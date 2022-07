Buchkritik der Woche (32): Im Garten der Eloi

Eine War­nung vor bevor­ste­hen­dem, zer­stö­re­ri­schem Gesche­hen, wel­ches jetzt noch abwend­bar ist? Man wünsch­te es sich. Allein der Zeit­rah­men der Hand­lung – von Sil­ves­ter 2015 bis Sil­ves­ter 2016 – deu­tet auf Ent­wick­lun­gen, die längst im Gan­ge sind.

Nein, es ist lei­der nicht „nur“ ein Roman mit holz­schnitt­ar­ti­gen, zur Kari­ka­tur ver­zerr­ten Figu­ren, son­dern eine Prä­sen­ta­ti­on von Typen, Sprech‑, Denk- und Ver­hal­tens­mus­tern, die die bit­te­re, von jedem täg­lich erfahr­ba­re Rea­li­tät abbil­den. Ver­packt, aber nicht getarnt ist es als ein Stück Lite­ra­tur mit kom­pri­mier­ten For­men, oft über­poin­tier­ten Dia­lo­gen, Komik und dem einen oder ande­ren hand­lungs­trei­ben­den Knall­ef­fekt – in allen denk­ba­ren Bedeu­tun­gen des ers­ten Wortteils.

Erzählt wird von Zei­ten des Auf­ruhrs eines Grün­chen genann­ten Man­nes im Jahr 2016. (Eine Par­al­le­le zum gro­ßen Roman von Richard Yates, der in der deut­schen Aus­ga­be den Titel Zei­ten des Auf­ruhrs führt, ist übri­gens durch­aus gege­ben – auch hier endet eine hoff­nungs- und ver­hei­ßungs­voll begon­ne­ne Rebel­li­on gegen las­ten­de Ver­hält­nis­se mit dem Über­rol­len des eher zag­haf­ten Aus­bruchs­ver­suchs und einem depri­mie­ren­den Als-ob-nichts-gewesen-wäre.)

Kun­kels Grün­chen – eigent­lich Har­ro Gru­nen­berg – gilt als „Erfin­der der ethi­schen Wer­bung“. Er resi­diert mit Frau und mitt­ler­wei­le zumin­dest gesetz­lich erwach­se­nen Kin­dern, der pum­me­li­gen Toch­ter Ikea-Eden und Sohn Atom­fried, einem tum­ben, gewalt­af­fi­nen Anti­fan­ten, in der „Grü­nen Visi­ta­ti­on“ in Ber­lin. Ein mehr als nur gut situ­ier­ter, poli­tisch über­kor­rek­ter Gut­mensch, den Sor­gen umtrei­ben wie die Schwie­rig­kei­ten mit dem kyril­li­schen Online-Bestell­for­mu­lar für den von ihm geschätz­ten sibi­ri­schen Eselsmilchkäse.

Zugu­te zu hal­ten ist dem Gut­men­schen Grün­chen, dass sich sein Welt­bild auf einen dümm­lich-nai­ven Idea­lis­mus grün­det und er selbst die Din­ge über­zeugt lebt. Der ers­te Schlag erfolgt, als er erfährt, dass sei­ne Toch­ter zu den­je­ni­gen Frau­en gehört, die in der Sil­ves­ter­nacht 2015 in Köln ver­ge­wal­tigt wurden.

War für ihn kurz zuvor die Bezeich­nung der Täter als Nafris noch „ras­sis­ti­schen Het­zern“ zuzu­schrei­ben, so ist er nun um eine Art Gerech­tig­keit oder Wie­der­gut­ma­chung bemüht, das Unsäg­li­che soll the­ma­ti­siert wer­den. Allein – und das ist der zwei­te Schlag – sein Umfeld bremst ihn vehe­ment aus, sogar sei­ne Tochter.

Sei­ne hart­nä­ckig ver­folg­te Idee, eine Wer­be­kam­pa­gne für einen Hygie­ne­ar­ti­kel – schwar­ze Bin­den, ver­mark­tet als Keusch­heits­gür­tels oder eher Sicher­heits­gür­tels, als modi­sches Acces­soire über der Klei­dung zu tra­gen – bricht ihm beruf­lich das Genick.

Die im Zusam­men­hang mit die­sem Pro­dukt und des­sen Not­wen­dig­keit ent­ste­hen­den Dis­kus­sio­nen wären nicht im Sin­ne der in Deutsch­land poli­tisch gewünsch­ten Linie. Daß er das mus­li­mi­sche Label „Sitt­sam & Beschei­den“ für sei­ne Zwe­cke ein­span­nen woll­te, hat ihn nicht wei­ter­ge­bracht. Pri­vat fällt er eben­falls tief.

Im Lau­fe des Jah­res erfährt Grün­chen eine Viel­zahl von Beleh­run­gen über bis­lang über­se­he­ne oder aus­ge­blen­de­te Zusam­men­hän­ge und Entwicklungen.

Etwa von sei­ner Frau Becki, einer ehe­ma­li­gen „Ärz­tin ohne Gren­zen“, die jetzt finan­zi­ell äußerst ein­träg­lich den Vor­sitz des „Alba­nisch-Isla­mi­schen Frau­en­ver­eins“ führt oder vom Poli­ti­ker Marxloff, der unter ande­rem für Geld­flüs­se in Rich­tung der geneig­ten Wer­ber sorgt und – als West­deut­scher – eine unap­pe­tit­li­che Sta­si-Ver­gan­gen­heit hat.

Becki fin­det pro­ble­ma­tisch, daß sich der Tat­her­gang der Ver­ge­wal­ti­gung der Toch­ter „nicht ohne frem­den­feind­li­chen Bei­geschmack schil­dern“ las­se, das sei „Was­ser auf die Müh­len des poli­ti­schen Geg­ners“. Zurück­hal­tung sei gefragt, man lebe doch „vom Regen­bo­gen­brot wie die Maden im Speck“.

Von Marxloff erfährt Grün­chen, dass man bezüg­lich der Köl­ner Sil­ves­ter­vor­gän­ge das Inter­net mit Falsch­in­for­ma­tio­nen flu­te, „damit die Rech­ten aus die­sem Ereig­nis kein Kapi­tal schla­gen“. Wegen der „Baga­tel­le“ – der Ver­ge­wal­ti­gung – sol­le er sei­ne „Fami­lie nicht unglück­lich“ machen. Grün­chen wür­de doch nicht die Aus­ru­fung des Not­stan­des erwar­ten, „weil ein paar jun­ge Ker­le ihr nord­afri­ka­ni­sches Gewohn­heits­recht in die Tat umge­setzt haben“. Der Feld­zug für die Ehre der Toch­ter sei lächer­lich. „Unse­re Ehre ist in Ausch­witz verraucht!“

Gera­de erfol­ge der Über­gang „von der Markt­wirt­schaft zur Mei­nungs­wirt­schaft“. Für den Kyber­ne­ti­ker sei das, was gegen­wär­tig in Deutsch­land pas­sie­re „nur das Umschla­gen eines Sys­tems aus einem geord­net-magne­ti­schen in einen chao­tisch-nicht­ma­gne­ti­schen Zustand“.

Den Erobe­rern schen­ke man zum Richt­fest ihrer neu­en Welt­ord­nung „das wehr­los gemach­te Täter­volk“. Der Duk­tus des Anti­deut­schen bedeu­te immer eine höhe­re mora­li­sche War­te und die Deut­schen sei­en die ers­ten gewe­sen, „die sich von der Idee eines eige­nen Vol­kes los­sag­ten“. Als Grün­chen ganz unten ist, bedeu­tet ihm eine Head­hun­terin, er sei schwer ver­mit­tel­bar, er gel­te – auf­grund sei­ner aus­sche­ren­den Initia­ti­ven – als „neu­rech­ter Umstürz­ler“. Das Wort „Ver­rä­ter“ fällt öfter.

Grün­chens Trau­ma-Exper­tin weiß, daß das Psy­cho­gramm des moder­nen Men­schen dem eines „apo­li­ti­schen Hedo­nis­ten und Voll­kon­sump­fos­tens“ ent­spricht. Und sie erin­nert Grün­chen dar­an, daß die auf die Mensch­heit los­ge­las­se­ne Tole­ranz zwei Schwes­tern habe – „eine klei­ne Pet­ze namens Denun­zia und eine Taub­stum­me, die man die Tot­schwei­ge­rin nennt“. Die „Ver­wis­sen­schaft­li­chung unse­rer Gesell­schaft“ sei „beschlos­se­ne Sache“.

Auf die­se und ande­re Wei­se auf Kurs gebracht, fügt sich Grün­chen schließ­lich aber­mals in die Welt, der er ein wenig Wider­stand ent­ge­gen­set­zen woll­te, Kar­rie­re und Ehe kom­men wie­der in Gang. Die Trau­ma-Exper­tin muss zwar ab und an noch sei­nen „Durch­bli­cker“ bekämp­fen, hat ihm aber erfolg­reich ver­mit­telt, daß es nicht sei­ne Auf­ga­be sei, „die­sen Scheiß­hau­fen von einer Welt aufzuräumen“.

Die Toch­ter hat einen neu­en Freund namens Mom­met, ist zum Islam kon­ver­tiert und fin­det die Bezeich­nung Mer­kel-Stei­ne – inzwi­schen ist der Mord­an­schlag auf dem Breit­scheid­platz kurz vor Weih­nach­ten 2016 erfolgt – „krank“. Grün­chen hat „ver­stan­den, dass er nichts gegen das Sys­tem aus­rich­ten konnte“.

An sei­ner Sei­te gekämpft hat ledig­lich der dubio­se Taxi­fah­rer Mal­te Mor­lock – der Nach­na­me ist natür­lich, wie der „Eloi“-Titel, ein deut­li­cher Bezug zu H.G. Wells‘ „Zeit­ma­schi­ne“. Grün­chen fin­det auf dem Tief­punkt sei­nes Lebens Unter­schlupf in Mor­locks Män­ner-WG, deren sozi­al gebeu­tel­te Bewoh­ner sämt­lich DDR-Her­kunft auf­zu­wei­sen haben und sich als Band „Unru­he­zu­stand“ mit dem Lied „Not­wen­de“ Gehör ver­schaf­fen wollen.

Höhe­punkt von Mor­locks Revol­tie­ren ist eine Gei­sel­nah­me, von der der indi­rekt betei­lig­te Grün­chen pro­fi­tiert, da sie im Ergeb­nis maß­geb­lich zu sei­ner Rück­kehr in „sei­ne“ Gesell­schaft beiträgt.

Am Ende von Kun­kels mit Def­tig­kei­ten („Weg­bums­sper­re“) nicht gei­zen­den Romans steht die gro­ße Des­il­lu­sio­nie­rung – zumin­dest für die­je­ni­gen, die mit der gegen­wär­ti­gen deut­schen Abwärts­spi­ra­le hadern. Alles ist wie­der beim Alten und die­je­ni­gen, die den Ent­wick­lun­gen ent­ge­gen­tre­ten woll­ten, sind ruhig­ge­stellt oder zurück auf der Linie.

Thor Kun­kel: Im Gar­ten der Eloi. Geschich­te einer hyper­sen­si­blen Fami­lie. Roman, Mün­chen: Euro­pa Ver­lag 2022, 448 S., 24 € — hier bestel­len.