Bundesparteitag in Riesa (1): Absprachen und Wahlen

In den vergangenen Tagen: Gespräche mit AfD-Politikern, um einmal herauszuhören, warum auf eine so gelungene Vorstandswahl ein so unguter Sonntag folgte.

Durch Jörg Meu­thens Abgang ohne Nach­hall war in der Vor­be­rei­tung eines offen­sicht­lich gewor­den: Meu­then hat­te etwas durch­ge­führt, das zum Glück geschei­tert ist und das man im Nach­hin­ein zurecht als “Krieg gegen die eige­ne Par­tei” bezeich­nen kann. Bis auf ganz weni­ge, irrele­van­te Aus­nah­men ist ihm nie­mand dort­hin gefolgt, wo er nun außer­halb der AfD nach dem bes­se­ren poli­ti­schen Ansatz sucht.

Selbst Meu­thens wich­tigs­te Mit­strei­ter sind alle noch in der AfD. War­um? Wir soll­ten davon aus­ge­hen, daß sie zwei­er­lei begrif­fen haben:

Ers­tens war das Gere­de von der extre­men Chan­ce einer “Zwi­schen­par­tei” aus (ver­dampf­ter) Wer­te­uni­on und ent­flü­gel­ter AfD nichts ande­res als eben Gere­de. Es ist völ­lig verstummt.

Zwei­tens: Die AfD dul­det kei­nen inter­nen Krieg gegen die eige­ne Par­tei mehr. Wer in ihr Mit­glied sein und sich an ihrer für Deutsch­land so drin­gen­den Auf­ga­be betei­li­gen möch­te, darf nicht mehr aus­gren­zend, dif­fa­mie­rend, “säu­bernd” wir­ken, son­dern muß inte­grie­ren, muß aus­wie­gen, was aus­ge­wo­gen wer­den kann.

Die neu­ge­wähl­te, poli­ti­sche Füh­rung der AfD wür­de – soviel war vor dem Bun­des­par­tei­tag sicher – eine Über­zeu­gung vor­le­ben müs­sen: Man wird ein­an­der nicht los, und es gibt auch gar kei­nen Grund für die Annah­me, daß irgend­et­was bes­ser wäre, wenn man sich selbst einen Flü­gel abschnit­te. Kei­ne Strö­mung in der Par­tei kann es sich leis­ten, auf ande­re Strö­mun­gen zu ver­zich­ten. Jeder, der Ver­ant­wor­tung trägt, muß um Aus­gleich bemüht sein und hat “zum Woh­le der Par­tei” zu wirken.

Die­ses “Wohl der Par­tei” beginnt dort, wo die unfrucht­ba­re Selbst­be­schäf­ti­gung endet und die bei­den gro­ßen Auf­ga­ben ange­gan­gen wer­den: ers­tens dem poli­ti­schen Geg­ner immer mehr Stim­men abzu­ja­gen und zu rele­van­ter Grö­ße auf­zu­stei­gen, zwei­tens das eige­ne Pro­gramm zu prä­zi­sie­ren und inhalt­lich zuzu­spit­zen, um dem Namen einer “Alter­na­ti­ve für Deutsch­land” gerecht zu werden.

Man ver­rät kein Geheim­nis, wenn man fest­stellt: Alle Gesprä­che und Son­die­run­gen vor dem Par­tei­tag folg­ten der Ein­sicht in die Not­wen­dig­keit, die­je­ni­gen zu ent­mach­ten, die den Krieg gegen die eige­ne Par­tei fort­set­zen woll­ten. An die­sen Gesprä­chen hat sich natür­lich auch Björn Höcke betei­ligt. (Es kommt in der Vor­be­rei­tung auf Par­tei­ta­ge und wich­ti­ge inter­ne Wah­len über­haupt immer zu Abspra­chen, stets wird nach Mehr­hei­ten gesucht, stets geht es auch dar­um, das Über­ra­schungs­mo­ment kal­ku­lier­bar zu machen.)

Höcke hat­te sich irgend­wann in den Wochen vor dem Bun­des­par­tei­tag und gegen den gro­ßen Wider­stand des eige­nen Lagers ent­schie­den, auch dies­mal nicht für den Bun­des­vor­stand zu kan­di­die­ren. Sein Haupt­grund dafür war und ist die Beru­hi­gung der Par­tei und die Been­di­gung einer unge­recht­fer­tig­ten inne­ren Panik, die sich unter ande­rem an sei­ner Per­son immer wie­der neu ent­zün­det. Höckes Ver­zicht auf eine Kan­di­da­tur war ein Signal: Er hat damit gezeigt, daß ihm der Zusam­men­halt der Par­tei wich­tig ist und daß er weiß, wel­che Reiz­fi­gur die Medi­en aus ihm gemacht haben.

Der Ver­zicht Höckes wur­de ihm hoch ange­rech­net, und die Vor­stands­wah­len am Sams­tag gin­gen auch des­we­gen undra­ma­tisch über die Büh­ne. Sie sind natür­lich – das sei wie­der­holt – auch das Ergeb­nis von Abspra­chen, obwohl Abspra­chen – das weiß man auch von über­ra­schen­den Par­tei­tags­ver­läu­fen ande­rer Par­tei­en – nicht mehr sind als Leit­plan­ken am Ran­de von Ser­pen­ti­nen in gro­ßer Höhe.

Tino Chru­pal­las Lis­te “Team Zukunft” war inte­gra­tiv, betei­lig­te vie­le unter­schied­li­che Strö­mun­gen und sicher­te ihm natür­lich auch sei­ne Wie­der­wahl. Dar­auf hin­zu­wei­sen ist banal, aber das Bana­le muß vor den Ohren der­je­ni­gen wohl ab und an wie­der­holt wer­den, die sich nun gespielt über Höckes Anteil an Abspra­chen empören.

Dabei stün­de es, bei Lich­te betrach­tet, Höcke sogar zu, sein thü­rin­gi­sches Erfolgs­re­zept in den Bun­des­vor­stand zu tra­gen: Kein Lan­des­chef und kein Frak­ti­ons­vor­sit­zen­der der AfD beklei­det län­ger oder erfolg­rei­cher bei­de Ämtern. Thü­rin­gen ist außer­dem neben Sach­sen das ein­zi­ge Bun­des­land, das sich in Wahl­er­geb­nis­sen und Umfra­gen noch immer gegen den bun­des­wei­ten Abwärts­trend stemmt. Und nicht zuletzt in der Vor­be­rei­tung auf die­sen Bun­des­par­tei­tag hat Höcke gezeigt, wie sehr er an inhalt­li­chen Fra­gen inter­es­siert ist und für wie not­wen­dig er ihre Beant­wor­tung für die Par­tei hält: Drei wesent­li­che Anträ­ge (Euro­pa, Frie­dens­po­li­tik, Struk­tur­re­form) wur­den von ihm initi­iert und mitgetragen.

Sei­ne Anre­gung war es auch, sich als Lei­ter einer Kom­mis­si­on zur Struk­tur­re­form der Par­tei auf bun­des­po­li­ti­scher Ebe­ne zu betei­li­gen und damit einen for­ma­len Schritt aus sei­ner lan­des­po­li­ti­schen Ver­or­tung her­aus zu machen. Dazu ist es nicht gekom­men, aber dazu kommt es hof­fent­lich noch.

Höckes Impul­se für den Par­tei­tag waren also sein Ver­zicht und sei­ne inhalt­li­chen Set­zun­gen. Er mach­te durch sei­nen Ver­zicht einen Vor­stand mög­lich, der die Chan­ce hat, har­mo­nisch zu arbei­ten und zu ent­schei­den. Daß es sich um einen Höcke-Vor­stand han­de­le, ist eine Fremd­zu­schrei­bung, die aus durch­sich­ti­gen Grün­den von den Main­stream-Medi­en vor­ge­nom­men wur­de. Die­se Medi­en, in denen es nur Spu­ren­ele­men­te von Sym­pa­thie oder Fair­neß im Umgang mit der AfD gibt, haben natür­lich ein gro­ßes Inter­es­se dar­an, die Sor­ge inner­halb der AfD vor zuviel Höcke zu schüren.

Der neue Bun­des­vor­stand ist kein Höcke-Vor­stand. Er ist aber vor allem über­haupt kein Meu­then­vor­stand mehr, und das ist eine Leh­re für jeden, der Meu­thens Vor­ge­hen in den ver­gan­ge­nen bei­den Jah­ren irgend­et­was abge­win­nen kann: Ein sol­ches Vor­ge­hen ist, wie oben aus­ge­führt, nicht erwünscht, und vie­le von denen, die vor zwei Jah­ren für Meu­thens (vor­ab aus­ge­han­del­te!) Mann­schaft gestimmt hat­ten, waren von sei­ner zer­stö­re­ri­schen Rabiatheit schockiert.

Die­se Zei­ten sind seit der Neu­wahl vor­bei. Hans-Tho­mas Till­schnei­der for­mu­lier­te in einem ver­öf­fent­lich­ten Gespräch im Sin­ne vie­ler sei­ner Kol­le­gen, er sei so ent­spannt wie kaum je auf einem Par­tei­tag am Sams­tag­abend ins Hotel gefah­ren: end­lich Ruhe und Aus­ge­gli­chen­heit an der Füh­rungs­spit­ze, gera­de­zu unge­wohn­te Harmonie.

So hät­te es auch den Sonn­tag über blei­ben sol­len. War­um sich aber ent­lang einer über Mona­te erar­bei­te­ten und breit getra­ge­nen Euro­pa­re­so­lu­ti­on erneut unver­söhn­li­che Vor­gän­ge ent­wi­ckel­ten, wird den zwei­ten Teil die­ser Nach­be­trach­tung bilden.

Wie man Har­mo­nie und frucht­ba­re Span­nung pfle­gen kann, wird übri­gens sicht­bar in einem Video, das Höcke im Inter­view mit dem Fern­seh­sen­der Phoe­nix zeigt. Phoe­nix (Betrei­ber sind ARD und ZDF) hat die­ses Gespräch nicht in sei­ne Media­thek hoch­ge­la­den, aber ein You­tuber hat es gesichert.

Schlag­fer­ti­ge Loya­li­tät gegen­über Par­tei, Kol­le­gen und Vor­feld – so könn­te man Höckes Hal­tung zusam­men­fas­sen. Hier ist das Video (man darf sich vom rei­ße­ri­schen Ton des Kanals in den ers­ten 20 Sekun­den nicht abschre­cken lassen).