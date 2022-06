Nationaler Bildungsbericht

Heino Bosselmann studierte in Leipzig Deutsch, Geschichte und Philosophie für das Lehramt an Gymnasien.

Selbst­ver­ständ­lich haben die im Zuge der exe­ku­ti­ven Maß­re­ge­lungs­po­li­tik ohne Not durch­ge­führ­ten rigo­ro­sen Schul­schlie­ßun­gen irrever­si­ble Schä­den ver­ur­sacht. Schuld dar­an sind jedoch allein die Pro­fi­lie­rungs­be­dürf­nis­se der pra­xis­fer­nen Funk­tio­nä­re der Lan­des­re­gie­run­gen und ihrer Kultusbürokraten.

Nun lau­fen die Trost-Kam­pa­gnen: „Lern­stands­er­he­bun­gen“ etwa, die unnö­tig sind, weil sie ohne­hin nach frag­wür­di­gen Kri­te­ri­en mes­sen und das Desas­ter so umfas­send ist, daß pro­pa­gan­dis­tisch auf­ge­zo­ge­ne Ein­zel­ak­tio­nen nichts bewir­ken. Die Bil­dung war schon vor Coro­na krank.

Statt auf red­li­che Arbeit und Sub­stanz zu set­zen, wird mit übli­chen Phra­sen auf­ge­trumpft: Ganz­tags­be­treu­ung, also Inter­nie­rung der Kin­der über den Stun­den­plan hin­aus, Digi­ta­li­sie­rung, als wenn ein teu­res elek­tro­ni­sches Smart-Board und Tablet-Klas­sen allein schon guten Unter­richt sichern, miß­ver­stan­de­ne Inklu­si­on, bei deren Umset­zung die wirk­sams­te Inklu­si­ons­in­sti­tu­ti­on, die För­der­schu­le, in ihrem Grund­be­stand bewußt zer­schla­gen wur­de, obwohl deut­sche Son­der­päd­ago­gen in Aus­bil­dung und Pra­xis welt­weit als vor­bild­lich galten.

Die Defi­zi­te in der ‚Bil­dungs­re­pu­blik‘ (Ange­la Mer­kel) sind weni­ger „pan­de­mie­ver­ur­sacht“ als bereits all­zu lang­fris­tig systembedingt.

Aus frag­wür­di­gen Gerech­tig­keits­vor­stel­lun­gen her­aus wur­den die Inhal­te der Fächer – mit Aus­nah­me der poli­ti­schen Bil­dung und von ihr aus­ge­hen­der Pro­jekt-Insze­nie­run­gen – seit Jahr­zehn­ten aus­ge­dünnt, im Zuge des­sen die Anfor­de­run­gen gesenkt, die Maß­stä­be auf­ge­weicht und die Bewer­tun­gen infla­tio­niert. So gute Abi-Schnit­te wie nie ste­hen so ganz logi­scher­wei­se gleich­falls für den Schwund an Befä­hi­gun­gen. Eti­ket­ten­schwin­del, für den die Absol­ven­ten nicht ver­ant­wort­lich sind, son­dern die Ministerien.

Daß Bil­dungs­ab­schlüs­se gegen­wär­tig eher juris­tisch garan­tiert statt enga­giert erar­bei­tet wer­den, führt zu der Grund­an­nah­me, sie stün­den ein­fach jedem zu, der nur phy­sisch anwe­send ist. Damit geht Hal­tung verloren.

Allein schon die jahr­zehn­te­lan­ge Ver­teu­fe­lung des Fron­tal- oder auch nur leh­rer­zen­trier­ten Unter­richts hat die deut­sche Schu­le inso­fern dys­funk­tio­nal wer­den las­sen, als das leben­di­ge Dar­stel­len, das Zei­gen, das Vor- und Mit­ma­chen sowie das Üben unter Anlei­tung ent­schie­den zu kurz kom­men, ange­fan­gen beim Erler­nen einer leser­li­chen Schrift bis hin zum Erwerb qua­li­fi­zier­ter Tech­ni­ken des Lesens, Schrei­bens, Den­kens, Wie­der­ge­bens und des dif­fe­ren­zier­ten Argu­men­tie­rens und Urteilens.

Sprach­li­che Leg­asthe­nie bedingt geis­ti­ge Selbstent­mün­di­gung. Aber ver­tre­ten wird: Die Schü­ler erschlie­ßen sich Erkennt­nis­se selbst, der Leh­rer soll­ten allen­falls hand­lungs­ori­en­tiert coachen.

Gleich­falls über Jahr­zehn­te hin­weg wur­de die Prio­ri­tät von den Inhal­ten und der in Übun­gen und Wie­der­ho­lun­gen voll­zo­ge­nen Ent­wick­lung ech­ten Kön­nens auf die Metho­de ver­scho­ben. Viel­fach geht es nur­mehr ums blo­ße Machen, das euphe­mis­tisch als „Kom­pe­tenz­er­werb“ bezeich­net wird.

Haupt­sa­che, es tut sich was, gern ohne sin­ni­gen Bezug und eine den Wis­sens­auf­bau sichern­den Sys­te­ma­tik. Aller­dings sind ohne das Wis­sen-über kei­ne Kom­pe­ten­zen zu erwer­ben, so wie man das Stri­cken eben nicht ohne Wol­le lernt. So sol­len Abitu­ri­en­ten im Fach Geschich­te anspruchs­vol­le Quel­len­kri­tik betrei­ben, ohne hin­rei­chend zu wis­sen, was his­to­risch über­haupt genau geschah. Sie for­mu­lie­ren also artig die vom Leh­rer gehör­ten Deu­tungs­mus­ter nach.

Das Ergeb­nis: Die Sprach- und Lese­ver­mö­gen nahm beängs­ti­gend ab und ent­spricht dem Niveau eines Ent­wick­lungs­lan­des – mit auf­fal­len­dem Rück­stand gegen­über eins­ti­gen Ent­wick­lungs­län­dern, u. a. in Ost­asi­en und Ost­eu­ro­pa, die gera­de straff auf Qua­li­fi­zie­rung ihrer jun­gen Genera­ti­on setzen.

Hier­zu­lan­de sind mitt­ler­wei­le zwan­zig Pro­zent aller Fünf­zehn­jäh­ri­gen funk­tio­na­le Analpha­be­ten, so vie­le wie nie in der deut­schen Bil­dungs­ge­schich­te seit Ein­füh­rung der Schul­pflicht. Fatal dabei: Sie sind es eben genau wegen und nicht trotz des Unter­richts, aber dar­über gibt es nir­gend­wo einen Dis­kurs. Man ver­spricht ein­fach wie­der Nachhilfe.

Die Mathe­ma­tik­kennt­nis­se erschei­nen schon in der Grund­schu­le so man­gel­haft, daß Ergeb­nis­se von Klau­su­ren und Abschluß­prü­fun­gen im nach­hin­ein mehr­fach geschönt wur­den. Als Grund wer­den „unan­ge­brach­te Här­ten“ genannt. Ent­täu­schun­gen und die wich­ti­ge Erfah­rung eige­nen Schei­terns sol­len ver­mie­den wer­den. Schlech­te Noten wer­den als Dis­kri­mi­nie­rung empfunden.

Wo es als cool gilt, für Mathe­ma­tik zu blöd zu sein, lei­det der gesamt MINT-Bereich der Aus­bil­dung. In Ergeb­nis des­sen kön­nen Lehr­lin­ge nicht mes­sen und kal­ku­lie­ren, und Abitu­ri­en­ten haben Schwie­rig­kei­ten in Natur- und Inge­nieur­wis­sen­schaf­ten. So fehlt Deutsch­land genau das Fach­per­so­nal, dem das roh­stoff­ar­me Land sei­ne eins­ti­ge Inno­va­ti­ons­kraft ver­dank­te – gute Fach­ar­bei­ter und klu­ge Techniker.

In den geis­tes­wis­sen­schaft­li­chen Fächern und in Rest­be­stän­den des Lite­ra­tur­un­ter­richts gilt wie­der mal das kor­rek­te Bekennt­nis gemäß vor­ge­ge­be­ner „Über­zeu­gun­gen“ mehr als die Her­aus­bil­dung dif­fe­ren­zie­ren­der Urteils­kraft. So wird das blo­ße Mei­nen wie in der Talk­show-Kul­tur mit dem Argu­men­tie­ren verwechselt.

Auf­schluß­reich, daß sich Abitur­anfor­de­run­gen im Fach Deutsch auf die soge­nann­te Text­ana­ly­se, also auf das Rezi­pie­ren beschrän­ken; pro­blem- oder text­be­zo­ge­ne Erör­te­run­gen sind eben­so Ver­gan­gen­heit wie der alte deut­sche Schul­auf­satz, also das frei begrün­den­de und somit schöp­fe­ri­sche Schrei­ben zu einer The­ma­tik. Lite­ra­ri­sche Erör­te­run­gen fol­gen sehr engen Vor­ga­ben, gewis­ser­ma­ßen einer Art Regel­poe­tik, die vor­her ein­ge­übt wird. So kann eben nicht frei inter­pre­tiert werden.

In nicht­gym­na­sia­len Schu­len erfol­gen selbst Deutsch­prü­fun­gen weit­ge­hend im Mul­ti­ple-Choice-Ver­fah­ren. Feh­ler­quo­ten gibt es nicht mehr; jeder schreibt, wie er kann und mag.

Leh­rer der jün­ge­ren Genera­ti­on rin­gen zudem mit dem Dilem­ma, daß ihnen die Schu­le, die sie durch­lie­fen, regel­kon­for­mes Schrei­ben nicht mehr ver­mit­teln konn­te bzw. woll­te. Sie selbst kön­nen daher dar­in nicht sicher sein, haben aber „metho­disch vie­les drauf.“

Es gebricht aber nicht nur an Wis­sen und Kön­nen, son­dern wegen man­geln­der Erzie­hung zu Anstren­gungs­kraft und Selbst­über­win­dung all­zu oft am Ver­mö­gen, eine trag­fä­hi­ge Idee vom eige­nen Selbst zu entwickeln.

Adi­po­si­tas, Bewe­gungs­man­gel und Medi­en­sucht offen­ba­ren rein äußer­lich, wor­an es inner­lich fehlt: Ori­en­tie­rung auf ech­te Sinn­ge­bung, Ent­wick­lung nicht nur der eige­nen Moti­va­ti­on, son­dern über­haupt der sen­su­el­len Wach­heit, der Lei­den­schaft und des Emp­fin­dens von ech­ter Freu­de. Die Erre­gungs­am­pli­tu­den ver­lau­fen sehr flach, das Sen­so­ri­um verödet.

Daher die Ersatz­hand­lun­gen im Voll­zug eines ora­les Not­pro­gramms – im enge­ren Sin­ne die Über­fres­sen­heit mit Zucker, Salz und Fett, im wei­te­ren das pas­si­ve Kon­su­mie­ren digi­ta­len Drecks. Das alles macht schwer und unglück­lich. Diät und Umstel­lung fal­len schwe­rer, gera­de wenn stoff­li­che und nicht­stoff­li­che Süch­te hinzukommen.

Lust- und Lei­den­schafts­lo­sig­keit, Antriebs­schwä­che, Lethar­gie und eine um sich grei­fen­de Jugend-Depres­si­on sind die Fol­ge. Die psych­ia­tri­schen und psy­cho­so­ma­ti­schen Kli­ni­ken haben für Schü­ler kaum noch Kapa­zi­tä­ten frei.

Die an den Schu­len sug­ge­rier­ten Gerech­tig­keits­vor­stel­lun­gen und das Feh­len ech­ter Vor­bil­der machen nicht nur bequem, sie las­sen letzt­lich die Her­an­wach­sen­den im Stich.

Die Viel­zahl der Abbre­cher schei­tert nicht an den anfor­de­rungs­re­du­zier­ten Prü­fun­gen, son­dern eher am Unver­mö­gen, mor­gens über­haupt hoch­zu­kom­men und All­tags­an­stren­gun­gen durch­zu­ste­hen. Es geben nicht nur Schü­ler und Azu­bis, son­dern eben­so Stu­den­ten auf. Laten­te Erschöpft­heit: An der Uni­ver­si­tät Greifs­wald etwa war­fen 2021 83 Pro­zent aller Lehr­amts­stu­den­ten hin. 83 Prozent!

Daß Schu­le, frü­her durch­aus wis­sen­schaft­lich und „poly­tech­nisch“ vor­ori­en­tie­rend und daher für wache Her­an­wach­sen­de echt inter­es­sant, im Zuge der Ideo­lo­gi­sie­rung der Ber­li­ner Repu­blik zu einem poli­ti­schen Lehr- und Expe­ri­men­tier­feld umge­stal­tet wur­de, in dem die Phra­se noch rigo­ro­ser regiert als in der Gesell­schaft, ent­frem­de­te sie nahe­zu völ­lig ihrer frü­he­ren Auf­ga­be, als Insti­tu­ti­on ruhi­gen Lebens­erns­tes auf die Her­aus­for­de­run­gen des erwach­se­nen Lebens vor­zu­be­rei­ten. Ergeb­nis ist die signi­fi­kan­te Infantilisierung.

Heu­te wird an den Schu­len mehr Demo­kra­tie gelebt, als daß es dort um die Pfle­ge von Spra­che, die Aus­bil­dung im Mathe­ma­ti­schen und um tie­fe Ein­bli­cke in die Natur- und Geis­tes­wis­sen­schaf­ten gin­ge. Wer etwas wer­den will, muß gera­de­zu exis­ten­ti­ell auf Eigen­ver­ant­wor­tung set­zen. Das gilt für aus­bil­den­de Leh­rer eben­so wie für aus­zu­bil­den­de Schüler.

Auf das Sys­tem selbst ist nicht mehr zu hof­fen. Ein kul­tu­rell ver­lo­re­nes Gelän­de, in dem ein paar Idea­lis­ten durch­hal­ten, die nach eige­nen Maß­stä­ben anstän­dig arbei­ten wol­len. Gera­de Talen­tier­te blei­ben sich selbst über­las­sen, da der Schwer­punkt auf der För­de­rung der zu inklu­die­ren­den Schwach­ma­ten liegt. Leh­rer schrei­ben För­der­plä­ne, gewäh­ren Nach­teils­aus­glei­che und wid­men sich all den neu defi­nier­ten För­der­schwer­punk­ten. Damit sind sie nicht nur aus‑, son­dern über­las­tet. Wer mehr will, muß sich selbst helfen.

Erfolg­reich wird nur sein, wer sich eige­ne Zie­le setzt und ein kri­ti­sches Selbst­ver­ständ­nis ent­wi­ckelt. Schließt sich die Tür zum Unter­richts­raum, kön­nen Erfol­ge nur noch selbst, gewis­ser­ma­ßen also anti­zy­klisch gene­riert wer­den, da die „Schul­auf­sichts­be­hör­de“ glück­li­cher­wei­se nicht nur drau­ßen bleibt, son­dern am Unter­richt selbst, sei­ner Qua­li­tät, völ­lig des­in­ter­es­siert ist.