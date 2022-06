Kritik der Woche (30): Der Kult

Gun­nar Kai­ser schmückt sei­nen You­tube-Kanal mit dem Hash­tag #ich­mach­da­nicht­mit, einem Leit­spruch also, der unse­rem sezes­sio­nis­ti­schen „eti­am si omnes, ego non“ ziem­lich ähn­lich ist.

In der Ver­gan­gen­heit hat Kai­ser schar­fe Kri­tik an der Iden­ti­tä­ren Bewe­gung geübt, die er als sei­ten­ver­kehr­tes Gegen­stück zu den eben­falls von ihm atta­ckier­ten lin­ken „SJWs“ (“Social Jus­ti­ce War­ri­ors”) hin­zu­stel­len ver­such­te, nach dem belieb­ten Strick­mus­ter: „Hier die lin­ken, dort die rech­ten Kol­lek­ti­vis­ten und Eta­tis­ten, und ich in der ver­nünf­ti­gen libe­ra­len Mitte“.

Im Gegen­satz zu ande­ren Ver­tre­tern die­ser Spar­te scheut er jedoch nicht vor Kon­fron­ta­tio­nen mit dem Geg­ner zurück und traf sich Ende 2019 mit Gott­sei­bei­uns Mar­tin Sell­ner zu einem höf­li­chen Streit­ge­spräch, das er auch auf sei­nem Kanal ver­öf­fent­lich­te. Kai­ser gehört zu jener ehren­haf­ten, aus­ster­ben­den Sor­te von „klas­si­schen“ Libe­ra­len oder Liber­tä­ren, die es ernst mei­nen mit Mei­nungs­frei­heit, gewis­sen­haf­ter Wahr­heits­fin­dung und indi­vi­du­el­ler Selbstverantwortung.

Dies stell­te er im Lau­fe der Coro­na-Kri­se ein­drucks­voll unter Beweis, als einer der klügs­ten und ent­schie­dens­ten Kri­ti­ker des spin­nen­netz­ar­ti­gen „Nar­ra­tivs“ und sei­ner tota­li­tä­ren Aus­wüch­se. Sein Buch Der Kult ist die Sum­me sei­ner Betrach­tun­gen und Erfah­run­gen aus zwei Jah­ren Pan­de­mie-Regime und „neu­er Normalität“.

Wie schon der Titel andeu­tet, legt er das Schwer­ge­wicht auf die irra­tio­na­len, kryp­tore­li­giö­sen, mas­sen­psy­cho­lo­gi­schen und ‑psy­cho­ti­schen Aspek­te eines „Kri­sen­phä­no­mens“ unter dem Ban­ner einer auto­ri­tä­ren Wis­sen­schafts­gläu­big­keit, die mit ech­ter Wis­sen­schaft wenig zu tun hat und einem über­grif­fi­gen Staat als Herr­schafts- und Legi­ti­ma­ti­ons­in­stru­ment dient.

Kai­ser ana­ly­siert die Rol­le der über­zeug­ten „Coro­na­zis“ und ihrer irre­ge­führ­ten „Loya­lis­ten“, der zyni­schen Kult­füh­rer und der getäusch­ten Mas­sen, der Feder­füh­rer und der Mit­läu­fer, der Pro­pa­gan­dis­ten, Pro­fi­teu­re, Poli­ti­ker, Funk­tio­nä­re, Lob­by­is­ten, Wis­sen­schaft­ler, Wirt­schafts­bos­se, Nor­mo­pa­then, Pro­mi­nen­ten und nicht zuletzt der „Intel­lek­tu­el­len“, denen er „Ver­rat“ und Aus­ver­kauf vorwirft.

Das ist für­wahr eine enor­me Geg­ner­schaft, der Kai­ser sein „ego non“ ent­ge­gen­wirft. Sie ist nicht nur quan­ti­ta­tiv in der Über­zahl, sie ist auch qua­li­ta­tiv von einer enor­men geis­ti­gen und psy­cho­lo­gi­schen Zähig­keit. Die brei­te, mani­pu­lier­te Mas­se der „Loya­lis­ten“, die im Gegen­satz zu den „Coro­na­zis“ im Zustand eines „tag­täg­li­chen Selbst­be­trugs“ lebt, und dar­um zumin­dest eine Chan­ce auf Erkennt­nis und Umkehr hat, beschreibt Kai­ser so:

Ihre Denk­wei­se ist nicht ein­fach und klar, son­dern erstaun­lich kon­fus – eine Mischung aus Idea­lis­mus und Gelas­sen­heit, aus Miss­trau­en und Nai­vi­tät, aus Gier und Opfer­be­reit­schaft, aus Grau­sam­keit und Sen­ti­men­ta­li­tät, aus Anstän­dig­keit und Infa­mie, aus Klug­heit und Dumm­heit, aus Hals­star­rig­keit und Inkon­se­quenz, aus Emp­find­lich­keit und Takt­lo­sig­keit, aus Harm­lo­sig­keit und Bos­heit, aus Wen­dig­keit und Beschränkt­heit – und all das mög­li­cher­wei­se in ver­schie­de­ne Käst­chen unter­teilt, die sau­ber von­ein­an­der getrennt sind.

Kurz gesagt wäre es die mensch­li­che Natur selbst, gegen die Kai­ser eine Ver­nunft- und Auf­klä­rungs­off­fen­si­ve füh­ren will. Das ist frei­lich ein aus­sichts­lo­ses Unter­fan­gen. Um Licht in die Fins­ter­nis des Kults zu brin­gen, kon­sul­tiert Kai­ser, ein umfas­send bele­se­ner Phi­lo­so­phen-Lite­ra­ten-Hybrid, etli­che Den­ker, von denen wir vor 2020 dach­ten, daß wir sie zur Genü­ge ver­stan­den hät­ten: Uns begeg­nen Toc­que­vil­le und Canet­ti, Fou­cault und Deleu­ze, Mit­scher­lich und Mar­cu­se, Arendt und Schelsky.

Man­ches erscheint uns dabei merk­wür­dig abge­stan­den und zum Über­druß ver­traut. Haben wir sie nicht alle zum Erbre­chen gehört und gelernt, die Lek­tio­nen von Iones­co, Erich Fromm, Franz Kaf­ka, aus „Die Wel­le“ oder Lenz’ „Deutsch­stun­de“? Haben wir nicht alle im puber­tä­ren Hoch­mut Hes­ses „Demi­an“ gele­sen und waren fas­zi­niert vom Bild der aus­er­wähl­ten Trä­ger des „Kains­mals“, die von der Mas­se geh­aßt und ver­ach­tet werden?

Nach 2020 erschei­nen alle die­se Dich­ter und Den­ker in neu­er Bedeu­tung und Fri­sche, aller­dings vor allem der Min­der­heit der Dis­si­den­ten, die vom Sys­tem als „Staats­fein­de“, „Rechts­ra­di­ka­le“ oder „Ver­schwö­rungs­gläu­bi­ge“ mar­kiert werden.

Der Libe­ra­le Kai­ser lan­det am Ende genau dort, wo wir Rech­ten zu einem gro­ßen Teil schon gelan­det sind: Das Sys­tem ist nicht mehr refor­mier­bar, es bedarf des Aus­stiegs und der Ver­net­zung der Aus­stei­ger, der Abkehr, der Sezes­si­on, idea­ler­wei­se der Grün­dung neu­er Gemein­schaf­ten oder „Par­al­lel­ge­sell­schaf­ten“, die sich dem Zugriff des Mas­sen­wahns und der kom­men­den tech­no­kra­ti­schen Dys­to­pie entziehen.

Die­ses Anlie­gen trägt Kai­ser, der inzwi­schen tap­fer mit einer Krebs­er­kran­kung ringt, mit Ver­ve und Pathos vor, aber auch mit einer Aus­führ­lich­keit und lei­der auch Red­un­danz, die auf die Dau­er etwas ermü­dend wirkt. Eine Kür­zung um min­des­tens hun­dert­fünf­zig Sei­ten hät­te sei­nem Buch gut getan.

Gun­nar Kai­ser: Der Kult. Über die Vira­li­tät des Bösen, Mün­chen, 2022, 360 Seiten,20,60 € – hier bestel­len.

Kai­ser ist übri­gens Dau­er­den­ker und hat bereits nach­ge­legt: Sei­nen Band Die Ethik des Imp­fens. Über die Wie­der­ge­win­nung der Mün­dig­keit, 120 S., 12 €, kann man hier bestel­len.