Kritik der Woche (29): Umgekehrter Totalitarismus

Über­bor­dend ist der Unter­ti­tel, aus­ho­lend das fast 50seitige Vor­wort Rai­ner Maus­felds (vgl. Sezes­si­on 88 und 102), umfas­send das eigent­li­che Manu­skript des Poli­tik­wis­sen­schaft­lers Shel­don S. Wolins (1922 – 2015). Er lehr­te unter ande­rem in Ber­ke­ley und leg­te sein Haupt­werk bereits 2008 vor: Demo­cra­cy Incor­po­ra­ted: Mana­ged Demo­cra­cy and the Spec­ter of Inver­ted Tota­li­ta­ria­nism liegt nun also erst­mals auf deutsch vor.

Lohnt sich das, 14 Jah­re nach dem Erst­erschei­nen? Die­se Fra­ge drängt sich förm­lich auf, weil das The­men­feld »Tota­li­ta­ris­mus« in die­ser Zeit­span­ne natur­ge­mäß durch die Ereig­nis­se (fort­schrei­ten­de digi­ta­le Über­wa­chung, Coro­na-Kri­se, Geset­zes­ver­schär­fun­gen, woke Rase­rei etc.) gene­ral­über­holt wurde.

Man kann die­se Fra­ge zwei­ge­teilt beant­wor­ten. Die Über­set­zung durch Juli­en Karim Aker­ma hat sich – ers­tens – durch­aus gelohnt, weil eini­ge grö­ße­re Strän­ge der Wolin­schen Arbeit von aktu­el­len Pro­zes­sen unbe­rührt blei­ben. Die Dar­le­gung der glo­ba­lis­ti­schen Ent­gren­zung US-ame­ri­ka­ni­scher Macht ist von blei­ben­dem Wert, die Beschrei­bung der Rol­le von Kon­zer­nen als »tota­li­sie­ren­den Mäch­ten« neben dem Staa­ten­ge­fü­ge ein­leuch­tend, die Skiz­ze der »gelenk­ten Demo­kra­tie« über­zeu­gend, die Aktua­li­sie­rung der – auf den in den 1960er und frü­hen 1970er Jah­ren stark rezi­pier­ten Polit­den­ker Johan­nes Agno­li (1925 – 2003) zurück­ge­hen­de – »Involutions«-These west­li­cher Struk­tu­ren (von frei­heit­lich-demo­kra­tisch kon­sti­tu­ier­ten Enti­tä­ten hin zu diri­gis­ti­schen Appa­ra­ten) schlagend.

Die spä­te Über­set­zung des vor­lie­gen­den Wer­kes bringt indes auch Pro­ble­me mit sich. Tei­le der Kern­the­se Wolins sind tat­säch­lich durch his­to­ri­sche Pro­zes­se über­holt wor­den. Wenn ­Wolin die im Neo­li­be­ra­lis­mus wesen­haft ange­leg­te »Ent­po­li­ti­sie­rung« der Bür­ger beschreibt und dar­in ein Kern­ziel des glo­bal reüs­sie­ren­den Politik‑, Gesell­schafts- und Wirt­schafts­mo­dells erblickt, spürt man deut­lich, daß die­ses Buch eini­ge Jah­re auf dem Buckel hat. Denn im zeit­ge­nös­si­schen Sta­di­um des woken und auto­ri­tä­ren Libe­ra­lis­mus ver­hält es sich gera­de umge­kehrt: Der ein­zel­ne west­li­che Bür­ger erfährt eine Rundum­po­li­ti­sie­rung frei Haus – ob er das gou­tiert oder nicht. Ent­po­li­ti­sie­ren­der Neo­li­be­ra­lis­mus scheint somit von ges­tern, Kri­tik an die­sem Kon­strukt wohl­feil, aber sie trifft, bleibt man auf dem Argu­men­ta­ti­ons­stand von 2008, einen Dahingegangenen.

Zeit­los der­weil, und dies allein sichert die­sem Buch sei­ne ein­ge­schränk­te Lese­emp­feh­lung, bleibt die zen­tra­le Wolin-The­se vom »umge­kehr­ten Tota­li­ta­ris­mus« an sich. Denn daß wir es mit einem »Sys­tem« zu tun haben, »das vor­gibt, das Gegen­teil des­sen zu sein, was es in Wahr­heit ist«, indem es sei­ne »wah­re Iden­ti­tät« ver­leug­ne und dar­auf ver­traue, daß »sei­ne abwei­chen­den Ten­den­zen als ›Ver­än­de­run­gen‹ nor­ma­li­siert wer­den«, kann 2008 wie 2022 gut begrün­det werden.

Das expli­zit Neue an die­ser Form des Tota­li­ta­ris­mus läßt sich nach Wolin somit in jener Kon­stel­la­ti­on ding­fest machen, wonach hier der Bruch mit einem inau­gu­rier­ten Verfassungs­system nicht mehr als Macht- und Kraft­akt gefei­ert (wie unter Hit­ler oder Sta­lin), son­dern wort­reich, unter Zuhil­fe­nah­me einer »loya­len Intel­li­gen­zi­ja« in Wis­sen­schaft, Jour­na­lis­mus und Unter­neh­men, ver­schlei­ert wird.

Scha­de nur, daß Shel­don S. ­Wolin auch in sei­ner letz­ten Lebens­pha­se rest­lin­ke Mythen nicht über­win­den konn­te. Sie wer­den für den Leser dann greif­bar, wenn Wolin dar­auf ver­weist, daß heu­ti­ge Ten­den­zen zum Tota­li­ta­ris­mus »nicht nur [!] von der ›Rech­ten‹« kom­men (kom­men von dort über­haupt wel­che?), oder wenn er bekrit­telt, daß Gemein­schaft­lich­keit suk­zes­si­ve auf­ge­löst wird und der moder­ne Demos als for­ma­ler Sou­ve­rän nur noch »flüch­ti­gen Cha­rak­ters« ist – ohne aber die nahe­lie­gen­de Fra­ge zu stel­len, wel­chen ganz prak­ti­schen Anteil an der Auf­lö­sung aller Din­ge mul­ti­kul­tu­ra­lis­ti­sche und links­li­be­ra­le Ideo­lo­gie­bau­stei­ne haben dürften.

– – –

Shel­don S. Wolin: Umge­kehr­ter Tota­li­ta­ris­mus. Fak­ti­sche Macht­ver­hält­nis­se und ihre zer­stö­re­ri­schen Aus­wir­kun­gen auf unse­re Demo­kra­tie. Mit einer Ein­füh­rung von Rai­ner Maus­feld, ­Frank­furt a. M.: Westend 2022. 462 S., 36 € — hier bestel­len.