­ständ­nis, die Ver­wei­se auf das eins­ti­ge Volk im Sin­ne einer Schick­sals­ge­mein­schaft als „völ­kisch“, also als qua­si­fa­schis­ti­sche Unart.

Deutsch­land woll­te alles mög­li­che sein, eine Stand­ort-AG etwa, Export­welt­meis­ter, zeit­wei­lig gar eine Bil­dungs­re­pu­blik, nur bit­te bloß kei­ne Nati­on mehr. An der hing zu viel Schuld, hieß es, und man fand sich noch immer mehr Schuld zusam­men, viel, viel mehr Schuld und Schmach jeden­falls als Grün­de, auf denen posi­tiv etwas Natio­na­les zu grün­den wäre: „Nie wie­der Deutschland!“

War das neu­ro­tisch? Wuß­te der Wes­ten nur noch mit Ver­schie­bun­gen, Ver­drän­gun­gen, Sub­li­mie­run­gen und bizar­ren Fehl­hand­lun­gen damit umzu­ge­hen, daß er – als Erfolgs­mo­dell – in sei­nen ers­ten bei­den Jahr­zahn­ten eben von jenen auf­ge­baut und geprägt wor­den war, in denen man neu­er­dings nur noch Nazis und Ver­bre­cher erken­nen woll­te? Als die Über­satt­heit im Mate­ri­el­len gesi­chert erschien, ent­deck­te man die Moral und begann – mit der Auf­ar­bei­tung, die dar­in bestand, die Eltern­ge­nera­ti­on zu inkriminieren.

Jetzt soll­ten wir, als Ossis frisch ein­ge­mein­det, gefäl­ligst eine bun­te Repu­blik sein, tole­rant und welt­of­fen, demo­kra­tisch und divers, viel­fäl­tig und dabei inklu­siv, anti­im­pe­ria­lis­tisch, anti­ko­lo­nia­lis­tisch, anti­ras­sis­tisch sowie­so; wir soll­ten in allem trans­pa­rent, gerecht und so gewalt- wie dis­kri­mi­nie­rungs­frei leben und han­deln – immer mit nie­der­ge­schla­ge­nem Blick auf unser enor­mes geschicht­li­ches Sün­den­re­gis­ter, ins­be­son­de­re jenes der Groß­el­tern, das in per­ma­nen­ter Mah­nung offen­bar­te, was uns droh­te, wenn wir es ris­kie­ren soll­ten, uns gar wei­ter­hin als Nati­on und als Volk zu empfinden.

Wir übten im Sin­ne einer uns aus der DDR grund­ver­trau­ten Phra­sen­ma­schi­ne­rie eine Men­ge neu­er Schwur- und Beschwö­rungs­for­meln ein, die alle von einem „Nie wie­der!“ aus­gin­gen, das sich auf unse­re irgend­wie mys­te­ri­ös-patho­lo­gi­sche Ver­gan­gen­heit bezog. Alle folg­te dem nicht: Sach­sen mach­te sich ver­däch­tig, Dres­den erwies sich als reni­tent, die Säch­si­sche Schweiz und das Erz­ge­bir­ge erst recht.

Wie wir als Deut­sche einst nur so hat­ten wer­den kön­nen, wes­halb wir also Impe­ria­lis­ten, Kolo­nia­lis­ten, Ras­sis­ten und schließ­lich Nazis – „wil­li­ge Voll­stre­cker“ – gewor­den waren, wur­de weni­ger gezeigt, als daß es viel­mehr nur dar­auf ankam, nie­der­ge­kniet zu ver­har­ren und die Erlö­sung von die­ser Ver­gan­gen­heit zu erbitten:

Die, so die Offen­ba­rung, wür­de unwei­ger­lich wie­der über uns kom­men, wenn wir uns nicht enga­giert beflei­ßig­ten, immer noch bun­ter, tole­ran­ter, welt­of­fe­ner, demo­kra­ti­scher, diver­ser, viel­fäl­ti­ger, inklu­si­ver, trans­pa­ren­ter, gerech­ter, anti­im­pe­ria­lis­ti­scher und anti­ras­sis­ti­scher zu wer­den. Dies immer­fort neu zu beken­nen galt als das, was wir frü­her angeb­lich nicht waren – couragiert.

Dani­el Gold­ha­gen war auf einen ein­fa­chen Grund gekom­men, der die deut­sche Täter­schaft 1933 ff. hin­rei­chend erklär­te: Die Deut­schen, so lei­te­te er her, waren genui­ne, „eli­mi­na­to­ri­sche“ Anti­se­mi­ten. Wenn das so war, bedurf­te es jetzt aber einer kon­se­quen­ten Vor­beu­gung, auf daß es nie wie­der so werde.

Wir soll­ten uns in der Pflicht sehen, immer neu kor­rekt­ideo­lo­gisch nach­zu­boos­tern; und mehr denn je fun­giert ins­be­son­de­re der Ver­fas­sungs­schutz als polithy­gie­ni­sches Insti­tut, das immer­fort mahnt, die Gefahr wäre nicht nur nicht vor­bei, son­dern grö­ßer denn je. Zwar wur­den die Läu­te­rungs­maß­nah­men inten­si­viert, aber den­noch droh­te der Rück­fall, so die Verlautbarungen.

Vor die­sem Hin­ter­grund recht­fer­tigt, ja begrüßt die Ber­li­ner Repu­blik eine umfas­sen­de Gesin­nungs­schnüf­fe­lei, die dank der Inter­net­prä­senz von allem und jedem ohne Füh­rungs­of­fi­zie­re und infor­mel­le Mit­ar­bei­ter aus­kommt. Wer über Men­schen, Kar­rie­ren, Publi­ka­tio­nen zu ent­schei­den hat, der recher­chiert ein­fach über Goog­le; und was er dort fin­det, hat das Gewicht eins­ti­ger Sta­si-Akten. Prak­ti­scher­wei­se ist das belas­ten­de Mate­ri­al immer zur Hand und kann den Delin­quen­ten sogleich ver­linkt werden.

Lie­ßen wir im bestän­di­gen Bemü­hen um mehr Welt­of­fen­heit, Diver­si­tät, Tole­ranz, Demo­kra­tie usw. usf. nach, fie­len wir, so die Ver­mitt­lung unse­rer Mei­nungs­füh­rer, zwangs­läu­fig in die Fins­ter­nis der schwar­zen Uni­for­men und lan­gen Leder­män­tel zurück, denn wir hat­ten da nun mal was in den Genen, was sich schon dar­an zeig­te, daß es hier und da immer wie­der signi­fi­kant poli­ti­sche Immu­ni­sie­rungs­durch­brü­che gab, Rechts­ex­tre­mis­ten eben, die es dank all­um­fas­sen­der Auf­klä­rungs­ar­beit doch längst nicht mehr hät­te geben dür­fen. Weil es sie aber den­noch gab, müß­ten die päd­ago­gi­schen und poli­ti­schen Maß­nah­men dring­lichst noch wei­ter und wei­ter ver­stärkt werden.

Inner­halb der ers­ten Jah­re nach unse­rer Heim­ho­lung hat­ten wir aller­lei neu zu ler­nen. Wir waren des­ori­en­tiert und lit­ten an Phan­tom­schmer­zen, weil uns nun mal aller­lei ampu­tiert wor­den war.

Ganz zuerst erschie­nen wir zudem selbst ver­däch­tig – Lich­ten­ha­gen, Hoyers­wer­da … Ins­be­son­de­re in der ver­lo­re­nen Repu­blik hat­ten die viru­len­ten Kei­me offen­bar ver­kap­selt überlebt.

Neben­her beka­men wir ver­blüfft mit, daß die uns mit aller­lei Ermah­nung ange­kün­dig­te Leis­tungs­ge­sell­schaft doch eher eine Art Sozia­lis­mus mit ande­ren, mit rest­ka­pi­ta­lis­ti­schen Mit­teln her­vor­brach­te. Ver­kehr­te Welt: So wie die Chi­ne­sen als Kom­mu­nis­ten einen Tur­bo­ka­pi­ta­lis­mus mit enor­men Wachs­tums- und Pro­fi­tra­ten hin­be­ka­men, ver­stan­den sich die Deut­schen auf einen markt­wirt­schaft­lich basier­ten Über­bau-Sozia­lis­mus, der sogar von immer lin­ke­rer Ideo­lo­gie bestimmt wur­de. Indus­trie­re­vo­lu­ti­on mit Inno­va­ti­ons­schub dort, „woke“ Kul­tur­re­vo­lu­ti­on mit Denun­zia­tio­nen und begin­nen­den Säu­be­run­gen hier.

Wer schei­ter­te, nicht mehr mit­kam oder nicht so rich­tig mit­woll­te, der wur­de ganz anstän­dig ali­men­tiert. In die­sem Kom­fort – bezahl­te Mie­te, Hei­zung, klei­nes Bür­ger­geld – leb­ten gleich­falls jene, die „zuwan­der­ten“, flugs irgend­ei­nen Auf­ent­halts­sta­tus genos­sen und dar­in dann ausharrten.

Für einen ganz ent­schei­den­den Bereich hat­te der Begriff der Leis­tungs­ge­sell­schaft zudem über­haupt kei­ne Gel­tung mehr, weil er dort als dis­kri­mi­nie­rend gegol­ten hät­te – für die Schu­le näm­lich, die sich wie­der­um in der ande­ren, der unter­ge­gan­ge­nen Repu­blik als abso­lut leis­tungs­ori­en­tiert verstand.

Aber: Es hat­te uns welt­ge­schicht­lich ja nichts genützt, daß wir straff durch­al­pha­be­ti­siert und bei aller Ideo­lo­gi­sie­rung im Mathe­ma­ti­schen und Natur‑, also auch Inge­nieur­wis­sen­schaft­li­chen mehr als nur leid­lich fit waren.

Wo sind wir ange­kom­men? Ist das hier noch Hei­mat? Der Begriff der Hei­mat gilt gleich­falls als hoch­ver­däch­tig. Als einst Deut­sche sol­len wir Welt­bür­ger sein. Und dar­in ein posi­ti­ves Bei­spiel in genau der Wei­se lie­fern, wie wir in den fins­te­ren Jah­ren unse­rer his­to­risch per­ver­tier­ten Exis­tenz ein nega­ti­ves, ein gru­se­li­ges gebo­ten hat­ten. Wei­ter soll­te die Welt am deut­schen Wesen gene­sen, jetzt jedoch ulti­ma­tiv mora­lisch. Haupt­sa­che, wir blie­ben Pri­mus und Vorbild.

Wir sol­len end­lich das Ent­schei­den­de gelernt haben – wenn schon nicht mehr in der Schu­le, dann aber aus der Geschich­te, die uns – ganz im Gegen­satz zu ande­ren Fach­be­rei­chen – inten­siv im Sinn poli­ti­scher Bil­dung erläu­tert wird, um uns die latent wei­ter dro­hen­de Gefahr unse­rer Meta­mor­pho­se ins Abar­ti­ge bewußt zu machen.

Dafür gibt es eine enor­me Zahl an Deu­tungs­be­hör­den und ein­schlä­gig akti­ven Stif­tun­gen und Ver­ei­nen, die uns so die Rich­tung zu wei­sen ver­su­chen, wie es einst die Par­tei- und Staats­füh­rung tat – zu unse­rem ver­meint­lich Besten.

Die DDR-End­zeit hat­te etwas Expres­sio­nis­ti­sches. Unse­re Innen­städ­te fie­len phy­sisch zusam­men, wir ver­an­stal­te­ten schril­le Par­tys und sof­fen zu viel, und die­ser Ver­fall war mit roten Trans­pa­ren­ten dra­piert. Schrä­ge Dif­fe­ren­zen und Dis­so­nan­zen all­über­all, durch­aus von schril­lem, wenn­gleich oft unfrei­wil­li­gem Witz. Im Spek­trum ihrer Alter­na­tiv­kul­tur war die DDR echt kunterbunt.

Heu­te ähn­lich? Wit­zig gar nichts, eher einen Zug apo­ka­lyp­tisch. Selbst die Regen­bo­gen­fah­ne mitt­ler­wei­le eine höchst offi­zi­el­le, also tod­erns­te Sache.

Ver­kün­digt ist nichts weni­ger als der hit­zig-fieb­ri­ge Kli­ma­tod der Mensch­heit. Angst­ge­trie­ben fana­ti­sier­te Kin­der ver­an­stal­ten Pro­zes­sio­nen, die von der unkind­lich-erns­ten Art gnos­tisch inspi­rier­ter Ket­zer­be­we­gun­gen sind. Man gei­ßelt sich für ver­häng­nis­vol­le Bedürf­nis­se. Eine mys­te­riö­se Seu­che unter­warf sich die Welt, selt­sam des­we­gen, weil noch immer nicht ganz klar scheint, inwie­fern sie nun tat­säch­lich so lebens­be­droh­lich war oder ob die hygie­nisch auf­ge­räum­te Sagrotan-Kul­tur die­se Bedro­hung selbst auf­rief, gar im Sin­ne einer selbst­er­fül­len­den Pro­phe­zei­ung emp­fin­den woll­te, so wie wir schon Jah­re vor­her einem Hang zu end­zeit­lich akzen­tu­ier­ten Stof­fen in Lite­ra­tur und Film verspürten.

Und wäh­rend uns die Angst noch kalt im Nacken sitzt, grol­len im Osten sogar die Geschütze …