Ökoterrorismus (1/3): Luisa Neubauer

Sie wet­ter­te zwar in einer Rede, die sie im Rah­men des “Copen­ha­gen Demo­cra­cy Sum­mit” hielt, gegen den Bau der längs­ten, beheiz­ten Ölpipe­line der Welt in Ost­afri­ka und koket­tier­te mit einem ter­ro­ris­ti­schen Anschlag auf die­se Infrastruktur.

Aber bit­te: Wer ist Lui­sa Neu­bau­er? Sie gilt als die “deut­sche Gre­ta Thun­berg” und ist ein ver­wöhn­ter, rei­cher Teen­ager, der im Kör­per einer Erwach­se­nen gefan­gen ist. Ent­spre­chend ernst soll­te man sie neh­men. Daß Bea­trix von Storch gegen sie Straf­an­zei­ge erstellt hat, ist gera­de­zu rüh­rend und wird eben­so­we­nig Fol­gen haben, wie die erwart­ba­re “Kri­tik”, die nun die Run­de durch die Kom­men­tar­spal­ten macht.

Man­che Kon­ser­va­ti­ve schei­nen gera­de­zu ent­zückt über die­sen “Gotcha!”-Moment zu sein. Alex­an­der Kis­s­ler etwa schrieb in Gast­kom­men­tar für die NZZ, Neu­bau­er habe eine “rote Linie über­schrit­ten” und sich “für jeden demo­kra­ti­schen Dis­kurs dis­qua­li­fi­ziert”. Das ist auch schon alles, was sein müdes J’ac­cu­se her­gibt. Oder glaubt er denn ernst­haft sel­ber an sei­ne Beschwö­run­gen der Gefahr, die den “demo­kra­ti­schen Pro­zes­sen” von klei­nen Mäd­chen mit gro­ßer Klap­pe dräut?

Nie­mand bestrei­tet, dass Umwelt‑, Natur- und Kli­ma­schutz eine zen­tra­le Her­aus­for­de­rung für die gesam­te Mensch­heit sind. Nichts frei­lich ist für den libe­ra­len Rechts­staat, nichts für des­sen Bür­ger gewon­nen, wenn Gewalt als legi­ti­mes Mit­tel der Aus­ein­an­der­set­zung ver­stan­den wird. Die Repu­blik wür­de ero­die­ren, ohne dass dem Kli­ma gehol­fen wäre, soll­te sich Neu­bau­ers Lieb­äu­geln mit dem Atten­tat als gesell­schafts­fä­hig durch­set­zen. Hier ist die infla­tio­när ein­ge­setz­te War­nung, den Anfän­gen zu weh­ren, ein­mal am Platz. (…). Es ist an der Zeit, dass die Bewe­gung selbst und auch ihre Sym­pa­thi­san­ten in den Par­la­men­ten Far­be beken­nen: Wer Straf­ta­ten pro­pa­giert, der ver­lässt den Boden der Republik.

Daß vom mat­schi­gen “Boden der Repu­blik” nicht mehr viel übrig ist, was noch ero­die­ren könn­te, muß ich den Lesern z. B. von Klei­ne-Hart­la­ges Sys­tem­fra­ge wohl nicht näher erklä­ren, und auch nicht, wer für die­se Ero­si­on ver­ant­wort­lich ist – im Zwei­fels­fall sind es weni­ger Schul­kin­der, die sich von “Fri­days for Future” angeln lie­ßen, als Kon­ser­va­ti­ven­dar­stel­ler wie Kis­s­ler selbst.

“Rebel­len” wie Gre­ta Thun­berg oder Lui­sa Neu­bau­er sind rei­ne Medi­en­phä­no­me­ne, die ihre Bekannt­heit geziel­tem Astro­tur­fing ver­dan­ken. Das aktu­el­le pro­fil (qua­si der öster­rei­chi­sche Spie­gel) lie­fert ein wei­te­res Bei­spiel, indem es auf der Titel­sei­te für eine brand­neue “Kli­ma­ak­ti­vis­tin” namens Lena Schil­ling (21) wirbt, Schlag­zei­le: “Die­se Frau for­dert die Mäch­ti­gen her­aus” (letz­te­ren wackeln gewiß schon die Knie). Nai­ve Hel­den­fi­gu­ren für ein nai­ves Publi­kum, das offen­bar ein Bedürf­nis hat, die­se Mär­chen zu glauben.

Akti­vis­ten ande­rer Art, deren Agen­den den Medi­en­ma­chern miß­fal­len, wer­den hin­ge­gen erbit­tert bekämpft und dämo­ni­siert. Nie­mals wird das pro­fil einen “Quer­den­ker” oder einen Iden­ti­tä­ren als Hel­den, der “die Mäch­ti­gen her­aus­for­dert”, prä­sen­tie­ren. Wir ken­nen das Spiel zur Genü­ge: wäh­rend lin­ke Grup­pie­run­gen qua­si Nar­ren­frei­heit genie­ßen, wer­den auch noch die bravs­ten und geset­zes­treu­es­ten rech­ten Grup­pen von den Medi­en wie Ter­ro­ris­ten oder Mas­sen­mör­der in spe behandelt.

Weit ent­fernt davon, eine ech­te Oppo­si­ti­on zu sein, haben nicht nur die radi­ka­len Kli­ma­schüt­zer, son­dern die Links­ex­tre­men über­haupt, egal wel­cher Glau­bens­rich­tung, eine sys­te­ma­f­fir­mie­ren­de Funk­ti­on: Indem sie “radi­ka­li­sie­ren”, was im öffent­li­chen “Dis­kurs” ohne­hin Kon­sens ist, geben sie den Herr­schen­den die Mög­lich­keit, sich selbst als “gemä­ßigt”, “ver­nünf­tig” und jeg­li­chem Extre­mis­mus abhold zu prä­sen­tie­ren (eine ähn­li­che Rol­le spie­len die Zero-Covid-Apos­tel oder die anti­ras­sis­ti­schen Ultras).

So äußer­te Herr Scholz auf dem Katho­li­ken­tag 2022, er füh­le sich an “eine Zeit, die lan­ge zurück liegt” erin­nert, weil er zuvor von ein paar “Kli­ma-Akti­vis­ten” gestört wor­den war, wor­auf ihm das anwe­sen­de Publi­kum angeb­lich “bran­den­den Applaus” (Tichys Ein­blick) spen­de­te.

Die­sen Ver­gleich fand Lui­sa Neu­bau­er außer­or­dent­lich empörend:

Lui­sa Neu­bau­er wer­te­te die Äuße­rung des Kanz­lers als „Nazi-Ver­gleich“. Er rela­ti­vie­re damit die Nazi-Herr­schaft. „Er sti­li­siert Kli­ma­schutz als Ideo­lo­gie mit Par­al­le­le zur NS-Herr­schaft. In 2022. Jesus. Das ist so ein Skan­dal.“ Die Orga­ni­sa­to­ren von Fri­days for Future for­der­ten eine Entschuldigung.

Was war eigent­lich gesche­hen? Gar Schröck­li­ches, das wahr­lich an fins­ters­te Zei­ten unse­rer Geschich­te erinnert:

Jemand warf dem Kanz­ler vor, er erzäh­le „Schwach­sinn“. Scholz wehr­te sich gegen meh­re­re Stö­rer, die von ihren Plät­zen auf­ge­stan­den und als Akti­vis­ten aus dem Umfeld der Kli­ma­be­we­gung erkenn­bar waren.

Das klingt nun nicht wahn­sin­nig “extre­mis­tisch” oder gewalt­tä­tig, und man muss schon ein ziem­lich dum­mer Kon­ser­va­ti­ver sein, wenn man den Schol­zens auf den Leim geht, weil sie sich aus­nahms­wei­se auch mal gegen lin­ke Grup­pen aus­spre­chen. War­um sol­len Scholz denn die “roten Lini­en” küm­mern, die Neu­bau­er nach Kis­s­ler über­schrit­ten hat, wenn er sel­ber zu sei­nem Amts­an­tritt ver­kün­det hat, es dür­fe “kei­ne roten Lini­en mehr geben”?

Damit bezog er sich zwar auf die sog. “Pan­de­mie­be­kämp­fung”, aber sei­ne und Lui­sas Miß­ach­tung “roter Lini­en” fol­gen bei­de der Logik der Aus­nah­me­zu­stan­des, haben also mit der Fra­ge zu tun, wel­che Gefahr vor­liegt, wel­che Mit­tel gegen sie ange­mes­sen sind, und wer über die­se bei­den Punk­te entscheidet.

Jeden­falls soll­te inzwi­schen bekannt sein, dass der BRD-Staat jeg­li­chen Kri­ti­ker sei­ner diver­sen Agen­den mit den “Nazis” ver­gleicht und als “Extre­mis­ten” hin­stellt; hät­ten ihn Coro­na­maß­nah­men­kri­ti­ker oder Iden­ti­tä­re mit Zwi­schen­ru­fen und ande­ren ter­ro­ris­ti­schen Gräu­el­ta­ten “gestört”, die den Boden der Repu­blik ver­las­sen, hät­te Scholz den glei­chen Spruch vom Sta­pel gelassen.

Der Ver­fas­sungs­schutz hat dafür nun die For­mel “ver­fas­sungs­schutz­re­le­van­te Dele­gi­ti­mie­rung des Staa­tes” gefun­den. Im jüngs­ten VS-Bericht steht zu lesen:

Inso­weit ist anzu­neh­men, dass über die Coro­na­pan­de­mie hin­aus auch künf­tig ande­re gesell­schaft­li­che Kri­sen­si­tua­tio­nen von Ange­hö­ri­gen des Phä­no­me­n­be­reichs dazu genutzt wer­den, um staat­li­che Stel­len und poli­tisch Ver­ant­wort­li­che her­ab­zu­set­zen. Hier ist bei­spiels­wei­se eine ver­stärk­te The­ma­ti­sie­rung der poli­ti­schen Maß­nah­men zur Bewäl­ti­gung des Kli­ma­wan­dels durch Akteu­re des Phä­no­me­n­be­reichs in Betracht zu zie­hen. Hier­durch wird einem Ver­lust des Ver­trau­ens der Bevöl­ke­rung in die Funk­ti­ons­fä­hig­keit des demo­kra­ti­schen Staa­tes Vor­schub geleistet.

Da kommt dem Staat eine “grü­ne Anti­fa” doch wie geru­fen, denn ihr gegen­über kann er sich als der “ver­nünf­ti­ge­re” Kli­ma­schüt­zer insze­nie­ren! Wir haben es im Fall Scholz vs. “Kli­ma-Extre­mis­ten” also mit einem rei­nen Kas­per­le­thea­ter zu tun. Was bedeu­tet das aber für die armen Möchtegern-“Extremisten”?

Boris Kai­ser hat es in der Jun­gen Frei­heit bes­ser gese­hen als Kissler:

Der Pipe­line-Bom­ben-Spruch von Lui­sa Neu­bau­er macht deut­lich: Frei­zeit-Gue­ril­las von der Kli­ma­ju­gend haben ein Pro­blem. Poli­ti­scher Akti­vis­mus war immer mit Abgren­zung gegen­über der Mehr­heits­ge­sell­schaft und mit dem Kampf gegen das bestehen­de Sys­tem und sei­ne Eli­ten ver­bun­den. Das Kopf­schüt­teln der ein­fa­chen Men­schen auf der Stra­ße, die Ver­är­ge­rung der eige­nen Eltern und Leh­rer, der mas­si­ve Gegen­wind des Staa­tes, die nega­ti­ve Brand­mar­kung durch die Pres­se – all das mach­te zu allen Zei­ten vor allem für jun­ge Rebel­len den Reiz ihrer Auf­säs­sig­keit aus. Wie ent­täu­schend muß es da für eine Genera­ti­on von jugend­li­chen Möch­te­gern-Revo­luz­zer sein, wenn ihr das Estab­lish­ment jeg­li­chen Kon­flikt ver­wei­gert? Ja, schlim­mer noch, wenn ihr die Auto­ri­tä­ten nicht nur nicht ent­ge­gen­tre­ten, son­dern ihr noch auf die Schul­ter klop­fen und das Köpf­chen tätscheln?

Aus die­ser Per­spek­ti­ve wäre der “Schritt hin zur ursprüng­lichs­ten Form des Wider­stands, dem Ter­ro­ris­mus (…) eine der letz­ten Mög­lich­kei­ten, sich aus der unge­woll­ten Umar­mung der ‘lau­war­men’ Kli­ma­ret­ter zu befrei­en.” Wenn die herr­schen­den Eli­ten, wie man in Davos und anders­wo ver­neh­men kann, einen “grü­nen Kapi­ta­lis­mus” anstre­ben, um das Kli­ma zu ret­ten, dann sind die “Revo­luz­zer” gezwun­gen, eins drauf­zu­le­gen und einen “grü­nen Sozia­lis­mus” oder gar Kom­mu­nis­mus einfordern.

Neu­bau­er hat sich nicht ent­schul­digt und die Vor­wür­fe gegen ihre Per­son schul­ter­zu­ckend abpral­len las­sen. Wofür soll­te sie auch ein schlech­tes Gewis­sen haben? Sie hat nichts geäu­ßert, was nicht ohne­hin schon längst im hie­si­gen Over­ton-Fens­ter beque­men Platz hat; und mit der “Kli­ma­ge­rech­tig­keit” ver­tritt sie eine all­ge­mein akzep­tier­te Agen­da, deren mora­li­sche Legi­mi­tät als unhin­ter­frag­bar gilt.

Auch was die Gewalt an sich angeht, kön­nen wir in letz­ter Zeit einen öffent­li­chen Dis­kurs­wan­del erken­nen: Die Vor­stel­lung, daß Gewalt im Diens­te einer mora­lisch unzwei­fel­haft guten Sache nicht nur erlaubt, son­dern Pflicht ist, ist seit Beginn des russ­sisch-ukrai­ni­schen Krie­ges täg­li­cher Tenor von Poli­tik und Medi­en. Was gegen den “neu­en Hit­ler” Putin recht ist, soll­te gegen den ulti­ma­ti­ven “Nazi” Kli­ma­wan­del, der die gan­ze Mensch­heit holo­caus­ten will, bil­lig sein, n’est-ce pas?

Hin­zu kommt, daß Neu­bau­er auf den Titel eines Buches anspiel­te, das in Deutsch­land im renom­mier­ten Intel­lek­tu­el­len- und Con­nais­seur-Ver­lag Mat­thes & Seitz erschie­nen ist: Wie man eine Pipe­line in die Luft jagt des schwe­di­schen Kli­ma-Akti­vis­ten Andre­as Malm, Unter­ti­tel: “Kämp­fen ler­nen in einer Welt in Flam­men” (ich stel­le mir gera­de ein Mani­fest von Mar­tin Sell­ner mit dem­sel­ben Unter­ti­tel vor).

Das Buch aus dem Jahr 2021 wur­de in Deutsch­land kri­tisch-skep­tisch, ins­ge­samt aber recht wohl­wol­lend und respekt­voll rezi­piert, dies vor allem: rezi­piert, nicht tot­ge­schwie­gen: im Deutsch­land­funk Kul­tur, im SWR, in den Sci­en­ce­B­logs, im Lite­ra­tur­ma­ga­zin Bre­men, im Euro­pean, Tages­spie­gel und der Süd­deut­schen Zei­tung.

Der Zeit Online gab Malm schon im Juli 2021 ein aus­führ­li­ches Inter­view, und für den Spie­gel dürf­te er am 22. Mai die­ses Jah­res gar einen “Debat­ten­bei­trag” schrei­ben, ein­ge­lei­tet mit fol­gen­dem Caveat der Redaktion:

Hun­ger­streiks, Stra­ßen­blo­cka­den, Anschlä­ge auf Pipe­lines: Tei­le der Kli­ma­be­we­gung haben sich radi­ka­li­siert. Der SPIEGEL doku­men­tiert die Gedan­ken­welt dahin­ter mit die­sem Text.

Ted Kac­zyn­ski hat noch Bom­ben legen müs­sen (und dabei drei Men­schen getö­tet), um den Abdruck sei­nes Mani­fests “Die indus­tri­el­le Gesell­schaft und ihre Zukunft” zu erzwin­gen. Da hat es Andre­as Malm wesent­lich bes­ser. Ob blo­ße “Doku­men­ta­ti­on” oder nicht, die Medi­en haben ent­schie­den, daß sei­ne Pam­phle­te (sie­he auch hier und hier) zwar etwas gewagt, aber “dis­kursfä­hig” sind, und zwar nicht nur in Deutsch­land, son­dern auf inter­na­tio­na­ler Ebe­ne.

Inso­fern ist Alex­an­der Kis­s­ler mit sei­ner Sor­ge um den “demo­kra­ti­schen Dis­kurs” und den wan­ken­den “Boden der Repu­blik” nicht mehr ganz up to date.

– – –

Um Andre­as Malm wird es im 2. Teil mei­ner Ana­ly­se gehen.