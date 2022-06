Betrachtungen zur Zukunft der AfD

Auf dem Markt­platz fin­den sich zwan­zig bis drei­ßig Per­so­nen ein. Sie gehö­ren zur Jun­gen Alter­na­ti­ve, dem Kreis­ver­band und dem Lan­des­vor­stand der AfD. Sie ken­nen sich. Sie haben sich in den letz­ten andert­halb Jah­ren auf Dut­zen­den die­ser Demons­tra­tio­nen getrof­fen. Nur zwei Per­so­nen gehö­ren nicht zum Zir­kel: Ein Bun­des­tags­ab­ge­ord­ne­ter und eine zufäl­li­ge Pas­san­tin, die den Abge­ord­ne­ten fragt, was da ver­an­stal­tet wer­de. „Eine Kund­ge­bung der AfD“, ist die Ant­wort. „Ach, die habe ich auch gewählt, aber es hat ja nichts geän­dert“, gibt die Frau zurück und geht.

Die übli­chen Ver­däch­ti­gen haben den Dia­log nicht mit­be­kom­men. Sie hat­ten mit ihren Reden und ihren Smart­pho­nes zu tun. Auf den Fotos, die nach jeder Demo gepos­tet wer­den, sind immer die glei­chen Gesich­ter. Und es sind immer Bil­der von der Red­ner­büh­ne oder Sel­fies; die Fas­sa­de der Social Media-Par­al­lel­welt soll kei­ne Ris­se bekommen.

Man hat sich ein­ge­rich­tet. Wie sehr, das wur­de Anfang April auf dem Lan­des­par­tei­tag der AfD Bran­den­burg in Prenz­lau deut­lich, wo unse­rem Pro­gramm für eine mög­lichst rasche Macht­be­tei­li­gung („Für einen star­ken Lan­des­ver­band“) mit einem lau­ten „Wir sind Fun­da­men­tal­op­po­si­ti­on!“ wider­spro­chen wur­de. Mit ande­ren Wor­ten: Wir spre­chen von einem Lan­des­ver­band der AfD, in dem die Mehr­heit des Lan­des­vor­stan­des und sei­ner Unter­stüt­zer den Macht­an­spruch der Par­tei ver­neint. Das ist bemer­kens­wert, ver­rückt und – denkt man einen Moment dar­über nach – erhellend.

Der Begriff „Fun­da­men­tal­op­po­si­ti­on“ ist ziem­lich neu; im Grimm­schen Wör­ter­buch kommt er nicht vor. Ana­log zu ande­ren Wort­zu­sam­men­set­zun­gen mit „Fun­da­men­tum“ (lat. = Grund­la­ge) beschreibt er eine auf die Grund­la­gen des staat­li­chen Han­delns gerich­te­te Opposition.

Ohne Fun­da­men­tal­op­po­si­ti­on wird kein Land vom Kopf auf die Füße gestellt; exe­ku­ti­ve Macht allein schafft kei­ne tief­grei­fen­den Ver­än­de­run­gen. Das ver­an­schau­licht die Prä­si­dent­schaft Donald Trumps, der schon vor ihrem offi­zi­el­len Beginn und bis zu ihrem skan­dal­be­glei­te­ten Ende von einem feind­lich geson­ne­nen Estab­lish­ment enge Fes­seln ange­legt wurden.

Noch stär­ker als die struk­tu­rel­len und orga­ni­sa­to­ri­schen Gege­ben­hei­ten bestim­men ihre geis­ti­gen Vor­aus­set­zun­gen staat­li­ches Han­deln. Hier ist das eigent­li­che Gebiet fun­da­men­tal­op­po­si­tio­nel­ler Arbeit. Die Biblio­thek des Kon­ser­va­tis­mus, die Desi­de­ri­us-Eras­mus-Stif­tung oder das Insti­tut für Staats­po­li­tik sind Adres­sen für die Fun­die­rung alter­na­ti­ver Poli­tik für Deutsch­land. Dort hat die Fun­da­men­tal­op­po­si­ti­on ihren Platz – aber nicht in einer Partei.

Eine poli­ti­sche Par­tei hat nur eine Auf­ga­be: Poli­ti­sche Macht zu gewin­nen, um ihre zu Zie­le errei­chen. Das ist wohl­be­merkt nicht gleich­be­deu­tend mit einer Regie­rungs­be­tei­li­gung; Ver­än­de­run­gen sind auch aus der Oppo­si­ti­on mög­lich, aller­dings nur, sofern die­se Oppo­si­ti­on Macht hat.

So hat­te bei­spiels­wei­se die SPD über ihren Ein­fluß auf Gewerk­schaf­ten und Medi­en auch in den Ade­nau­er-Jah­ren genü­gend Macht, um zumin­dest die sozi­al­po­li­ti­sche Aus­rich­tung der Bun­des­re­pu­blik zu beein­flus­sen. Und die Grü­nen bestim­men ganz unab­hän­gig von einer Regie­rungs­be­tei­li­gung seit mehr als 20 Jah­ren die poli­ti­schen Ent­schei­dun­gen im Bund. Das gelingt ihnen, weil sie nach der Ent­le­di­gung ihres Öko­Pax-Flü­gels nicht mehr nur Lieb­ling der Medi­en, son­dern des gesam­ten Estab­lish­ments sind.

Ganz anders lie­gen die Din­ge bei der AfD, die mit jedem Jahr nicht weni­ger, son­dern mehr geäch­tet und von jeder Teil­ha­be aus­ge­schlos­sen wird. Ihr fehlt die Macht, die Poli­tik in Deutsch­land auch aus der Oppo­si­ti­on her­aus ver­än­dern zu kön­nen. Um den cor­don sani­taire zu durch­bre­chen, braucht sie – Macht, und zwar eine spür- und sicht­ba­re Macht, wie etwa die Dul­dung einer oder die Betei­li­gung an einer Landesregierung.

Eine sol­che Macht könn­te das Tabu zer­bre­chen und eine Dyna­mik aus­lö­sen, die die AfD weit mehr als heu­te zu der Par­tei wer­den lie­ße, die sie ihrer Anla­ge nach ist: zur Volks­par­tei. „Macht ist ein Ver­mö­gen, wel­ches gro­ßen Hin­der­nis­sen über­le­gen ist“, sag­te Kant. So ist es, und des­halb steht die AfD mehr als jede ande­re Par­tei in der Pflicht, nach Macht zu streben.

Die bis­lang erfolg­reichs­ten und wirk­li­cher Macht am nächs­ten gekom­me­nen Lan­des­ver­bän­de in Thü­rin­gen und Sach­sen wer­den als geschlos­sen wahr­ge­nom­men und fal­len nicht durch Skan­da­le, son­dern durch Kon­struk­ti­vi­tät und – den­ken wir an die Wahl von Tho­mas Kem­me­rich zum Thü­rin­gi­schen Minis­ter­prä­si­den­ten – Ori­gi­na­li­tät auf. Fun­da­men­tal­op­po­si­tio­nel­le Über­zeu­gun­gen und eine dezi­diert alter­na­ti­ve Poli­tik las­sen sich durch­aus mit sach­po­li­ti­scher Gründ­lich­keit und Kon­struk­ti­vi­tät einer Volks­par­tei ver­ein­ba­ren. Unter „Volks­par­tei“ ver­ste­hen wir hier­bei ganz kon­ven­tio­nell eine Par­tei, die von brei­ten Wäh­ler­schich­ten getra­gen wird und ein brei­tes The­men­spek­trum bear­bei­tet und sich durch bei­des von einer „Pro­test­par­tei“ unterscheidet.

Auch in Bran­den­burg hat die AfD dort den größ­ten Erfolg, wo sie mehr Volks- als Pro­test­par­tei ist. 2016 erreich­te Mari­an von Stür­mer als Bür­ger­meis­ter­kan­di­dat in Lüb­ben­au 34,4 Pro­zent, 2018 Stef­fen Kubitz­ki als Land­rats­kan­di­dat im Spree-Nei­ße-Kreis 39,2 Pro­zent, Dani­el Mün­sch­ke als Bür­ger­meis­ter­kan­di­dat in Guben 44 Pro­zent, 2021 Micha­el Hanko in Sprem­berg 39,6 Pro­zent der Stim­men. Alle die­se Kan­di­da­ten sind lokal gut ver­netzt und angesehen.

Beson­ders ein­drucks­voll sind die – viel zu wenig beach­te­ten – Erfol­ge der AfD in der Süd­bran­den­bur­gi­schen Stadt Forst. Ohne sich vor­zu­drän­gen, unter­stützt die Fors­ter AfD die Mon­tags­spa­zier­gän­ge sowie die Fors­ter Stadt­ge­sprä­che, die von loka­len Gewer­be­trei­ben orga­ni­siert wer­den und zumeist eine drei­stel­li­ge Besu­cher­zahl haben. Und in der Stadt­ver­ord­ne­ten­ver­samm­lung von Forst stellt eine Alli­anz aus AfD, Frei­en Wäh­lern und Frei­en Lin­ken, die sich um ihren Aus­schluß aus der Links­par­tei nicht küm­mern, die Mehr­heit. Geer­det, kon­struk­tiv und sym­pa­thisch: Wenn die Bran­den­bur­ger AfD irgend­wo die Züge einer Volks­par­tei hat, dann in Forst. Nur ist Forst nicht die Bran­den­bur­ger Regel, son­dern ihre Ausnahme.

Von der Pri­gnitz bis nach Cott­bus haben sich Kreis­tags- und Kom­mu­nal­frak­tio­nen zer­strit­ten und gespal­ten. Oft­mals fehlt es ihnen an mora­li­scher und fach­li­cher Unter­stüt­zung, und man­ches Mal auch an Ver­ant­wor­tungs­be­wußt­sein. Hier Abhil­fe zu schaf­fen, ist die viel­leicht drin­gends­te Auf­ga­be der Bran­den­bur­ger AfD. Denn in der Kom­mu­nal­po­li­tik ent­schei­det sich, ob die AfD eine Volks­par­tei wird – oder nicht.

In den Kom­mu­nen und Krei­sen sind die Mau­ern um die AfD am nied­rigs­ten. Hier zählt Glaub­wür­dig­keit, hier kann die AfD das Framing wider­le­gen und Vor­ur­tei­le abbau­en. Hier geht es um Sach­fra­gen, hier hat die Poli­tik das Gesicht des Nach­barn. Hier ist als Fun­da­men­tal­op­po­si­ti­on nichts, aber als Volks­par­tei viel zu gewin­nen. Das wer­den die Kom­mu­nal- und Land­tags­wah­len des Jah­res 2024 erwei­sen – so oder so.

Eine iso­lier­te Pro­test­par­tei, die im Osten bei 20 Pro­zent und im Bund bei 10 Pro­zent ver­harrt, wird das Land nicht ändern. Und selbst mit einem weit höhe­ren Stim­men­an­teil sta­bi­li­siert eine iso­lier­te AfD die Zustän­de mehr als sie die­se ändert, indem sie die Unzu­frie­den­heit kana­li­siert und in der Wir­kungs­lo­sig­keit ver­si­ckern läßt.

Pro­test kann der ers­te Schritt zu Ver­än­de­run­gen sein und gehört des­halb unbe­dingt zum Reper­toire der AfD. Pro­test zu arti­ku­lie­ren ist aber nur der klei­ne­re Teil des Wäh­ler­auf­trags. Der wich­ti­ge­re Teil lau­tet: Ver­än­de­re! Been­de die Ver­ach­tung des Eige­nen, sor­ge dafür, daß die natür­li­chen und his­to­ri­schen Gege­ben­hei­ten geach­tet wer­den, sor­ge für siche­re Gren­zen, sor­ge für ein sozia­les Mit­ein­an­der. Mach es anders als die Staats­par­tei­en von CSU bis Lin­ke, sei die Alter­na­ti­ve FÜR Deutschland!

Auf dem Weg dahin hat die AfD den Alt­par­tei­en gegen­über nur ein Pfund, mit dem sie wuchern kann: die Glaub­wür­dig­keit ihrer Mit­glie­der. Sie wird nicht durch die Unter­stel­lun­gen des Ver­fas­sungs­schut­zes gefähr­det, der aller­dings die Pre­ka­ri­sie­rung der AfD för­dert, son­dern durch den Dün­kel eini­ger Funk­tio­nä­re den Bür­gern gegen­über. Die­ser Dün­kel und eine Ent­frem­dung vom gewöhn­li­chen Leben rau­ben der AfD jede Glaubwürdigkeit.

Das Über­maß von Sel­fies in den social-media-Auf­trit­ten vie­ler Funk­tio­nä­re mag man belä­cheln, aber es ist nicht lus­tig und all­zu leicht kann Abge­ho­ben­heit vom Nor­ma­lo zur Über­heb­lich­keit wer­den. Nicht weni­ge in der Par­tei über­schät­zen die eige­ne Bedeutung.

Glaub­wür­dig­keit ist das wich­tigs­te Gut­ha­ben der AfD auf dem Weg zur Macht. Das ist auch die Ant­wort auf alle ehr­li­chen Beden­ken zu dem von uns ver­tre­te­nen Macht­an­spruch. Gewiß, Macht kann kor­rum­pie­ren. Aber Macht­lo­sig­keit nicht min­der, und als Abge­ord­ne­ter einer Par­tei ohne poli­ti­sche Ver­ant­wor­tung kann man es sich beson­ders gut gehen las­sen. Wer als Mit­glied der AfD die Macht­op­ti­on ver­neint, ver­hält sich nicht mora­lisch, son­dern verantwortungslos.

Nicht Macht oder Ohn­macht ist aus­schlag­ge­bend, ob sich jemand kor­rum­pie­ren läßt, son­dern der Cha­rak­ter. Es ist absurd, von einer Par­tei zu ver­lan­gen, den Gefah­ren der Macht durch Macht­ver­zicht zu ent­ge­hen. Die AfD ent­geht ihnen durch Anstand, Fes­tig­keit und gutes Mit­ein­an­der. Die Par­tei ist nicht glaub­wür­dig, wenn sie sich um nutz­lo­se oder gar schein­hei­li­ge Prin­zi­pi­en schert, son­dern dann, wenn ihr Bemü­hen auf­rich­tig und ver­ant­wor­tungs­be­wußt ist. Ist es das, kön­nen wir uns Bis­marcks har­tem Urteil anschlie­ßen: „Prin­zi­pi­en haben heißt, mit einer Stan­ge quer im Mund einen Wald­lauf machen.“

Man mag sich wun­dern, daß es über­haupt in einer Par­tei Streit über die Fra­ge „Fun­da­men­tal­op­po­si­ti­on oder Macht­op­ti­on“ geben kann und daß die­ser Streit gera­de in einem Lan­des­ver­band aus­ge­tra­gen wird, auf den der frü­he­re Lan­des­vor­sit­zen­de – bekann­ter­ma­ßen ein Macht­po­li­ti­ker – noch immer Ein­fluß hat. Und voll­ends absurd muß es erschei­nen, daß aus­ge­rech­net die Mehr­heit im Lan­des­vor­stand und ihre Unter­stüt­zer in die­sem Streit die Fun­da­men­tal­op­po­si­ti­on vertreten.

Der Wider­spruch ist nur schein­bar vor­han­den und löst sich bei Berück­sich­ti­gung der unter­schied­li­chen Akzen­te von „Macht“ auf. Neben der all­ge­mei­nen Gestal­tungs­mög­lich­keit, also den inhalt­li­chen Zie­len der Macht­aus­übung, um die es uns hier geht und um die es einer Par­tei aus­schließ­lich gehen soll­te, bezeich­net der Begriff „Macht“ in der Poli­tik auch immer kon­kre­te per­sön­li­che Ver­hält­nis­se, also den Besitz von und das Stre­ben nach per­sön­li­cher Vorherrschaft.

Die pro­gram­ma­ti­schen Schnitt­men­gen inner­halb der AfD sind sehr groß. Die Grund­sät­ze: Bewah­rung unse­rer Iden­ti­tät als Deut­sche und Euro­pä­er, natio­nal­staat­li­che Sou­ve­rä­ni­tät, Ver­tei­di­gung der frei­heit­li­chen Demo­kra­tie sind zwi­schen den Mit­glie­dern im Wes­ten und im Osten unum­strit­ten. Wir haben gese­hen, wie sich Jörg Meu­then und Andre­as Kal­bitz über Jah­re präch­tig ver­stan­den und wie sich auf dem Dresd­ner Par­tei­tag 2021 Bea­trix von Storch und Björn Höcke im Nu über ein Ein­wan­de­rungs­mo­dell nach Japa­ni­schem Vor­bild ver­stän­di­gen konn­ten. In Bran­den­burg sind die inhalt­li­chen Schnitt­men­gen womög­lich noch grö­ßer als in der AfD generell.

Offen­kun­dig haben die meis­ten, wenn nicht alle Kämp­fe und Lager­bil­dun­gen in der AfD und nament­lich in Bran­den­burg nichts mit poli­ti­schen Kon­zep­ten zu tun, son­dern aus­schließ­lich mit dem Stre­ben nach per­sön­li­cher Macht und nach Vor­herr­schaft des eige­nen Lagers. Im Kampf der Lager wird alles Mög­li­che zur Mas­kie­rung die­ses sehr per­sön­li­chen Macht­stre­bens her­an­ge­zo­gen – zur Not auch an den Haa­ren, wie bei der Beschwö­rung einer ver­meint­lich fun­da­men­tal­op­po­si­tio­nel­len Auf­ga­be der AfD, nur um der Mah­nung wider­spre­chen zu kön­nen, die Par­tei für eine Macht­be­tei­li­gung fit zu machen.

Die­ser Wider­spruch gilt in Wirk­lich­keit nicht dem Anlie­gen, des­sen Berech­ti­gung ernst­haft nie­mand bestrei­ten kann, son­dern denen, die es vor­tra­gen. Dem auf per­sön­li­che Macht fixier­ten Lager­den­ken ist der par­tei­in­ter­ne Tri­umph wich­ti­ger als der Tri­umph über den poli­ti­schen Geg­ner außer­halb der Partei.

Nicht die Beob­ach­tung durch den Ver­fas­sungs­schutz, nicht das media­le Framing, nicht die Aus­gren­zung durch den Block der Staats­par­tei­en machen das Elend der Par­tei aus, son­dern eine unauf­rich­ti­ge, intri­gan­te und auf Eigen­nutz beschränk­te Lager­men­ta­li­tät. Sich mit ihr – im Wort­sinn – aus­ein­an­der­zu­set­zen, ist das Gebot der Stun­de. Kön­nen wir die­se Men­ta­li­tät zurück­drän­gen, muß uns um die Zukunft der AfD nicht ban­ge sein. Kön­nen wir es nicht, hat die AfD kei­ne Zukunft verdient.