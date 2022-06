Bundesparteitag in Riesa (2): Die Europaresolution

"Europa neu denken" gehört zu den am breitesten getragenen und am gründlichsten vorbereiteten Resolutionen, die bisher für die AfD ausgearbeitet wurden.

Pro­fes­sor Hans Neu­hoff, AfD-Mit­glied in Nord­rhein-West­fa­len seit 2017 und unter ande­rem Mit­glied der Bun­des­pro­gramm­kom­mis­si­on, stieß die Euro­pa­re­so­lu­ti­on nach dem Bun­des­par­tei­tag in Dres­den an. Neu­hoff hat­te dort den Wil­len der Par­tei wahr­ge­nom­men, das Pro­jekt EU zu been­den und die Macht­zen­tren in Brüs­sel und Straß­burg zu ent­mach­ten. Sei­ner Auf­fas­sung nach dür­fe sich das euro­pa­po­li­ti­sche Pro­gramm der AfD jedoch aus drei Grün­den nicht auf den Kampf­be­griff “Dexit” beschränken:

Zum einen näm­lich sei ein “Dexit” eine natio­na­le Ent­schei­dung, die zur Zer­stö­rung der EU führ­te. Ihm schwe­be hin­ge­gen eine part­ner­schaft­li­chen Auf­lö­sung vor, ein Umbau, der zur Ent­mach­tung der EU-Nomen­kla­tu­ra füh­re und wesent­li­che Sou­ve­rä­ni­täts­rech­te in die Natio­nen zurückverlagere.

Zwei­tens ste­he fest, daß im Rah­men einer mul­ti­po­la­ren Welt- und damit Groß­raum­ord­nung kei­ne euro­päi­sche Nati­on stark genug sei, sich nur aus sich selbst her­aus zu behaup­ten. Not­wen­dig sei ein Euro­pa der Vater­län­der, das sich als Kul­tur­raum begrei­fe und in einer gemein­sam ver­tei­dig­ten und gegen den mas­si­ven Ein­fluß ande­rer Groß­räu­me zusam­men­ste­hen­den Hül­le die je eige­ne Ent­wick­lung der betei­lig­ten Natio­nen zulasse.

Drit­tens soll­te nach außen und innen klar­ge­stellt wer­den, daß der AfD nicht die Rol­le einer destruk­ti­ven Fun­da­men­tal­op­po­si­ti­on zuge­schrie­ben wer­den dürfe.

Mit die­sen grund­sätz­li­chen Erwä­gun­gen trat Neu­hoff an Höcke her­an, den er als EU-Kri­ti­ker ein­schätz­te, nicht aber als jeman­den, der über den Tel­ler­rand der deut­schen Nati­on hin­aus­zu­den­ken nicht in der Lage sei. An der Text­fas­sung einer kon­struk­ti­ven Euro­pa-Reso­lu­ti­on arbei­te­ten Neu­hoff und Höcke eng zusam­men, unter­stützt von dem Euro­pa­ab­ge­ord­ne­ten Maxi­mi­li­an Krah.

Zu einem spä­te­ren Zeit­punkt wur­de dann der Bun­des­fach­aus­schuß 1 (Außen- und Sicher­heits­po­li­tik) dazu ein­ge­la­den, sich an der end­gül­ti­gen For­mu­lie­rung der Reso­lu­ti­on zu betei­li­gen. Die­ser Bun­des­fach­aus­schuß dis­ku­tier­te in meh­re­ren Sit­zun­gen bis ins Detail über die letzt­lich gül­ti­ge Text­fas­sung und ent­schied im April die­sen Jah­res ein­stim­mig die Mitunterzeichnung.

Er wur­de im Antrags­buch reprä­sen­tiert durch sei­nen Lei­ter Die­ter Neu­en­dorf. Zwei Leit­kon­zep­te der Reso­lu­ti­on, näm­lich der Begriff der mul­ti­po­la­ren Welt­ord­nung und das Ziel der Erlan­gung stra­te­gi­scher Auto­no­mie für Deutsch­land und sei­ne euro­päi­schen Part­ner, waren von die­sem Bun­des­fach­aus­schuß bereits im Bun­des­wahl­pro­gramm 2021 ver­an­kert worden.

Die Reso­lu­ti­on “Euro­pa neu den­ken” ist hier in vol­lem Wort­laut als pdf ver­füg­bar. Wie breit sie letzt­lich getra­gen wur­de, ist auch dar­an abzu­le­sen, daß neben Alex­an­der Gau­land auch der Chef der Bun­des­pro­gramm­kom­mis­si­on, Albrecht Gla­ser, zu den Unter­zeich­nern des Antrags zum Bun­des­par­tei­tag in Rie­sa gehörte.

War­um ist die­se Reso­lu­ti­on letzt­lich nicht ver­ab­schie­det wor­den in Rie­sa? War­um soll sie plötz­lich als gera­de noch ver­hin­der­ter Schluß­akt von Rie­sa­er Höcke-Fest­spie­len gel­ten und war­um ihre Ver­hin­de­rung als eine Art Abkehr in letz­ter Sekun­de vom inhalt­li­chen Nar­ren­saum? War­um soll die­se so breit getra­ge­ne und inhalt­lich so gründ­lich und kon­struk­tiv for­mu­lier­te Reso­lu­ti­on die Klip­pe gewe­sen sein, an der ein von einer all­ge­mein emp­fun­de­nen Sams­tags­har­mo­nie beflü­gel­ter Par­tei­tag zerschellte?

Am Tele­fon schil­der­te Neu­hoff die Vor­gän­ge in einer Mischung aus Unver­ständ­nis und Nüch­tern­heit. Die­se Sicht wird nicht nur von Höcke, son­dern von etli­chen wei­te­ren Dele­gier­ten geteilt. Vier Punk­te sind wesentlich:

1. Es stimmt nicht, daß Höcke oder jemand ande­res die Befas­sung mit den Anträ­gen zur Euro­pa­po­li­tik, zur Frie­dens­po­li­tik und zur Ein­set­zung einer Struk­tur­kom­mis­si­on auf die letz­ten Stun­den des Par­tei­tags ver­scho­ben hät­te, um nach einer frü­he­ren Abrei­se etli­cher West­de­le­gier­ter mit­hil­fe der Ost­stim­men posi­ti­ve Ent­schei­dun­gen erzwin­gen zu können.

Unter ande­rem Höckes Vor­schlag und Wunsch war es, die inhalt­lich so wich­ti­gen Grund­satz­pa­pie­re noch vor den Per­so­nal­wah­len, also bereits am spä­ten Frei­tag oder frü­hen Sams­tag zur Ent­schei­dung zu stel­len. Dies wur­de jedoch abgeschlagen.

2. Daß die Ent­schei­dung, die Gewerk­schaft “Zen­trum Auto­mo­bil” von der Unver­ein­bar­keits­lis­te zu strei­chen, vor den Grund­satz­pa­pie­ren anstand, wird uni­so­no als unglück­lich bewer­tet. Wich­tig für die Bewer­tung der Zusam­men­ar­beit von Neu­hoff und Höcke in Sachen Euro­pa ist der Hin­weis, daß sie sich in Sachen Gewerk­schaft unter­schied­lich positionierten.

Höcke woll­te das grund­le­gen­de Zei­chen set­zen, daß weder per­sön­li­che Ani­mo­si­tä­ten noch Medi­en­druck zu Distan­zie­run­gen füh­ren dürf­ten, son­dern aus­schließ­lich par­tei­in­ter­ne Bewer­tun­gen ent­lang objek­ti­ver Kri­te­ri­en. Neu­hoff hin­ge­gen schloß sich der Auf­fas­sung Roman Reuschs an, der mit Blick auf den Ver­fas­sungs­schutz vor einem Hara­ki­ri warnte.

3. Daß Höcke die Euro­pa­re­so­lu­ti­on letzt­lich selbst vor­stell­te und zur Abstim­mung vor­schlug, war über­haupt nicht vor­ge­se­hen. Neu­hoff war auf die Prä­sen­ta­ti­on vor­be­rei­tet und ver­ließ am Sonn­tag nach mehr­stün­di­ger Tagungs­dau­er die Hal­le mit dem Kennt­nis­stand, daß er frü­hes­tens in einer Drei­vier­tel­stun­de zur Prä­sen­ta­ti­on auf­ge­ru­fen würde.

Auf Antrag von Tho­mas Röcke­mann (NRW) ent­schied aber der Par­tei­tag, unter ande­rem die Euro­pa­re­so­lu­ti­on nun doch sofort zu behan­deln. Der Auf­ruf zur Vor­stel­lung erfolg­te, Neu­hoff war nicht erreich­bar, und nach dem drit­ten Auf­ruf blieb Höcke nichts ande­res übrig, als den Antrag selbst zu prä­sen­tie­ren – was aus sei­ner Prä­senz vor allem nach der gewon­ne­nen Abstim­mung über das “Zen­trum Auto­mo­bil” eine Art Domi­nanz machte.

4. Mit völ­li­gem Unver­ständ­nis bli­cken sowohl Neu­hoff als auch Höcke und ande­re betei­lig­te Unter­zeich­ner der Euro­pa­re­so­lu­ti­on aller­dings auf die Ver­fah­rens­an­trä­ge, die nach der Prä­sen­ta­ti­on ein­ge­bracht wur­den und in denen es unter ande­rem um inhalt­li­che Kor­rek­tu­ren ging. Weder war im Antrags­buch zum Par­tei­tag ein Ände­rungs­vor­schlag zu fin­den, noch war bis zum Ende der Prä­sen­ta­ti­on bei der Antrags­kom­mis­si­on ein Saal­an­trag zur Reso­lu­ti­on eingegangen.

So setz­te sich bei den­je­ni­gen, die den Antrag über Mona­te erar­bei­tet und mit wich­ti­gen Gre­mi­en abge­stimmt und ein­ge­bracht hat­ten, der Ein­druck fest, daß sich die plötz­lich auf­tre­ten­den Geg­ner der Reso­lu­ti­on nicht in der dafür vor­ge­se­he­nen Zeit vor dem Par­tei­tag mit den Inhal­ten befaßt hätten.

Höcke war mir gegen­über fast noch nie so auf­ge­bracht wie über die­sen Punkt. Er selbst (das konn­te ich im Vor­lauf auf den Par­tei­tag mit­ver­fol­gen) war auf jeden ein­zel­nen Antrag des rund 100-sei­ti­gen Antrags­buchs vor­be­rei­tet und hät­te aus dem Steg­reif zu jedem Inhalt sei­nen Stand­punkt vor­tra­gen kön­nen – obwohl er, wie sei­ne Kri­ti­ker gern beto­nen, eigent­lich in der Lan­des­po­li­tik zuhau­se sei.

Auch Neu­hoff äußer­te im Gespräch sein Unver­ständ­nis für die Läs­sig­keit, mit der man aus dem hoh­len Bauch her­aus For­mu­lie­run­gen des Antrags infra­ge stell­te und eine kla­re euro­pa­po­li­ti­sche Stel­lung­nah­me ver­hin­der­te. So beton­te er mir gegen­über bei­spiels­wei­se den für die Reso­lu­ti­on so wesent­li­chen Unter­schied zwi­schen Ukrai­ne­kon­flikt und Ukrai­ne­krieg – also die geo­po­li­tisch so ent­schei­den­de, jahr­zehn­te­lan­ge Anbah­nung und Ver­schär­fung eines Kon­flikts durch den US-geführ­ten Wes­ten einer­seits und die krie­ge­ri­sche Kon­se­quenz durch den Angriff Ruß­lands ande­rer­seits: ein in den auf Kriegs­pro­pa­gan­da umge­schwenk­ten deut­schen Medi­en völ­lig unter­re­prä­sen­tier­tes Diskussionsfeld.

Dies ist nur ein Bei­spiel von vie­len, und es ist wich­tig, daß sich die Par­tei weni­ger mit Per­so­nal­fra­gen und mehr mit sol­chen Inhal­ten befaßt. Einen deut­li­che­ren Abstand zu allen Alt­par­tei­en kann man nur auf die­se Wei­se markieren.

Hät­te man einen sol­chen Sonn­tag ver­mei­den kön­nen? Wich­tig ist: Der Bun­des­par­tei­tag wur­de nicht “im Cha­os abge­bro­chen”, son­dern ordent­lich been­det, denn es war Sonn­tag­nach­mit­tag. Die einen hät­ten sich bes­ser vor­be­rei­ten und die einen­de Bedeu­tung sol­cher Reso­lu­tio­nen begrei­fen sol­len. Die ande­ren hät­ten viel­leicht die Ver­fah­ren­heit der Situa­ti­on ver­ste­hen und einer Ver­schie­bung zustim­men sol­len. Aber das ist Reden über ver­gos­se­ne Milch.

Zuletzt: Ein Bei­spiel trau­ri­gen Mutes ist die Video-Ana­ly­se des Chef­re­dak­teurs der Jun­gen Frei­heit, Die­ter Stein, der die Dimen­si­on der Euro­pa­re­so­lu­ti­on nicht ver­stan­den hat und ihren Ver­fas­sern und Unter­zeich­nern (immer­hin das oben erwähn­te, beein­dru­cken­de Tableau) poli­ti­sche Unzu­rech­nungs­fä­hig­keit bescheinigte.

Auch Ann-Kat­rin Mül­ler hat im Spie­gel über die Vor­gän­ge einen ihrer zur Masche gewor­de­nen Lücken­tex­te ver­öf­fent­licht und dar­in behaup­tet, Ali­ce Wei­del hät­te auf­grund einer mit ihr kon­kur­rie­ren­den Per­so­nal­op­ti­on zunächst Rache geschwo­ren und dann den Sonn­tag zer­schos­sen. Die­se Form der Bericht­erstat­tung (die kei­ne ist, son­dern Ben­zin­ka­nis­ter in über­hitz­te Par­tei­be­rei­che stel­len möch­te) wird inner­halb der AfD noch immer viel zu ernst genom­men – und dies nach Jah­ren der Erfah­rung im Umgang mit dem spal­te­ri­schen, gif­ti­gen Fein­ge­fühl der Mainstreammedien.

Es gibt eigent­lich kei­nen Grund, sich das, was am Sonn­tag geschah, zum alles bestim­men­den Ereig­nis von Rie­sa ein­re­den zu las­sen. Chan­cen wur­den ver­tan, Pro­zes­se ver­zö­gert. Aber das läßt sich richten.

