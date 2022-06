Sammelstelle für Gedrucktes (49): linker Zapfenstreich

Matthias Brodkorb, ehemaliger SPD-Minister in Mecklenburg-Vorpommern, hat kürzlich einen Gesprächsband aufgelegt: Ethnopluralismus von links.

Der eins­ti­ge Grün­der von »End­sta­ti­on rechts« und tat­säch­lich kun­di­ge Ken­ner der rech­ten Sze­ne­rie befragt dar­in den Grün­der­va­ter der deutsch­spra­chi­gen Neu­en Rech­ten (und spä­te­ren Links­so­zia­lis­ten) Hen­ning Eich­berg zu des­sen Vita.

Doch ein­lei­tend ent­schul­digt sich Brod­korb bei­na­he bei sei­nem Publi­kum, so viel Zeit und Lebens­en­er­gie einem Ver­fem­ten zu wid­men. Zumin­dest die »poli­ti­sche Klug­heit« mah­ne dazu,

sei­nen Geg­ner stets genau zu ana­ly­sie­ren und die rich­ti­ge Kampf­tech­nik zu wählen.

Denn:

Anders wird er nicht zu besie­gen sein.

Der ent­schul­di­gen­de Ton ist indes­sen unan­ge­bracht; es ist kei­ne Schan­de, poli­ti­sche Anti­po­den zum klä­ren­den Gespräch zu bit­ten, und die Quint­essenz – ohne Kennt­nis des Geg­ners kei­ne Über­win­dung des Geg­ners – trifft schlicht­weg zu.

Aus bewähr­ter Tra­di­ti­on her­aus emp­feh­le ich daher im Gegen­zug den Blick nach links, und der lohnt sich heu­te dop­pelt. Am Wochen­en­de fin­det näm­lich der Bun­des­par­tei­tag der Links­par­tei statt. Die Lager rüs­ten sich zum fina­len Kampf.

Das klingt über­zo­gen? Mit­nich­ten. Denn wäh­rend der Par­tei­tag der AfD am ver­gan­ge­nen Wochen­en­de erfreu­li­cher­wei­se kein »End­kampf« gewe­sen ist, son­dern eine behut­sa­me Kor­rek­tur des Bun­des­vor­stan­des mit bedau­er­li­chem Fina­le assur­do, erin­nert die Ton­art bei der Par­tei Die Lin­ke tat­säch­lich ans »letz­te Gefecht« aus der Internationalen.

Bei der zur 4,9‑Prozent-Partei geschrumpf­ten For­ma­ti­on (2009: 11,9 Pro­zent, 2017 immer­hin noch über 9 Pro­zent) stellt sich – frü­her als ihrem rech­ten Pen­dant – folg­lich die Fra­ge: Wird es die Par­tei nach die­sem Wochen­en­de noch geben? Wenn ja: Wird ihre mas­sen­me­dia­le Gali­ons­fi­gur Sah­ra Wagen­knecht an Bord blei­ben (kön­nen)?

Wagen­knecht gießt nun kurz vor Beginn des lin­ken Waf­fen­gangs Öl ins Feu­er. Im Gespräch mit der Frank­fur­ter Rund­schau plä­diert sie nicht nur für einen »Neu­an­fang«, son­dern spitzt auch zu, daß der Par­tei­tag »die letz­te Chan­ce dazu« sein wer­de. Wie bereits in ihrem Best­sel­ler Die Selbst­ge­rech­ten bemän­gelt sie die Ziel­grup­pen­an­spra­che der Linken:

Es gibt in der Par­tei eine Kon­zen­tra­ti­on auf klei­ne Zir­kel von Poli­tak­ti­vis­ten und auf die grün­li­be­ra­len aka­de­mi­schen Großstadtmilieus,

was sie in elek­to­ra­le Kon­kur­renz zu den erfolg­rei­che­ren Grü­nen bringt, wobei die Grü­nen als »smar­te« und medi­al gehyp­te For­ma­ti­on die bes­se­ren Vor­aus­set­zun­gen im Kampf um die Gunst die­ser Milieus besitzen.

Was Wagen­knecht durch die Abstim­mungs­er­geb­nis­se am Wochen­en­de in Erfurt nach­drück­lich vor Augen geführt bekom­men dürf­te, ist aber dies: Die­se »Kon­zen­tra­ti­on auf die grün­li­be­ra­len aka­de­mi­schen Groß­stadt­mi­lieus« ist kei­ne Marot­te eini­ger weni­ger, son­dern die logi­sche Kon­se­quenz aus dem Trans­for­ma­ti­ons­pro­zeß der Par­tei: Weni­ger Ost­deutsch­land, mehr Wes­ten, weni­ger PDS-sozia­li­sier­te Lin­ke, mehr post­mo­der­ne Life­style-Lin­ke, weni­ger Klas­sen­kampf, mehr Iden­ti­täts­po­li­tik, weni­ger »Ins Volk gehen« und mehr woke Nar­re­tei usw.

Das ist der Par­tei­ma­in­stream (gewor­den) – Wagen­knecht ver­langt eine Fun­da­men­tal­um­kehr, ganz so als ob sie nicht wüß­te, daß sie dafür über zu wenig Trup­pen­tei­le verfügt.

Wie sähe die Wunsch­par­tei Wagen­knechts aus?

Eine Par­tei, die all die­je­ni­gen ver­tritt, die sich der­zeit gro­ße Sor­gen machen, wie sie ange­sichts extrem stei­gen­der Prei­se mit ihrem Ein­kom­men über den Monat kom­men, eine poli­ti­sche Kraft, die all denen eine poli­ti­sche Stim­me gibt, die sich wün­schen, dass die Ukrai­ne nicht mit immer mehr schwe­ren Waf­fen belie­fert wird, son­dern, dass es Ver­hand­lun­gen und Kom­pro­miss­be­reit­schaft gibt, eine Par­tei, die die völ­lig ver­rück­ten Russ­land-Sank­tio­nen kri­ti­siert, weil sie vor allem uns selbst scha­den, wäh­rend die rus­si­schen Ein­nah­men sogar stei­gen – eine sol­che Par­tei wird drin­gend gebraucht,

und eine sol­che Par­tei gibt es ja bereits, und das ist – inter­ner Streit hin oder her – die Alter­na­ti­ve für Deutschland.

Eben dies wer­fen ihr auch die lin­ken Wagen­knecht-Kri­ti­ker vor: Daß ihre per­sön­li­che Pro­fil­bil­dung als »links­kon­ser­va­tiv« dafür sorg­te, daß sie sich in essen­ti­el­len Aspek­ten der Tages­po­li­tik längst näher an AfD-Posi­tio­nen befin­det als an jenen der eige­nen Partei.

Wagen­knecht über­geht die­sen Wider­spruch nicht. Sie weiß um die Pro­ble­ma­tik gegen­läu­fi­ger Poli­tik­vor­stel­lun­gen in ihrer Partei:

Natür­lich ist es ein Pro­blem, dass wir in vie­len Fra­gen gegen­sätz­li­che Posi­tio­nen ver­tre­ten. Die einen wol­len die Sprit­prei­se sen­ken, die ande­ren lie­ber das Auto ver­bie­ten. Die einen sagen, das Ölem­bar­go scha­det vor allem Deutsch­land, die ande­ren wol­len sämt­li­che Öl- und Gas­im­por­te aus Russ­land ein­stel­len. Wer soll eine Par­tei wäh­len, die sich der­art widerspricht?

Nie­mand soll das. Aber den­noch tun es in West­deutsch­land noch 2 bis 5 Pro­zent der Wäh­ler und im Osten deut­lich mehr als 10 Pro­zent. Das wür­de sich aber wohl ändern, wenn Wagen­knecht von Bord ginge.

Geht sie denn? Die FR hakt nach, was pas­sie­ren wür­de, wenn Wagen­knechts Wunsch­per­so­na­lie – der Leip­zi­ger Bun­des­tags­ab­ge­ord­ne­te Sören Pell­mann – bei der Kampf­ab­stim­mung um einen der bei­den Chef­pos­ten geschla­gen wer­den sollte.

Haben Sie auch über einen Aus­tritt aus der Par­tei nachgedacht?

Die­se Fra­ge ist berech­tigt, auch des­halb, weil Wagen­knechts Ehe­mann, Oskar Lafon­tai­ne, die Par­tei längst ver­las­sen hat. Wagen­knecht ant­wor­tet, wie zu erwar­ten war, ausweichend:

Ich hof­fe, dass es auf die­sem Par­tei­tag gelingt, das Ruder noch ein­mal herumzureißen,

denn, und jetzt es wird dramatisch:

Es dürf­te die letz­te Mög­lich­keit sein.

Aber was dann? Geht man davon aus, daß sich die Wiss­lers, Hoffs und Lede­rers durch­set­zen, also die pro­west­li­chen, woken und grün­li­be­ra­len Strö­mun­gen, dann hat Wagen­knecht kaum mehr Druckmittel.

Das Pro­jekt »Auf­ste­hen« rund um eini­ge Wagen­knecht-Sym­pa­thi­san­ten wie den Dra­ma­tur­gen Bernd Ste­ge­mann ist nicht erst geschrumpft, son­dern war nie wirk­lich zu etwas Ernst­zu­neh­men­den ange­wach­sen; Ste­ge­mann selbst flüch­te­te längst in die Sicher­heit des Schweigens.

Eine Basis­be­we­gung, die sich um den Wagen­knecht-freund­li­chen Auf­ruf »Für eine popu­lä­re Lin­ke« for­mie­ren könn­te, steht (Stand: 23. Juni) gera­de mal bei 5914 Unterstützern.

Das ist zum einen nicht viel und zum ande­ren sagt es nichts dar­über aus, wie­vie­le die­ser Akteu­re Wagen­knechts Par­tei­aus­tritt eben­falls zum Anlass näh­men, die Links­par­tei zu verlassen.

Wie­vie­le wären bereit, die Mühen der Ebe­nen zu bespie­len und Orts‑, Kreis- und Lan­des­ver­bän­de auf­zu­bau­en für eine »Lis­te Wagen­knecht«? Zuletzt: Gibt es wirk­lich Poten­ti­al für eine wei­te­re Links­par­tei, und sei es eine ohne Me-Too-Fetisch, Kli­ma­fo­kus­sie­rung und LGBTQ-Dauerbeschallung?

Gewiß: Wagen­knecht ist ein TV-Gesicht, spe­zi­ell unter AfD-Wäh­lern ist sie popu­lär. Aber eine bun­des­wei­te Neu­grün­dung wäre ein ande­res Kali­ber als gefäl­li­ge Bei­trä­ge in bür­ger­li­chen Feuil­le­tons und smart-klu­ge Auf­trit­te in allen erdenk­li­chen Medi­en­for­ma­ten. Ohne Links­par­tei als Orga­ni­sa­ti­ons­form wird Wagen­knecht par­la­ments­po­li­tisch been­det sein.

Mei­ne Pro­gno­se ist daher eine ande­re: Wagen­knecht ver­liert am Wochen­en­de den Macht­kampf, sitzt die Legis­la­tur­pe­ri­ode aus, kan­di­diert 2025 nicht mehr und zieht fort­an als geschätz­te Intel­lek­tu­el­le und viel gele­se­ne Buch­au­torin durch die Republik.

Die Links­par­tei hin­ge­gen wird das Ruder nicht her­um­rei­ßen – für eine lin­ke Grü­nen­ko­pie bleibt der Markt limi­tiert. Gefähr­lich wür­de die Par­tei nur, wenn sie in kom­men­den Ver­sor­gungs­kri­sen eine glaub­haft sozi­al­po­pu­lis­ti­sche Gene­ral­li­nie ver­in­ner­li­chen wür­de. Dafür bräuch­te sie aber wie­der­um Wagen­knecht als authen­ti­sches Wer­be­ge­sicht. Die Geduld mit ihr scheint aber am Ende.

Die Links­par­tei befin­det sich des­halb vor ihrem ver­meint­lich »letz­ten Gefecht« in einer aus­weg­lo­sen Position.

– –

Nach­trag:

Der ein­gangs erwähn­te Hen­ning Eich­berg war indes auch Mit­glied einer Links­par­tei. Bis zu sei­nem Tod 2017 in Oden­se gehör­te der ehe­ma­li­ge Dozent für Sport­so­zio­lo­gie der klei­nen Sozia­lis­ti­schen Volks­par­tei an.

Als er 1982 nach Däne­mark ging und den »Volks­so­zia­lis­ten« bei­trat, deren Weg von einem gewis­ser­ma­ßen »volklich«-identitären Sozia­lis­mus ins Rot­grün-Zeit­geis­ti­ge führ­te, wirk­te er bereits seit drei Jah­ren als intel­lek­tu­el­ler Men­tor des links­na­tio­nal-öko­lo­gi­schen Maga­zins wir selbst, des­sen Erschei­nen 2002 ein­ge­stellt wur­de. (Der Nach­fol­ger Volks­lust blieb ohne grö­ße­re Reso­nanz und wur­de nach nur vier Aus­ga­ben eingestampft.)

Nun, nach exakt 20 Jah­ren, liegt die ers­te Druck­aus­ga­be der »neu­en« wir selbst vor. Damals wie heu­te ist der Ver­le­ger Sieg­fried Bublies Chef­re­dak­teur, unter­stützt wird er von wir selbst- und Volks­lust-Vete­ran Han­no Bor­chert. Ver­zich­tet wur­de bis­her lei­der auf eine gra­phi­sche Gene­ral­sa­nie­rung; hier besteht reich­lich Optimierungsbedarf.

Klar ist dabei, daß die Wir­kung der »Zeit­schrift für natio­na­le Iden­ti­tät« auf ein über­schau­ba­res Leser­mi­lieu beschränkt bleibt; eine zah­len­mä­ßi­ge Kon­kur­renz mit dem »Markt­füh­rer« Sezes­si­on und dem Bran­chen­zwei­ten Tumult ist weder rea­lis­tisch noch erklär­tes Ziel.

Zu den Autoren der Pilot­aus­ga­be zäh­len u.a. Gene­ral­ma­jor a.D. Schult­ze-Rhon­hof und Klaus Kun­ze, Wer­ner Olles und Flo­ri­an San­der, Man­fred Klei­ne-Hart­la­ge und – obli­ga­to­risch – Hen­ning Eich­berg in Form eines Nachdrucks.

Her­vor­zu­he­ben für alle Sezes­si­on-Leser ist jedoch ein ande­rer Autor: Chris­ti­an Bött­ger. Sein mate­ri­al- und kar­ten­rei­cher Auf­satz über »Wikin­ger, Sla­wen und Kie­wer Rus: Zur Eth­no­ge­ne­se des rus­si­schen Vol­kes« ist wis­sens­ver­mit­telnd und anschaulich.

Der DDR-sozia­li­sier­te Eth­no­lo­ge und Kul­tur­his­to­ri­ker, des­sen Grund­la­gen­werk Eth­nos bei Antai­os noch lie­fer­bar ist und und den »Nebel um den Volks­be­griff« lich­tet, »poli­ti­siert« erst am Ende sei­nes his­to­ri­schen Streif­zugs die Ukrai­ne-Ruß­land-Situa­ti­on, indem er dar­auf ver­weist, was Zbi­gniew Brze­zinski, eins­ti­ger Sicher­heits­be­ra­ter des Wei­ßen Hau­ses, zur Ukrai­ne ver­lau­ten ließ:

Ohne die Ukrai­ne ist Ruß­land kein eura­si­sches Reich mehr. Es kann trotz­dem nach einem impe­ria­len Sta­tus stre­ben, wür­de aber dann ein vor­wie­gend asia­ti­sches Reich sein.

Die aktu­el­len Ver­schie­bun­gen glo­ba­ler Han­dels­ket­ten geben Brze­zinski recht: Russ­land blickt geo­öko­no­misch stär­ker nach Chi­na und Indi­en, doch ob Putin wirk­lich ein »asia­ti­sches Reich« errich­ten will oder errich­ten kann, bleibt abzuwarten.

Wer nicht war­ten möch­te und sich Bött­gers Arti­kel – und die wei­te­ren Auf­sät­ze – durch­le­sen möch­te, kann die ers­te wir selbst-Druck­aus­ga­be nach 20 Jah­ren hier bestel­len.